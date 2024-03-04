Куда сходить 8 Марта. Афиша интересных мероприятий для женщин

Женский день 8 Марта в 20245 году выпадает на пятницу. Куда сходить 8 Марта с любимой женщиной, мамой или подругой? Предлагаем вам афишу интересных мероприятий в Екатеринбурге: концерты, спектакли, мастер-классы.

Концерт Джаз. Весна. Любовь

Потрясающий по мастерству и энергетике концерт известных музыкантов: Игорь Паращук и Трио Александра Титова.

8 марта, 22:00

Ever Jazz, Екатеринбург, ул. Тургенева, 22, +7 (343) 20-20-318

Стоимость: от 800 рублей.

Весенний концерт солистов УралОперы

В программе концерта нежные сердцу песни любви, оперные арии, неаполитанские, народные и популярные песни.

В этом году для прекрасных дам выступят Сергей Осовин (тенор), Евгений Бовыкин (баритон), Олег Бударацкий (бас), концертмейстер Светлана Смирнова.

8 марта 18:00

Кафе «Калачи», Екатеринбург, ул. Красноармейская, 8 (этаж 1), +7 (343) 223-23-63, +7 (903) 084-32-47

Стоимость билета 1000 рублей.

Концерт Уральского русского оркестра «История любви»

Уральский государственный русский оркестр и приглашенные артисты Екатеринбурга.

8 марта 2024, 17:00

Уральский центр народного искусства, Малый зал, Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23, +7 (343) 305-82-23

Стоимость билетов 1 500 рублей.

Невероятное шоу «РЕТРО ЭКСПРЕСС»

Шоу-концерт отправит зрителей в невероятное музыкально-танцевальное путешествие, назад в СССР. Любимые золотые хиты советской эстрады и легендарных ВИА!

VOCAL PROJECT SAMPLE — мужской коллектив и ярчайшие представители нового поколения артистов — технически безукоризненные, обаятельные и талантливые.

ЭСТРАДНЫЙ БАЛЕТ АПЕЛЬСИН — образцовый коллектив современного танца, яркие образы, мощная энергетика и эксклюзивные хореографические постановки.

8 марта 2024, 18:00

ЦКиИ «Верх-Исетский», пл. Субботников, 1, +7 (343) 242-71-01

Стоимость билетов - от 200 рублей.

Фотоэкскурсия «Модный бунт»

Яркие лосины, объемные свитера, цветастые олимпийки и «вареные» джинсы — это не просто модные вещи 90-х, это вещи-символы молодой обновленной России. Ощущение свободы приобрело «вещное» измерение.

Фотоэкскурсия начнется в магазине винтажной одежды «Шувакиш», где вы переоденетесь в аутентичную одежду 90-х и уже в новых образах отправитесь в Музей Бориса Ельцина.

Вы услышите истории о том, что предшествовало модному бунту эпохи перемен, какими были модные тенденции в разные периоды XX века, и как людям удавалось оставаться уникальными в стране одинаковых вещей.

В течение экскурсии вы сможете сфотографировать друг друга в самых атмосферных залах и интерьерах музея, запечатлев свои эмоции и ваш модный образ в стиле 90-х!

8 марта 19.00-21.00

Музей Бориса Ельцина, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, 2 и 3 этаж, +7 (343) 312-43-43. Место сбора группы – фойе музея.

Стоимость: 600 рублей. Возраст 12+

Magic Beauty Day в Vееr Mall

Вас ждут массаж, макияж, причёска, мини-консультации астролога и нумеролога, мастер-классы "Как выглядеть сногсшибательно", а также "Эфирные масла для всех сфер жизни".

Также пройдет трансформационная игра с психологом "Сексуальность - энергия жизни", будет работать стильная фотозона с фотографом и живая музыка.

И не забудем о озыгрышах и классных подарках!

8 марта 2024 г., 13.00-18.00

Veer Mall, Атриум, Екатеринбург, Космонавтов, 108

Вход свободный.

Тутти-Фрутти. Кросс-степ и модерн выходные

В течение двух часов в зале будет непрерывно играть вальсовая музыка различной скорости и все желающие смогут танцевать кросс-степ вальс!

Если вы захотите отдохнуть, то можно будет проследовать в зону отдыха, попить чаю, покушать угощений и пообщаться с другими отдыхающими.

На вечере будет общее фото и другие активности, в которых можно будет принять участие, если следовать просьбам ведущих.

8 марта с 18:30 до 21:30

Автограф Loft, Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16/2,

Стоимость - от 600 рублей. Описание здесь.

Экскурсии и мастер-классы

«В гостях у жены почтмейстера» (7+)

История русской почты и почтового подворья. На экскурсии гости познакомятся с историей дома почтальонов, с работой почты, с почтовыми символами. Узнают, как запрягать лошадь и в какие игры любили играть почтари XIX века.

8 марта в 12:00

Музей Ф.М. Решетникова, Екатеринбург, ул. Пролетарская, 6, тел. 371-45-26

Стоимость 200-400 руб.

Экскурсия «Некисейные барышни» и игра-викторина «Шерше ля фам» (16+)

Приглашаем вас посетить будуар позапрошлого столетия, где среди духов, пудры, зеркальных столиков, нарядов и шляпных коробок формировался образ прогрессивной образованной независимой женщины.

Жизнь наших героинь охватывает практически весь XIX век. Их судьбы, карьеры, творчество, взгляды, love-story, нестандартные для этой эпохи, удивляют и восхищают.

8 марта в 14:00

Музей «Литературная жизнь Урала XIX века», Екатеринбург, ул. Царская, 7,тел. 371-22-81

Стоимость 200-400 руб.

Интеллектуальная игра «ЛитКвиз» (16+)

Интеллектуальная игра, в которой пригодится логика, сообразительность и эрудиция. Но диплом филолога для участия не обязателен. Вас ждут вопросы из самых разных областей: музыки, кино, книг… и без юмора тоже никуда! Вы можете прийти один или с командой, но обязательна запись по телефону музея: 371-05-91

8 марта в 14:00

Музей «Литературная жизнь Урала XX века», Екатеринбург, ул. Пролетарская, 10 | тел. 371-05-91

Стоимость 300 руб.

Интерактивная экскурсия по выставке «Женское дело» (7+)

Женские образы в сказах Бажова и предметы красоты. Выставка посвящена героиням сказов П. П. Бажова. Нам предстоит раскрыть их загадку, вдохновиться их делами, устрашиться их чарам. Какими они откроются вам – женщины в сказочных мирах Павла Петровича? В конце экскурсии все гости смогут принять участие в создании секретного арт-объекта.

8 марта в 14:00

Музей кукол и детской книги, Екатеринбург, ул. Пролетарская, 6, тел. 371-37-86

Стоимость 300-400 руб.

«Любимые женщины Мамина-Сибиряка» (7+)

Расскажем о женщинах в жизни писателя с особым вниманием его матери и супруге.

8 марта в15:00

Музей Д. Н. Мамина-Сибиряка, Екатеринбург, ул. Пушкина, 27, тел. 371-35-76.

Стоимость 300-400 руб.

Спектакли 8 марта 2024 г.

Исполню ваши желания - мастерская сатиры

Романтическая комедия в одном действии.

Театр на Плотинке, ул. Пушкина, 12

8 марта 2024 в 13:00

Билеты: 500 — 700 рублей.

Любовь по расписанию

Театр "Тургеневъ", сцена на Первомайской, 40

8 марта 2024 18:00

Билеты: 500 рублей.

Английская рулетка - мастерская сатиры

Романтический триллер в 1-м действии.

Театр на Плотинке, ул. Пушкина, 12

8 марта 2024 в 16:00

Бесконечное окно (Спектакль по пьесе Руслана Шилкина) 16+

Стареющий киноактер явился жить в родной город, где он может похвастать своими крошечными эпизодами в негодных сериалах и этим удивить соседку по дому.

Коляда-театр, Екатеринбург, проспект Ленина, 97

8 марта 2024 в 22:00

Английская рулетка. Романтический триллер

8 марта в 16:00

Екатеринбургский Дом писателя, ул. Пушкина, 12. +7 (343) 371‒33‒70