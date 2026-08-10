Выходные в Перми, или Как поездка в Хохловку обернулась замужеством

Если у вас в этом году нет отпускного плана на дальние поездки, рекомендуем посетить Пермский край.

Добраться туда из Екатеринбург можно как на автомобиле, 360 км по комфортной дороге с разделенными полосами вы спокойно преодолеете за 4,5 часа, так и на скоростных электричках «Финист». Кстати, до конца августа действует скидка на билеты – 1650 руб. в одну сторону из Екатеринбурга до Перми.

Красивая набережная Камы, возможность прокатиться на кораблике, недавно открывшаяся Пермская государственная художественная галерея, известные на всю Россию театры, уютное пространство ИльТЮЗион, музей под открытым небом в Хохловке – вот, пожалуй, те места, которые мы рекомендуем посетить в первую очередь.

Пермская художественная галерея открылась 31 марта этого года на территории «Завода Шпагина». Это самая крупная галерея на внестоличном пространстве.

Жемчужина коллекции — Пермская деревянная скульптура.

«Пермские боги» занимают один из центральных залов, архитектура которого очень похожа на собор. «Христос в темнице» из поселка Пашия, ангелы «Страстного ангельского чина» из деревни Габово, Никола Можайский из деревни Зеленята – все самые известные скульптуры можно увидеть в новом культурном пространстве.

Кроме Пермской деревянной скульптуры, в галерее ещё 13 постоянных экспозиций. На посещение галереи нужно закладывать несколько часов. Если дети устанут, можно оставить их в детской игровой комнате или отправить на мастер-класс.

Если вы планируете посетить театр, билеты необходимо приобрести заранее. Мы пока ещё не посетили все театры, но Театр оперы и балета, театр «У моста» и «Театр-Театр» точно заслуживают внимания.

Летом и тёплой осенью обязательно доберитесь до Хохловки, где расположен архитектурно-этнографический музей под открытым небом. Музей находится в потрясающе красивом месте на берегу реки Камы в 43 километрах от Перми.

Сейчас там находится 21 образец народной архитектуры. Часть сохранилась в оригиналах, а другая воссоздана в виде копий.

На прогулку по музею закладывайте минимум два-три часа.

35 гектар отдано под разнообразные строения культурного и этнографического значения, привезенные сюда со всего Пермского края.

Но лучше всего приурочить поездку в Хохловку к фестивалям, которые регулярно проходят на территории музея.

Несколько лет назад мы побывали на фестивале исторической реконструкции рыцарских сражений.

В этом же году, в начале августа, на фестивале «На Хохловских холмах» в ходе реконструкции старинных свадебных обрядов мы выдали замуж нашу Дашу.

Была реконструирована вся свадьба от сватовства до праздничного застолья. Профессиональные актеры, обрядовые игры и песни, настоящие деревенские избы, восстановленные свадебные наряды – всё это погружает зрителей в другое историческое время. А ещё это возможность каждому стать участником реконструкции.

Отметим, что в Хохловке ощущается всё по-настоящему. Нет чувства, что ты в музее. Может причина эта в отличном кастинге персонажей, или в общей атмосфере места, но возвращаться сюда хочется вновь и вновь.

В августе в Хохловке есть возможность встретить закат на воде и закат на холмах, а также попасть на Яблочный спас. Расписание можно посмотреть в официальной группе «Хохловки» во Вконтакте.

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