А горы все выше, а горы все круче…

А горы уходят под самые тучи…

Я не устаю повторять – Уральская природа настолько величественна, что покоряет даже видавших виды бывалых путешественников. Каждый, кто хоть раз посещал наш край – мечтает возвращаться сюда еще и еще.

В очередной раз отмечу – несмотря на великолепные леса и водоемы, большинство туристов-путешественников едут посетить наши уральские горы, скальные массивы. Напомню, что вокруг Екатеринбурга их великое множество!

Скалы Петра Гронского, Соколиный камень,

Чертово городище, Азов-гора,

Каменное Урочище у Ревды

Этот список можно продолжать и продолжать! Одна из самых известных вершин – гора Шунут, она же Шунут-камень. Эти скалы находятся недалеко от Ревды.

Как добраться:

· Автомобилем. Стоит отметить, что есть 2 дороги. Одна проходит через Нижние Серги – Ревдель (занимает довольно длительное время). Вторая находится между Ревдой и Краснояром. В обоих случаях нужно выезжать на Московский тракт. Но до подножия горы можно доехать только на хорошо подготовленном внедорожнике. Поэтому оптимальный вариант – оставить автомобиль в Краснояре или на дороге между ним и Ревдой и идти пешком.

· Общественным транспортом . Нужно доехать до Ревды на электропоезде, автобусе или маршрутке. В городе пересесть на автобус Ревда – Краснояр. Также Вы можете взять такси – путь на этом виде транспорта займет не более 20 минут. Недалеко от автобусной остановки начинается маркированная лесная тропа. Кстати, двигаясь по ней, сначала Вы можете свернуть на источник Святой Платониды. Пеший путь до итоговой точки срставляет немногим более 10 км. Кстати, некоторые клубы предлагают совершить до горы и источника конный поход.

Гора Шунут считается самой высокой точкой в районе Екатеринбурга. Ее высота составляет почти 730 метров над уровнем моря.

Состоит гора из кварцитовых пород. Они очень твердые и плотные – именно поэтому она практически не подвержена воздействию ветра, дождя, снега и других природных стихий.

Откуда же взялось название горы?

На этот счет существует довольно интересная легенда.

Согласно ей, в одной семье росли братья – братья-близнецы. Казалось бы, им нечего было делить. Но ведь детям свойственно устраивать потасовки. И вот – в одной из таких баталий – у одного из них оказался поврежден позвоночник. Именно в свете этой травмы он остался горбатым карликом.

Зато второй брат вырос великаном, его голова достигала облаков. Благодаря своему росту и соответствующей силе богатырской, защищал он свой народ от чужеземцев. Согласно легенде, он превращался в огненное существо, извергающее молнии. Поэтому прозвали этого великана Шунут («Шун» значит существо; «ут» - огонь»).

Но ничто не вечно в этом мире. И ничто не проходит безвозвратно. Был однажды Шунут наказан за то, что прервал несчетное количество жизней недугом тяжелым. Отягощался сей недуг тем, что не мог Шунут сам покинуть бренный мир – должен его был убить один из родственников. А вот из родной крови у него остался как раз только брат-калека.

Проблема была в том, что он не соглашался на убийство брата… Очень уж любил его. Согласился он взять на себя грех только при одном условии – чтоб и после смерти брат помогал людям. Считается, что великан исполнил его просьбу. И по сей день, пожив у подножия горы, поднимаясь на ее вершину, «касаясь руками облаков» - можно избавиться от многих болезней. Во всяком случае, так говорят знающие люди .

Но… продолжим наш сказ. Лег Шунут на землю, и отсек брат ему мечом голову. Откатилась она и окаменела, так же как и тело его. Сейчас многие называют эту скалу Старик-камень. Действительно, очень напоминает некое лицо (у меня вообще с Пушкиным ассоциации ). Считается, что голова наблюдает за всем происходящим на горе Шунут, а также за источником и могилой святой Платониды.

Гора Шунут крайне популярна среди туристов. Очень красива местность вокруг Шунута зимой. Это обусловлено тем, что там довольно влажно – деревья, облепленные снегом, оставляют ощущение, что ты попал в зимнюю волшебную сказку.

У подножия горы находится большая поляна, окруженная стеной хвойных деревьев. Она идеально подходит для палаточного лагеря. Только стоит учесть, что вам могут не дать выспаться – у молодежи из окрестных населенных пунктов есть традиция встречать на вершине горы рассвет.

В сезон леса вокруг Шунута богаты грибами – в основном маслятами и подберезовиками.

Вообще это место достойно посещения в любое время года!

Сухой остаток:

1. Координаты: N 56° 31.422' E 59° 44.211'.

2. Наличие детей на маршруте: возможно при условии, что они переносят длительные пешие путешествия.

3. Насекомые: около горы довольно много клещей – запасайтесь репеллентами и постоянно осматривайтесь!

4. Возможность переночевать в палатках: присутствует.

5. Интересность маршрута: 10 баллов из 10.

Отдельное спасибо Анастасии ENastyA за часть предоставленных для статьи фотографий.