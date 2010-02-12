Моё путешествие в сказку! В гости к Деду Морозу в Великий Устюг

Девочки и мальчики, хочу рассказать вам об удивительном путешествии в гости к Зимнему Волшебнику! А кто еще не умеет читать, попросите родителей, чтобы вам прочитали мой рассказик.

Крупные хлопья белого снега мягко ложатся на мою ладошку, как красиво все вокруг… Сказочно бело, завораживает. Мы стоим на перроне в ожидании нашего поезда, который повезет меня в гости… в гости к Деду Морозу!!! Как долго я этого ждала, представляла себе наше путешествие, и вот наступил этот день.

Объявили посадку, и толпа ожидающих туристов направилась к своим вагонам.

Вот и наш… пятый вагон, цифра 5…

Мамочка, смотри, мы поедем в пятом вагоне, как замечательно… ведь мне тоже 5 лет.

Разместились по местам, разложили вещи, начали знакомиться с соседями по купе. Моим соседом оказался мальчик лет восьми, с очень интересным именем – Дан.

А меня зовут Полина, представилась я в ответ.

Чух-чух-чух… вагон тронулся, застучали колеса, мимо окон медленно поплыли здания.

Счастливого пути!

В гости к деду Морозу вместе со мной отправилось еще много детей. Представляете себе, целый поезд и все хотят увидеть Властелина зимы, прочитать стихотворение, посмотреть, где он живет, получить подарок и море впечатлений от поездки.

Наше путешествие началось ночью, точнее очень-очень ранним утром, всю ночь мы не спали, поэтому, когда разместились в вагоне, я сразу легла спать, чтобы набраться сил. Мне снился красивый сон… про Деда Мороза, интересно сбудется ли он?

Первый День!

Меня разбудил оживленный гомон ребят в вагоне, которые играли в разные игры. Заинтересовавшись, я тоже решила принять участие. Как уже говорилось ранее, детей было очень много, разного возраста и интересов, поэтому аниматорам, которые нас сопровождали в пути, нужно было занять всех.

Нам загадывали загадки, читали стихи, мы изготавливали разные поделки для украшения нашего поезда, чтобы в нем было красиво и сказочно.

Я взяла собой в поездку цветные карандаши, они мне очень пригодились, когда мы рисовали рисунки для Деда Мороза. Самые маленькие путешественники взяли собой любимые игрушки и тоже не скучали. А мамы, папы, бабушки и дедушки, которые ехали вместе с нами, помогали нам, если возникали такие ситуации.

Ближе к вечеру мы сделали остановку в городе Кирове. Бабушка рассказала мне, что когда дедушка был молодой, он приезжал в этот город, чтобы поступать сюда в институт. Ничего себе, так далеко от дома…

День пролетел незаметно, вот и пора ложиться спать, а за окном все еще идет снег, метет метель, а деревья приобретают сказочный вид.

Второй день!

«Мы подъезжаем, пора вставать»- услышала я сквозь сон. Как? Уже? Скоро я увижу все, ради чего ехала такой путь... Ура!!!

Из поезда нас встречали экскурсоводы по Великому Устюгу. Мы разместились с вещами по автобусам, у каждого был свой поток, своя экскурсионная программа.

Когда все расселись, Наталья (так представилась нам экскурсовод) предложила нам познакомится с храмами и соборами Великого Устюга. И мы поехали…

Здесь мне сказать нечего… Взрослым, наверное, и понравилось, но мне не особо, я все ждала, когда же я увижу ДЕДА МОРОЗА???

Наше путешествие началось у резных ворот, ведущих во владения сказочного волшебника. Прежде, чем встретиться с Дедом Морозом, нам предстояло пройти по Тропе Сказок.

По пути мы окунулись в массу приключений – мы слушали сказки, отгадывали загадки, а также встречались и играли со сказочными героями: Мудрой Совой, Зайчихой, Лешим, с ученым Котом, с хозяйственной Лисой, Волком, Ёжиком, погрелись у костра с братьями Месяцами.

Ученый кот показал нам волшебный колодец, который может исполнить любое желание. Мы друг за другом подходили к краю колодца и загадывали желание, буду верить, что оно исполнится!

Мимо пробегал Леший, и мы решили с ним сфотографироваться.

Направились мы дальше, а навстречу нам Волк. Решил он с нами поиграть в шишки. Определить, кто из нас самый меткий. Нужно было взять шишку и кинуть ее в корзину… Ура!!!!!! Я попала!

Следующий герой, с кем нам предстояло встретиться, была - Зайчиха.

Она предложила нам игру с препятствиями, нужно было перелазить по лабиринту. Было весело и забавно, благодаря чему мы немного согрелись, ведь на улице было холодно. Мы приближались к дому Волшебника, мороз крепчал...

Направились мы дальше, видим, из-за сосны выглядывает ёжик, колючая голова. Он нас разделил на две группы и сказал сложить из дров поленницу. Победила дружба!

И тут в глубине соснового бора мы увидели домик из дерева.

Заходим, а нем Лисичка-сестричка хозяйничает, топит печь для Деда Мороза. Встретила она нас добрыми слова и предложила проводить до костра с братьями месяцами. У костра нас ждали два брата: Январь и Февраль, которые пригласили нас к своему теплому костру.

Вокруг костра стояли 12 пеньков, на каждом был написан определенный месяц года. И братья предложили каждому сесть на пенек, название которого совпадает с месяцем рождения.

Погрелись, поговорили и направились мы в терем Деда Мороза. Январь и Февраль пожелали нам доброго пути и помахали нас вслед.

Дед Мороз со своей свитой, внучкой Снегурочкой и сказочными героями всегда рад гостям. Встретил он нас в Тронном зале, где стоит сказочный трон, на котором можно посидеть и загадать желание.

Терем Деда Мороза весь сделан из чистого дерева, с резными ставнями и лестницами. В центре стоит огромная ёлка, высотой до потолка, а у нее подножья стоит трон, на котором восседает Зимний Волшебник в красном шикарном наряде, с седой бородой. Желающие фотографировались с ним на память, а некоторым он даже отвечал на письма. Дану (мальчику с которым мы ехали) он ответил на письмо, в котором Дан просил Дедушку подарить ему маленького котеночка.

«К сожалению - говорит Дед Мороз, маленького котенка я подарить тебе не могу, так как от моего прикосновения он может замерзнуть, лучше пусть это сделают родители. Но так как ты очень увлечен шахматами, я дарю тебе набор шахмат.»

И вот она долгожданная встреча… встреча с ним… С Дедом Морозом!

Далее мы направились по комнатам терема, посидели за массивным столом в кабинете, посмотрели на перину Деда Мороза с семью подушками, каждая на определенный день недели, а восьмая - для праздников.

Налюбовались нарядами в гардеробной, и сувенирами, которые дарят Дедушке Морозу, не всё же ему подарки дарить…

Сам Дед Мороз для своих гостей тоже приготовил сладкие подарки, поэтому нас пригласили в специальную комнатку, где их и вручили.

Продолжилась наша экскурсия по владениям Властелина зимы в его Зимнем Саду. В волшебном саду произрастает многое деревьев и разных растений, а когда идешь по песчаной тропинке - видишь, как под тем или другим кустиком сидят сказочные черепашки и кроты. А на ветвях деревьев сидят волшебные бабочки.

Закончилось наше путешествие по вотчине Деда Мороза зимними забавами: катанием на печи, на паровозике, на оленях. Разогретые, краснощекие и очень довольные мы направились в гостиницу.

Третий день!

Утром после завтрака мы направились посмотреть на работу почты Деда Мороза. Сказочные герои поведали нам, как происходит отработка приходящей корреспонденции. Письма раскладываются по ячейкам, с названием города. Затем Дед Мороз их читает и отвечает ребятам. Взяли с собой специальные бланки и конверты для написания последующих писем к Зимнему волшебнику.

Чтобы наше путешествие на Вотчину Деда Мороза было запоминающимся и осталось в памяти надолго нам вручили именную «Волшебную грамоту» от Деда Мороза, заверенную его печатью.

Следующим пунктом нашей программы было посещение специальной мастерской, где нам предложили самостоятельно изготовить праздничный новогодний подарок. Я пожелала сделать оберег изо льна… очень кропотливая работа, но это того стоит.

Вот и закончилось наше пребывание в Великом Устюге, родине Деда Мороза, на перроне нас ждал все тот же поезд, поэтому, не откладывая, мы направились на вокзал.

Четвертый день!

Обратная дорога в поезде прошла очень быстро. Под впечатлениями от пребывания на вотчине минуты летели быстро. В течение дня по радио звучали отобранные в первую дорогу выступления детей, а вечером начались колядки. Лично я все вспоминала о встрече с Дедом Морозом, о доме, где он живет, о его сказочной свите. Как все-таки замечательно побывать в СКАЗКЕ!!!

Ловцова Полина 5 лет.

Из истории жизни Деда Мороза (со слов экскурсоводов)

Туристы посещают Великий Устюг круглый год. В конце декабря Дед Мороз, по традиции, покидает свою лесную резиденцию для открытия новогодних торжеств и в течение всей зимы радует гостей подарками и встречами. В конце марта жители Великого Устюга встречают Весну-красну и Дед Мороз возвращается в свой лесной дом на покой, отдыхать от зимних дел и забот, чтобы ответить со своими помощниками на письма детей и приготовить подарки к следующему Новому году. В третий раз Властелин зимы появляется перед публикой в середине июня, когда город Великий Устюг празднует свой День рождения.

Перечисленные события сопровождаются народными гуляниями, встречами гостей, фестивалями русской кухни. В программу непременно включают посещение вотчины Деда Мороза и его офиса, театрализованные представления, конкурсы, культурно-развлекательные мероприятия, фейерверки.

Таким образом посещать вотчину Деда Мороза можно не только в дни зимних каникул, а так же и летом, именно в это время сосновый бор играет своими красками и благоухает ароматами леса, а гулять среди вековых сосен особое удовольствие.