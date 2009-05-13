10 правил экономного туриста

Кризис заставляет постоянно считать деньги и думать о завтра. Но как порой хочется спрятаться от суеты родного города и уехать, как можно дальше! Как отдохнуть так, чтобы поездка не слишком опустошила кошелек?

В преддверии туристического сезона компания American Express выяснила, как можно сэкономить в зарубежной поездке. Внешние туристические маршруты за последние три года приобрели большую популярность среди россиян – почти 12 миллионов жителей России за последние 3 года побывали за границей и планировали съездить еще. Правила, которые выведены на основе опыта тысяч путешественников, позволят не отказываться от зарубежных направлений даже при весьма скромной статье личного бюджета, выделенной на отпуск.

Правило 1: Кто раньше встал, тому и скидки

Заблаговременное планирование дает возможность застать самые выгодные предложения авиакомпаний, которые обычно расходятся в первую очередь. Ведь именно билеты одна из самых затратных составляющих зарубежного отдыха. Кроме того, многие отели и туристические компании предлагают скидки тем, кто бронирует номер или тур заранее.

Проще (и дешевле) это сделать через интернет – с помощью сайтов

- http://www.all-hotels.com/ (предложения отелей по всему миру),

- http://www.eurocheapo.com/ (бронирование дешевого жилья в Европе),

- http://www.hostels.com/ (хостелы по всему миру) и других.

Ведущие российские туроператоры предупреждают, что в этом году не стоит ждать излюбленных россиянами «горящих путевок», но это не значит, что дешевых туров не будет совсем. Имеет смысл постоянно следить за новостями авиакомпаний и турагентств. Например, на avia.travel.ru можно сравнить цены различных компаний на авиабилеты, а также найти спецпредложения. Среди специализированных неофициальных площадок, где появляется самая горячая информация о бюджетных предложениях - cheaptrip.

Правило 2: Полагайтесь на себя

Если не хотите переплачивать за путешествие, организуйте его самостоятельно! Покупка готового тура избавляет от некоторых хлопот, но за услуги посредника приходится платить. Между тем все можно сделать самому – составить маршрут, получить визу, и с помощью интернета забронировать авиабилеты и отель практически в любой стране мира. В интернете существует немало ресурсов, где путешественники делятся опытом самостоятельных поездок. Почитайте отзывы и советы, задайте вопросы – например, на популярном форуме, посвященном самостоятельным путешествиям, в сообществе ru_travel и др. Если владеете английским – зайдите на порталы virtualtourism.com или tripadvisor.com, где впечатлениями о странах, отелях, ресторанах делятся путешественники всего мира.

Правило 3: Виза без посредников

Не так страшно самостоятельное оформление визы, как его представляют многие, и в этом деле вполне можно обойтись без посреднических услуг агентств – разумеется, не бесплатных. Прежде всего ознакомьтесь со списком стран с безвизовым или упрощенным режимом въезда для россиян на сайте МИД России – возможно, оформлять вообще ничего не придется. Если виза требуется, лучше всего узнать условия ее получения на сайте посольства той страны, куда вы собираетесь – адреса можно найти с помощью любого интернет-поисковика. Можно также воспользоваться базой nwa.com (на англ.), где эта информация сведена воедино. Вам потребуется оплатить консульский сбор, который варьирует в зависимости от страны (в среднем он составляет 50 долларов, но может быть как ниже, так и выше), а также подтвердить свою платежеспособность. Последнее можно сделать, предъявив выписку с банковского счета, а в ряде посольств достаточно показать дорожные чеки на требуемую сумму. Все подробности также лучше узнавать на сайтах посольств конкретных стран.

Правило 4: В нужное время в нужном месте

Если запланированный отдых вдруг оказался не по карману, то его можно «приблизить к реальности», изменив время или направление поездки. Цены в «высокий» и «низкий» сезон заметно различаются, и тем, кто хочет во что бы то ни стало побывать в стране своей мечты, лучше выбирать месяц, когда большинство туристов туда не стремится. К примеру, на горнолыжных курортах «высокий» сезон приходится на Рождество и новогодние праздники, а также на февраль-март, а «низкий» начинается примерно с 10 января и длится до конца месяца. «Высокий» сезон для отдыха в Средиземноморье – с июля по сентябрь, хотите сэкономить – старайтесь по возможности выбирать другие месяцы: в октябре-ноябре во многих средиземноморских странах наступает «бархатный сезон». Изучите прогноз погоды, узнайте температуру воды. Первое можно сделать на многочисленных метеосайтах, например, на gismeteo.ru, weather.com, intellicast.com. Температура воды обычно публикуется на дайвинг-порталах, например, на diveglobal.com. Если же страна не так принципиальна, как вид отдыха, стоит предпочесть более дешевые популярные маршруты вместо более дорогой экзотики: как правило, даже если стоимость отдыха окажется примерно одинаковой, то перелет в экзотическую страну «съест» львиную часть бюджета.

Правило 5: Отель – не цель!

В любой зарубежной поездке гостиница – это место, где хочется проводить меньше всего времени. Так какой смысл переплачивать за номер? Множество европейских и американских туристов давно уже отдают предпочтения хостелам, а не отелям, и россияне включаются в эту тенденцию. В интернете существует большое количество порталов, где можно выбрать и забронировать хостел практически в любой стране мира. Самые крупные – hostels.com, hihostels.com, а также ссылки на порталы по странам содержатся в специальном разделе Википедии. Кстати, стоимость отелей также понизилась – по данным Российского союза туриндустрии, в настоящее время скидки на гостиницы в Париже составляют около 13%, отели Праги подешевели на 20%, а за номер в ряде лондонских отелей теперь нужно платить на 30% меньше.

Правило 6: Экономьте на местном транспорте

Если хотите осмотреть за время поездки как можно больше, а потратить как можно меньше, используйте максимально экономичные виды транспорта. Где-то выгоднее окажутся местные авиалинии, где-то – железнодорожное сообщение, где-то вы выиграете, если будете ездить автобусом. Загляните на портал http://www.seat61.com/, где можно найти ссылки на железнодорожные сайты различных стран. Не поленитесь узнать у бывалых туристов – хотя бы почитав отзывы на форумах и в блогах – как обстоит ситуация в той или иной стране. Рассмотрите вариант с арендой автомобиля – к примеру, в США он обойдется примерно в 400 долларов на 2 недели, что будет значительно дешевле общественного транспорта, особенно если брать машину в складчину. Арендовать машину проще всего с помощью интернета – например, на сайтах carrental.com, budget.com, eurocar.com и других. Только не забудьте, что вам потребуются права международного образца – их надо будет заблаговременно оформить в России.

Правило 7: Будьте в курсе!

Изучите курсы местных валют. Универсальных конвертеров валют в Интернете довольно много, например, oanda.com, конвертер на tursvodka.ru и другие. Далеко не всегда в России можно купить валюту страны назначения, поэтому важно также выяснить, с чем в итоге лучше ехать – с долларами или евро, чтобы как можно меньше потерять на двойном обмене. Если едете с дорожными чеками, узнайте, какую валюту чека предпочесть. Кроме того, стоит помнить, что туристы – основная статья доходов во многих странах, и стоимость вещи в магазине или счета в ресторане для иностранца может оказаться намного выше, чем для местного жителя. Старайтесь обедать или делать покупки в стороне от популярных туристических мест, где цены порой достигают заоблачных по местным меркам величин. Для этого перед поездкой опять-таки стоит почитать отзывы на форумах и блогах, а также ознакомиться с ресторанными гидами - например, на viamichelin.com или timeout.com.

Правило 8: Чем меньше наличных, тем лучше

Курс доллара и евро продолжает расти, и его снижение в ближайшее время не предвидится, так что чем раньше удастся купить валюту, тем лучше. Без использования финансовых инструментов не обойтись. Карточки необходимы хотя бы для того, чтобы оплачивать билеты и услуги по интернету.

Дорожные чеки* будут полезны и как способ накопить деньги в валюте, и для подтверждения платежеспособности при ходатайстве о визе, и для защиты денег. Если чеки будут украдены, повреждены или потеряются, их можно бесплатно восстановить в полном объеме обычно в течение суток. Кроме того, в поездке и карточка, и чеки пригодятся в качестве средства оплаты покупок или услуг. Следует заранее выяснить в банке, сколько стоит использование банкоматов в стране назначения. Что же касается чеков, то обычно их можно обменять на местную валюту с комиссией от 0,5 до 3% от суммы, но по всему миру работает более 100 000 пунктов, где чеки обменивают на местные наличные без комиссии. Узнать их адреса можно с помощью сайта aetclocator.com, а дополнительную информацию о дорожных чеках можно получить на сайте amex.ru.

Правило 9: Экономьте на перелетах

Нередко авиаперелет – самая дорогая составляющая путешествия, и урезать его стоимость не только можно, но и нужно! Во-первых, покупайте билет заранее: самые выгодные предложения авиакомпаний расходятся в первую очередь. Во-вторых, билеты «туда и обратно» более выгодны, так что лучше строить маршрут по стране по принципу «завершенного круга», прилетая и улетая из одного и того же аэропорта одним и тем же рейсом. Летайте бюджетными авиакомпаниями, так называемыми дискаунтерами – их предложения можно найти с помощью специализированных сайтов, например, skyscanner.net, flylowcostairlines.org, wichbudget.com, flylowcost.ru. В LiveJournal есть сообщество, посвященное дешевым перелетам - low_cost_air. И, наконец, вместо двух коротких поездок лучше устроить одну длинную – на две-три недели. И совсем не обязательно ограничиваться при этом одной страной – особенно если вы собираетесь в Европу, где не потребуются дополнительные визы для пересечения границ между государствами.

Правило 10: Читайте!

Сэкономьте на гидах и экскурсоводах. Вооружитесь путеводителями, картами, историческими справочниками, пообщайтесь на форумах и как следует изучите страну назначения. Например, в LiveJournal существует большое количество тематических сообществ, посвященных различным странам мира. Проще всего найти интересующую информацию на русском языке с помощью поисковой системы blogs.yandex.ru. Хотите «картинок» - изучайте фотографии путешественников на zooomr.com, photobucket, flikr и других фотосайтах. Выбрав самое интересное, составьте свой собственный маршрут. Степень свободы при этом будет гораздо выше, чем при покупке экскурсионного тура – в любой момент можно будет внести коррективы. Желательно при этом выучить хотя бы самые необходимые фразы из разговорника на языке страны пребывания – на тот случай, если вы все-таки собьетесь с пути, например, с помощью wikitravel. Предпочитаете уже готовые маршруты – тогда вам на такие сайты roughguides.com, frommers.com, где публикуются путеводители в электронном виде.

* Чек American Express – это платежный документ, представляющий собой денежное обязательство эмитента (American Express) выплатить обозначенную в чеке сумму владельцу (иногда за вычетом небольшой комиссии, взимаемой банком), образец подписи которого поставлен на чек в момент продажи. Наиболее важной отличительной чертой всех чеков American Express является возможность возмещения их номинальной стоимости в случае утраты обычно в течение 24 часов.

