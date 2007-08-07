Испания. Коста-Дорада. Венгерка рекомендует!

Съездили по Фортуне*** в Коста-Дораду. Попали в Салоу, отель недалеко от центра. Состав путешественников включал меня, Женьку 4 лет и мою маму.

Погода в Каталонии была сказочная, не выше 30-32. Иногда солнце в облаках. Как раз для экскурсий. Ездили на экскурсии посменно. Ребенка особенно не таскали. Самые сильные впечатления - гора Монтсеррат, монастырь, базилика.

Съездила с Женей в Таррагону.

Планировала на полдня. Но уехали сразу после завтрака - вернулись к 8 вечера. Потрясающий город. Как будто по улочкам Рима побродили. Заодно шоппинг - прикупила детской обуви Кетчерс и Geox на финальной рапродаже. Не удержалась, когда увидела апельсиновые деревья во внутреннем дворе кафедрального собора Таррагоны. Сфотографировала ребенка.

Еще я влюбилась в архитектуру Гауди, как и весь мир, наверное. Даже книжку купила с фотографиями.

Немножко о католицизме. Не хочу задеть ничьих религиозных убеждений. Досужие мысли досужего человека. Католицизм - это религия ... для человека. Она максимально приближена к человеку. Конечно, такая же коммерциализированная, как и православие, но и удобная, красивая какая-то. Не подавляющая, а возвышающая. В соборах произведения искусства, модернизм. Не новоделы, котрые видишь в православных храмах, написанные по канонам иконописи, а просто картины, скульптура. Хочешь молись, хочешь просто любуйся и стновись выше и чище. Сядь на скамейку и подумай.

В Барселоне можно провести неделю и не вспомнить о каком-то шоппинге... В парке Гуэль почувствовала такой драйв!!! ... Фонтан в Барселоне оказался действительно волшебным. Я плакала от восторга и почему-то от обиды за Россию. Честно.

Пляж в Салоу напомнил Сочи Разглядела, что европейские юноши бреют или эпилируют ноги и хрудь. Отрастающие волосы на мужских ногах и раздражение на бывшей волосатой груди - совсем несексуально Милые евро-старички всегда ходят за ручку, прогуливаются по полосе прибоя и говорят комплименты детям. А пляжи переполнены. Как-то спокойно отнеслась к этому. Есть тихие уголки - на скалах. Но там не зайти в воду. Ведь не за ради пляжного отдыха ехали. Хотя в море искупаться успели не раз.



Ну, и Порт-Авентура, конечно. Взяли билет на 3 дня. Благо жили в 5 минутах езды на автобусе. Один день - аквапарк. Я все-таки залезла на высоченный столб - свободное падение с высоты (при моем паническом страхе высоты я зачем-то сделала это). Еще пролетела на какой-то штуке, котрая за 3 сек разгоняется до 135 км/час и переворачивает вниз головой. Сорвала голос. Ребенок по сто раз прокатился на всяких каруселях и сфотгграфировался со всеми встреченными Вуди в разных костюмах, Чили-Вили, Шреком, Фионой и проч. С удовольствием поползали по разным странам (парк разделен на 5 территорий - Дикий Запад, Полинезия, Мексика, Сердиземноморье, Китай). На американские горки - не полезла, надоело стоять в очередях, а на тутуках - удовольствие получила, я все думала перед этим - чего это люди такие мокрые по парку ходят... В Порт-Авентуре встретились с Алькой.

Испанское вино рекомендую. Теперь знаю, что покупать, когда у меня иссякнут контрабандные Талисмановские вина. В Дьюти можно будет взять ликеры - я привезла Москатель и Каталанский крем (более жидкий аналог Бейлиса, ну, и в 2 раза дешевле). Научили правильно уоптреблять ликеры. Дегустировали и смаковали вчера вечером. Теперь ликерные рюмки живут в морозильнике. Достаем непосредственно перд употреблением и выпиваем в качестве дижестива (то есть после еды). Вкусно... И это гораздо приятнее, чем пить ликеры (отнесем к нему и херес "Москатель" комнатной температуры)

С Женей съездили на экскурсию миниКаталония+аквариум. Погуляли по Рамбле (потратили состояние на общение с живыми статуями). К автобусу я ее уже несла на себе.

Что еще?

Испанцы - открытые, очень шумные, как цыгане, иногда грубые (пришлось наблюдать несколько непривлекательных сцен в аэропорту). Интенсивно учат русский. Заходишь в супремаркет - а с тобой уже здороваются по-русски, сообщают, что красивая девушка и прочее. Ну, как вычисляют? Хотя я тоже дифференцировать четко начала. Особенно англичан и английских детей. Странные люди - все время валялисьу бассейна. Итальяно и французы - очень симпатичные, если не присматриваться к бритым ногам и грудям юношей А в нашем пенсионерско-семейном отеле подобралась русская тусовка, котрая к удивлению барменов начала устраивать зажигательные танцы под живую музыку. До этого ее, видмо, было принято внимательно слушать, потягивая винцо.

В последний день мы устроили показательное выступление, чем сильно возбудили англичан. Они потом до утра пели какие-то речевки (футбольные что ли?) и стучали стаканами, пока мы чемоданы собирали.

А если сравнивать отдых в Испании с Турцией: плюсы - деньги теперь те же, что и за Турцию, полно детских радостей. И по поводу питания для маленького ребенка можно не заморачиваться "чем кормить, если нет диет. питания"!

Вобщем, РЕКОМЕНДУЮ!





