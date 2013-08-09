Как забронировать жилье за границей. В помощь самостоятельным путешественникам

Самостоятельный туризм привлекает все больше отдыхающих. Многие из тех, кто хоть раз побывал за границей, скорее всего, задумаются однажды о собственном путешествии без посредничества турфирмы.

А для того, чтобы отпуск состоялся, само собой его нужно организовать: купить билеты на самолет, получить визу и забронировать жилье.

С билетами все более-менее понятно, а вот чтобы получить визу, как правило, требуется подтверждение брони отеля, квартиры или хостела. О том, что это такое и как это правильно сделать и поговорим сегодня.

Для начала надо определиться, где же вы все-таки планируете остановиться. По словам опытных путешественников, стоит подумать о квартире или апартаментах, если вы едете большой компанией или останавливаетесь в одном месте более трех дней. В остальных случаях подойдет и отель.

Другие варианты для проживания – это хостелы и фермерские усадьбы, если вы путешествуете по Европе. Надо сказать, что агротуризм (остановка в доме фермера) становится все более популярным среди путешественников.

Итак, как найти то, что нужно:

Поисковики

Прежде всего, можно воспользоваться сайтами-поисковиками, которые выполняют функцию агрегатора данных по всем известным гостиницам. На этих сайтах нельзя забронировать отель, однако они очень удобны для того, чтобы найти вариант, который устроит именно вас.

Вот эти поисковики рекомендуют заядлые путешественники:

www.hotelscombined.com

www.tripadvisor.ru

www.epronto.ru

На этих сайтах вы получаете не только информацию о самих отелях, но и возможность выбрать среди различных систем бронирования, ведь цена у них может значительно отличаться.

Сайты бронирования отелей

Самым известным, пожалуй, является booking.com. Это глобальная система, которая объединяет всю доступную информацию по свободным номерам в гостиницах в большинстве стран мира, при этом сайт русифицирован.

Есть и другие русскоязычные сайты, на которых можно забронировать гостиницы по всему миру. Такие как: ru.otel.com, ru.hotels.com.

Для бронирования отелей в Таиланде, Китае и других Азиатских странах очень удобен сайт www.agoda.ru, а также www.asiahotels.com, www.asiarooms.com, www.latestays.com.

Кроме того, существуют серьезные англоязычные сервисы, через которые можно забронировать отель, если у вас нет проблем с языком. Самые популярные из них www.expedia.com, www.hotelcompany.com, www.hotels-and-discounts.com, hotels4you.com.

Если Вы хотите еще больше удешевить свое путешествие, то существует возможность забронировать место в хостеле. Хостел – это отель, который предоставляет не номер исключительно для вас, а лишь койкоместо. В одной комнате могут размещаться до 10-ти и даже более человек. Однако, хостелы бывают разные, поэтому иногда реально найти комнату на двоих за весьма скромные деньги. Это можно сделать на сайте www.hostelworld.com .

Есть еще один вариант брони гостиницы. Можно использовать не сайт по бронированию отелей, а сделать это напрямую на портале гостиницы. Данный вариант, чаще всего, дает более низкую цену за номер, но многие гостиницы требуют предоплату, а бесплатная отмена брони – как правило, невозможна.

Сайты бронирования квартир, апартаментов, частного жилья

Сайтов по бронированию частного жилья также великое множество. Есть сайты, где свои квартиры выставляют непосредственно хозяева, есть крупные международные сайты, или локальные интернет-ресурсы.

Если в названии домена встречаются слово аренда и название города, то, скорее всего, это окажется сайт посредника, а, как известно, посредник с вас возьмет процент. Поэтому такими сайтами пользоваться нецелесообразно.

Самый популярный и удобный сайт, на котором можно подобрать себе квартиру или апартаменты – это www.airbnb.ru. Очень яркий, удобный и, что немаловажно для многих, русифицированный.

Еще один популярный среди путешественников ресурс – это www.homelidays.co.uk. Но к сожалению, он пока что недоступен на русском языке.

Основной отличительной особенностью этих двух сайтов является то, что на первом больше представлено квартир и комнат с хозяевами, на втором можно подобрать неплохие варианты по съему апартаментов на побережье. Также www.homelidays.co.uk не берет посреднический процент, в отличие от www.airbnb.ru.

Как забронировать жилье

На каждом сайте есть свои нюансы, но обычно все сводится к общим правилам:

1) Определитесь с тем, что именно вы ищите – квартиру, комнату, номер в гостинице.

2) В строке "поиск" введите нужные параметры, после чего вы получите несколько вариантов.

Рядом с каждой единицей номера будут предложены варианты бронирования, которые бывают нескольких типов:

Без предоплаты. Как правило, в данном случае имеется приписка - «БЕСПЛАТНАЯ отмена бронирования». Это значит, что за отмену брони (вплоть до обозначенной в процессе бронирования даты) не потребуется платить никаких штрафов. Более того, на этапе бронирования с клиента не взимается никакой предоплаты.

С полной предоплатой и без возможности ее возврата. Это значит, что на этапе бронирования с карточки клиента будет списана сумма, равная стоимости проживания в выбранном отеле за весь период пребывания. Эта сумма не подлежит возврату, даже если клиенту придется отказаться от брони по не зависящим от него обстоятельствам.

С полной предоплатой и возможностью ее возврата. В этом случае на этапе бронирования с карточки списывается полная стоимость проживания, однако у клиента остается возможность вернуть предоплату в случае отказа от брони.

P.S. Если апартаменты бронируются у частников, то банковская карта не нужна. Перевод денежных средств осуществляется через банк.

3) После того, как Вы забронируете номер, не забудьте распечатать подтверждение брони. При этом, следует уточнить в посольстве все требования к документам, подаваемым на визу. Случается так, что подтверждения, распечатанного с сайта или присланного по e-mail, может оказаться недостаточно.

P.S.S. Если на сайте есть возможность заполнить раздел «О себе», обязательно это сделайте, личная фотография также приветствуется. Кстати, и арендаторы, и арендодатели часто имеют свой рейтинг. А личная информация поможет его поднять, и каждая последующая аренда недвижимости будет проще предыдущей.