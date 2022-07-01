Куда сходить с ребенком в Екатеринбурге? Топ-15 интересных мест для «своих» и туристов

Куда можно сходить с ребенком в Екатеринбурге? Что посмотреть? Мест для развлечений с детьми в городе очень много. Мы выбрали самые топовые, которые имеет смысл посетить хотя бы один раз.

NEWTON – парк научных развлечений

Интересен детям и взрослым. Здесь можно увидеть и понять, как возникают «чудеса» – действуют законы физики. Лучше взять экскурсовода, который объяснит и покажет действие непонятных штуковин-экспонатов (их более 100). Можно самим создать цунами, гигантские мыльные пузыри, испытать мощь воздушной пушки, заставить воду летать, измерить скорость звука, выработать электричество и др.

Возраст: от 8 лет.

«Ельцин Центр», ул. Бориса Ельцина, 3а, 3 этаж

https://www.newtonparki.ru/about/newton-park/

NEWTON BIO, ул. Вайнера, 13

Наглядная и увлекательная биология. А так как человек и его организм часть этой биологии, будет занимательно и полезно многим. Много любопытного. Здесь сможете собрать и разобрать, как объемный пазл, мозг человека, внутренние органы, рассмотреть внутреннее строение собственных зрачков, увидеть, как на разные участки мозга влияют запахи.

Дети побывают в роли пищи, проходящей по пищеварительному тракту. Интересно увидеть развитие ребенка у мамы в животике по месяцам (реалистичные размеры младенца), мужчинам стоит примерить специальный «беременный рюкзак» и понять, каково это - вынашивать беременность. А еще есть инкубатор, который «высиживает» настоящих живых цыплят.

Возраст: от 6 лет.

https://www.newtonparki.ru/about/newton-park/

«Парк чудес Галилео»

Здесь точно понравится большинству школьников, да и многим взрослым. На первом этаже – интерактивный музей с познавательными и иногда - странными экспонатами.

Абсолютно все можно и даже нужно трогать, нажимать, использовать по назначению, делать необычные фотографии. У создателей пространства (инженеров, ученых и фокусников) все в порядке с чувством юмора, вы в этом убедитесь. На втором этаже – немножечко страшилок, зеркальный лабиринт и комнаты вверх ногами.

Возраст: от 6 лет.

Свердловская киностудия, ул. Ленина, 50 Ж, павильон №2

https://ekb.galileopark.ru/

Дом вверх дном

Для любителей необычных фотографий или малышни, которая еще не бывала в помещении, где все вверх тормашками. В этом доме 3 комнаты, кухня, прихожая, ванная и гараж. Ради неподдельной реакции детей стоит хотя бы раз посетить такое место. Для них это новый взгляд на мир.

Возраст: от 4 лет.

Екатеринбург, ул. Вайнера, 11.

Сайт

Океанариум и дельфинарий

Маленькое подводное царство: водоросли, кораллы, остатки пиратского корабля, плавающие морские и пресноводные обитатели всевозможных расцветок и размеров. О каждом можно прочесть на стенде или спросить у экскурсовода.

Необычно видеть проплывающих мимо гигантских скатов и белух. Дети восторженно рассматривают «живую русалку» в одном из аквариумов.

Впечатляет стеклянный тоннель и проплывающие над головой морские хищники. Открытый бассейн с акулами тоже щекочет нервы. В дельфинарий можно попасть только на представление, через отельный вход. Кстати, в шоу выступают не только дельфины-афалины, но и белые киты и морские котики.

Возраст: от 4 лет.

Екатеринбург, ул. Щербакова, 2Б

https://oceanarium-ekb.ru/

Крокодилвиль – крокодиловая ферма

На ферме живет десять видов крокодилов, аллигаторов и кайманов разного возраста. Некоторые из них дрессированные и во время экскурсии демонстрируют парочку трюков. Каких-то крокодилов можно даже потрогать.

Многие посетители в восторге от кормления аллигаторов, животные ловят мясо на лету. Тут же проживают вараны, змеи, черепахи, хамелеоны и страусы. Почти всех можно гладить и кормить. Увлеченные экскурсоводы рассказывают об особенностях каждого из питомцев фермы.

Возраст: от 4 лет.

Екатеринбург, Бебеля, 17

https://vk.link/krokodilvill

Фан-кидс – парк развлечений для всей семьи

Здесь могут развлекаться не только дети, но и взрослые. Довелось увидеть тут раскрепощенную бабушку, которая стреляла из пушки, валялась в шариках и прыгала на батутах. Ее внучка была в восторге, видя, как бабуля дурачится. Главное, чтобы вес родителей и бабушек-дедушек не превышал рекомендованный: на каких-то аттракционах до 60 кг, на некоторых до 100-120 кг.

В Фан-кидс есть игровой лабиринт, всевозможные батуты, тропа препятствий «Ниндзя-парк», батальный комплекс с пушками, скалодром, «улья» и «паутины», сухой бассейн с шариками, троллейная трасса, интерактивная комната и многое другое.

Возраст: от 4 лет.

ТРЦ «Фан Фан», ул. Ясная, 2 (4 этаж)

https://fan-kids.ru/attrakczionyi

Батутный парк «Разгон»

Если ваша семья из любителей батутов, то вам сюда. Для малышей оборудована зона с маленькими батутами и спортивными аттракционами. Для детей постарше и взрослых размещено 100 батутов разной категории сложности и 4 поролоновые ямы. Здесь же тренируются профессиональные спортсмены, иногда проходят показательные выступления.

В этом месте можно испытать и ловкость на скалодроме, проверить скорость реакции в доджболе (вышибалы) и потренировать чувство равновесия в слеклайне (хождение по стропе).

Возраст: от 4 лет.

ТРЦ «Алатырь», ул. Малышева,5 (5 этаж)

https://razgon-park.ru/

Аквапарк «Лимпопо»

Еще одно место, куда стоит хотя бы раз сходить и составить собственное мнение. Как правило, большинству детенышей нравится. Детская зона в наличии, разнообразные водные горки и аттракционы для любого возраста, кафешки под боком. Для ребенка обязательно наличие спасательного жилета (выдается бесплатно). Возле каждого аттракциона постоянно дежурит инструктор-спасатель, который следит за соблюдением правил и безопасностью гостей. Аквапарку уже 17 лет, отзывы о нем разные. Тем не менее здесь всегда много посетителей, лучше приходить сюда в будни.

Возраст: от 4 лет.

Екатеринбург, ул. Щербакова, 2

https://limpopo-park.ru/

«Баден-Баден» (Термы Уктус)

Термальный бассейн под открытым небом подходит больше для семейного отдыха и релакса. Для взрослых — термы, бани и спа-процедуры. Для малышат – отдельный 50-метровый бассейн с водопадом и небольшими горками, детская комната и няня, которая присматривает и организовывает досуг деток.

Возраст: от 4 лет.

Екатеринбург, ул. Зимняя, 23

https://baden-uktus.ru/

ЦПКиО имени Маяковского

В этом парке можно не просто погулять среди зелени, но и интересно провести свободное время. Выбирайте, чем тут можно заняться.

Не так давно в ЦПКО появилось новое колесо обозрения – 20 кабинок, в которых будет комфортно в любую погоду (с кондиционерами/обогревателями).

Работают различные аттракционы, батуты, картинг, перевернутый дом, иммерсивный парк «Дивное место» (прогулки и квесты со сказочными героями).

По выходным проводятся творческие мастер-классы в мастерских.

По аллеям и деревьям бегает много общительных белок, которых можно покормить орешками прямо с руки.

Веревочный парк «Маугли»

Один из самых больших веревочных парков города. В лесу среди сосен проложено 11 маршрутов на высоте от 1,5 до 9 метров от земли! Вы преодолеваете различные препятствия на канатных трассах, закрепленных на стволах деревьев. Трассы созданы как для самых маленьких (под присмотром родителей), так и для самых смелых взрослых (рост от 150 см, вес до 100 кг).

Возраст: от 3 лет.

http://maugli-park.com/002

Свердловская детская железная дорога

Вокзал, кафе, перрон, поезда (правда, меньшего размера) – все настоящее. Проводники – дети – проверяют билеты, следят за порядком во время поездки (тоже, кстати, настоящей), рассказывают о ЖД, могут даже успокоить плачущего маленького пассажира.

Возраст: от 3 лет.

https://svdzd.ru/

Динопарк «Затерянный мир»

Если ребенок первый раз в динопарке, то, скорее всего, будет впечатлен. Динозавры среди деревьев выглядят реалистично, они огромных размеров, а еще они неожиданно начинают двигаться и рычать. Вздрагивают не только детишки, но и родители. Яйца с детенышами динозавров внутри тоже впечатляют величиной. У входа расположена песочница, в которой бебик может попробовать себя в роли археолога и раскопать скелет динозавра.

Возраст: от 4 лет.

https://vk.com/dino_park_ekb

Екатеринбург, ул. Мичурина, 230

Музей истории Екатеринбурга

Екатеринбургу почти 300 лет. Как он появился? Каково было людям, жившим в нем до нас? Музей, словно заботливая пра-пра-пра-правнучка, собрал значимые вещи свой семьи (города) за несколько поколений. Тут и шкаф 1734 года (почти ровесник Екатеринбурга), и личная библиотека из 16 тысяч томов, подаренная городу в начале 20 века одной из известных в свое время горожанок. И многочисленные коллекции, прямо или косвенно показывающие историю развития города, – минералов, монет, икон, фарфора, марок и писем, фото-и кинотехники и многое другое. В запасниках музея много сокровищ, поэтому экспозиции часто меняются, показать всегда есть что.

Для детей будет интересна интерактивная выставка «Почта.Телеграф.Телефон». Они смогут позвонить по настоящему дисковому телефону, побывать работником телефонной станции, расшифровать сообщение, написанное азбукой Морзе, передать сигналы с помощью телеграфа и др.

Каждую неделю лета для школьников здесь проводятся «Игровые четверги в музее». На мероприятие отводится 2 часа, за которые ребенок успеет побывать на познавательной интерактивной экскурсии, посетить мастер-класс и поиграть. Записываться на «игровой четверг» нужно заранее.

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 26

https://m-i-e.ru/

Приятных вам открытий!!

Детский Развлекательный Центр «Планета ИГРиК»

Уникальный и самый большой по своему формату и масштабу семейный развлекательный центр «Планета ИГРиК» в Свердловской области. На территории 3000 кв.м сосредоточено огромное разнообразие развлечений:

многоуровневые лабиринты, веревочные переходы, разнообразные горки, пневмопушки, батуты, сухие бассейны для детей и взрослых, горка с бубликами, радужная сеть, мини-гольф, скалодром, большой веселый городок для малышей до 5 лет и зоны отдыха.

Особенностью Центра является то, что все развлечения рассчитаны не только на детей, но и на взрослых, что делает семейный отдых активным и незабываемым!

Возраст: 0+

+7 (343) 289-44-88

Часы работы: с 9:00 до 21:00

г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 2К

Сайт: https://www.planetay.ru/birthday

Мы не упомянули о самых известных "детских" местах Екатеринбурга - Зоопарк и Екатеринбургский цирк - ведь о них и так знают все жители и гости города.