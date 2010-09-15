Скалы Семь братьев

Сегодня я вновь хочу рассказать вам об уральских горах. Речь пойдет о неких гранитных останцах, которые называют «7 братьев». Иногда к этому названию добавляют фразу «и одна сестра». Почему? Не будем забегать вперед .

Для начала о том, как добраться до этого природного памятника:

· Автомобилем . Нужно выехать на Серовский тракт. Кстати, на мой взгляд, это один из самых красивых трактов в окрестностях Екатеринбурга. Вдоль дороги возвышаются величественные каменные срезы, покрытые небольшими елями и сосенками… По тракту нужно двигаться в сторону Нижнего Тагила. Примерно через 66 км сворачиваете по указателю на Верх-Нейвинск (Новоуральск). Двигаясь по этой дороге, Вы увидите указатель на скалы.

Свернув на него и проехав мимо садов пару км Вы увидите довольно большую поляну. Автомобиль лучше оставить на ней – до скал можно доехать исключительно на внедорожнике. На скалы от поляны можно идти по отходящей направо дороге (она чуть длиннее, но проще). А можно проехать чуть дальше в сады, оставить там автомобиль и, поднявшись в крутую гору, свернуть на уходящую вправо грунтовую дорогу.

· Общественным транспортом . Нужно сесть на электричку тагильского направления. Расписание уточняйте в справочной железнодорожного вокзала (телефон 358-32-10). Доехать Вам нужно до станции Верх-Нейвинск. От вокзала в этом населенном пункте в сторону скал ходят маршрутки (лучше уточнить у местных жителей, какие именно Вам подходят). Необходимо доехать до конечной остановки. От нее до нужных садов придется идти около двух км. От садов до скал пеший путь составит примерно 6 км. Казалось бы, не очень много, но, учитывая крайне неровный рельеф, дорога покажется Вам довольно тяжелой.

Стоит отметить, что различные конные клубы предлагают походы из Верх-Нейвинска до скал на лошадях.

Немного истории

Считается, что в эпоху неолита и бронзы древние жители этих окрестностей поклонялись Семи братьям как неким божествам, молились на них. Учитывая свойственный первобытным людям страх перед природой и всем необъяснимым, ничуть не удивительно, что на скалах не были обнаружены следы обитания, жизнедеятельности древнего человека. Зато недалеко от скал археологи находили останки святилищ, жертвенных мест.

Во время революционных действий с начала 20 века скалы были местом сходок рабочих. В 1912 году они нанесли на северную сторону надпись «Да здравствуетъ соцiальная революцiя!». Ее видно и по сей день – она периодически обновляется.

Много крови пролилось в те времена, много жизней отняли стычки… По дороге Вы можете увидеть крест, установленный в память о погибших.

Легенды

Для начала хочется сказать пару слов о названии скального массива. Многие путешественники, посетив его и пересчитав скалы, удивляются, почему они называются «7 братьев», если их количество несколько отличается. На самом деле этому факту есть довольно простое объяснение. Раньше число «семь» считалось священным, именно поэтому им обозначали некое неопределенное множество. Так что в данном случае цифра 7 носит исключительно условный характер .

Множество легенд ходит о происхождении скального массива 7 братьев. Вот наиболее интересные и популярные из них.

Легенда об окаменевших колдунах

Много где по России и Свердловской области прошел в свое время Ермак. Не обделил он своим вниманием и эти места. Только тяжело дался ему поход – жили в этих краях братья-волшебники, возводили на пути Ермака они горы огромные. Устал Ермак, из сил выбился… А братья стоят и смеются над ним. Поднял тогда Ермак крест и вскричал: «Не дай, Господи, посмеяться колдунам неверным над честным, животворящим крестом Твоим!..», и пошел с крестом на братьев. Начали они каменеть, а как дошел Ермак до братьев, совсем они в каменные утесы превратились. Сказывают, что и по сей день слышно, как стучат внутри камней сердца братьев. Только никак им не выбраться из каменной оболочки – наложено заклятие до самого страшного суда.

Легенда о Монге

Давным-давно, в стародавние времена жило племя в этих местах. Был властелином у них Монг – прославившийся на весь свет своей жестокостью. И было у него семь сыновей – не уступали они своему отцу – обладали столь же жестоким характером. Замучил Монг со своими сыновьями подневольное племя. Взмолились люди богам языческим, просили избавить их от гнета. Услышали боги и превратили жестокое семейство в скалы.

Охранники Демидова

Однажды решили люди государевы сделать проверку на заводе Никиты Демидова – не чеканят ли там монеты неучтенные. Только узнали Демидовы заранее о приезде проверяющих. Собрали они несколько сундуков с драгоценностями и отправили семерых братьев закопать их и охранять. Проверка на заводе долго шла. Успели братья на горе замерзнуть за это время, а потом и окаменеть. Говорят, все еще где-то там демидовские сокровища закопаны.

Окаменевшее ожерелье

В стародавние времена жило в этих местах небольшое племя охотников, вождь которых носил ожерелье из семи великолепных камней. Каждый камень содержал в себе магическую частичку различных сил: смелость, верность, любовь, мудрость, радость, удачу и здоровье. Однажды прознал об этом ожерелье сибирский хан – и пошел в завоевательный поход, чтоб завладеть им. Неравный был этот бой – перебили сибиряки все охотничье племя. В последний момент смертельно раненый вождь сорвал с себя ожерелье, забросил его на вершину горы и прокричал заклинание. Превратились 7 камней из ожерелья в 7 каменных башен. Не смог их унести сибирский хан.

Проклятие богача

Жил давным-давно один богатый человек. Было у него семь сыновей и одна красавица дочь. Решила она выйти замуж за бедняка. Был против категорически богач. Однако, братья встали на сторону сестры. Осерчал отец и выгнал всех своих детей из дома. А вдогонку проклятие послал. Оно и превратило их в камень. Так и стоят скалы, бывшие когда-то семью братьями. А чуть поодаль стоит их окаменевшая сестра. Именно из-за этой легенды называют иногда скальный массив «Семь братьев и одна сестра».

Скалы 7 братьев очень популярны среди скалолазов. Тренируются на них как новички, так и мастера спорта. Альпинисты составили множество скальных маршрутов, большинство из которых имеют свои названия – например, «шведская стенка», «социальная революция», «трасса Мальцева» и пр.

Еще одна особенность этого скального массива – с вершины видны целых пять озер: Аятское, Шитовское, Исетское, Таватуй и Верх-Нейвинский пруд.

У подножия скал можно увидеть довольно большое пространство, которое подходит для палаточного лагеря. Но не рассчитывайте, что все оно будет в Вашем распоряжении – наверняка у вас будет множество соседей – это место популярно среди любителей пешего, автомобильного, конного туризма.

Кстати, любителей собирать грибы порадуют окрестности Семи братьев – в конце лета и в начале осени там можно найти множество лисичек .

Скалы 7 братьев считаются одним из самых живописных памятников природы на всем Урале.