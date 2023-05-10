Где покататься на велосипедах с детьми в Екатеринбурге и окрестностях. Часть 2

Мы продолжаем обзор мест в Екатеринбурге и близлежащих городах-спутниках, где можно покататься на велосипедах, роликах и самокатах с детьми.

Манин парк в Верхней Пышме

Парк культуры и отдыха Верхней Пышмы носит название Манин парк. Назван он в честь одноименной горы, расположенной в парке. Кто-то утверждает, что Манина гора названа в честь Мани-революционерки, кто-то, что в честь владельца лесосеки по фамилии Манин, которая располагалась на этой горе в давние времена.

Именно это название парка культуры и отдыха красуется на входной группе.

В 2021-2022 году на деньги федерального гранта в парке прошла реконструкция.

Рассказываем, как там сейчас можно провести время с детьми.

Первоначально мы планировали серию материалов про места для активного отдыха, поэтому первым делом пошли искать трассу для катания на велосипедах и роликах.

Если вы попали в Манин парк первый раз, то найти трассу будет не просто. Навигация по парку, или хотя бы план расположения объектов, отсутствует. Здесь мы поставим минус гостеприимству.

Чтобы найти начало трассы, от центрального входа в парк двигайтесь налево. За колесом обозрения есть вот такой указатель, который сигнализирует, что вы нашли то, что искали.

Асфальтированная лыжероллерная трасса широкая, что позволяет передвигаться по ней и пешеходам.

Текст на досках объявлений сообщает, что двигаться разрешено против часовой стрелки по указателям. При этом пешеходы должны идти по правой стороне трассы.

Запрещено кататься на лонгбордах, скейтбордах, электросамокатах (на трассе мы обнаружили катающихся и на скейтбордах, и на электросамокатах).

Запрещено выгуливать собак.

Удивительно, что в правилах поведения на трассе нет ни слова о велосипедистах. Мы решили, что раз не запрещено, то значит разрешено.

В администрации парка нам сообщили, что длина трассы составляет 3300 метров. Передвигаясь по указателям, надпись 3300 мы не обнаружили. Если верить знакам, трасса имеет длину 5000 м (опять же заметим, что схема трассы очень бы помогла освоиться новичкам).

Про рельеф. Круг 1000 метров проходит без значительных спусков и подъёмов, можно кататься на велосипедах с детьми. А вот на более длинных дистанциях есть хорошие горки (всё-таки это Манина горка), которые некоторые преодолевают уже не верхом.

Окружающий трассу лес чистый и приятный. Трассе ставим твёрдую пятёрку.

Кстати, ширина прогулочных дорожек парка тоже позволяет перемещаться по парку и на велосипедах, и на роликах.

Что ещё предлагает Манин парк?

1. Прогулку на колесе обозрения, которое поднимет вас на 35 метров над городом.

Один круг для взрослого обойдётся в 250 рублей, для ребёнка - 200 руб. Детей до 4-х лет катают бесплатно. А ещё есть тонированная VIP-кабинка, которая вмещает до 6 человек. 2 круга обойдутся компании в 1500 рублей.

2. Детские площадки. Их много, все они разделены по возрасту. Здесь можно провести не один час.

3. Кафе.

Уютная обстановка. Чебуреки по 120 руб, десерты 70-90 руб., чай - 50 руб, капучино - 120 руб. Есть также в продаже пирожки, блины, блюда на мангале.

4. Романтические уголки для фотосессий.

5. Просмотр концертов и фильмов на открытом воздухе.

Туалеты расположены на входе в парк. Чистые. Мы проинспектировали.

Чего, на наш взгляд, не хватает в парке, так это проката транспортных средств.

В целом, Манин парк - отличное место для активного семейного отдыха.

Справка. Манин парк расположен по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, 87. Расстояние от центра Екатеринбурга до Манина парка - 32 км.

Поездка на автомобиле займёт 40 минут. Можно добраться на общественном транспорте. На Педуниверситете садимся на автобус №108 и едем до остановки Радуга. От неё до парка идти совсем немного.

Фотограф - Дмитрий Часовитин.