Ликбез по горным лыжам Или День Святого Валентина в Европе

Зима на Урале выдалась в этот год холодная. Любимое наше с мужем развлечение – Поездку на Ежовую каждую неделю приходилось откладывать еще на неделю, потом еще на неделю, и так продолжалось до конца января.

В очередной раз, когда в воскресенье столбик термометра опустился ниже -20, нам пришла идея: а не поехать ли куда-нибудь, где погода позволяет покататься? Это было в воскресенье.

В понедельник я разместила объявление на Е1, о поиске горящего горнолыжного тура «все равно куда», так как в отпуск мы не собирались, цен не мониторили, туроператоров, специализирующихся на этом направлении, не знали.

В аську посыпались предложения, горящие и не очень, подходящие и совсем не подходящие. В результате в среду вечером на семейном совете была определена страна – Австрия, и турфирма, от которой были предложения в эту страну. Отель и даже курорт мы не выбирали, так как все равно нигде не были, и количество звезд в поездке без детей особого значения не имело. Отель Виктория 3* в Зельдене был выбран уже в Турфирме в среду вечером, так как был на мгновенном подтверждении.

В четверг были достигнуты договоренности об отпуске на работе и сданы документы на визу. И потянулись долгие 2 недели ожидания поездки.

Почему то мы решили не покупать билеты из Екатеринбурга до Москвы заранее, это было стратегической ошибкой, так как за 5 дней до вылеты пришлось купить билеты на 4 тысячи рублей дороже, чем они стоили в момент первоначального мониторинга.

День первый. Старт

Стартовали мы в Пятницу вечером из Екатеринбурга. Отвезли детей к родственникам, и поехали в аэропорт. Рейс был деловой, спортсменов-лыжников кроме нас было двое, остальные – Москвичи, возвращавшиеся из командировки.

Подлетаем к Москве и узнаем, что наш самолет сядет в новом терминале D. Мы не торопимся – наш рейс в Инсбрук только в 7 утра, зачем? Оказывается – напрасно. На выходе из терминала узнаем, что последний Автобус Аэрофлота, курсирующий между терминалами, ушел в Шереметьево-1 15 минут назад.

Таксисты предлагают подвезти за 1000 р., и сообщают, что автобусов больше не будет.

Мы тащимся с лыжами на остановку общественного транспорта. Там по расписанию должно быть еще 2 автобуса. Ждем, приезжает. Едем вместе с лыжами. Оказывается, что ехать всего 15 минут. Времени 2 часа ночи, на стойке информации сообщают, что регистрация на наш рейс начнется через час.

День второй. Москва-Иннсбрук

5 часов утра, идет регистрация на рейс. Представителя Санрайза с нашими паспортами нет, народа набирается уже много, туристы с рейсов, вылетающих раньше нашего, беспокоятся. Наконец привозят наши паспорта и мы попадаем в Московский Дьюти фри. Надо сказать, что в Шереметьево несколько Дьюти фри, цены на алкоголь в большом Дьюти фри в 2 раза выше, чем в маленьком. Покупаем джин… и засыпаем на скамейках, благо они удобные, позволяют спать во весь рост.

Наконец, мы летим в Инсбрук. Лететь до Австрии из Москвы всего ничего – 2 часа 45 мин. Примерно через 2 часа лета из облаков показываются горы. Они везде, впереди, сзади, справа и слева. Самолет начинает снижение. Охватывает страх, где же он найдет место среди этих гор? Снижаемся, показывается Инсбрук. Идет снег. Город красив как в сказке. Фотографируем.

Еще в Екатеринбурге, через Интернет, мы забронировали машину в AVIS, это была не самая дешевая компания, зато она не требовала предоплаты кредиткой и не блокировала сумму залога заранее.

AVIS находим без проблем, он в здании через дорогу от выхода из аэропорта. Удивительно, но нас ждут. Отдаем документы, волнуюсь, так как мы с мужем недавно обменяли права, а в интернете проходила информация, что права должны быть выданы не более года назад. Но нет, никаких вопросов не задают, подписываем договор, копируют кредитку, идем к машине. Оплату наличкой не принимают. Только кредитка.

Все это занимает минут 10. Идем искать наш автобус. Но его нет!!! Как же так? Мы собирались ехать за ним, ведь не знаем дороги?

Едем по карте, указатели четкие, съезжаем с трассы на Зельден. Дорога – серпантин, узкая, вдоль обрыва. Как ни странно, находим наш отель на карте. Говорим, что у нас не Ваучера, но все нормально, нас ждут. Нам достается номер со скошенным потолком. Но это не принципиально. Отель нам нравится.

День третий. Едем в Зальцбург

Воскресенье. 14 февраля. Католический праздник. Мы едем в Зальцбург. Едем по автобану, дороги в Австрии платные, марка на право пользования такими дорогами была наклеена на нашу машину по умолчанию. Едем примерно 3,5 часа. Указатели четкие. Дорога идет через Германию. При въезде в Германию пейзаж резко меняется: исчезают горы, дома здесь не такие красивые, идет дождь.

Доезжаем до Зальцбурга и нырнув в тоннель, к которому привела дорога, попадаем прямо в исторический центр.

Парковки платные. Даже на такой с трудом находим место.

Гуляем по историческому центру, потом решаем подняться к крепости наверху. Подъем проходит на удивление быстро и легко, хотя казалось, что идти долго. В крепости находится музей. С высоты Зальцбург еще красивее, такой белый, посыпанный снегом и оттого еще более прекрасный.

Никаких признаков празднования Дня Святого Валентина нет.

Магазины закрыты. По воскресеньям они не работают.

День четвертый. Альпы

В этот день мы, наконец, решаем заняться тем, за чем и приехали – катанием. Едем на машине до подъемника Гигиехбах. Парковка бесплатная, большая, крытая, многоуровневая, на местом языке такая называется Паркхаус.

Очередь на подъемники невероятная. Просто толпа. Подъем и очередь занимает минут 40. Поднявшись, решаем пойти на 13 трассу, которая считается самой легкой. Но из-за контруклонов трасса не очень хорошо просматривается. Катаемся около двух часов, становится скучновато.

Едем на Ледник. Что бы добраться до Ленника, необходимо сделать 4 пересадки на подъемниках. Подъем занимает минут 40-50.

Катаемся на синих трассах на леднике. Трассы крутые, длинные, но широкие. Длина трасс выматывает.

На трассах установлены снежные пушки, которые периодически включают прямо днем и из них летят острые комочки снега, но включают не одновременно, а по очереди.

В сравнении с нашей, Ежовой, трассы здесь не более крутые, но гораздо более длинные. Для целого дня катания надо иметь очень хорошую физическую подготовку.

На обратном пути решаем перекусить на 24 трассе, в ресторане самообслуживания. Как выясняется, и народу тут не меньше, и цены не ниже.

Дальнейший спуск еще более тяжелый. Ноги уже не слушаются.

День пятый. Швейцария

В этот день усталость еще не прошла, едем смотреть Швейцарию, судя по карте, она совсем рядом.

Едем по указателям на Ст. Моритц. На Швейцарской границе никого нет, и мы через нее проезжаем. Дорога сразу же меняется, становится еще более узкой и более извилистой, проходит высоко в горах. Две машины разъезжаются с трудом.

Доезжаем до развилки Давос - Ст. Моритц примерно за 2 часа. Что бы попасть в Давос, необходимо поднять машину на платформе. Дорога закрыта. Решаем ехать в Ст. Моритц.

Сам городок совсем небольшой, но довольно специфичный. Большая площадка для выгула собак, и вообще почти все прохожие с собаками. Постоянно слышим русскую речь.

Главная туристическая улица пестрит знакомыми названиями: Прада, Кавальи, Дольче Габбана. Февраль - время распродаж, но, видимо, не здесь. Наконец вижу магазин с неизвестным названием, красивыми сумками в витрине и заветной табличкой SALE. Захожу, смотрю первый попавшийся ценник: 350 евро. Понятно. Рука тянется к понравившейся сумке, ценник 3250 евро. Ну уж это слишком. Ну да ладно, впереди еще половина путешествия.

На обратном пути в Австрию 2 таможни (а туда была одна). Таможенники на месте, но никто не выходит. Проезд открыт. Едем обратно.

День Шестой. Спортивно-экскурсионный

С утра делаем то, за чем приехали. Катаемся. Отрабатываем технику на 13-15 синих трассах. Это огромные снежные поля с уклонами и контруклонами. Можно ехать где покруче, можно и где поположе. На этих же трассах катаются вереницы обучающихся на групповых занятиях. Дети в салатовых жилетках, взрослые в желтых куртках. Никто никому не мешает, места много.

В 12 спускаемся с горы. Планируем ехать в Италию. Судя по карте, граница всего в нескольких минутах езды. Доезжаем до границы. И тут нас ждет сюрприз. Граница закрыта и дальше дороги нет. Вообще. А по карте она есть.

Ну что ж тогда едем в Иннсбрук. Тут отличная погода, тепло, сухо, местное населения в туфлях и демисезонных пальто.

Инсбрук - город-сказка. В моих детских книжках были картинки именно с такими прилепленными друг к другу домиками разных цветов. И тут я понимаю, как неумолимо летит время.

Кстати, покупать сувениры лучше всего именно здесь, тут просто огромный выбор и цены ниже раза в четыре, чем, например, в Зельдене.

День Седьмой. Мюнхен

Сегодня мы едем в Германию. Стартуем рано утром, до Мюнхена добираемся за 3,5 часа. В Германии опять дождь. Кружим по каким-то окраинам, покупаем карту Мюнхена (какой он огромный, оказывается!) и попадаем в центр, на Максимиллианштрассе.

Гуляем по историческому центру и магазинам. Тут просто толпы туристов.

После этого с 4-ой попытки находим музей БМВ. На него всего один указатель при съезде с трассы, а потом идут несколько развилок на дороге. Не перекрестков, а именно развилок. Опытным путем устанавливаем, что на развилках ехать надо налево.

Музей БМВ поразил и впечатлил масштабом и великолепием. Под музеем парковка, а в выставочном центре несколько кафе и ресторанов, в которых можно перекусить дешевле и вкуснее, чем в Зельдене.

На выезде их Мюнхена нас поджидала неожиданность в виде 50-километровой пробки, которая сделала наш путь обратно длиннее на 2 часа. В Зельден вернулись в двенадцатом часу ночи. Уже подъезжая к Зельдену, стали сомневаться, найдем ли мы там ужин, так как окрестные деревушки спали: рестораны не горели огнями, прохожих не было, машины и те встречались редко. Но на въезде в Зельден, на главной улице, встретилась пиццерия, работающая до полуночи, так что голодными не остались.

День Восьмой. Ураган в Альпах

В этот последний полный день в Австрии мы планировали накататься от души по разным неизведанным трассам. С утра, попивая латте и глядя на Альпы, мы отметили ухудшение погоды, которое, однако, не казалось глобальным.

Утром удивило отсутствие очереди на подъемник. Наверное, решили посвятить день покупке сувениров, подумала я.

Поднявшись, мы обнаружили, что, кроме самого Гигиеха, открыт только один кресельный подъемник на 15 трассу.

Едем на нем. Наверху реально сдувает, из-за снежной бури совершенно не видно, куда едешь, к тому же народу так много, что отъехать от подъемника реально сложно – везде лыжники и сноубордисты.

Съехав еще пару раз таким же образом, обнаруживаем, что справа работает кресельный подъемник, а также, что открыты трассы 19-20-21-22, ведущие вниз к стоянке. Смущает только одно – трассы-красные и черные. Местами идут параллельно. Едем кататься на них. Удивляет то, что очень длинных крутых участков на них нет, трассы виляют по лесу, крутые участки сменяются пологими. К тому же здесь нет ветра, буря не ощущается.

Вечер последнего в Альпах дня посвящаем шопингу и сувенирам. Кстати, в центре Зельдена, напротив универмага есть мультибрендовый магазин с известными марками, типа D&G, цены в котором ниже, чем в Мюнхене, Иннсбруке или Ст. Моритце. В этом же магазине на третьем этаже можно получить наличкой 12% так называемого «такс фри».

День Девятый. Дорога домой

Суббота – этот день заселения и выселения в Зельдене, именно в этот день происходит заезд и отъезд туристов. Порадовало то, что в нашем отеле завтрак в субботу начался не в 7.30, как обычно, а в 6.00 утра, что дало нам возможность поесть перед дорогой.

Утром 20 февраля наша машина была просто завалена снегом. Мы переживали, не закроют ли дорогу (что частенько случается в Австрии), но автобан был открыт.

Благополучно добрались, сдали машину AVIS на 30 минут раньше заявленного времени. Деньги они сняли только по приезду, а залог разблокировали еще позже, так что на карточке у меня случился перерасход и штраф.

В Аэропорту поразило количество вылетающих со сломанными ногами, руками и в креслах на колесах. Видимо, все-таки травмоопасно катание в Альпах.

В Аэропорту, рядом с будкой информации, имеется кабинка, в которой сидит служащий и ставит штампы Дьюти фри, и есть почтовый ящик, куда можно сбросить конверт с чеком перед вылетом (из России отправлять невероятно дорого).

Взлетали в условиях сильного снегопада, но самолет задержали не сильно, еще через 2 часа и 45 минут мы были в Москве.

Прилетели в Терминал С, пришлось переезжать на автобусе в терминал Д. Так как вылет у нас был только утром, мы отправились в Аэропорт-отель, ночевать.

Аэропорт-отель оказался приятной гостиницей примерно 3-4 звезды с безумной ценой 5600 руб. на 12 часов в номере эконом класса, но вариантов не было и пришлось заночевать здесь.

День Десятый. Возвращение

Завтрак в гостинице начинается 5 утра, что было актуально, так как наш вылет был около 7 утра. Плотно позавтракав красной рыбой и ананасами, мы выехали на трансферном (входящем в стоимость номера) микроавтобусе в аэропорт.

Не смотря на сильный снегопад, вылет наш не задержали. Урал нас встретил 30-градусным морозом.