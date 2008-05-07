Сокровища Нижней Синячихи

Старинное село с незатейливым названием Нижняя Синячиха издавна стоит возле дороги на Ирбит, в десяти километрах от районного центра - города Алапаевска. Основано село в 1680 году.

Только здесь можно увидеть единственную в мире коллекцию народной росписи по дереву 19 в., иконы местного письма 18 и 19 в., рукописные и старопечатные книги 19 века. Здесь, прямо под открытым небом, воссозданы все постройки, характерные для среднеуральской деревни. Крестьянские усадьбы 18 - 19 веков соседствуют с деревянной мельницей, кузницей, банями, колодцами и постоялым двором.

Над созданием этого уникальнейшего музея несколько десятилетий работал Иван Данилович Самойлов. Это его руками, его трудом создано такое чудо. Спасибо ему и низкий поклон.

Подъезжаем. Уже издалека виден Спасо-Преображенский храм. Стройный, тянущийся вверх, с кровлей причудливой формы, храм настолько роскошен, что дух захватывает от его красоты.

Храм был построен в 1794 году. Десять лет шла реставрация изумительного по архитектуре 64-метрового сооружения, созданного в стиле так называемого тобольского барокко. Одни лишь строительные леса перед реставрацией наружной его части возводились два года.

В храме находится уникальная коллекция народной росписи по дереву. Покупаем билеты и идем проникаться стариной. В храме тихо, светло и очень солнечно. Экспонатами музея-храма являются фрагменты внутренней обшивки стен, потолков, двери, простенки крестьянских изб и домов, проще говоря, доски, которыми покрывали стены жилых помещений полтора века назад, расписанные диковинными птицами, плодами и цветами.

Восхищенные выходим из храма. Перед нами - деревянные дома, часовни, кузница, сторожевые башни, ветряная мельница, усадьба, колодец...

Всего в музее деревянного зодчества собраны 24 образца старинной деревянной архитектуры, даже пожарная есть. Сторожевая башня и башня острога, ветряная мельница, колодцы, изгороди-тыны, изгороди-палисадники. Всё из дерева, ухоженное, красивое. Даже дорожки на улице из деревянного настила.

Крестьянские избы, украшенные резьбой, со старинными интерьерами, вызывают в душе просто дикое восхищение! Зайдешь в такую избу - пахнет деревом. Вдоль стенок - скамьи. Печка белокаменная. На полках горшки, котелки да разная кухонная утварь. В избе чисто и очень уютно. Рядом амбар. Чуть поодаль - баня. Такая хорошенькая, прямо сказочная! Во дворе огромное корыто из цельного ствола дерева, из которого кормили лошадей! Чтобы приоткрыть крышку, нужны усилия как минимум четырех человек. Сильное впечатление на нас произвела собачья будка в усадьбе XVII века. Видимо, в то время собаки были размером с жеребенка, никак не меньше.

Многие экспонаты музея перед реконструкцией проделали немалый, в несколько сотен километров, путь. Можно только догадываться, какого гигантского труда это стоило! Ведь старинные срубы предстояло вначале разобрать, пронумеровать бревна для сборки на новом месте, перевезти, восстановить утраченные части строений, вновь собрать...

Ветряная мельница, стоящая сейчас на высоком берегу речки Синячихи, "приехала" из деревни Мочищенск, с самого севера области. В оба конца проделала 600-километровый путь. Экскурсовод рассказывала, что иной раз даже наши мощные "Уралы" приходилось буксировать гусеничным трактором до паромной переправы через реку Сосьву.

Во всех старинных строениях выставлены коллекции, собранные в разные годы И. Д. Самойловым. К примеру, часовня Александра Невского стала маленьким музеем старинной резьбы по дереву. В помещении часовни Вознесения развернута выставка ковров народной мастерицы Христины Чупраковой. Часовня Савватия и Зосимы Соловецких стала выставочным залом местной художницы Анны Трофимовой.

Больше рассказывать не стану, потому что никакой рассказ не передаст тех ощущений, которые охватят вас в этих дивных местах!

Как добраться:

- автомобилем

Ехать из Екатеринбурга через Березовский по Режевскому тракту, в сторону Алапаевска (примерно 170 км), затем по указателю на Нижнюю Синячиху (это еще около 10 км)

- автобусом

с Южного автовокзала до Алапаевска, затем в Алапаевске пересесть на автобус №103 до Нижней Синячихи

Сухой остаток:

Выехали в 9.00, прибыли на место примерно в 11.00.

Взяли билеты в музей (по 50 руб.). Услуги экскурсовода - 150 руб.

На экскурсию ушло около трех часов, после нее перекусили тем, что взяли с собой и - в обратный путь! По поводу еды - кафешек и ресторанов в Нижней Синячихе нет, поэтому перекус и чай/кофе нужно взять с собой. Можно заехать пообедать в Алапаевск. В Екатеринбурге были в 19.00.

Полезная информация:

Музей работает ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме праздничных дней.

Тел. в Нижней Синячихе - /343-46/ 7-51-18.

Прежде чем ехать, лучше позвонить и еще раз уточнить, работает или нет музей, будет ли экскурсовод.