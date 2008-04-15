Раз горшок, два горшок или Посещение гончарной мастерской в Нижних Таволгах

Придумалось нам посмотреть на настоящего гончара да попробовать глину собственными руками. Сейчас уже сложно вспомнить, как мы узнали про гончарную мастерскую под Невьянском, но именно туда лежала наша дорога...

Историческая справка

Гончарное ремесло - одно из самых древнейших и почитаемых в мире - всегда имело широкое распространение в России. Им, как правило, занимались целые семьи, а то и деревни, уезды. Подобных центров гончарства немало было и на Урале. Один из них располагался в селе Нижние Таволги Невьянского района. Селу, как и самому промыслу, больше трехсот лет.

Как добраться и что смотреть

Заранее позвонив в Невьянский музей, мы заказали экскурсию и двинулись в путь. Итак, всё по порядку.

Выехали в 8.30 утра. Время в пути составило примерно 1, 5 часа. Дорога получилась легкой и быстрой. Приятно ехать по Серовскому тракту, рассматривая из окна красивый уральский пейзаж: лес, скалки, горки, облака! Даже если вы едете впервые, то указатели помогут вам не потеряться.

Вот уже и Невьянск. Заехав в город, нужно двигаться по улице Ленина до перекрестка с улицей К.Маркса, затем повернуть направо. Небольшие парковки есть около храма и музея.

Хочется обратить внимание на то, что в гончарную мастерскую можно попасть только на собственном транспорте. Конечно, можно добраться до Невьянска и на рейсовом автобусе, но вот дальше путешествие вряд ли состоится. У музея, к сожалению, нет возможности содержать даже самый маленький автобус, чтобы возить на экскурсию в Нижние Таволги.

Оплатив посещение гончарной мастерской, мы снова двинулись в путь, но уже в сопровождении экскурсовода Елены.

От Невьянска до Нижних Таволог всего 14 км. По дороге мы сделали короткую остановку в селе Быньги, чтобы познакомиться с храмом, построенном в честь Святителя Николая. Представляете, как мы удивились, увидев часы под куполом храма. Это так необычно! Только вот жаль, что они не работали. Потрясает архитектура храма и одновременно огорчает его неухоженность. Как оказалось, настоятель не может найти спонсоров для ремонта.

В рассказе экскурсовода о «золотом» селе Быньги и храме нас поразил вот такой факт: за всю свою жизнь, с самого начала постройки (а это было почти 300 лет назад), храм не закрывался ни на один день. Он работал даже в самые тяжелые для церкви революционные времена. Его убранство сохранилось до наших дней: храму повезло, и он уцелел от разграбления, которому подверглись почти все храмы России в начале 20-го века. В храме мы увидели знаменитые невьянские иконы, написанные на сусальном золоте, и свечи, которым 200 лет, - зажигают их только по праздникам. Оставляем Быньги и едем дальше - в Нижние Таволги.

Дом гончара Сергея Масликова виден издалека. Тут и угадывать не надо, крынки на заборе сами покажут. Сергей - гончар в седьмом поколении. Масликовы занимаются гончарным делом почти двести лет. Нас поразила теплота, с которой нас встретил Сергей и его жена. Нам было у них очень комфортно!

Провели мы в доме у Масликовых больше трех часов. Почти каждый из нас посидел за гончарным кругом. Да уж! не простое оказалось дело! Но так увлекает, что времени не замечаешь. Ощущения просто потрясающие!

Пока одни пробовали себя в гончарном деле, другие под руководством Светланы, жены Сергея, лепили фигурки из глины. Мы ухихикались над нашими глиняными мышками - то нос как у собаки, то уши как у слона, то ноги как у бегемота... Давно мы не получали столько удовольствия! Потом все эти «шедевры» мы забрали домой, и еще раз похихикали над ними со своими домочадцами.

Конечно, нам хочется рассказать вам всё-всё-всё, о чем мы узнали: откуда глина, на чем гончар ее привозит, как глину готовят к работе, о гончарном круге, о печи, о глазури и т.д. и т.п. Но тогда где интрига? И зачем ехать, если вы уже всё знаете? Поэтому все подробности мы опустим. Пусть ваша поездка тоже будет открытием...

Скажу одно, нам очень понравилась поездка в гончарную мастерскую, и мы получили огромнейший заряд энергии!

Вернувшись в Невьянск, мы подумали, что нельзя уехать, не посетив Невьянскую башню. Полтора часа интереснейшего рассказа о Демидовых, золоте, тайнах башни, подземных ходах пролетели как одно мгновение. Башня отреставрирована, внутри всё красиво, но хотелось бы видеть больше экспонатов.

Восхитили башенные часы, которые стоили Демидову дороже, чем вся башня. Очень жаль, что сейчас это уникальное творение, созданное мастерами 300 лет назад, невьянский часовщик починить не может. Часы работают, но уже не могут, как встарь, играть мелодии каждые 15 минут. А мелодий в часах, кстати сказать, запрограммировано аж 18! Остается только восхищаться мастерством часовщиков начала 18-го века.

Пообедав в кафе, мы двинулись в обратный путь.

Полезная информация, советы

- Телефон музея - 8 (34356) 2-25-01.

- Музей работает ежедневно с 8.30 до 17.00, выходной - понедельник.

- Экскурсии нужно заказывать заранее. Оплата - по приезду.

- В гончарной мастерской можно приобрести керамическую посуду, горшки для цветов, карандашницы, глиняные фигурки и т.п. Стоимость, конечно, ниже, чем в магазинах. Если вы планируете что-то покупать, захватите с собой парочку пакетов, т.к. у Масликовых они не продаются.

- Пообедать можно в кафе «Акинфий» или кафе «Симба». Оба находятся на ул. Ленина. Первое - ближе к музею, поэтому мы выбрали именно его, второе - больше похоже на детское. Цены примерно такие: салаты от 12 до 35 руб., горячее от 30 до 80 руб., супы в районе 35 руб.

- Если вы собираетесь попробовать свои силы на гончарном круге, перед поездкой обязательно продумайте одежду.

- Планируя поездку в Нижние Таволги, не забудьте оставить одно место в машине для экскурсовода.

- Советуем ехать не очень большой компанией, чтобы у каждого была возможность посидеть за гончарным кругом. Оптимальное количество - 8 человек.

- Стоимость экскурсии в Таволги составляет 820 руб. на всю компанию. Соответственно, чем вас больше, тем дешевле будет стоить поездка.

- На мой взгляд, детей обязательно нужно брать на эту экскурсию. Маленькие детки смогут полепить фигурки из глины, а детки постарше посидеть за гончарным кругом. Главное - при заказе экскурсии предупредить, что вы будете с маленькими детьми.

Сухой остаток

Выехали из Екатеринбурга в 8.15, прибыли в Невьянск в 9.40.

С 10.00 до 14.00 - посещение гончарной мастерской.

С 14.00 до 15.20 - экскурсия в Невьянскую башню.

15.20 - 16.00 - обед в кафе.

16.00 - 17.00 - дорога до Екатеринбурга.

Затраты:

экскурсия в мастерскую - 820 руб. на восемь человек,

экскурсия в Невьянскую башню - 150 руб./чел.,

обед - 80 руб./чел. (салат + горячее),

+ 150 руб. на сувениры и покупки (это мои личные затраты, у вас могут быть другие)

+ 100 руб. на бензин.

Итого - 580 руб.

Конечно, можно сэкономить, взяв с собой перекус и термос с чаем. Или сэкономить на сувенирах, купив только магнитик за 24 руб. Тут каждый решает по своим доходам.