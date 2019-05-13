Как купить хорошие билеты на поезд

Сезон отпусков и каникул почти открыт, мамы и папы активно покупают билеты на поезда. Расскажем о бытовых лайфхаках на РЖД: как не попасть в купе, где не открывается форточка, как отличить старый вагон от нового с биотуалетом и как не оказаться рядом с группой китайцев или бодрых школьников.

За какой период начинается продажа билетов

Лучше всего покупать билеты, как только они появляются в продаже: цена на них минимальна, и вы можете выбрать любые удобные места.

С 1 апреля 2019 в продажу выставляются билеты за 120 суток на летние фирменные поезда «Сапсан», «Экспресс», «Красная стрела», «Невский экспресс» между Москвой и Петербургом, «Премиум» между Москвой и Адлером, «Океан» между Владивостоком и Хабаровском.

На все остальные поезда внутри России (и поезда в Финляндию) продажа начинается за 90 суток, а на некоторые поезда — за 60 или 45 суток. На поезда международного сообщения продажа билетов открывается за 60 суток до отправления.

В какие дни вагоны свободнее

По многолетним наблюдениям путешественников, большинство отпускников летом стараются начать поездку в пятницу или субботу, обычно в самом начале или в середине месяца. Ну, и традиционно дни с самым большим пассажиропотоком — это пятница и воскресенье. Так что если вы возьмете билеты во вторник или среду 7–8 числа, больше шансов ехать в полупустом купе или вагоне.

Как попасть в полупустой вагон

Покупайте билеты через официальный сайт РЖД. Во-первых , так вы избежите комиссий и сборов, которые берут все остальные сайты вроде туту.ру или UFS. Во-вторых , вы увидите больше подробностей о вагоне перед покупкой.

При покупке через сайт РЖД незадолго до отправления обратите внимание на число свободных мест в вагонах и покупайте билеты туда, где больше всего пустых полок. Часто к составу добавляется еще один вагон, места в котором еще не выкуплены — он и будет самым свободным.

Как ехать с комфортом

Главное правило: покупайте билеты именно на те места, на которых вы планируете ехать. Не стоит надеяться, что с вами радостно поменяются соседи, даже если вы едете с детьми. В конце концов, билеты на нижние полки стоят дороже, почему люди должны идти вам навстречу? В сети можно найти массу «веселых» историй о попутчиках, которые слезами или угрозами высиживали пассажиров с удобных мест. Давайте заботиться о себе заранее и выбирать нужные места, чтобы не пополнять список этих анекдотов.

Как выбрать новый вагон с кондиционером и биотуалетом

Если вы выбираете билеты на сайте, смотрите на характеристики вагона: класс обслуживания и категорию. Если навести курсор на цифровые и буквенные коды (3Л, Ж), появится описание вагоне. Иконки под описанием вагона показывают, есть ли место для провоза багажа, можно ли перевозить животных, есть ли кондиционер (снежинка) и биотуалет. Перечеркнутая красной чертой иконка означает, что этой возможности в вагоне нет.

В купейных вагонах возможностей еще больше: выбор питания, гигиенический набор, динамическое ценообразование. Наведя курсор на каждую иконку, вы получите описание возможности.

Выбирая между купе и плацкартом, подумайте. В последние годы активно обновлялся именно плацкарт. В большинстве поездов сегодня используют старые купейные вагоны и новые плацкартные — с розетками, кондиционерами и биотуалетом.

Как избежать «технического» шума

Места в первом и последнем купе находятся рядом с туалетом и кабинкой проводника. Здесь мимо вас будут ходить пассажиры к титану и в туалет, будет хлопать дверь и жутковато «вздыхать» помпа очищения биотуалета. А еще эти части вагона располагаются над колесами, которые будут стучать — особенно ощутимо для владельцев нижних полок. Так что если вы чувствительны к шуму, берите места в середине вагона.

Как не попасть в купе, где не открывается форточка

При покупке билета на сайте обращайте внимание на схему вагона, на ней указаны аварийные выходы, которые блокируют возможность проветривания. Чаще всего в третьем и шестом купе (или «купейной» части плацкарта) находятся аварийные выходы. (Но есть вагоны с аварийными окнами во 2 и 7 купе, это зависит от типа вагона, года постройки и т.д.) Это значит, окна здесь не открываются. Так что если вы берете билеты в вагон без кондиционера, вы не сможете проветрить эти купе.

Как не попасть в один вагон с туристической группой

Мало кто любит ездить вместе с веселыми компаниями или большими группами туристов. Чтобы оказаться в вагоне без таких компаний, можно взять на заметку один лайфхак, которым делятся пассажиры: перед покупкой смотрите, как выкуплены места: если хаотично — значит, в вагоне едут простые граждане. Если выкуплено несколько мест подряд (скажем, с 1 по 20), скорее всего это туристическая группа. Тогда, возможно, лучше поискать другой вагон.

Как купить билет дешевле

Во-первых , при покупке билетов на старте продаж цены минимальны. Во-вторых , если вы едете с детьми или школьниками, отдельные места для них будут стоить значительно меньше взрослого — в зависимости от возраста ребенка и класса вагона (не забудьте взять в школе справку для школьников). В-третьих , обращайте внимание на акции РЖД на сайте.

И еще один лайфхак: проверяйте стоимость билетов незадолго до отправки поезда. Редко, но бывает, что билеты перед отправлением стоят заметно меньше. Тогда, возможно, будет выгодно сдать купленный ранее билет, заплатив за это 200 рублей, и купить новый. Но сдать билет без финансовых потерь (за исключением 200 рублей) можно не позднее, чем за 8 часов до отправления!

Так ли страшны «места у туалета»

В новых и старых плацкартах места у туалета все еще не особенно комфортны. Но если вы берете билет в новое купе или двухэтажный вагон, то близость туалета не почувствуете. Звукоизоляция там тоже заметно лучше, так что хлопки дверью вряд ли помешают. А еще на верхние и боковые места часто бывают специальные акции и предложения и можно сэкономить до 40%. Подробнее здесь.

Что надо знать о двухэтажных вагонах

На верхних полках двухэтажных вагонов некуда складывать вещи, да и расстояние между верхней полкой и потолком еще меньше, чем в обычных вагонах. Но они вполне комфортабельны: в вагоне три биотуалета, кондиционеры, розетки и даже Wi-Fi . (USB-розетки и wi-fi сейчас есть и во многих одноэтажных вагонах). Переходить из вагона в вагон удобнее: ничего не гремит и не шатается. Подниматься на второй этаж можно с помощью подъемника и лестницы: она не слишком крутая, а на промежуточной площадке есть зеркало, чтобы видеть спускающихся и поднимающихся пассажиров и избегать «пробок».

Как «поймать» билет на поезд, в котором закончились места

Если вам очень нужно уехать, но сайт РЖД показывает отсутствие мест, — надежда все-таки есть. Кто-то из пассажиров может вернуть билет, к составу могут прицепить дополнительный вагон.

Появление билетов можно мониторить вручную на сайте РЖД или воспользоваться сервисами специализированных сайтов — например, ту-ту .ру или ржд-онлайн . Сервисы позволяют настроить поиск билетов на нужный вам поезд, и если билеты появятся, вам пришлют e-mail или sms. После этого билет можно будет быстро выкупить через сайт РЖД или другой удобный сайт.

И еще несколько идей для приятной поездки:

Как добиться, чтобы в вагоне не было душно

Духота в плацкартных вагонах и купе — известная проблема. Для начала давайте проведем различие между кондиционированием и вентиляцией. Кондиционер обеспечивает комфортную температуру, а вентиляция отвечает за приток кислорода в герметичном вагоне. При этом проводники все равно часто связывают вентиляцию и температуру воздуха и отказываются включать вентиляцию, потому что «не жарко же». Но прохладный воздух и свежий воздух — это разные вещи.

Так что если вы едете в душном вагоне, попросите проводника включить вентиляцию и напомните, что это его обязанность. Если это не помогает, обратитесь к начальнику поезда, расскажите, что в случае отказа будете жаловаться на «горячую линию» и требовать компенсацию. Практически всегда проблему удается решить.

Можно ли сесть на поезд после станции отправления

Бывают случаи, когда приходится покупать билет от одной станции, а садиться на другой. Правила перевозки пассажиров говорят, что за пассажиром закрепляется место на всю продолжительность маршрута, на который куплен билет. Поэтому если вам приходится нагонять поезд или вам удобнее начать поездку на станции, которая следует после станции вашего отправления, — вы имеете на это право.

Главное — садиться в вагон на станции с тарифной стоянкой, где есть посадка-высадка пассажиров, а не с технической стоянкой (в маршрутном листе они помечены звездочкой — например, в Яндекс-расписании ). Если вы столкнетесь с некомпетентным проводником, который откажется пускать вас в вагон (а такое случается), обратитесь к начальнику поезда. Ссылайтесь на пункт 51 приказа Минтранса № 473 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом».



Желаем вам комфортных поездок с РЖД этим летом! И если вы опытный пассажир — делитесь лайфхаками в комментариях!

Фото: www.pexels.com, globallookpress.com