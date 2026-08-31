Куда сходить в Казани? Личный гид по городу и окрестностям

Казань сегодня, пожалуй, одно из самых популярных направлений для путешествий по России. Удобное расположение — примерно на одинаковом расстоянии от Москвы и Урала, хорошие дороги и возможность быстро добраться на поезде делают город отличным вариантом для короткого отпуска.

Мы предлагаем свой личный гид по большой и интересной Казани — городу, где точно есть что посмотреть и куда съездить неподалеку. На поездку рекомендуем закладывать от трех до пяти дней и наслаждаться городом без спешки.

Метро

В Казани есть метро. Как и в Екатеринбурге, здесь всего одна ветка, но станций немного больше. На метро удобно передвигаться по городу, особенно если нужно быстро добраться от железнодорожного вокзала к центральным достопримечательностям.

В 2026 году поездка стоит 46 рублей.

Улица Баумана

Одна из главных улиц Казани — местный «Арбат». Здесь всегда многолюдно и кипит жизнь. Одних только заведений и сувенирных лавок — больше сотни.

Нам особенно понравилось гулять здесь рано утром, когда город еще спит. В это время можно спокойно рассмотреть архитектуру, подойти к памятникам и скульптурам, не пробираясь сквозь толпу.

Вечером на Баумана тоже стоит побывать, но будьте готовы к большому количеству людей и громкой музыке.

В какой-то момент мы устали от шума и стали обходить Баумана по параллельным улицам — Островского, Профсоюзной, Правобулачной и, конечно, Кремлевской.

Улица Кремлевская

Одна из самых красивых улиц Казани. Как и Баумана, она ведет к Казанскому кремлю, но именно здесь особенно хорошо видна красота местной архитектуры.

На улице Кремлевской также находится Национальный музей Республики Татарстан.

Кремлевская набережная

Кремлевская набережная стала для нас настоящим открытием. Это пешеходная зона вдоль реки Казанки протяженностью около полутора километров. Она тянется от стен Казанского кремля до Национальной библиотеки.

Это прекрасное место для прогулки и днем, и вечером. Вокруг много заведений, а в киосках продают вкусное и недорогое мороженое.

Набережная упирается в детский парк «Елмай» и современные спортивные площадки с прокатом.

Национальная библиотека

В новом здании Национальная библиотека Республики Татарстан открылась 1 сентября 2020 года. Сегодня это современное общественное пространство с огромным книжным фондом в самом центре города.

Зайти сюда может любой желающий. Даже без читательского билета можно пройти в залы, посмотреть книги и почитать. Кроме того, в здании есть кафе, книжный магазин и туалеты.

Обязательно дойдите до библиотеки и загляните внутрь, чтобы оценить масштаб здания и пространства.

Площадь Свободы

После библиотеки можно пройти по красивой улице Пушкина до площади Свободы. Здесь находятся Татарский государственный академический театр оперы и балета, Казанская ратуша и другие исторические здания, которые хочется постоянно фотографировать.

Парк «Черное озеро»

Достаточно спокойное и приятное место в центре города, где можно просто погулять или посидеть у воды. Зимой на озере заливают каток.

Улица Федосеевская

Мимо Казанского собора и по улице Япеева можно выйти на Федосеевскую.

Главное достоинство этой улицы — панорамные виды. С Федосеевской открывается красивый вид на Кремлевскую набережную и противоположный берег Казанки.

Улица интересна и своей архитектурой: старинные здания здесь соседствуют с современной застройкой. Неподалеку находятся жилой комплекс «Дворцовая набережная» и Дворец земледельцев.

Набережная озера Кабан

Еще одно приятное и более спокойное место для прогулок — набережная озера Кабан.

По состоянию на 2026 год прогуляться можно только по одному берегу. Он упирается в местную достопримечательность — театр имени Камала.

На противоположной стороне набережную пока продолжают обустраивать.

Полагаем, что через год-два здесь появится полноценный кольцевой маршрут вокруг озера.

Старо-Татарская слобода

Старо-Татарская слобода — один из самых известных исторических районов Казани. Место особенно популярно у туристов и экскурсионных групп.

Здесь сохранились старинные мечети, купеческие дома и уютные улицы, благодаря которым можно почувствовать атмосферу старой татарской Казани.

Посетить слободу стоит ради архитектуры, истории и национального колорита. Это совсем другая Казань — более камерная и спокойная.

Казанский кремль и Кул-Шариф

Разумеется, невозможно побывать в Казани и не посетить ее главные достопримечательности. В первую очередь стоит отправиться в Казанский кремль, на территории которого находится знаменитая мечеть Кул-Шариф.

Также рекомендуем увидеть Центр семьи «Казан», театр кукол «Экият», башню Сююмбике и храм Храм всех религий.

Куда съездить из Казани

Если вы заложили на поездку больше двух дней, советуем выделить хотя бы один день на путешествие за пределы города.

Свияжск на метеоре

Свияжск — небольшой исторический остров-град недалеко от Казани, основанный Иваном Грозным в XVI веке. Сегодня это музей-заповедник с древними храмами, монастырями и атмосферными улочками.

Ехать в Свияжск стоит ради истории, красивых видов на Волгу и необычной атмосферы старинного русского города.

Добраться туда можно на машине, электричке или автобусе, но интереснее всего отправиться от Речного вокзала Казани на метеоре по Волге. Билет на метеор стоит 1200 рублей в одну сторону.

В Свияжске очень уютно и приятно гулять. Здесь можно купить сахарный крендель, выпить травяного чая и попробовать вкусную речную рыбу, которую продают на местной ярмарке.

Обязательно зайдите на территорию Успенского монастыря. Именно здесь особый интерес представляют фрески XVI века, созданные в эпоху Ивана Грозного.

Йошкар-Ола

Из Казани можно совершить однодневное путешествие в соседнюю республику Марий Эл — в ее столицу Йошкар-Олу.

Добраться можно на машине или электричке. Мы искренне советуем по возможности выбрать первый вариант: преимуществ у электрички, которая фактически ориентирована на туристов, немного. Будьте готовы провести около трех часов в одном из двух душных и переполненных вагонов — в лучшем случае сидя.

В Йошкар-Олу вы приезжаете примерно в 11 часов утра, а до вечерней электрички остается почти семь часов на полноценную прогулку.

Главная «фишка» Йошкар-Олы — набережная. Дома вокруг нее напоминают пряничные домики. Иногда возникает ощущение, будто вы оказались где-то в Европе.

В центре Йошкар-Олы можно увидеть здания, стилизованные под бельгийскую и голландскую архитектуру, замок Нойшванштайн и Спасскую башню. Все это выглядит очень мило, ярко и необычно, особенно в солнечный день.

Во время прогулки можно собрать целую коллекцию фотографий с местными котиками. Главным из них, конечно, будет Йошкин кот.

Этим же вечером электричка отвезет вас обратно в Казань. Билет в одну сторону стоит 504 рубля.

Где искать вкусный чак-чак

И напоследок — немного о главном татарском десерте.

Любопытно, что в Казани не так просто найти действительно вкусный чак-чак. Во многих сувенирных лавках и пекарнях продается продукция одних и тех же производителей. На наш вкус, эти десерты часто оказываются суховатыми и не слишком напоминают настоящий медовый чак-чак — вероятно, вместо меда используется сахарный сироп.

По отзывам мы нашли на Баумана небольшую лавку «Чак чак Store» — не реклама. Именно там продается чак-чак местного частного производителя в упаковке с темно-синей этикеткой.

Для нас именно он оказался самым вкусным вариантом — и для себя, и в качестве подарка.