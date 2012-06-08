Собираясь в этот раз в Стокгольм, мы обязательно решили добраться до Tom Tits Experiments - очень много я прочитала и услышала положительных отзывов. И не страшно, что музей находится не в столице, а в пригороде. Сама поездка в Сёдерталье уже стала приятным приключением, не говоря уже о самом музее экспериментов.

Дорога

Добраться до Сёдерталья просто: по красной ветке стокгольмского метро доехать до станции Fitja, а там прямо у выхода из подземки – остановка автобуса. Номер 748 - наш, он ходит каждые полчаса в будни и каждый час в выходные, и за 20 минут довозит до железнодорожной станции Сёдерталья.

Отсюда до музея 3 минуты на автобусе, но мы решили пройти пешком, чтобы хоть немного посмотреть город. На самой станции есть бесплатные карты Сёдерталья, но мы просто спросили дорогу у первого встречного – где Tom Tits Experiment, там все знают.

До музея дошли за 20 минут, и пропали там до самого закрытия .

4 этажа открытий

Tom Tits Experiment – как и Юнибаккен, интерактивный музей (читайте: Юнибаккен – интерактивная сказка). Хотя сравнивать эти две площадки нельзя. Том Титс тоже интерактивный и тоже классный музей, но совсем другой. Если в Юнибаккене - сказка, то здесь – жизнь, точнее физика.

На 4 этажах здания наглядно демонстрируют законы физики и разные астрономические эффекты. Здесь также можно проверить свои знания по биологии, анатомии, гидро- и аэродинамике, восхититься оптическими иллюзиями, побродить по зеркальному лабиринту, сыграть мелодию на клавишах-качелях, испытать «эффект домино» и даже пережить десятибалльный шторм.

Том Тит – это вымышленный творческий псевдоним Артура Гуда, писателя конца 19 века. Под этим псевдонимом он издавал статьи в еженедельном издании «La Science Amusante». В них описывал разные физические эксперименты, которые проводил в бытовых условиях. Теперь в роли Тома Тита – посетители музея.

Взрослые

Экскурсий, в нашем понимании здесь нет. Проходят только различные шоу. По сути, они в игровой форме демонстрируют разные физические явления, например, во время нашего посещения было шоу мыльных пузырей. Расписание программ транслируют на первом этаже, на большом экране.

Экскурсоводами для своих детей здесь невольно становятся родители. Только прежде лучше всего вспомнить школьный курс физики, биологии, анатомии – так будет легче понять, что нужно сделать со всеми колбочками, магнитами, колесиками. Для тех, кому вспомнить не под силу, есть таблички, где на английском и шведском объясняется представленный эффект.

Нас очень выручил папа. Выпускник физтеха, он даже не читал эти надписи, а сразу понимал, что нужно покрутить – потянуть – нажать, и что в результате должно получиться. Я же, как настоящий гуманитарий, устроивший короткое замыкание в студенческой общаге, воспринимала это все как чистой воды чудеса .

- Леш, а почему этот чемодан вперед нести легко, а в сторону – трудно? – спрашивала я, - а почему этот шарик по крутой горке к финишу всегда приходит быстрее соседнего – хотя у него путь длиннее?

- Дорогая, стыдись, - шептал муж, - это же физика за 7 класс! Равномерное и равноускоренное движение: быстрее катится, потому что с ускорением.

- Чудеса!!!

Именно муж первым заметил красивый «электрический шар»: прикасаешься пальцем к стеклянной сфере, и тоненький электрический жгутик к тебе тянется. Показал, как формируется торнадо, объяснил, что такое гироскоп. А когда обошел большую часть экспонатов, с восторгом заметил: «Да здесь вся физика до 11 класса! Здесь можно лабораторные проводить!!!»

В общем-то, шведы так и делают. На третьем этаже рядом с залом оптических иллюзий есть библиотека, конференц-зал и лаборатория юного химика с мензурками и поварешками. Ее бронируют сразу для целого класса. Рядом – семейная мастерская. В центре комнаты много контейнеров с шариками, перышками, фломастерами, нитками, резинками. Садись и мастери, что хочешь. Сотрудник мастерской только успевает подкладывать расходный материал.

Дети

А дети просто играют. Те, что постарше, как и я изучают экспонаты. А малыши развлекаются. Особенно всем нравится играть (то есть экспериментировать) с водой. Дети крутят шариковую помпу, отправляют плавать кораблик по желобу, запускают водяную мельницу, фонтан и меняют положение сообщающихся сосудов.

Большинство из них пока даже и не пытается понять суть всех этих явлений, но, безусловно, первые опыты, которые детей приводят в восторг, им запомнятся. В общем-то, в этом и есть смысл интерактивного музея: доступность и обучение в ходе игры. Причем, мне очень понравилось, как ведут себя скандинавские родители. Не шикают на своих чад, мол, обольешься, промокнешь, простудишься (я именно так сначала и хотела завопить), а просто раздевают детей до пояса и те резвятся от души.

У наших парней здесь, действительно, глаза загорелись. Причем младший Мишка по-настоящему играл. Играл с водой, с магнитами, со шнурами… А Илья уже изучал в микроскоп жучков, цветочки, человеческий волос и микросхемы, и с не меньшим, чем я, интересом наблюдал за шариками (те, которые равномерное и равноускоренное движение), и надувал пылесосом гигантские мыльные пузыри.

Моему пятилетнему сыну, который сейчас очень интересуется, как устроен человек, очень понравился зал, который находится под самой крышей – естественно-научный. Здесь много макетов, куда, как пазл нужно установить сердце почки, легкие, желудок. Мы с Ильей справились быстро – попутно я объясняла сыну, какой орган за что отвечает. Я сама, наконец, увидела, где у новорожденных и дошколят «прячутся» молочные и коренные зубы – такие макеты тоже есть, причем в натуральную величину.

Интересная ретроспектива инструментов окулиста: от стеклянных линеек до современных аппаратов, которыми сейчас в салонах оптики проверяют зрение. Зрение мы друг у друга тоже проверили – современный аппарат в рабочем состоянии!

Мужчины здесь могут испытать на себе всю тяжесть ноши беременной женщины – большой искусственный живот висит в крючке. А чуть поодаль увлекательный экспонат, где предлагают проверить возможности своих голосовых связок. Это большая цементная труба, куда нужно громко крикнуть, а потом зажжется то количество лампочек, насколько вы накричали. В эту трубу при нас долго голосили молодые финские папашки, причем они соревновались с собственными детьми. Угадайте, кто победил?

Технические моменты

За четыре часа мы не торопясь обошли только половину музея. А еще ведь есть парк! (правда он работает с мая по сентябрь). Там, говорят, еще не один десяток экспонатов. Так что советую на посещение этого музея выделять целый день. В Том Титс есть место и для тех, кто устал и кто проголодался: на каждом этаже либо буфет, либо небольшое кафе с сэндвичами. А для тех, кто привез еду с собой, пожалуйста, в кафе - микроволновка.

Когда мы уезжали из Сёдерталья, город присыпало снежком. Красиво. Совсем как у нас . И, честно сказать, мне стало немного обидно. Климат у нас со шведами похожий: парки под открытым небом строить невыгодно (больше полугода они простоят под снегом). Но, почему-то скандинавы сделали потрясающие музеи в огромных ангарах, павильонах и старых промышленных цехах (Том Титс расположен в здании бывшей фабрики по сбору сепараторов и центрифуг), а у нас таких развивающих центров очень мало (если не сказать вообще нет)… В общем, есть к чему стремиться…

Вместо эпилога

Маленькие открытия у нас продолжались и после возвращения из Сёдерталья. Дело в том, что даже сувениры в Том Титс развивающие. Например, традиционные магнитики на холодильник - в виде маленького кубика-рубика – он настоящий, его можно собирать. Мыльные пузыри из Том Титс, представьте себе, не лопаются! Это мы выяснили, когда, с холода пришли в отель и открыли «мыльные бутылочки». Пузыри просто опускались на поверхность и медленно сдувались (охлажденное мыло становится крепче, что ли?)

Уже на выходе из музея я купила какой-то маленький оранжевый цилиндр с логотипом музея. Только позже поняла, что это забавное приспособление, чтобы переливать воду из бутылки в бутылку. «Мама, это как песочные часы!» - воскликнул мой трехлетний сын. Стоит ли говорить, что мы поедем в Том Титс еще раз?

Полезные ссылки:

Tom Tits Experiment – http://www.tomtits.se/

Планировать маршрут до Сёдерталья удобно здесь: http://reseplanerare.sl.se/bin/query.exe/en

