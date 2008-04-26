О колоколах…

Дело было в прошлом апреле. На Пасху. Но нет, давайте всё по порядку. Итак.

В начале была… U-mama. Ее посетители оживленно обсуждали тему «Слышь, народ, а в эту неделю можно кому хочешь залазить на колокольни и звонить». Информация эта меня заинтересовала, что-то подобное слышала и раньше, так что я решила воспользоваться служебным положением – позвала в эфир удивительного гостя - диакона Дмитрия Бажанова, руководителя курсов православных звонарей екатеринбургской епархии.

После того, как вышли из студии, я ненавязчиво начала напрашиваться на экскурсию в составе «ну, человек десяти, не больше, и взрослые, и дети, и, кстати, как одеваться?».

Дмитрий Бажанов – не только специалист замечательный (в этом мы убедились на следующий день), но и человек исключительно отзывчивый. Сам вызвался провести экскурсию, показать, и не где-нибудь, а в Храме-на-Крови.

Беспокоил, правда, вопрос одежды. Я - человек не верующий. Ну, то есть, как это правильно говорят – агностик. Поэтому юбки-платки и прочая амуниция при походе в церковь мне кажутся ненужным элементом, который только мешает людям приобщиться к вере, если они вдруг захотят. Очень в этом плане понравилось в Кельне в соборе готическом – заходи, кто хочешь, любуйся, проникайся…

Мужчинам-то проще в этом плане, ага… Им - кепку снял, и всё…

Но ладно, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Так что на всякий случай взяла платок, и надела юбку. Еще одна девушка из группы так и осталась в джинсах, платков мы не надевали вообще. Никто не шипел и не косился. Ну и хорошо.

Еще на подходах к храму, со стороны Плотинки, были слышны колокола. Но явно ими управлял мастер, а не любопытствующие, как мы.

Встретились все у входа, Дмитрий Бажанов повел нас внутрь. Оказалось, что в храме есть лифт! И вполне себе современный. Поднялись. Начали взбираться дальше по винтовой лестнице. Вокруг – грубо обработанные бетонные стены, кое-где побеленные. Всё производит впечатление какой-то надежности и основательности. Забрались на саму колокольню. По-моему, Дмитрий Бажанов говорил, что ее высота – 65 метров. На Урале роза ветров расположена так, что ветер обычно дует с запада. А храмы обычно стоят так, что звонарь на колокольне сидит (или стоит) лицом к западу, то есть к ветру. Так что физическая подготовка звонаря – разговор отдельный. И в жару, и в холод, и в ветер… Перед глазами – снег, дождь, капель, град. А звонарь – всегда на своем посту.

Кстати, то, что звонарь сидит – для меня было открытием. Но это необходимо, если звонить одновременно в большое количество колоколов. Тогда задействуются и ноги, и удобнее управлять звуком именно сидя. Дмитрий Бажанов сказал, что он может одновременно управлять 12 колоколами, так что каждый будет издавать свою мелодию. Представляете?! Здорово! И он показал это на деле. Потрясающе, конечно. Такое чувство ритма, координация движений…

Дмитрий Бажанов еще во время интервью говорил, что на колокольне работают в специальных наушниках. Раньше они были дефицитом, церкви приходилось через разные инстанции писать запросы в разные научно-технические предприятия. Сейчас попроще. Наушники с виду невзрачные – ну, что там – пластик, поролон. Но звук заглушают действительно хорошо.

Но мы-то были без наушников! Так что колокола слышали очень хорошо. Правда, звук, хотя и громкий, но ненапряжный. И мелодика изумительная. Дочка моей подруги Тани – Маша – ей 2,5, была в шапке, капюшоне, и еще заботливая мама ей руками уши прикрывала, но ритм и она оценила – рукой отбивала темп.

После небольшого показательного звона Дмитрий Бажанов повел нас в звонарный класс. С колокольни странными переходами – бетонные лестницы, узкие пространства, чердак с ржавой железной лестницей из прутьев - перешли в помещение, которое находится над основной частью храма. Дмитрий Бажанов посетовал на отсутствие звукоизоляции – все звоны из класса слышно внизу, в храме.

Поэтому во время служб в классе поддерживают тишину. Звукоизоляции действительно никакой. Опять те же бетонно-беленые стены. Почему-то вспомнила фильм Тарковского «Андрей Рублев». Даже гамма в помещении – как фильм - практически черно-белая. Всё очень просто, строго. Пара икон, свечка горит перед ними, на стене - церковный календарь и фотографии слушателей курсов во время занятий, старинные какие-то парты, никогда таких не видела (храму их пожертвовали), цветы в вазе. Всё. Ну, и, конечно, звонница – специальное такое сооружение для учебы. Труднее всего звонить в маленькие колокола – они называются трЕльные. Особенность уральской звонарной школы – то, что звонят с помощью такой специальной деревянной ручки. К ней веревками (кстати, особенными, подойдет не каждая, нужна особая упругость, крепость и натяг) прикреплены маленькие колокола.

Колокол и его язык сделаны из разных материалов. Бронза, медь, сталь и чугун. Колокол ударит, а потом в воздухе еще стоит какой-то гул, вибрация долгая. Как эхо. Очень красиво. Украшения на наружной стороне колокола – строго лимитированы. Будет много – будет не тот звук.

Для того, чтобы стать звонарем, необязательно музыкальное образование. Главное – чувство ритма. Ну и чтобы человек был православный верующий, направление на курсы звонарей дает священник храма, куда этот потенциальный будущий звонарь ходит. Звонарями могут быть и женщины – это решили в 20-е годы 20 века, когда после гражданской войны и первых чисток на церковном всероссийском соборе поняли, что мужчин не хватает катастрофически. Правда, женщины и до этого звонили – в монастырях. Возраст – не имеет особого значения. Нужна только физическая подготовка. То есть теоретически начать заниматься может и 13-14-летний подросток. Тот же Дмитрий Бажанов начал заниматься в 12 лет. Сделал звонницу из глиняных горшков у деда в саду. И учился.

Сейчас звонарей в Екатеринбурге не хватает, поэтому курсантов очень ждут. Занимаются три месяца. Потом экзамен, потом с год стажировки практической. Потом еще экзамен по повышению квалификации. Чтобы быть звонарем, не обязательно быть при церкви как на работе – с утра до вечера. Человек может быть студентом, бизнесменом – хоть кем. А по выходным и праздникам приходить по графику звонить в церкви.

В звонарном классе нет водопровода. Ни воды, ни туалета. И курить в церкви нельзя. А вид из круглых окошек интересный. На памятник комсомолу и Вознесенскую церковь, и в другую сторону – к ЖД вокзалу.

Перед звонарским уроком короткая молитва, крестятся…

Позвонить на колокольне нам так и не дали. Но, насколько я поняла, потому что мы не сильно и просили – натренировались в звонарном классе. К сожалению, не очень ритмично, но все равно увлекательно. А так – людям вроде давали, потому что пару немелодичных «бомов» я слышала. При нас одновременно на колокольне было трое звонарей. Может, иногда нужно и больше, не спросила. Один из них отвечал только за один колокол – большой. Звонарь стоит на одной колокольне, а колокол висит на другой. Звонить можно с помощью очень длинной натянутой веревки.

В Храме, а, наверное, и в других церквях, есть специальные экскурсии на колокольни. Договариваться надо только заранее.

Ну а в пасхальную неделю можно звонить всем желающим, потому что традиция такая – в это время должен над городами постоянно стоять колокольный звон. До революции так и было, а сейчас звонарей не хватает. И специалисты заодно приглядывают себе учеников во время таких проб. Священники только сетуют, что народ действует в соответствии с поговоркой «слышал звон, да не знает, где он». То есть узнают о такой возможности, и прут на колокольню в не совсем благопристойном виде, пьяные, лихие такие…

Обратно мы спускались пешком. Потому что лифт минут за тридцать-сорок до этого застрял. В нем были те, кто ехали на экзамен и съемочная группа одного телеканала. Организаторы экзамена сказали: «Вот что бывает с теми, кто опаздывает».

Вышли. Над головой – колокольный звон. А внизу, где заканчивается ведущая к храму лестница – остатки строительных работ. Асфальт там ремонтировали, что ли. Ну и как водится, бросили на середине. Какие-то камни, плитка, щебенка, доски – всё вперемешку. Трое пацанов сделали импровизированные качели, и прыгают на них – подлетают вверх. Мимо идет священник. «Осторожнее, мальцы!» - и дальше пошел. Сто лет не слышала этого слова… Да, наверное, и никогда не слышала. Только в книжках читала. Сразу вспомнился еще один фрагмент из рассказа отца Дмитрия: по старинке колокола оценивают пудами. Самый большой в Екатеринбурге колокол будет на колокольне Большого Златоуста. Этот храм восстанавливают на углу Малышева и 8 марта. До революции его колокол был слышен аж до Арамиля, представляете? Но тогда, конечно, Екатеринбург был двух-трехэтажным. А сейчас высотные здания и автомобили очень мешают распространению звука.

Но и в эту пасхальную неделю над Екатеринбургом все равно будет стоять колокольный звон, в том числе и непрофессиональный. И кто знает, может, из неумелого «бомканья» когда-нибудь вырастет звонарь-студент, звонарь-менеджер, звонарь-дизайнер, который потом будет показывать свое искусство на ежегодном июльском фестивале колокольного звона…



