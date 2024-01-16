Короткое путешествие в Тобольск. Что посмотреть?

Длинные ноябрьские выходные мы провели в Тобольске, вдохновившись рассказами коллег и родных о том, что можно посмотреть в этом городе. Отправились на машине, планируя на обратном пути заехать в Тюмень, там сходить в музей кузнечного дела и побывать на горячих источниках.

Как добраться из Екатеринбурга в Тобольск

На машине из Екатеринбурга в Тобольск ехать примерно 8 часов. Дорога хорошая, часто двухполосная. Если выехать пораньше, можно передохнуть, остановившись искупаться в тюменских горячих источниках, а к вечеру вы окажетесь уже в Тобольске, ещё останется время заселиться, поужинать и отдохнуть. Жилья для бронирования даже на ноябрьские праздники было достаточно, в разной ценовой категории.

Бывалые гости Тобольска утверждают, что из Екатеринбурга туда удобнее всего добираться ночным поездом. Ночь в дороге спите, утром там. Это комфортно, а в Тобольске вам машина и не понадобится: город небольшой, такси доступное, общественный транспорт существует.

Мы побывали в Тобольске в начале зимы, снега там еще не было, а сейчас, заснеженный, он наверняка особенно красив - белые стены Тобольского Кремя на фоне белых просторов!

Важно! Без теплых вещей (в два и даже в три слоя) зимой в Тобольске делать нечего(( Ветер был такой, что выдувал слезы из глаз и остатки тепла из-под трех слоев одежды. На мне было даже два шарфа! Один - под пуховиком, второй - недолго ехал в рюкзаке, а потом очень пригодился!

Что посмотреть в Тобольске

Тобольск - музей под открытым небом, неофициальная столица Сибири, отправная точка покорения этого огромного края. По этим землям вел единомышленников Ермак, этапировали декабристов, недалеко от Тобольска родился Григорий Распутин, здесь жили перед казнью Николай II с семьей.

В первый день мы, конечно, отправились в Тобольский Кремль. Вот что пишут о нем на официальном сайте Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника:

Тобольский белокаменный Кремль, построенный по проекту гениального зодчего Семена Ремезова, – единственный на территории Западной Сибири.

Уникальный исторический архитектурный комплекс XVII – XIX вв. готов приоткрыть гостям города на Иртыше свои многовековые секреты и тайны. Сотни и тысячи людей любовались его красотой и величием. Он видел царей и президентов, воевод и губернаторов, святых и митрополитов, гостей со всех уголков мира.

Его стены хранят воспоминания о первопроходцах и просветителях земли Сибирской, восстаниях и мятежах, взлетах и падениях первой сибирской столицы.

Главный исторический центр города включает в себя Архиерейский двор (духовная власть), Воеводский двор (административная власть), Гостиный двор (торговый центр) и Тюремный замок.

Главная достопримечательность – первое каменное строение в Сибири – Софийско-Успенский собор, построенный в 1686 г. Сначала на возвышенности появился собор, через несколько десятков лет и сам каменный Кремль.

Со смотровой площадки Кремля открывается великолепный вид на Нижний Посад города, легендарный Княжий луг, Чувашский мыс — место сражения Ермаковой дружины с войсками хана Кучума.

Источник: https://tiamz.ru/

Планируйте целый день на музеи и прогулку, в этом историческом месте есть, что посмотреть!

Мастер-классы и занятия в музеях Музеи Кремля проводят множество мастер-клласов для детей и взрослых, а также интерактивные занятия. Необычные, с местным колоритом: изготовление крапивной нити или рисунок на бересте. На них нужно записываться заранее.

Для посещения музеев Кремля лучше всего брать экскурсии, иначе мимо вас пройдет множество интересных фактов. Бронировать экскурсии можно заранее на официальном сайте Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Мы решили сначала всё посмотреть-погулять. Первым делом хочется зайти в Гостиный двор, представить, как триста лет назад здесь было шумно от приехавшего люда. Здесь расположен Музей Сибирского предпринимательства, крапивная мастерская, сувенирные лавки и кафе «Поварня», чтобы тут отведать блюда сибирской кухни, стоит заранее бронировать столик.

Кстати! Можно остановиться на ночевку прямо здесь, в Гостином дворе, в уникальной гостинице «Опочивальни», расположенной в здании эпохи правления Петра I.

Любители острых ощущений выбирают хостел «Узник» – в архитектурном комплексе XIX века ­ – Тюремном замке. Если честно, там и с экскурсией то тяжело находиться, а уж ночевать... Столько боли видели стены этой тюрьмы, которая действовала почти до конца 20 века!

Информация с сайта Кремля: С момента постройки в 1855 году именно здесь находился основной распределительный пункт для государственных и уголовных преступников, идущих кандальным путём на Сибирский Север и Восток. До 1989 года Тобольский централ являлся одной из самых строгих и жестоких российских тюрем.

Если вам нравится такой досуг, можно даже пощекотать себе нервы, отправившись здесь на квест «Побег из Тюремного замка».

После посещения Тюремного замка захотелось света и глотка свежего воздуха! Среди туч внезапно выглянуло солнце, и купола Софийско-Успенского кафедрального собора засверкали.

Особо торжественно в солнечных лучах смотрятся белоснежные стены и башни. На их шпилях - ангелы! Несмотря на холодный ветер, мы обошли Кремль кругом, любуясь видами и высматривая ещё ангелов.

Вообще, ангелы Тобольска - проводники по знаковым местам. Зодчий Семён Ремезов писал о Тобольске: «Подобен град сибирский Тоболеск — ангелу!..», отсюда и появилась легенда об ангелах-хранителях города и дала идею скульптору Дмитрию Прибыльнову для создания десяти трогательных ангелов, которых вы будете встречать в своем путешествии.

Один из них ждет у самого входа на площадь Кремля. Этот и другие ангелы с удовольствием расскажут об истории Тобольска. Наведите на QR-код возле ангелов камеру мобильного и слушайте.

Другого ангела мы повстречали, когда оказались на смотровой площадке за Дворцом Наместника. Отсюда виден изгиб Иртыша и Нижний посад, где в 19 веке вовсю торговали чаем и пушниной, шелком и специями.

На фото ниже - Католический храм Пресвятой Троицы города Тобольска. Здесь проходят замечательные концерты вокальной, инструментальной, органной музыки. Расписание концертов можно посмотреть здесь.

В нижнюю часть Тобольска интересно спуститься по лестнице, которая начинается от взвоза - на крутом склоне раньше была дорога, по которой на лошадях поднимали грузы, она уходила под арку Рентереи.

А сейчас здесь лестница в 200 деревянных ступеней. Снизу вверх - тяжеловато. А вот спуститься вниз и пройти к Дому Губернатора, ныне музею семьи Императора Николая II, самый удобный способ!

К музею ведет пешеходная улица Мира. Она благоустроена, здесь красивые лавки и современное освещение, только вот здесь почти не гуляют люди, а все старинные дома заброшены. Говорят, что ночью, когда освещение включается, тут особенно атмосферно. Подгадайте посещение музея так, чтобы выйти из него в сумерках, и прогуляйтесь снова по улице Мира.

Музей семьи Императора Николая II

Место, обязательное к посещению! С августа 1917 г. по апрель 1918 г. здесь жила семья российского Императора.

Здесь чудесные экскурсоводы, воссоздана обстановка, в которой находилась царская семья, собраны предметы их быта, подлинная мебель, раритетные фотографии.

В комнате великих княжон (по предварительной записи) можно побывать на мастер-классе «Ароматы династий». Даже в ссылке молодые княжны оставались юными девушками и коллекционировали флаконы с духами.

Само место наполнено человеческими эмоциями, горестями лишений и простыми радостями, о которых вы узнаете, слушая рассказ экскурсовода и рассматривая подлинные экспонаты - личные вещи членов царской семьи.

На нижнем этаже музея находится кафе «Сибирский круассан», здесь можно выпить чашечку кофе и познакомиться с блюдами из царского меню. Десерты тут готовят по рецептам придворного повара Харитонова, который был казнен вместе с императорской семьей.

В нашем распоряжении было два дня, поэтому мы посетили и другие музеи Кремля, не попали лишь в желанную Рентререю - она закрыта на реконструкцию. Это здание соединило два холма и является уникальной постройкой для своего времени. Служила она для хранения оброка, драгоценного сибирского «ясака» – собираемой с аборигенов пушнины. Сейчас это фондохранилище Кремля.

В Рентерею можно попасть только с экскурсией по предварительной записи.

Губернский музей

Я люблю краеведческие музеи, поэтому сюда я стремилась попасть. Тем более, это первый и старейший музей Западной Сибири! Находится он в историческом здании, и сами его витрины - уже музейные экспонаты.

Самое большое впечатление на меня произвел зал быта коренных народов Севера с редчайшей коллекцией предметов обихода, одежды, утвари.

Фото с официальной страницы Губернского музея в Тобольске.

Дворец Наместника

Настоящий дворец, построенный в XVIII веке по распоряжению императрицы Екатерины II, когда было учреждено Тобольское наместничество, сейчас доступен для посещения. В нём - Музей истории управления Сибирью.

Здесь можно посетить воеводскую палату, увидеть восстановленную по сохранившимся описаниям Тронную залу (трон стоял во дворце, как символ царской власти, но сидеть на нём было никому не позволено), узнать много интересного о приходе дружины Ермака, увидеть экспонаты с городища Искер – столицы Сибирского ханства, чьим правопреемником в конце XVI века становится Тобольск.

Обязательно познакомьтесь с культурой и бытом сибирских татар - здесь отдельная экспозиция.

Также действуют постоянные выставки «Д.И. Менделеев — великий гений России», «Ершовская гостиная». Они посвящены известным людям Тобольска — Петру Ершову и Дмитрию Ивановичу Менделееву, которые жили в этом городе.

Можно посетить выставку произведений Тобольской фабрики художественных косторезных изделий, чтобы посмотреть на тонкую работу мастеров - фигурки, вырезанные из кости мамонта.

Во Дворце на первом этаже есть кафе-пряничная, здесь предлагают печатные сибирские пряники, которые пекут по старинным рецептам.

Сквер Ершова

Отправившись от Кремля по улице Семена Ремезова, попадаем в небольшой сквер Ершова. В нем - скульптуры, хорошо известные нам по сказке «Конёк-Горбунок», и памятник писателю.

Летом в сквере работает фонтан - Чудо-Юдо рыба кит, можно сфотографироваться на троне царя, который собрался окунуться в кипяток...

Где поесть в Тобольске

Здесь же, рядом со сквером, кафе «У Ершова». Заранее прочитав отзывы, мы выбрали его, чтобы поужинать. И... разочаровались! Ценник очень уж туристический, а качество блюд низкое.

Второе разочарование - восточное кафе «Бахетле», где мы обедали, оно находится рядом с Католическим собором. Сюда приходят обедать туристические группы. Официантка одна. Ждать долго, половины блюд нет в наличии, то, что принесли, было холодное.

В общем, нас знакомство с тобольским общепитом немного расстроило, порекомендовать ничего не могу. В рейтингах лидируют рестораны «Марк и Лев», «Дворцовая», «Ладейный», но там средний чек от 1500 рублей, мы решили, что приготовим еду в снятой квартире)))

Немного Тюмени

Во второй день после обеда мы отправились в сторону дома, заехали на горячий источник Тюменский - он как раз около тобольской трассы, переночевали в Тюмени, чтобы утром погулять и к вечеру оказаться дома.

Конечно, побывали на мосту Влюбленных.

Посмотрев вниз с моста, увидели ещё одного Ангела. Спасибо им, что сопровождали нас всю поездку!

Музей кузнечного мастерства в Тюмени

Второй по величине в России, этот музей насчитывает более 5000 старинных предметов (начиная с 10 века). Рекомендуем к посещению однозначно!

Об экспозиции вдохновенно рассказывает основатель и собиратель коллекции Сергей. Вы увидите предметы быта из далекого прошлого, коллекцию кованых замков (есть такие крошечные)! А также предметы, которые ковали в действующей здесь кузне с 1993 года.

Здесь, к примеру, сделаны перила для нашего екатеринбургского Музея Истории!

Собрание утюгов, чайников, военной экипировки.. Чего там только нет! А коллекция ножниц! Например, вот эти, с сундучками на лезвиях, служили одной определенной цели - ими снимали нагар со свечей в богатых домах. Могли себе позволить специальные ножницы для этого!

А знаете, что это за предмет? Пишите в комментариях! Я все детство провела у бабушки в частном доме и у дядьев на Севере, поэтому знаю))

И многие другие предметы были мне знакомы. Представляю, как всё это удивительно детям и взрослым, которые впервые видят такие необычные для современного человека вещи!

Пора домой)) Впечатлений столько, не верится, что столько всего уместили в три дня... Желаю вам новых мест, удивительных открытий, восторгов и впечатлений, которыми захочется поделиться!