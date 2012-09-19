Заброшенный карьер «Старая Линза» плюс трэш-видео (18+)

«Жизнь без людей» - фильм, снятый Британской широковещательной корпорацией (ВВС), произвел шокирующее впечатление на зрителя. Это история о том, что случится с миром, оставшимся без людей. На протяжении тысячелетий природа была подчинена человеку. Но что станет с землей после его ухода? Это фильм о том, как природа постепенно восстанавливает землю, стирая следы человеческой жизнедеятельности.

Но это всего лишь фильм-фантазия, который бесспорно основан на многих фактах. А вот по-настоящему пощекотать нервы и оказаться в будущем, спроектированном ВВС, можно, проехав всего 25 км от Екатеринбурга.

Это место из фильмов ужасов, или из мира Тарковского… Как хотите … Заброшенный тальковый карьер «Старая линза» вырыт в монолитной глыбе и представляет собой огромное углубление, напоминающее по форме линзу (отсюда и название).

Есть и легенда, которая объясняет такое имя. Когда-то давно, когда еще и карьера никакого не было, на Урале появился фотограф-пейзажист. Оказавшись в Шабрах он набрел на красивое скалистое место, которое ему обязательно захотелось заснять. Но, не сделав и кадра, он обронил линзу. С тех пор этот фотограф ищет ее. И летом и зимой. Планомерно углубляясь в недра земли. Но это всего лишь одна из Уральских легенд.

История карьера

Месторождения талькового камня было известно еще в 80е годы XIX века, и разрабатывались в небольшом размере кустарным способом. Недостаток огнеупорного материала в уже Советской России привел к тому, что начались форсированные поиски талька в Шабрах.

Так уже в 30-е годы XX века началась добыча талькомагнезитового камня из карьера, получившего название «Старая Линза». В 1929-1930 годах карьер имел глубину всего 10-12 метров. Все работы велись вручную – отделенные от породы блоки, распиливались тут же на кирпичи стандартных размеров и вывозились с помощью лошадей. Уже в 40-е годы кирпич научились добывать непосредственно из забоя. Благодаря этому «выпилу» мы можем наблюдать столь необычные стены карьера.

В 70-е годы XX века появилась возможность добывать тальк более простым способом. И карьер был законсервирован. Но здесь до сих пор откачивают грунтовые воды, не давая им затопить «Старую Линзу».

Современный взгляд

На данный момент любой желающий может посетить это место, восхититься масштабами, удивиться красоте, исподволь созданной человеком в лоне природы.

Пейзаж, сотворенный человеком, как фантастическая декорация предстает перед нами прямо посреди леса.

Размеры карьера достигают 100 метров в глубину, около 200 метров в ширину и почти 500 метров в длину.

Стены карьера со всех сторон выглядят как огромные ступени, напоминающие заброшенный в джунглях город или Мексиканские пирамиды. Такие лесенки образовывались постепенно, год за годом, целые пласты породы вырезались специальным оборудованием, кирпичик за кирпичиком.

Дно абсолютно гладкое, словно выложенное брусчаткой. Кое-где встречаются остатки рельс, то тут, то там останки техники: электромоторы, дисковые стальные пилы, лебедки, вагонетки и даже подъемные краны. На большой высоте, над карьером, протянута подвесная канатная дорога, по ней ездили вагонетки, перевозящие тальковый кирпич.

Здесь природа и дух промышленного прошлого слиты воедино. Стены карьера постепенно затягивает мхом, металлическая техника незаметно ржавеет и рушится. Лес понемногу спускается вниз, покрывая редкой порослью кромки карьера. Сквозь обработанные камни просачиваются родники, создавая водопады и водопадики. Природа уже начала работу по восстановлению первозданного вида.

А мы имеем уникальную возможность увидеть своими глазами сохранившиеся следы промышленной деятельности человека, постепенно уничтожаемые природой. На протяжении ста лет здесь присутствовали люди. Теперь они ушли, бросив технику, часть оборудования, сооружения. И вот постепенно природа берет свое, способная со временем изжить из себя следы пребывания человека.

Расположение:

Автомобильная трасса Екатеринбург-Полевской, поселок Шабровский, Свердловская область

Координаты:

N 56.6260678 E 60.6051779 (N 56°37'33" E 60°36'22")

Как доехать:

Едем по трассе Екатеринбург-Полевской. Сворачиваем направо перед указателем пос. Шабры. Далее сразу после железнодорожного переезда еще раз направо. Далее через поселок едем прямо в сторону Шабровского комбината. С правой стороны немного в глубине будет виднеться металлический забор. Это и будет комбинат, на территории которого находится заброшенный карьер «Старая Линза». Машину можно оставить прямо у ворот. По территории комбината следует пройти около 1,5 км. Комбинат действующий, ездят грузовые машины, стоят запрещающие таблички, но работники уже давно привыкли к большому потоку туристов, так что можно смело шагать вперед.

Если проехать чуть дальше вдоль железнодорожных путей, можно сократить путь до 1 км. Машину следует поставить возле станции Тальково. И далее через пути по протоптанной дорожке выходим к карьеру.

Расстояние:

Расстояние от центра Екатеринбурга 25 км.