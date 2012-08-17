Путешествие на авто по Кипру: путевые заметки

Как всегда, перед путешествием начали собирать информацию о стране. На удивление, интернет пестрил сайтами и форумами, где люди писали об отдыхе на Южном Кипре, называя его северную часть оккупированной турецкими войсками территорией. Любопытство взяло верх, и мы решили, что обязательно побываем и в республике Кипр, и в турецкой республике Северный Кипр. Да, после конфликта в 1974 г. между греческой и турецкой общинами остров до сих пор поделен на две части. Мы летели в южную, а в северную можно попасть либо с южной части (что мы и намеревались сделать), либо через Турцию – на пароме или на самолете из Стамбула.

Г. Ларнака

Приземлились мы в аэропорту г. Ларнаки в полдень. Точнее, в 9 утра по местному времени. Быстро прошли паспортный контроль, получили багаж, 10 минут на такси, и вот мы уже выходим у наших апартаментов. Ехать, к слову, было комфортно, но немного непривычно: из-за левостороннего движения...

Пляж у нас был через дорогу. Все пляжи здесь, к слову, городские, за исключением нескольких, расположенных при отелях 4, 5 звезд. Но отдыхать можно на любом - плати за лежак и зонтик, и наслаждайся солнцем-морем. Возле пляжей оборудованы и автопарковки. Море в Ларнаке, кстати, мелкое - до волнорезов, по сути, можно дойти пешком - воды по колено.

Следующий день начался, естественно, с купания. Холодное море в 8 утра, мягко говоря, бодрит. Особенно, если учесть, сколько нужно идти по воде до мало-мальской глубины. Ну зато проснулись мгновенно. Наскоро перекусив, поехали на автобусе в центр Ларнаки. 2 евро - 2 билета - 10 минут в пути, и мы на месте.

По главной прогулочной улице города – аллее Финикудес – идем до портовой крепости, построенной турками в 1625 году. Сейчас в крепости расположен выставочный зал с находками из древнего Китиона и других районов острова. После осмотра форта отправились к церкви Святого Лазаря. Она была построена в IX веке на могиле того самого Лазаря, которого воскресил Христос. По преданию, Лазарь после воскрешения из мертвых еще 30 лет прожил на Кипре. На его мраморном саркофаге выгравирована надпись: "Лазарь, друг Христа". Предположительно и название города происходит от греческого слова "ларнакс", что значит гроб. Кстати, в то время, что мы были на Кипре, в церковь приезжал и наш патриарх Кирилл.

Северный Кипр

На следующий день вновь едем в центр Ларнаки, на этот раз затем, чтобы уехать в столицу о-ва Кипр – Никосию. Город, как и весь остров, также поделен на 2 части – южную и северную. Добравшись до чек-пойнта, пересекаем границу – на южной стороне просто показываем греческим пограничникам паспорта, на северной – заполняем специальные бланки, куда нам ставят штампы, и вот мы уже на турецкой стороне Кипра.

Там мы встречаемся с ребятами, с которыми познакомились заблаговременно в интернете на сайте kipr24.ru и договорились, что они покажут нам северную сторону. Сначала мы поехали к заповеднику Карпас – по пути останавливались на обед в уютной кафешке у берега моря, а также на пляжах, и городских, и на территории шикарных отелей. Правда, до заповедника доехать не успели, так как в программе было еще много чего интересного.

Так, мы побывали в известном монастыре Св. Варнавы, который расположен недалеко от г. Фамагусты. Святой Варнава был одним из основателей независимой греческой православной церкви и покровителем Кипра. Музей икон и часовня над склепом, где некогда были найдены останки святого, навевают, конечно, трепетные чувства, особенно, сам склеп, куда ведут 14 ступеней.

После мы проехали по г. Фамагуста – посмотрели квартал Вароша (закрытая и охраняемая войсками ООН часть города), пляжи, знаменитую крепость Отелло, университет.

Далее едем в сторону Керинии. Потрясающая дорога по горному ущелью особенно фантастически выглядит почти на закате. Проехали мы и величественно возвышающийся на вершине замок Иллариона. Весь подсвеченный, он будто висит в воздухе. Согласно преданию, замок получил свое название в честь отшельника Иллариона Великого, который провёл последние годы своей жизни в одном из скитов в пещерах возле Керинии и был там же и похоронен. Это произошло в VIII столетии нашей эры. На могиле отшельника была построена церковь, а затем вокруг неё был возведён монастырь.

Ну а ночевать мы остановились в бунгало, недалеко от моря. Вид, к слову, открывался оттуда потрясающий – с одной стороны – горная цепь, с другой – морские просторы. Утром, наскоро позавтракав, отправились на море - изумительной красоты бухточка, практически безлюдная - песок, кристально чистая вода, нет ни ветра, ни русских туристов рядом. Наплавались наконец-то вволю. Два часа в бухте прошли незаметно - предстояло продолжить путешествие по Северному Кипру.

Для начала поднялись в горы, на полянку - оттуда открывался просто восхитительный вид на Кипр. Говорят, месяцем ранее, когда горы цвели и благоухали, от панорам вообще было глаз не оторвать. Кстати, в горах расположено и несколько военных баз, но если их не искать специально, то и не заметишь.

Затем мы поехали в центр Керинии - посмотрели порт и крепость. Этот замок постоянно достраивался и совершенствовался, ныне это - огромный музей, где хранятся даже обломки затонувшего корабля, считающиеся самыми древними из найденных до сих пор.

Побывали мы и в аббатстве Белла Пайс (оно находится всего в 15 минутах езды к северо-востоку от Кирении и с него открывается прекрасный вид на город и северное побережье Северного Кипра), и на городском пляже, недалеко от Керинии.

И вот, пора возвращаться на южную сторону – скоро должен был уйти последний автобус из Никосии до Ларнаки. В Никосии мы еще успели осмотреть известный храм святой Софии и парк, откуда открывается вид на южную часть столицы.

Пограничник – турок нам встретился на обратном пути очень милый и дружелюбный – он отлично говорил на русском, потому что, как выяснилось, жена у него из Челябинска. Почти соседи)))

Айя – Напа

На Северном Кипре мы осознали, что только на машине можно увидеть красоты по-максимуму, а потому, вернувшись в отель, пошли на следующий день к прокатному пункту и взяли авто в аренду. Круг вокруг отелей по дублеру основной дороги, чтобы привыкнуть немного к автомату и к левостороннему движению, и - в путь. Изначально ехали в Айя-Напу, но пока разобрались с картами, навигатором и указателями, город проехали, так что решили двинуть в Паралимни. Вскоре приехали на Тринити бич (в бухту Agia Trias). Море изумительное - глубина начинается недалеко от берега, на самом берегу и на дне - песочек, вода прозрачная. Накупавшись, поехали в Деринию - там есть вышка, откуда за 2 евро можно посмотреть в бинокли и подзорные трубы на квартал Варош (тот, что в Фамагусте). Интересно было поискать те здания, которые мы видели вблизи буквально день назад на северной части.

В Айя - Напу добрались уже затемно. Выехали прямо к бухте - все в огнях, многолюдно, кругом звучит музыка. Вот это сразу было понятно - туристический город. Потому как в Ларнаке, где мы жили, людей вообще не было - вечером вообще редко кого встретишь и на улице, и в баре. По берегу бухты - нескончаемые отели и пляжи. У многочисленных кораблей, лодок и яхт предлагают морские экскурсии - у всех свои фишки, но маршрут примерно один: Пиратские пешеры, голубая лагуна, граница с Фамагустой. Ооооочень много русских - и туристов, и тех, кто продает круизы.

Морские пещеры

С утра отправились на поиски морских пещер. Искупавшись в красивой, малолюдной бухте, у Кернии Бич, выехали на дорогу, которая вела к пещерам. Свернув на указателе, легко их нашли. Красота неимоверная. Со скалы на пещеры открывается чудесный вид, не менее изумительный он и снизу. Спустившись со скал, мы исследовали гряду пещер - минут 40 в одну сторону - медленно и осторожно, по скользким камням и водорослям, и столько же - в другую. В одну из пещер даже зашли окунулись, но плавать там, внутри, нереально. Зато возле самих пещер - сколько угодно. Более того, туристы прыгают в воду прямо со скалы, с такими воплями, что дух захватывает.

Кстати, не зря говорят, что в области Протараса и Паралимни самые красивые пляжи – это действительно так. Еще бы людей поменьше. Возвращаясь в отель, миновали Айя-Напу и решили заехать на Нисси Бич, как гласили путеводители, "один из самых красивых пляжей в Европе". Сверху действительно красивый - белоснежный песок так и сверкал на солнце. Но народу на пляже было тьма, а вода просто цвела - кругом плавали водоросли. Дойдя до небольшого островка, мы поспешили вернуться и поехать дальше.

На следующий день – путешествие на корабле «Черная жемчужина». Морские пещеры, мыс Каво Греко, остановка в Голубой лагуне, еще одни пещеры, а на обратном пути - остановка на Коннос бэй, и в порт. Вечером вернулись в Айя-напу, погуляли, поспали часик-полтора в машине, и к 5 утра - на рыбалку, ловить тунца и встречать в море рассвет.

Лимасолл – горы Троодос

За время путешествия по южному Кипру побывали мы и в таких крупных городах, как Лимасолл и Пафос. Осмотрели там местные достопримечательности – традиционные замки и порты. А вот путешествие в горы Троодос особенно запомнилось: захватывающими дух видами вниз с горного серпантина и двухкилометровой прогулкой к водопаду Каледонии. После - монастырь Киккос, где хранится икона Богородицы, и через Никосию домой, в Ларнаку.

Пафос и окрестности

На следующее утро поехали в Пафос. Сначала в Курион – археологический заповедник - посмотрели амфитеатр, мозаику, колонны. Дальше - остановка на известном камне Рамейца. По преданию, именно здесь вышла на берег богиня Афродита. Представить это достаточно легко. Несмотря на то, что вода у скалы грязновата, морская пена и волны – отменные. Дальше - Пафос - набережная, пальмы, городской пляж, обязательный замок у старого порта. Выехав из города, остановились в заливе Маа (Коралловый залив) - искупались, и прямиком к купальне Афродиты - через живописный рыбацкий поселок Лачи.

Купальни находятся в потрясающем месте - в заповеднике Аккамас. Очень красивая природа, цветущие кусты, ручьи, от купален начинаются и природные маршруты. Сама купальня красивая, но маленькая - лужа-лужой. Попытались доехать до фонтана Афродиты (Амороза), но, преодолев, километра два бездорожья, вынуждены были развернуться - путь преграждал небольшой завал - потребовался бы, как минимум, внедорожник.

Неделя аренды закончилась незаметно – мы помыли машинку, за эти несколько дней она стала нам как родная, попрощались с ней и, получив обратно оставленные в залог за бензин 20 евро, побрели в отель собирать вещи.

Видео – наше путешествие по острову