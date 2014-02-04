25 октября. После трека к Базовому лагерю Аннапурны у нас осталось еще несколько дней, и мы с мужем решили съездить в Мустанг.

О, как же непросто оказалось туда добраться! Мустанг уже давно перестал быть затерянным королевством, но, тем не менее, добирались мы туда долго и сложно. Я, со своей психологией равнинного городского человека прикидывала, что за 4 – 5 часов, пусть и с пересадками, мы, конечно же, преодолеем те 75 – 80 км, которые было необходимо проехать до Муктинатха. Но нас ожидал квест «непальские таксисты и непальские горные дороги». На автостанцию мы пришли в 7.30 утра. Джипы уже стоят. Таксист хочет 6000 рупий с машины 8 – 9 человек за участок дороги Татопани Газа (Ghasa). За час ожидания нас набралось аж четыре человека, желающих уехать в том направлении. Мимо проезжают пустые машины. Остановиться и подобрать нас – нет, ни за что. Это же хлеб таксистов. Наблюдали там русскую девушку, желающую уехать в противоположном направлении – в Бени. В рейсовый автобус ее не пустили – типа мест нет (места были). Видимо, водила побаивается опять же таксистов – кто же поедет на их джипе, если всех увезут рейсовые автобусы? В общем, странно все это очень… Мы решаем идти пешком. Рано или поздно или дойдем, или нас кто-нибудь подберет. Идти до Газы километров 11 – 12 примерно. Идем. Ни автобусы, ни машины нас не подбирают. Правда и проезжает их мимо совсем немного. И вот когда пройдено уже было больше половины пути – подобрал нас автобус, везущий школьников. Водитель попросил по 500 рупий за проезд. Ехали долго, медленно, дорога жуткая над пропастью… Примерно за полчаса оставшиеся километра 4 все-таки преодолели. Денег водитель с нас не взял. К слову – джип, на котором мы планировали поехать утром, нас так и не обогнал. Видимо, стоять и ждать, пока наберется полная машина, водителю нравится больше, чем возить неполную машину за неполную сумму. Пусть даже ждать приходится половину дня.

Дальше – следующий участок пути – до Джомсома. Тут оказалось проще. Муж довольно быстро купил билет на автобус. Сели возле этого автобуса. Ждем отправления. Были у меня опасения, что поехать он может только после обеда. Но нет – не прошло и полчаса – выехали. Очередной кусочек пути длиной примерно 35 км. Ехать хоть и долго, но интересно – пейзажи постепенно меняются – давным-давно нет внизу джунглей, а на склонах произрастает кустарник и елки. И чем ближе к Джомсому – тем пустынней. А как автобусы разъезжаются друг с другом на этой узенькой дорожке над пропастью! – это же целое искусство! Постепенно начинается жуткий ветер. Местный народ опытный – все в повязках, закрывающих рот. Пыль – невообразимая, ровным слоем она покрывает все и всех в автобусе.

В Джомсом приехали уже в 15 ч. Ну и пустыня же здесь! Однако пустыня довольно симпатичная, своеобразная такая, интересная.

Джомсом – небольшой городок, расположен на высоте 2700, является своего рода «столицей» Нижнего Мустанга. Отдельных платных документов для посещения этого района оформлять не требуется – достаточного входного билета в Национальный парк Аннапурны, который у нас есть (в отличие от Верхнего Мустанга – разрешение на вход/въезд туда стоит порядка 500 – 700 долларов). Первым делом идем в офис компании YetiAirlines – все-таки мы надеемся обратно улететь, путешествовать по земле на местных автобусах – пока хватит. К нашему огорчению ни на 28-е, ни на 29-е октября билетов на самолет нет. Но девушка посоветовала подойти вечером накануне вылета – вдруг кто-то откажется от билета.

Немного расстроенные пошли искать автостанцию – время к ночи движется, надо все-таки уже добраться до конечной точки маршрута, запланированного на день J. Уехать удалось почти сразу – опять автобус, опять горные дороги… Наконец, около 17 ч вечера мы в Муктинатхе. Гостиница, ужин, отдых.

26 октября. Сегодня мы собираемся подняться на перевал Торонг Ла – докуда это окажется возможным для нас. Перевал чуть выше 5400 м. Тропа простая, поднимается плавно, но акклиматизации у нас для такой высоты явно недостаточно, поэтому залезть на сам перевал, конечно, не рассчитываем. Идем в расчете «докуда дойдем». Идти в первые утренние часы просто невероятно холодно. Я в пуховике, флисовой кофте, в толстом флисовом термобелье под ходовыми штанами. Варежки зимние – нисколько не спасают от холода. Согреваюсь, наверное, только часа через 2. По пути оглядываюсь постоянно назад – фотографирую эту горную пустыню. Живности мало – только изредка вокруг куропатки пробегают. Сурово тут.

Подобная местность у меня ассоциируется с Тибетом. Там, наверняка, ландшафты подобны здешним. До Тибета отсюда, можно сказать, рукой подать – не больше 30 км по прямой.

Навстречу нам с противоположной стороны перевала – со сторону Мананга - спускаются треккеры, носильщики, вьючные животные, даже велосипедисты. С той стороны, конечно, перевал идти гораздо логичнее – набор высоты более плавный, акклиматизация постепенная.

Предыдущая неделя не прошла для нас даром – на высоте 4200 – 4300 уже идется отлично. Выше 4500 - уже немного медленнее. И дальше – все медленнее и медленнее. Хотя чувствуем себя оба хорошо. Но, несмотря на это, на высоте 5000 м решаем, что все, хватит, отсюда лучше поворачивать назад, пока обоим плохо не стало. Время примерно 12 ч. Отдыхаем и поворачиваем вниз.

Сбрасываем высоту гораздо быстрее, вниз можно даже бежать. Солнышко уже начинает жарить, пуховик наконец-то снимаю. Народу все больше и больше. Спускаемся до Муктинатха всего за 2,5 ч, тогда как подъем занял почти 5 ч. Высоту-то сбросили, но голова почему-то все равно начинает болеть. Обедаем и до вечера отдых. Перед ужином немного прогулялись по поселку. В храм Муктинатха сходить не успели – храм это является важной святыней для индуистов и буддистов. Паломников здесь множество из самых разных уголков Индии и Непала. Помимо этого крупного храма, есть и другие. Один небольшой был прямо в двух шагах от нашего номера.

В общем, посмотреть еще было на что, но не успевали. Поскольку билетов на самолет нет – наутро нужно было начинать выбираться отсюда в направлении Покхары и Катманду.

27 октября. Утром я предлагаю мужу прогуляться – не ехать на автобусе, а дойти пешком до Джомсома. Расстояние небольшое, по тропе (она идет отдельно от дороги, сильно срезая петли дороги) не больше 15 км. Утром погода отличная – солнце не жарит, ветер еще не поднялся. Рюкзаки легкие. Заодно - экономия аж 1500 рупий. Муж соглашается. Почему бы не погулять. Тем более – это последний пеший кусочек в этой поездке. Т.ч. – идем J. Дорога заняла чуть больше 4 часов. Мы ничуть не пожалели, что пошли пешком. Окружающие ландшафты кажутся однообразными, но они настолько непривычны и незнакомы нам, что ни о какой скуке речи быть не может! От пешего маршрута в этот день мы получили одно только удовольствие.

Первое время тропа идет почти ровно с небольшими сбросами/наборами на высоте примерно 3600 – 3800 м. Затем начинается резкий спуск. Тут чувствуется осень – редкие кустики буро-красные. Тропинка спускается в ущелье – к речке - приток реки Кали-Гандаки. Проходит через деревню Лубра – типичная для тех мест симпатичная деревенька.

Пока мы идем по притоку – никакого ветра. Нов итоге мы достигаем места слияния речушки с рекой Кали-Гандаки. По долине последней после 11 ч всегда дует жуткий ветер. Т.ч. последние полчаса идти уже не очень приятно. Наблюдаем за джипами, которые пытаются ехать по руслу реки. Вязнут в гальке, спасают друг друга, снова вязнут… Да, дороги здесь – уже само по себе приключение…

Пока дошли до Джомсома, ветер стал какой-то совершенно уж безумный - разве что с ног не сбивает. Пыль проникает везде. Ветер накладывает отпечаток на жизнь местных – самолеты летают только с утра – после 11 ч, кажется, мы не видели ни одного летящего самолета. Местные жители постоянно вынуждены ходить по улице, замотав рот и нос платком/шарфом, треккеры нередко используют медицинские маски. Школьная форма девочек – это брюки. В других частях Непала, где нам довелось побывать – в Покхаре, в Катманду, даже в крупных селениях в горах – девочки в разных школах ходят кто в зеленых юбках, кто в синих, в Катманду даже группу девочек в белых юбочках видела. Но тут - нет - школа была прямо под окнами нашего отеля – т.ч. была возможность понаблюдать за детишками. Все девочки – в одинаковых брючках. Что еще удивило – было воскресенье, но у ребят – явно учебный день…

К обеду мы добираемся до Джомсома. Идем прямиком в офис авиакомпании. И – о чудо! - билеты есть. А мы уже практически и не надеялись на самолет! Покупаем билеты. Заселяемся в гостиницу напротив офиса. Остается еще несколько часов, чтобы погулять по городку, чем мы и собираемся заняться после обеда. На этом горно-треккинговая часть поездки заканчивается. Дальше – немного прогулок-экскурсий по городам, а горами еще полюбуемся из самолетов.