Куда сходить 8 Марта. Афиша интересных мероприятий для женщин
Женский день 8 Марта в 20245 году выпадает на пятницу. Куда сходить 8 Марта с любимой женщиной, мамой или подругой? Предлагаем вам афишу интересных мероприятий в Екатеринбурге: концерты, спектакли, мастер-классы.
Концерт Джаз. Весна. Любовь
Потрясающий по мастерству и энергетике концерт известных музыкантов: Игорь Паращук и Трио Александра Титова.
8 марта, 22:00
Ever Jazz, Екатеринбург, ул. Тургенева, 22, +7 (343) 20-20-318
Стоимость: от 800 рублей.
Весенний концерт солистов УралОперы
В программе концерта нежные сердцу песни любви, оперные арии, неаполитанские, народные и популярные песни.
В этом году для прекрасных дам выступят Сергей Осовин (тенор), Евгений Бовыкин (баритон), Олег Бударацкий (бас), концертмейстер Светлана Смирнова.
8 марта 18:00
Кафе «Калачи», Екатеринбург, ул. Красноармейская, 8 (этаж 1), +7 (343) 223-23-63, +7 (903) 084-32-47
Стоимость билета 1000 рублей.
Концерт Уральского русского оркестра «История любви»
Уральский государственный русский оркестр и приглашенные артисты Екатеринбурга.
8 марта 2024, 17:00
Уральский центр народного искусства, Малый зал, Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23, +7 (343) 305-82-23
Стоимость билетов 1 500 рублей.
Невероятное шоу «РЕТРО ЭКСПРЕСС»
Шоу-концерт отправит зрителей в невероятное музыкально-танцевальное путешествие, назад в СССР. Любимые золотые хиты советской эстрады и легендарных ВИА!
VOCAL PROJECT SAMPLE — мужской коллектив и ярчайшие представители нового поколения артистов — технически безукоризненные, обаятельные и талантливые.
ЭСТРАДНЫЙ БАЛЕТ АПЕЛЬСИН — образцовый коллектив современного танца, яркие образы, мощная энергетика и эксклюзивные хореографические постановки.
8 марта 2024, 18:00
ЦКиИ «Верх-Исетский», пл. Субботников, 1, +7 (343) 242-71-01
Стоимость билетов - от 200 рублей.
Фотоэкскурсия «Модный бунт»
Яркие лосины, объемные свитера, цветастые олимпийки и «вареные» джинсы — это не просто модные вещи 90-х, это вещи-символы молодой обновленной России. Ощущение свободы приобрело «вещное» измерение.
Фотоэкскурсия начнется в магазине винтажной одежды «Шувакиш», где вы переоденетесь в аутентичную одежду 90-х и уже в новых образах отправитесь в Музей Бориса Ельцина.
Вы услышите истории о том, что предшествовало модному бунту эпохи перемен, какими были модные тенденции в разные периоды XX века, и как людям удавалось оставаться уникальными в стране одинаковых вещей.
В течение экскурсии вы сможете сфотографировать друг друга в самых атмосферных залах и интерьерах музея, запечатлев свои эмоции и ваш модный образ в стиле 90-х!
8 марта 19.00-21.00
Музей Бориса Ельцина, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, 2 и 3 этаж, +7 (343) 312-43-43. Место сбора группы – фойе музея.
Стоимость: 600 рублей. Возраст 12+
Magic Beauty Day в Vееr Mall
Вас ждут массаж, макияж, причёска, мини-консультации астролога и нумеролога, мастер-классы "Как выглядеть сногсшибательно", а также "Эфирные масла для всех сфер жизни".
Также пройдет трансформационная игра с психологом "Сексуальность - энергия жизни", будет работать стильная фотозона с фотографом и живая музыка.
И не забудем о озыгрышах и классных подарках!
8 марта 2024 г., 13.00-18.00
Veer Mall, Атриум, Екатеринбург, Космонавтов, 108
Вход свободный.
Тутти-Фрутти. Кросс-степ и модерн выходные
В течение двух часов в зале будет непрерывно играть вальсовая музыка различной скорости и все желающие смогут танцевать кросс-степ вальс!
Если вы захотите отдохнуть, то можно будет проследовать в зону отдыха, попить чаю, покушать угощений и пообщаться с другими отдыхающими.
На вечере будет общее фото и другие активности, в которых можно будет принять участие, если следовать просьбам ведущих.
8 марта с 18:30 до 21:30
Автограф Loft, Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16/2,
Стоимость - от 600 рублей. Описание здесь.
Экскурсии и мастер-классы
«В гостях у жены почтмейстера» (7+)
История русской почты и почтового подворья. На экскурсии гости познакомятся с историей дома почтальонов, с работой почты, с почтовыми символами. Узнают, как запрягать лошадь и в какие игры любили играть почтари XIX века.
8 марта в 12:00
Музей Ф.М. Решетникова, Екатеринбург, ул. Пролетарская, 6, тел. 371-45-26
Стоимость 200-400 руб.
Экскурсия «Некисейные барышни» и игра-викторина «Шерше ля фам» (16+)
Приглашаем вас посетить будуар позапрошлого столетия, где среди духов, пудры, зеркальных столиков, нарядов и шляпных коробок формировался образ прогрессивной образованной независимой женщины.
Жизнь наших героинь охватывает практически весь XIX век. Их судьбы, карьеры, творчество, взгляды, love-story, нестандартные для этой эпохи, удивляют и восхищают.
8 марта в 14:00
Музей «Литературная жизнь Урала XIX века», Екатеринбург, ул. Царская, 7,тел. 371-22-81
Стоимость 200-400 руб.
Интеллектуальная игра «ЛитКвиз» (16+)
Интеллектуальная игра, в которой пригодится логика, сообразительность и эрудиция. Но диплом филолога для участия не обязателен. Вас ждут вопросы из самых разных областей: музыки, кино, книг… и без юмора тоже никуда! Вы можете прийти один или с командой, но обязательна запись по телефону музея: 371-05-91
8 марта в 14:00
Музей «Литературная жизнь Урала XX века», Екатеринбург, ул. Пролетарская, 10 | тел. 371-05-91
Стоимость 300 руб.
Интерактивная экскурсия по выставке «Женское дело» (7+)
Женские образы в сказах Бажова и предметы красоты. Выставка посвящена героиням сказов П. П. Бажова. Нам предстоит раскрыть их загадку, вдохновиться их делами, устрашиться их чарам. Какими они откроются вам – женщины в сказочных мирах Павла Петровича? В конце экскурсии все гости смогут принять участие в создании секретного арт-объекта.
8 марта в 14:00
Музей кукол и детской книги, Екатеринбург, ул. Пролетарская, 6, тел. 371-37-86
Стоимость 300-400 руб.
«Любимые женщины Мамина-Сибиряка» (7+)
Расскажем о женщинах в жизни писателя с особым вниманием его матери и супруге.
8 марта в15:00
Музей Д. Н. Мамина-Сибиряка, Екатеринбург, ул. Пушкина, 27, тел. 371-35-76.
Стоимость 300-400 руб.
Спектакли 8 марта 2024 г.
Исполню ваши желания - мастерская сатиры
Романтическая комедия в одном действии.
Театр на Плотинке, ул. Пушкина, 12
8 марта 2024 в 13:00
Билеты: 500 — 700 рублей.
Любовь по расписанию
Театр "Тургеневъ", сцена на Первомайской, 40
8 марта 2024 18:00
Билеты: 500 рублей.
Бесконечное окно (Спектакль по пьесе Руслана Шилкина) 16+
Стареющий киноактер явился жить в родной город, где он может похвастать своими крошечными эпизодами в негодных сериалах и этим удивить соседку по дому.
Коляда-театр, Екатеринбург, проспект Ленина, 97
8 марта 2024 в 22:00
