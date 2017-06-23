На море с ребенком. Как выбрать место отдыха. Что взять с собой?

Не будем углубляться в детали отдыха с детьми в каждой отдельно взятой стране. В нашей статье - общие рекомендации по организации путешествия с маленькими детьми: выбор места отдыха, список необходимых лекарств и прочее.

Перед вами - богатство выбора! Если тщательно подготовиться к поездке и заранее узнать ответы на волнующие вас вопросы, то куда бы вы не решили взять с собой маленькое чадо, вы найдете для себя все необходимое.

Выбор тура и места для морского отдыха

Самое важное — пляж. По нашему опыту трех путешествий до года в морские края, скажу, что самое неудобное — это галечный пляж. Деткам очень тяжело по нему ходить. Впрочем, и взрослым тоже меньше приятного. Преимущество галечного пляжа — более чистая вода, по сравнению с песчаным побережьем. Песочек — это более удобно. Но, во-первых, многие детки норовят отъесть приличную часть всего насыпанного, чтоб врагам не досталось. А во-вторых, в большинстве случаев, песок сильно нагревается на солнце и по нему просто невозможно ходить, а так же на нем сидеть и играть. Кроме этого, по песку не едет ни одна коляска. Так что если пляж большой, от отеля идти прилично и надо ехать на коляске, то имейте в виду этот факт. По пляжу Вам придется тащить и коляску, и ребенка, и все ваши пляжные принадлежности. Нам больше всего понравились травянистые пляжи. У многих отелей бывают довольно большие территории, засеянные травой, где можно стелить покрывала, ставить лежаки, в общем — располагаться на весь день для отдыха. Если вокруг таких полян есть дополнительная кустарниковая растительность — еще один плюс. Вы можете уложить ребенка на дневной сон в коляске, в тень деревьев и преспокойно насладиться отдыхом за эти вожделенные полтора-два часа в день.

Лично для меня, второй по значимости момент — наличие детской площадки на территории отеля. Даже в 10 месяцев мой шилопопик уже любил качаться на качелях, кататься с горки. В год — это было просто незаменимый этап дневного времяпрепровождения. Детская анимация в этом возрасте особой смысловой нагрузки не несет, так как конечно детки совсем еще малявочки и не воспринимают клоунов, рисование, веселые старты и прочие развлечения.

Еще один немаловажный фактор — сам населенный пункт, конечная точка отдыха. Мне необходимо, чтобы там был приличный супермаркет, чтобы можно было купить влажные салфетки, подгузники, баночное питание, соки, кефир — в общем все, что можно не тащить с собой, а купить на месте. Я не знаю, как обстоят с этим дела в общероссийской здравнице Турции, поскольку с ребенком мы туда не ездили ни разу. Лучше всего спрашивать про конкретную местность у людей, которые там отдыхали именно с детьми. Потому что даже работники туристических фирм могут не обладать такой подробной информацией.

Звездность отеля, конечно, имеет значение, если вы собираетесь провести отпуск всей семьей и путешествуете с детьми. Для Европы в принципе вполне допустимы и отели категории 3*. Практически, в любом из таких отелей вы бесплатно получите кроватку для ребенка, в ресторане обязательно вас обеспечат стульчиком для кормления. Для стран Африки, Азии и куда- там-относится-Турция , лучше бы остановиться в хороших отелях категории 4*, а еще гораздо лучше в пятизвездочных отелях. В любом случае, при выборе отеля подробно расспросите туроператора о наличии в нем условий для пребывания маленького ребенка.

При выборе места проведения вашего долгожданного отпуска, советую обратить внимание еще и на климат и температуру воды в море в том месте, куда вы собираетесь и именно в то время, когда вы собираетесь. Например, в Хорватии температура воды в море весьма прохладная. Наверное, только в самом жарком месяце июле она прогревается достаточно для купания ребенка. Зато остров Крит по свидетельствам очевидцев уже в июне может похвастаться теплым, ласковым морем. Взять ту же Турцию — в первой половине мая вода в море обычно бывает около 23–25 градусов, а вот конец мая — начало июня — уже вполне пригодно для отдыха всей семьей и плескания в водичке.

Собираемся в путешествие!

Самое важное, решившись на отдых с маленьким ребенком, — организация медицинского обслуживания маленького путешественника. Подробно расспросите у туроператора, что включает в себя ваша медицинская страховка, в какой срок возможно прибытие педиатра, если это будет экстренно необходимо. Как действовать в случае надобности обратиться к профессиональной помощи. Не лишним будет, если вы договоритесь с участковым педиатром обратиться по телефону в случае каких-то не сложных, но не ординарных для вас ситуаций. Пусть лучше это все не пригодится, но тылы должны быть надежно защищены.

Вообще, врачи не рекомендуют отдых с детьми до трех лет, особенно со сменой климата, потому что существует некое абстрактное явление под названием акклиматизация. Вкратце суть этого загадочного явления сводится к следующему:

Акклиматизация обычно проявляется в общем недомогании, капризности, могут быть проблемы со сном, отказ от еды, повышенная восприимчивость к инфекциям. Еще могут возникнуть проблемы с кишечником (как запор, так и диаррея), связанные со сменой воды (достаточно часто бывает). Помочь тут, к сожалению, практически нечем. Выраженность акклиматизации индивидуальна. В первые дни после переезда надо обеспечить ребенку максимально щадящий режим, дать отдохнуть, не менять режим дня, стараться давать привычную еду и т. д. Особенных проблем, если не меняете резко климат, быть не должно.

За наши три путешествия в первый год жизни, в том числе из зимы в лето, я так и не поняла, когда же была эта самая акклиматизация у ребенка и была ли вообще. Наверное, не так страшен зверь, как его малюют. В общем, это совершенно не повод лишать себя удовольствия от поездки, ребенка — теплого солнышка, ласкового моря, ярких впечатлений. В любом случае, это пойдет только на пользу всей семье.

Возвращаемся к сборам в отпуск. Важное место в вашем чемодане конечно же достается походной аптечке.

Аптечка

— жаропонижающие средства (препараты на основе парацетамола, например, Панадол, нурофен);

— капли в нос (например, детский називин, галазолин);

— антигистаминный препарат (это препараты против аллергических реакций, например супрастин, фенистил, зиртек);

— йод или зеленка, бинт, лейкопластырь, перекись водорода — в общем подручные средства первой необходимости для обработки легких ранений;

— средства от кашля (например, лазолван), так как есть вероятность появления аллергического или простудного кашля.

— мазь деситин, актовегин или что-то подобное для спасения в случае получения солнечных ожогов.

— можно взять с собой антибиотик (желательно широкого спектра, например суспензия сумамед), на всякий случай, чтобы не искать в незнакомом месте, если вдруг понадобится (но применять только по назначению врача!).

Еще необходимо иметь в аптечке энтеросорбенты (смекта, активированный уголь и др.), на случай кишечной инфекции или поноса. Это все, что можно дать ребенку (исключая антибиотик) до посещения врача, при возникновении проблем. Дальше лечение нужно согласовывать с доктором в зависимости от ситуации.

В общем-то , я делаю просто. Сгребаю все, что есть в домашней детской аптечке, предварительно проверив сроки годности и целостность упаковки (после того, как однажды капли для носа вытекли в процессе транспортировки, а потом их аналога невозможно было купить).

Отдельно хотелось бы остановиться на выборе солнцезащитного средства для ребенка. Обязательное условие — SPF-фактор не меньше 50!!! А так же — стойкость к смыванию водой и песком. Кроме этого, многие мамы обращают внимание на текстуру крема. Не совсем удобно наносить на тело ребенка жидкие крема. Лучше, чтобы крем был достаточной густым. Есть подобные крема у многих производителей. Из специализированных детских — это Avent, Bubchen, Sanosan и др. Существует компетентное мнение, основанное, в том числе, на опыте использования множества вариантов, что лучше выбирать крем из косметических линий аптечного ассортимента. Это не обязательно должен быть именно детский крем. Как правило, дорогие крема по определению обладают нежной текстурой и достаточной степенью гиппоаллергенности. Главное, чтобы фактор защиты был 50 и выше. Такие крема есть у Vichy (в том числе специальный детский), Lierac, La Roch и другие. Как правило, их цена начинается от 600 рублей. Небольшая площадь нанесения солнцезащитных средств позволяет расходовать их совершенно не быстрыми темпами, поэтому одного тюбика хватит Вам как минимум на два отдыха по две недели.

Коляска для путешествий предпочтительнее конечно в виде трости. Она удобно складывается для сдачи в багаж, она легче обычной прогулочной коляски. Ее можно компактно хранить в номере отеля. Наличие лежачего положения, на мой взгляд, просто необходимо учитывать при выборе коляски. При длительных прогулках или экскурсиях, Вы можете быть спокойны, что ребенок будет тихо посапывать в удобном положении. Так же при чисто пляжном варианте отдыха, отпадает необходимость во время дневного сна удаляться в номер. Если позволяет погода, можно уложить спать ребенка в коляске в тени, а самим провести пару спокойных часов, загорая и почитывая что-нибудь увлекательное.

В аэропорту коляску сдают в багаж непосредственно перед трапом самолета. Но, во время регистрации и оформления багажа, на нее закрепляют багажную квитанцию. Выдают коляски в аэропорту прибытия чаще всего вместе с чемоданами, на транспортере.

Помимо коляски, абсолютно необходимая для нас вещь в каждом путешествии, независимо от типа отдыха, была — кенгуру BabyBjorn Active. Месяцев в восемь мы сменили ее на рюкзачок Ergo.

Какие проблемы могут ожидать семью с маленьким ребенком во время летнего отдыха?

Пойдем прямо по списку:

* Расстройство желудка. Вероятность этой неприятности весьма значительна, так как меняется состав воды и пищи. Просто берите с собой по-больше влажных салфеток и запасных подгузников всегда, когда выходите из номера отеля. Лечение незамысловатое — смекта и прочие адсорбирующие средства.

* Солнечный ожог. Для предотвращения нужно мазать ребенка хорошим солнцезащитным кремом с SPF-фактором 50 не реже, чем раз в 2 часа. Обязательно надевайте головной убор. Очень удобны панамы с козырьком на завязках, которые закрывают еще и плечи. Если вдруг, вернувшись с пляжа в номер отеля, Вы увидели на коже ребенка покраснения, которые белеют при надавливании пальцем, или ребенок нехарактерно вялый — даем Панадол или нурофен, согласно возрастной дозировки, даем антигистаминный препарат (например, супрастин) и обильно смазываем покрасневшую кожу актовегином. Если на следующий день ситуация не улучшилась, звоним участковому врачу или вызываем доктора от страховой компании.

* Аллергические реакции. В основном могут проявиться в кожных высыпаниях. Ведь в отеле ребенок спит на недомашнем белье, там ковровое покрытие, накопитель пыли, солнце и много других факторов. По поводу лечения лучше проконсультироваться по телефону с Вашем педиатром, но если Вы уверены в дозировке антигистаминных препаратов — действуйте самостоятельно.

* Боевые ранения типа порезов, ушибов, ссадин, синяков. Последние три вида не требуют особых медицинских манипуляций, разве что приложить что-нибудь холодное к месту ушиба. А вот с порезами нужно быть бдительными, чтобы ранка не загноилась. Если нет ничего сложного — промойте ранку перекисью водорода, обработайте йодом или зеленкой, заклейте лейкопластырем или забинтуйте. В случае сложных порезов необходимо обратиться к врачу.

* Неприятности типа прорезывания зубов, сопровождающиеся внезапной температурой, сложно отнести к специфическим именно для путешествий. Но, тем не менее, это бывает. Особенно на солнышке, когда в организме активизируются все процессы роста. Я думаю, большинство мам уже знают, как лечить ребенка в таких случаях. Но если вдруг с Вами впервые случилось это именно на отдыхе, лучше обратиться к помощи детского доктора. Конечно, выходы на пляж в такие дни отменяются.

* Чтобы предотвратить возможные загрязнения и воспаления половых органов ребенка, будет лучше, если на пляже чадо будет бегать (ползать, сидеть, лежать) в трусиках или шортиках, чтобы избежать прямого контакта с песком.

Как организовать день во время отдыха — решать только вам.

Постарайтесь разницу во времени использовать так, чтобы подстроить новый временной режим дня ребенка так, как будет удобно родителям. Как показывает практика, перелеты и сдвиги во времени дети переносят гораздо легче взрослых. Нам обычно удается в первый же день перестроиться на новый лад.

При многих отелях есть салоны красоты, спа, банные комплексы и тренажерные залы. Побалуйте себя, любимую! Ведь Вы это заслужили! Оставьте малышню на папино попечение и вперед! Даже не думайте переживать из-за языкового барьера. Как правило, местные массажисты и косметологи — настоящие полиглоты. В любом случае, объясниться с ними не составит особого труда.

Еще один совет — возьмите с собой радионяню! Вы сможете выйти в лобби-бар отеля, пропустить по коктейлю-другому , когда Ваше ничего не подозревающее чадо будет сладко посапывать в кроватке. Если есть такие «коварные» планы, то просите номер на первом или втором этаже, чтобы в случае тревоги бежать было недалеко.

По поводу экскурсий очень сложно давать советы в статье такого общего плана. Ориентируйтесь в зависимости от конкретной местности, расстояний, состояния дорог и придорожной инфраструктуры и т. д. Не могу сказать, что нужно вычеркнуть напрочь экскурсии из своих планов на отдых. Удобнее и комфортнее с ребенком путешествовать на арендованной машине или договариваться об индивидуальном обслуживании. В первом случае, проще решается вопрос наличия автокресла. В любом прокате автомобилей есть выбор детских автомобильных сидений по категориям. Обычно за него берут плату около 10 евро за день. При индивидуальных экскурсиях с этим все сложнее. Ни разу не выполняли туроператоры своих обещаний предоставить автокресло. В итоге приходилось ездить с ребенком на коленях. А это небезопасно и очень неудобно. Конечно, скорее всего, Вам не удастся охватить полный спектр предлагаемых маршрутов. Но какие-то основные достопримечательности, так или иначе, непременно нужно посетить. Ведь главное была бы реальна цель, а средства ее достижения обязательно найдутся.

В общем, скоро лето! Пора перелопачивать интернет-пространство в поисках именного местечка, где так хочется побывать этим летом! Все планы обязательно осуществляются, даже если вас трое (или четверо)!

Не забывайте главного: отдохнувшая семья — крепкая семья, а значит та полноценная ячейка общества, которая так нужна нашему государству

