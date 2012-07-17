Выходные с детьми. Калиновка. Страусы

Наверняка все местные жители Екатеринбурга хоть раз бывали на Калиновке или хотя бы слышали от друзей и знакомых о ней. Это излюбленное место горожан для проведения праздников – дней рождений, корпоративов или просто отдохнуть . Снять беседку на весь день стоит 1600 рублей. Любителям рыбалки здесь тоже раздолье.

Но сегодня я хочу сказать не о рыбалке, а о том, что весной 2012 года здесь появились страусы. Мы на них и поспешили посмотреть с детишками.

Страусов там 3 штуки, это еще совсем маленькие стаусята, им только в августе будет 1 годик, но уже они не менее 2 метров). Рядом стенд с интересной информацией о страусах. Например то, что яйца высиживает только самец, живут они около 75 лет и многое другое.

Просмотр через забор – бесплатно. Если желаете посмотреть поближе и покормить – вход 50 рублей за ребенка+взрослого. Выдадут капусту для кормления. Ладошку нужно держать выгнутой, чтобы страус не смог ущипнуть за складочку.

Но об этом расскажет вам приветливая девушка. Приходит она в 16 часов в будни, а в выходные в 11 утра. Кормить с смотреть можно сколько желаете, пока не надоест .

Напротив статусов песочница для маленьких деток и загороженная площадка, где живут 3 гуся и пара уточек. Как всегда, в маленьком фонтанчике запускают плавать несколько карпиков.

Когда возвращались обратно про улице Войкова, чувствовали себя как в настоящей деревне! Из-за заборов нас облаивали собачки, под ногами путались куры и индюки.

Я не удержалась - не смогла пройти мимо индюка, который нагло ходил посередине дороги и изображал важного павлина. Сфотографировала эту неземную красоту .

Считаю, что вполне неплохо можно погулять с детишками в черте города, но уже в лесу, с чистым воздухом и небольшим водоёмом. И есть что посмотреть из живности.