«Старая Линза»: место из фантастического фильма

…На Старую Линзу я хотела давно. Уже год как хотела, с тех пор как увидела в журнале «ТелеШоу» статью бывшего ведущего «Четверки» Алексея Ванченко про отдых на Урале. Там было написано так: «Мало кто знает о карьере «Старая Линза» в Шабрах. Те же, кто побывал там, с восторгом вспоминают это потрясающее место – ступенчатые стены, водопады и вросшая в землю и постепенно поглощаемая природой техника… Словно кадры из «Сталкера» Тарковского. Кое-кто на самом деле ищет здесь комнату желаний. Попытайтесь и вы. Всего 20 км. по Полевскому тракту до Шабров».

Как и почему мы туда стремились

Год я туда хотела, но все не могла собраться. Во-первых, несколько пугали рассказы ходивших туда об охране – мол, не пускают в карьер, хотя пройти можно. Во-вторых, нигде не было четких указаний, где в Шабрах искать карьер. И, в-третьих, нет на карте Шабров. Но есть поселок Шабровский, около станции Сысерть, которая к городу Сысерть не имеет никакого отношения.

Я стала искать более подробные указания. На сайте, посвященном отдыху, нашла довольно путаный рассказ пользователя homo с не очень внятными инструкциями, куда идти и как поворачивать. Зато про сам карьер написано было интересно: «Зрелище незабываемое! Смесь фантастической природы и техногеники. Честно, оттуда не хотелось уходить! Вода в водопаде чистая и очень холодная. В карьере есть обустроенный туалет системы деревенский люфт-клюзет. Если идете с детьми, смотрите внимательно. Тальк минерал очень коварный. Он мягкий и склонен колоться и слоиться, когда мокрый – скользкий и непредсказуемый. Из разговора со сторожем выяснилось, что, возможно, со следующего года карьер будет расконсервирован и запущен в работу».

Прочитав, что карьер могут расконсервировать, я заторопила мужа: поехали, пока есть возможность! Тем более осень золотая, очей очаровнье, температура летняя, последние денечки… И мы поехали.

Как муж нашел это место – я не понимаю! Но нашел . Если вкратце – Полевской тракт, не доезжая до Горного Щита поворот налево на Шабровский, после знака «Сысерть» и железнодорожного переезда уходим направо и попадаем в поселок Шабровский. На развилке у автобусной остановки едем по левому рукаву раздваивающейся дороги. Почти сразу направо – Шабровский тальковый комбинат. Приехали!

(Подробное описание дороги и как добраться общественным транспортом, ниже, в разделе «Бонус»).

Мы поставили машину около проходной талькового комбината. Перед воротами на завод проходит железная дорога – идем по ней влево. Мимо деревьев, покрытых белым тальковым налетом («Как будто Снежная Королева подышала!» – восхитился наш сын Гриша), мимо той самой станции Тальковой. На станции двое работяг стали в нас всматриваться. Мы шуганулись было, что это охрана, но мужики замахали руками в сторону леса: «Вам вон туда! И пусть ребенок залезет в тепловоз, пусть посмотрит!». Ребенок залез, посмотрел, посидел «за рулем» настоящего тепловоза и остался доволен. А мы пошли в кусты.

Зря мы это сделали. Побродили по бурелому и вышли туда, куда спокойно могли пройти по шпалам. Так что отматываем назад, не слушаем мужиков и идем дальше вдоль железной дороги. До развилки. Там, где пути расходятся – нам направо, идем и смотрим по правую руку, не уходит ли в лес заросшая травой колея. Нашли? По ней и шагаем. Не нашли? Все равно выйдете на нужную дорогу, только чуть подальше.

По колее или по рельсам, но на дорогу вышли. Она расходится в три стороны. Налево пойдешь – женатому быть . Прямо пойдешь – коня потеряешь. Направо пойдешь – на «Старую линзу» придешь. Особая примета – опорная башня канатной дороги (увы, бывшей) и рядом с ней трансформаторная будка. Сворачиваем направо, идем по дороге, пока не увидим слева надпись на красной дощечке «Погрузка талька». Тут-то, сделав несколько шагов вперед, и ищем по левую руку небольшую деревянную лесенку вниз. Спускаемся в карьер!

Спуск несложный, в три приема. Первая лесенка – и широкая тропа налево. В конце тропы мы встретили небольшую толпу людей – от дедушки с палочкой до мамы с коляской. Вторая лестница вниз, подлиннее – и узкая тропа направо. Ну и в ее конце третья лестница вниз. Все лестницы крутые, но в двухэтажных садовых домиках и покруче бывают. Думаю, даже бойкие старички без труда смогут спуститься в карьер. Во всяком случае, младенца туда на моих глазах спускали (причем без слинга и кенгуру, просто на руках).

P.S. Все ключевые пункты пути отражены в фотоальбоме на фото с номерами (01-12).

«Просто фантастика»

Место это действительно красивое и необычное. Оно напоминает пейзажи из фильма «Кин-дза-дза» – особенно висящий в воздухе на застывшей навеки канатной дороге «робот-паук». Или из «Лилового шара». Или из «Сталкера». В общем, есть в этом что-то нездешнее, из фантастических фильмов. Небольшой карьер, дно – как плита, на которой там и сям болотца, заводи, камыши и ржавеющая техника. В плите продолблен сток, по которому вода из двух небольших водопадов (они в правом дальнем углу карьера) течет к домику на сваях. Домик оказался разрисован разноцветными спиралями, и увешан разноцветными лоскуточкам. Дисгармонично, а жаль. Вода чистая-чистая, дно видно, и хочется его потрогать.

Рядом – дом с полустертой надписью «Старая линза», это технологическая насосная станция (она подает техническую воду для нужд фабрики), в нем есть и телефон, и сторожа, поддерживающие работу насосов.

В самой середине карьера стоит туалет, деревянная будка. Подпертая метлой. Внутри надпись «10$». Видимо, за выход, раз изнутри повешено.

Стены карьера – не обрубленные, а ступенчатые, и по этим ступенькам отчаянные люди могут и подняться, и спуститься. Но опасно это, конечно, ногу реально поставить только боком, и «Скорой помощи» ждать не стоит. Многие, увидев выступающий из стены ступенчатый угол, вспоминают египетские пирамиды.





На одной стене – загадочные круги вроде тех, что находят на канзасских полях (видимо, автор тот же, что и домик разрисовал). Слава богу, любители граффити ограничились этим, хотя бы в духе этого места, и на том спасибо.

Сверху вниз идет железная рельсовая колея – когда-то именно с ее помощью наверх поднимали тальк, видимо. Остались и тележка, и рельсы. А вот канаты лежат внизу, как застывшие змеи.

Еще справа от лестницы – уже упоминавшиеся водопады. Зимой, говорят, вокруг них все покрыто белым инеем и очень красиво. Летние фото я видела тоже славные – скалы, окутанные мелкой водяной дымкой. Но в октябре водопады не впечатлили: воды мало, течет вяло и вокруг очень сыро и слякотно.

Ржавеющий экскаватор: можно посидеть в ковше. Ржавый мангал на тальковой плите (а чуть поодаль – костерок, шашлыки и молодежь тусуется). Вообще народу там оказалось многовато, и даже когда начало темнеть, все равно подтягивались еще туристы. Видимо, вечер воскресенья – неподходящее для похода на «Линзу» время. Если бы мы были одни – все было бы намного романтичнее и волшебнее.

Слева от лестницы стоит огромная бензопила: сделайте лицо пострашнее и обязательно сфотографируйтесь с ней «в руках» . Есть тут и приятный мелкий ельник, в котором хорошо сделать привал, и небольшие «скалы», на которые вполне можно разрешить забраться детям. Так что для хорошей компании – чудесное место, куда легко добраться. В меру закрытое и в меру открытое – пространство не очень большое, всех посетителей видно, но детям тут есть, где поиграть и чем заняться. Так и хочется вытащить сюда какой-нибудь ю-мамский десант!

По времени дорога от стоянки до карьера черепашьим шагом занимает 30 минут. В самом карьере можно пробродить пару часов, а если посидеть с костерком и перекусом – так и весь день. Учтите, что солнце оттуда уходит уже в 16-17 часов, так что отправляйтесь в карьер с утра. Да и народу лишнего будет меньше.

Возьмите удобную обувь, и учтите: она покроется белым тальковым налетом. Осенью в карьере под ногами сыровато (кроме плит), обувь должна быть не очень промокающей.

И резюме: мы ожидали бОльшего колдовства, но, несмотря на многолюдье, получили удовольствие, настроение было отличное, и желание еще разок туда съездить – в наличии. Если ю-мама соберется – возьмите меня с собой, а? Я дорогу знаю!..

Бонус: подробный рассказ от мужа, «как добраться»

Если мы едем на машине , то наша первая промежуточная цель – Полевской тракт. До него можно добраться по улицам 8 Марта–Титова–Селькоровской. Правда, возможны варианты. Чьему-то сердцу милее выезд на Полевской тракт по улицам Московской–Патриса Лумумбы–Новосибирской второй–Окружной–Селькоровской. Есть еще вариант проехать через Елизавет по улицам Белинского–Щербакова–Самолетной–Южному проезду–Походной–Елизаветинскому шоссе–Бисертской.

Итак, первый этап пройден. Мы — на Полевском тракте. Едем на юг до указателя «Шабровский налево». Достаточно приметный перекресток. По правую руку у этого перекрестка большая строительная площадка с рекламой о покупке земельных участков и домов прямо здесь же.

Поворачиваем и едем по дороге, наслаждаясь пейзажем за окном. Но не увлекаемся! Достаточно скоро (километров через 3-5) нам встретится знак «Сысерть» (не пугаемся! Это не город Сысерть, и с географией у нас с вами не всё так плохо!) и железнодорожный переезд. Кстати, нынешняя конечная остановка городского электропоезда как раз здесь — недалеко от переезда.

Сразу за переездом главная дорога, и мы вместе с ней уходим направо (прямо поедем – на Челябинский тракт попадем, но, как поется в песне, нам туда не надо). Это славное шоссе в полторы полосы в обе стороны (в смысле, по 0,75 в каждую) нас приведет в поселок Шабровский.

На развилке у автобусной остановки едем по левому рукаву раздваивающейся дороги. Поднимаемся на небольшую горку через приятную аллейку и замечаем по правую руку нежно-зеленое двухэтажное здание. Почти сразу направо открывается вид в стиле Кин-дза-дза: обшарпанные ворота, за ними брошенный грузовик. Над воротам едва различимая надпись «Шабровский тальковый комбинат». Тут же удобное место для парковки. Правда, если сюда не сворачивать, а проехать чуть дальшое по дороге, то идти пешком придется метров на 500 меньше (но машина будет стоять прямо у железнодорожной станции «Тальковая», окрестности которой являют собой унылое зрелище: дым коромыслом и всё в пыли). Всё, тут железного коня мы оставим и дальше пойдем пешком.

Если мы не конные, а пешие, то у нас есть два пути.

Первый: от остановки Южная на автобусе №105 доехать до конечной остановки «Поселок «Шабровский», от конечной остановки прямо по ходу автобуса пройти около километра и оказаться всё у той же проходной Талькового комбината.

Второй: на электричке (через Арамиль) до станции «Седельниково» (правда, электричка эта ходит один раз в день в неудобное время – в 8:26 из Седельниково и в 14:46 от вокзала в сторону Седельниково; время московское). Оттуда ведет усыпанная песком и гравием дорога в сторону станции «Тальковая». Ориентироваться лучше по карте.

От конечной остановки городского элекропоезда идти пришлось бы километров 10, может быть, чуточку меньше. Так что, если вы любители острых дорожных впечатлений, то у вас нашелся третий вариант .

Рассмотреть все как следует можно в фотоальбоме на ю-маме!