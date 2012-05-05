Санаторий расположен в одном из самых живописных уголков Среднего Урала. Близость озера Шарташ и густой сосновый бор создают неповторимое природное окружение санатория.

Санаторий работает круглогодично для детей с 2 до 9 лет.

- Для дошкольников с 4 до 7 лет организованы заезды в течение всего года на 14, 18, и 21 день.

- Для школьников с 7 до 12 лет организованы заезды в санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия на 21 день.

- Для семейного оздоровления и отдыха предлагается путевка «Мать и Дитя» на 14 дней. Дети окружены вниманием и любовью воспитателей, нянь, медсестер, врачей, психологов. В течение дня дети лечатся, играют, гуляют, отдыхают. Организованно шестиразовое сбалансированное питание.

620033, г. Екатеринбург, ул. Фабричная, 1А

(343) 341-96-87, 341-38-26,

(8) 908-908-48-27, (8) 909-006-48-48.

mailto:ds-isoplit@mail.ru

http://www.smileizoplit.ru/

Отдых и лечение в санатории Изоплит очень спорная тема на ю-маме, одной фразой это хорошо описала некая ю-мама и эта фраза, в общем то, включает в себя все споры насчет данного санатория: «...у меня чувства и отношение двоякие, с одной стороны совдеповские условия и отношение персонала, с другой - удобно, что можно пройти комплексное лечение (ребенку) в одном месте, не мотаться по городу, некоторые бытовые неудобства компенсирует готовая пища, отдых от кухни для мамы и отдых другим членам семьи от ребенка тоже нужен».

И действительно, что важнее в лечебном отдыхе – хороший комплекс услуг или спокойствие и комфорт малыша, близкое расположение к городу или современные бытовые удобства, «удачная» смена или самообслуживание? А если ребенок один – как отпустить малыша, не боясь за его психологическое состояние? Как узнать, что там его полюбят и позаботятся о нем и будут рады ему всегда? Мы росли с мыслью, что больница не курорт, но как можно ехать с ребенком или отправлять его одного – зная, что ТАМ не курорт, а суровые будни с не менее суровым персоналом? А может вообще все не так и там действительно очень хорошо всем?

Очень сложно принять решение, когда столько противоречивых отзывов, но я постаралась собрать наиболее интересные, информативные и эмоциональные – чтобы решение можно было принять правильно.

Условия проживания

Явными плюсами, конечно, являются расположение санатория, чистый воздух, красивая природа. Мамы могут отдохнуть от «готовкиуборкистирки», при этом подлечить и себя и малышей. Бытовые условия, к сожалению, не очень радуют, но при этом питание хвалят многие. Деток развлекают. Многие мамы относятся к весьма «троешным» бытовым условиям и сервису достаточно спокойно, т.к. в этот санаторий едут не отдыхать, а лечиться и соотношение – цена лечения – результаты лечения мам устраивает. Но про лечение отдельно дальше.

02.2010

С младшим 2 раза ездила по путевке мать и дитя - лечение хорошее, условия нормальные, питание детское, вполне диетическое, без изысков. Нужно доплачивать за комфортность (т.к. считается что это загородное отделение больницы, т.е. за то что одни в палате) платно можно взять лечение маме и купить грязи для ребенка (саму процедуру делают бесплатно), иглоукалывание платно.

10.2010

Мы вчера вернулись, только ребенок ездил один. Уже второй раз. Если у вас нет возможности с работы отпроситься, то лучше не ездите.

На самом деле в этом санатории здорово, мне нравится, мы (родители) немножко отдохнули.

НО. Нарушение речи. У нас логопед звуки почти все поставила, теперь надо с ним каждый день сложные слова проговаривать правильно, а в санатории этого не делали. Мы потеряли 3 недели и, я считаю, стало хуже (слова, которые начал уже сам правильно произносить, перестал этого делать).

11.2010

У меня дочка была уже два раза в детском санатории, где детки без родителей … Так вот во второй раз мне организация понравилась больше. Уточню, первый раз она ездила в феврале 2010, второй - в октябре 2010.

В этот раз у них детей очень сильно занимали, у них вообще времени не было на телевизор (не то, что в прошлый раз), каждый день утром 3-4 занятия в разных творческих студиях. Вечером, когда я ей звонила, всегда то дискотека, то игры, конкурсы. Так что их в этот раз очень хорошо развлекали…

В конце у них был концерт, показали танец, песни разученные. Конечно, она в конце соскучилась, но все более менее нормально. На выходные мы ее домой забирали, в будни забирать нельзя.

11.2010

… Стоимость от 8.000 р. обычная комната, до 16.000 р. люкс за 21 день. Процедуры стандарт: массаж, логопед, электрофорез, лечебная физ-ра., кислородный коктейль, парафин. Остальное по показаниям.

Музыкальные занятия, постановка спектаклей, дет.площадка на улице и в помещении с горками и т.д. Для мам массаж, гидромассаж... Программа: 8- завтрак, процедуры, 11- фрукты, процедуры, 12- обед, сон час, 15.30- полдник, муз.занятие или спектакль 1 час, кислородный коктейль, прогулка на улице, 18.30- ужин. Подруга мне рассказала - всё очень весело и ребенку нравится.

11.2011

Моя дочь обожает этот санаторий. Были уже раз 5. Сейчас первоклашка, с ностальгией в эти выходные говорит, вот бы я поехала. Сама просилась. Там хорошо, и мед. обслуживание и питание, самый кайф конечно, когда погода хорошая. В мае, например, они гуляли по 5 раз в день. Последний раз были год назад в самые морозы. Тоже ничего.

12.2010

В прошлом году был сын в декабре. Один. Конечно, сильно скучал. Присмотр, питание, оздоровление - мне всё понравилось. Рекомендую.

Можно звонить каждый день на городской номер (сотовый не разрешают брать). На ночь им книжку всегда читали.

01.2011

У меня старший ездил 11 лет назад, сейчас ему 18, и всё помнит - очень понравилось, 12.01.11. едет младший, ему 6 лет, не может дождаться когда поедет, а всё остальное: сервис, отношение, наблюдение, лечение, я вам говорю, очень хорошо, у моей подруги дочка вернулась перед новым годом, ей 5 лет, стала очень самостоятельная и со здоровьем, слава Богу, хорошо. Вот увидите Вашему ребёнку понравится...

05.2011

Мы только в апреле там были, как обычно классно отдохнули! Все работало и ванны и грязи делали, ну и как обычно массаж, ЛФК, физ.процедуры, логопед и утренник и коктейли. В общем круто! Дали бы сейчас путевку поехала, даже не подумав.

10.2011

…кстати, многие там с бабушками. НО для бабушки это не отдых, а приличная нагрузка, тем более, если ребенок маленький. Представьте водить ребенка первую половину дня по процедурам, которые расписаны по времени плотненько, уговаривать и развлекать ребенка, пока он лежит, например, на парафине и др., утешать после укола и т.п.

Первый раз в 2,5 отправляла с бабушкой, бабушка супер пупер ответственная, сама никуда на лечение не пошла, все внучкой занималась.

Есть там комната игровая, но там педагог специфичная женщина, увидите, сами поймете и решите для себя, можно ли ей доверить ребенка. Бабушка решила, что лучше не оставлять.

В июле я сама была, дочке уже 4, вроде большая уже, все воспринимается уже не так трепетно, брала себе процедуры, оставляла в игровой в это время, мультики включали там.

02.2012

Дочь 4.3 года была осенью2010. в ДС не ходила, поэтому плакала. Я на ночь увозила домой - процедуры назначает врач в день приезда-процедуры платные.

Ещё приезжают клоуны, театр и прогулки с лошадьми, что нравится за то и платим.

Остальное как в ДС 2 прогулки (по погоде), поделки, телевизор, рисование. дочь успела подружиться с девочкой, но каждое утро ходила с трудом. Кто-то плакал только первую неделю. С детьми не сюсюкаются. днём одни воспитательницы, вечером другие. Моя больше не хочет!

02.2012

Странно, я с ребенком ездила туда 3 раза, в течение 2-х лет, ни разу не хамили, там люди работают по двадцать лет и не меняются! Врачи все замечательные, там всего 3 невролога и заведующий - замечательный специалист, все назначения адекватные, результаты лечения положительные.

А про то, что болеют - это естественно, у детей во время процедур иммунитет снижается. У меня впечатления - это отдых от готовки, т.к. кормят вкусно, тишина, природа, чистый воздух.

Лечение

В целом, мамы довольны и качеством лечебных процедур, и их количеством, и главное, результатами. Лечебный санаторий оправдывает себя в этом плане.

02.2010

А нам Ядришникова Евгения Николаевна очень помогла, мы у нее БОС проходили, да и вообще почему она должна впечатление производить - она как я помню - зав. отделом психологии вообще, а психологи ее детьми занимаются. Она и работу свою делает очень хорошо, и консультирует - мы у нее не раз бывали и знакомые наши - важно чтобы дети здоровыми были, а не впечатление получали - это же не цирк. Впечатления пусть воспитатели доставляют, а специалистам дайте свою работу делать.

11.2010

Из лечения мы брали грязелечение, многослойное лечебное одеяло, углекислотные ванны, парафин, массаж, амплипульс, кислородные коктейли, солевые дорожки, ЛФК, 2 разные программы у психолога. Я довольна, что мы смогли сделать это все в одном месте.

Кстати лечили энурез, динамика положительная.

01.2011

Психологи в игровой форме лечили энурез, так сказать с двух направлений.

Процедурами мы пытались подготовиться к зиме, лечить энурез, и другие неврологические проблемки. Кстати, успешно. Прошлую зиму я с больничных не вылазила 2 месяца и в итоге отправила ее в санаторий лечить лор органы после затяжных ОРВИ, ангины и бронхита, одно за другим, уехали туда с хрипами, приехали здоровыми.

Второй раз она подлечилась перед зимой, и чтоб не сглазить, еще не разу не болела.

12.2010

В общем, попали мы в санаторий. В общем-то, нормально там и врачи хорошие, но нам что-то очень мало процедур назначили. Всего ЛФК, массаж, грязь через день с одеялом, я напросилась на обкалывание. Вот и все. Почему так мало не пойму вообще. Врачиха мне сказала, что этого хватит т.к. мы маленькие еще. Вообще с явной неврологией нас тут только 2, остальные так небольшие проблемки. Может этот санаторий именно для тех, у кого небольшие только проблемы?

11.2010

…массаж, гидромассаж, парафин, амплипульс, УЗИ внутренних органов, НСГ, ЭЭГ, анализ крови, мочи, много физиопроцедур, Елена Владимировна врач супер, иглоукалывание, дэнас терапия, по точкам работает, это я перечислила, что мы делали только, это не полный перечень, там гораздо больше, есть грязи, ну и т.д., в общем, хорошо там.

Отправлять ли ребенка одного?

Наверное, каждая мама, отправляя своего ребенка на лечение одного сомневается, ищет хорошие отзывы, чтобы убедиться в своей правоте, т.к. далеко не каждая может поехать с малышом на 21 один день…Опыт ю-мам здесь очень разный, сложно кого-то осуждать или оправдывать…Думаю, необходимо просто иметь ввиду, что один ребенок легко адаптируется к жизни без родителей среди незнакомых взрослых и детей, легко переживает стресс, и, соответственно, хорошо воспримет лечение. Другой же, наоборот, из-за переживаемого стресса, не сможет получить ожидаемой пользы от лечения, и будет требовать долгой психологической реабилитации. Так что в данном вопросе важно одно – чувствовать своего малыша.

Положительные отзывы:

01.2011

Мы ездили осенью. Нам все очень понравилось. Кормят хорошо, всякие поделки привезли. Конечно, скучали, первое время плакали (когда мы вечером приезжали их навестить, а потом уезжали). А потом им было уже не до родителей.

11.2011

…ездила племянница, несколько раз им очень нравиться. Мы были у них в гостях. Если бы была возможность, я бы отправила свою дочку.

…мой (5 лет) сейчас там, очень нравится. Уже не первый раз ездит. Дочка, в свое время, тоже много раз ездила, все очень нравилось. Сейчас в 5 классе, тоже иногда вспоминает санаторий.

02.2012

Моя ездила почти в 6 лет. Понравилось и не плакала ни разу. Посещения - да, только по выходным. Строгий распорядок дня, строго регламентированные передачи продуктов.

Отрицательные отзывы:

02.2010

Дочка была в этом санатории перед школой - весь заезд прорыдала. Эффекта особого не увидела…

…Её одноклассники, два брата, ездили в первом классе в середине учебного года - и они плакали, хоть и мальчики и вдвоем были. Может им, правда, с воспитателями не повезло... Одно радует, что близко и если уж совсем критично - приехать можно.

10.2010

Бедные дети, которых оставляют родители на лечение(((( Они плачут, рыдают, няньки грубые, дети постоянно сидят перед телеком... Меня угнетала такая обстановка...

01.2011

Мы были летом, дочке 5 лет. Уход, питание, лечение - это нормально там. Тем не менее, вспоминает санаторий до сих пор с ужасом. Скучала, плакала, говорит, что воспитатели кричали. От телевизора, который дети глядели целый день, до сих пор отучить не можем. Зависимость появилась конкретная.

11.2011

У знакомой ездил ребенок 6 лет. Жуть сказал... Никто там ими толком не занимается, орут, давят... Вытерпел чуть больше 2х недель, потом забрали.

11.2011

В начале ноября нам в садике предложили путевку в санаторий Изоплит на 21 день, но не дожили до конца!!! За одну неделю пребывания их воспитатели сделали из гиперактивного ребенка, гиперпассивного (т.к. приехали в пятом часу вечера я подумала, что он просто устал). Ужасный санаторий. Предполагаю что в колониях для самых злостных маньяков лучше, чем в ИЗОПЛИТЕ. Воспитателям просто наплевать на детей, которых мы им доверили. К детям обращаются не по именам, а тупо ЭЙ ТЫ или вовсе могут просто оскорбить. Так же, оплачивая развлекательную программу, дети сидят в группе, их просто никуда не водят, сын сказал, что когда начинаются спектакли их укладывают спать. Сегодня позвонила Артемке узнать как проходят его дни в ответ услышала дикий рев и просьбу забрать его из этого санатория потому что ему там плохо - дети дерутся, им больше нечем заняться, воспитатели ругают детей, обзывают, могут даже отшлепать (разговаривая с сыном услышала как воспитатель сказала: "Дебил прекрати мамашке жаловаться" и с новыми воплями ушла, видать отправилась других деток строить).

02.2012

У знакомой туда сын ездил на 21 день. Ему 5,5 лет. Режим как в садике, плюс процедуры. Приезжать можно только по выходным. Своего не рискнула бы отправить на такой длительный срок одного, тем более в 3-4 года. За 21 день она его один раз навестила в первую неделю, потому что сразу просился уехать домой, плакал.

Что ругают?

Основная проблема наших санаториев, особенно не очень дорогих (а порой и таких тоже) – это плохие бытовые условия. Относительно Изоплита также очень много нареканий на работу и отношение персонала. Можно написать отдельную статью о ситуациях в санатории, отражающих полное безразличие и хамское поведение работников.

02.2010

По поводу диет.питания - большой вопрос!!! Сосиски в тесте, по-моему малодиетическое блюдо. Психолог в том санатории - Ядришникова, тоже как-то впечатления не произвела. Участки, на которых они гуляют, не обустроены, хотя путевки не дешевые и, наверное, можно было и новые веранды и пластиковых лазилок наделать - сейчас масса фирм их производит …

10.2010

Мы посещали этот санаторий в январе этого года... Я разочаровалась, за такие деньги ничего серьезного не сделали(((((( Обстановка тяжелая((((( Это простая больничка с побеленными стенами... Персонал кондовый, аппараты соответствующие... Питание хорошее... это самое положительное из всего нашего пребывания… Путевку покупала, но она не стоит этих денег… Я сейчас посещаю 2 раза в год с ребенком обычную профилагу и беру все эти процедуры, в разы меньше и персонал улыбчивый и никаких очередей. Укладываемся курсом в 10 дней и все ок))) Там еще есть якобы специалисты нейропсихологи, это молодые студентки... Занятия так себе, за такие деньги можно и в городе найти нейропсихолога.

11.2010

…нам тоже очень не повезло с этим санаторием, анамнез вообще не изучают, ребенка еле откачали после этого лечения, пошло сильное обострение ЖКТ, толком ни чего не объясняют, стали пичкать антибиотиками, которые нам противопоказаны. Но наша знакомая девочка была просто в восторге и ездит каждый год, видимо кому как повезет.

Во время выписки мне одна врач сказала, что вообще в эту смену не надо было ездить, зачем вы поехали, и назвала дату, когда можно ездить. Я в шоке была.

12.2010

Я туда бабушку с сыном отправляла летом за 32 или 35 тыщ на 14 дней. Сама там не была, но по рассказу бабушки, условия просто ужасные. Причем мать и дитя там всего около 10 мест (по рассказу бабушки они жили в каморке какой то, но некоторые "номера" по приличнее, однако удобства у всех на этаже), остальные дети группами без родителей. Т.е. ребенку вполне может оказаться не с кем гулять и играть, если из 10 чел. его возраста не найдутся. Лечения никакого, чисто символические какие то процедуры, питание только хорошее.

01.2011

Из того, что НЕ понравилось: стояла золотая осень, погода просто чудесная, а гуляли через день по 1 часу. И второе - они целый день смотрели телевизор. Хотя в расписании дня написано 20 минут, но им там включали вообще всегда кроме времени обеда - занятий. После сончаса они от него не отходили. Персонал не такой уж и заботливый. Было пару воспитателей (или медсестер, я не очень их разделяла) действительно внимательных. Основной же массе абсолютно все равно.

Думаю, комфортный отдых и лечение должны идти бок о бок. Совершенно не хочется исключать бытовые удобства ради профессионально выполненных процедур, но лишать себя действительно качественного и недорогого лечения в угоду бытовым удобствам и хорошему сервису тоже неправильно. Очень хочется верить, что санатории Урала научатся совмещать одно с другим.

Фото с официального сайта санатория.

