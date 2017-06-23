На море с ребенком. Как выбрать место отдыха. Что взять с собой?
Не будем углубляться в детали отдыха с детьми в каждой отдельно взятой стране. В нашей статье - общие рекомендации по организации путешествия с маленькими детьми: выбор места отдыха, список необходимых лекарств и прочее.
Перед вами - богатство выбора! Если тщательно подготовиться к поездке и заранее узнать ответы на волнующие вас вопросы, то куда бы вы не решили взять с собой маленькое чадо, вы найдете для себя все необходимое.
Выбор тура и места для морского отдыха
Самое важное — пляж. По нашему опыту трех путешествий до года в морские края, скажу, что самое неудобное — это галечный пляж. Деткам очень тяжело по нему ходить. Впрочем, и взрослым тоже меньше приятного. Преимущество галечного пляжа — более чистая вода, по сравнению с песчаным побережьем. Песочек — это более удобно. Но, во-первых, многие детки норовят отъесть приличную часть всего насыпанного, чтоб врагам не досталось. А во-вторых, в большинстве случаев, песок сильно нагревается на солнце и по нему просто невозможно ходить, а так же на нем сидеть и играть. Кроме этого, по песку не едет ни одна коляска. Так что если пляж большой, от отеля идти прилично и надо ехать на коляске, то имейте в виду этот факт. По пляжу Вам придется тащить и коляску, и ребенка, и все ваши пляжные принадлежности. Нам больше всего понравились травянистые пляжи. У многих отелей бывают довольно большие территории, засеянные травой, где можно стелить покрывала, ставить лежаки, в общем — располагаться на весь день для отдыха. Если вокруг таких полян есть дополнительная кустарниковая растительность — еще один плюс. Вы можете уложить ребенка на дневной сон в коляске, в тень деревьев и преспокойно насладиться отдыхом за эти вожделенные полтора-два часа в день.
Лично для меня, второй по значимости момент — наличие детской площадки на территории отеля. Даже в 10 месяцев мой шилопопик уже любил качаться на качелях, кататься с горки. В год — это было просто незаменимый этап дневного времяпрепровождения. Детская анимация в этом возрасте особой смысловой нагрузки не несет, так как конечно детки совсем еще малявочки и не воспринимают клоунов, рисование, веселые старты и прочие развлечения.
Еще один немаловажный фактор — сам населенный пункт, конечная точка отдыха. Мне необходимо, чтобы там был приличный супермаркет, чтобы можно было купить влажные салфетки, подгузники, баночное питание, соки, кефир — в общем все, что можно не тащить с собой, а купить на месте. Я не знаю, как обстоят с этим дела в общероссийской здравнице Турции, поскольку с ребенком мы туда не ездили ни разу. Лучше всего спрашивать про конкретную местность у людей, которые там отдыхали именно с детьми. Потому что даже работники туристических фирм могут не обладать такой подробной информацией.
Звездность отеля, конечно, имеет значение, если вы собираетесь провести отпуск всей семьей и путешествуете с детьми. Для Европы в принципе вполне допустимы и отели категории 3*. Практически, в любом из таких отелей вы бесплатно получите кроватку для ребенка, в ресторане обязательно вас обеспечат стульчиком для кормления. Для стран Африки, Азии и куда-
При выборе места проведения вашего долгожданного отпуска, советую обратить внимание еще и на климат и температуру воды в море в том месте, куда вы собираетесь и именно в то время, когда вы собираетесь. Например, в Хорватии температура воды в море весьма прохладная. Наверное, только в самом жарком месяце июле она прогревается достаточно для купания ребенка. Зато остров Крит по свидетельствам очевидцев уже в июне может похвастаться теплым, ласковым морем. Взять ту же Турцию — в первой половине мая вода в море обычно бывает около 23–25 градусов, а вот конец мая — начало июня — уже вполне пригодно для отдыха всей семьей и плескания в водичке.
Собираемся в путешествие!
Самое важное, решившись на отдых с маленьким ребенком, — организация медицинского обслуживания маленького путешественника. Подробно расспросите у туроператора, что включает в себя ваша медицинская страховка, в какой срок возможно прибытие педиатра, если это будет экстренно необходимо. Как действовать в случае надобности обратиться к профессиональной помощи. Не лишним будет, если вы договоритесь с участковым педиатром обратиться по телефону в случае
Вообще, врачи не рекомендуют отдых с детьми до трех лет, особенно со сменой климата, потому что существует некое абстрактное явление под названием акклиматизация. Вкратце суть этого загадочного явления сводится к следующему:
Акклиматизация обычно проявляется в общем недомогании, капризности, могут быть проблемы со сном, отказ от еды, повышенная восприимчивость к инфекциям. Еще могут возникнуть проблемы с кишечником (как запор, так и диаррея), связанные со сменой воды (достаточно часто бывает). Помочь тут, к сожалению, практически нечем. Выраженность акклиматизации индивидуальна. В первые дни после переезда надо обеспечить ребенку максимально щадящий режим, дать отдохнуть, не менять режим дня, стараться давать привычную еду
За наши три путешествия в первый год жизни, в том числе из зимы в лето, я так и не поняла, когда же была эта самая акклиматизация у ребенка и была ли вообще. Наверное, не так страшен зверь, как его малюют. В общем, это совершенно не повод лишать себя удовольствия от поездки, ребенка — теплого солнышка, ласкового моря, ярких впечатлений. В любом случае, это пойдет только на пользу всей семье.
Возвращаемся к сборам в отпуск. Важное место в вашем чемодане конечно же достается походной аптечке.
Аптечка
— жаропонижающие средства (препараты на основе парацетамола, например, Панадол, нурофен);
— капли в нос (например, детский називин, галазолин);
— антигистаминный препарат (это препараты против аллергических реакций, например супрастин, фенистил, зиртек);
— йод или зеленка, бинт, лейкопластырь, перекись водорода — в общем подручные средства первой необходимости для обработки легких ранений;
— средства от кашля (например, лазолван), так как есть вероятность появления аллергического или простудного кашля.
— мазь деситин, актовегин или
— можно взять с собой антибиотик (желательно широкого спектра, например суспензия сумамед), на всякий случай, чтобы не искать в незнакомом месте, если вдруг понадобится (но применять только по назначению врача!).
Еще необходимо иметь в аптечке энтеросорбенты (смекта, активированный уголь и др.), на случай кишечной инфекции или поноса. Это все, что можно дать ребенку (исключая антибиотик) до посещения врача, при возникновении проблем. Дальше лечение нужно согласовывать с доктором в зависимости от ситуации.
В
Отдельно хотелось бы остановиться на выборе солнцезащитного средства для ребенка. Обязательное условие —
Коляска для путешествий предпочтительнее конечно в виде трости. Она удобно складывается для сдачи в багаж, она легче обычной прогулочной коляски. Ее можно компактно хранить в номере отеля. Наличие лежачего положения, на мой взгляд, просто необходимо учитывать при выборе коляски. При длительных прогулках или экскурсиях, Вы можете быть спокойны, что ребенок будет тихо посапывать в удобном положении. Так же при чисто пляжном варианте отдыха, отпадает необходимость во время дневного сна удаляться в номер. Если позволяет погода, можно уложить спать ребенка в коляске в тени, а самим провести пару спокойных часов, загорая и почитывая
В аэропорту коляску сдают в багаж непосредственно перед трапом самолета. Но, во время регистрации и оформления багажа, на нее закрепляют багажную квитанцию. Выдают коляски в аэропорту прибытия чаще всего вместе с чемоданами, на транспортере.
Помимо коляски, абсолютно необходимая для нас вещь в каждом путешествии, независимо от типа отдыха, была — кенгуру BabyBjorn Active. Месяцев в восемь мы сменили ее на рюкзачок Ergo.
Какие проблемы могут ожидать семью с маленьким ребенком во время летнего отдыха?
Пойдем прямо по списку:
* Расстройство желудка. Вероятность этой неприятности весьма значительна, так как меняется состав воды и пищи. Просто берите с собой
* Солнечный ожог. Для предотвращения нужно мазать ребенка хорошим солнцезащитным кремом с
* Аллергические реакции. В основном могут проявиться в кожных высыпаниях. Ведь в отеле ребенок спит на недомашнем белье, там ковровое покрытие, накопитель пыли, солнце и много других факторов. По поводу лечения лучше проконсультироваться по телефону с Вашем педиатром, но если Вы уверены в дозировке антигистаминных препаратов — действуйте самостоятельно.
* Боевые ранения типа порезов, ушибов, ссадин, синяков. Последние три вида не требуют особых медицинских манипуляций, разве что приложить
* Неприятности типа прорезывания зубов, сопровождающиеся внезапной температурой, сложно отнести к специфическим именно для путешествий. Но, тем не менее, это бывает. Особенно на солнышке, когда в организме активизируются все процессы роста. Я думаю, большинство мам уже знают, как лечить ребенка в таких случаях. Но если вдруг с Вами впервые случилось это именно на отдыхе, лучше обратиться к помощи детского доктора. Конечно, выходы на пляж в такие дни отменяются.
* Чтобы предотвратить возможные загрязнения и воспаления половых органов ребенка, будет лучше, если на пляже чадо будет бегать (ползать, сидеть, лежать) в трусиках или шортиках, чтобы избежать прямого контакта с песком.
Как организовать день во время отдыха — решать только вам.
Постарайтесь разницу во времени использовать так, чтобы подстроить новый временной режим дня ребенка так, как будет удобно родителям. Как показывает практика, перелеты и сдвиги во времени дети переносят гораздо легче взрослых. Нам обычно удается в первый же день перестроиться на новый лад.
При многих отелях есть салоны красоты, спа, банные комплексы и тренажерные залы. Побалуйте себя, любимую! Ведь Вы это заслужили! Оставьте малышню на папино попечение и вперед! Даже не думайте переживать
Еще один совет — возьмите с собой радионяню! Вы сможете выйти в
По поводу экскурсий очень сложно давать советы в статье такого общего плана. Ориентируйтесь в зависимости от конкретной местности, расстояний, состояния дорог и придорожной инфраструктуры
В общем, скоро лето! Пора перелопачивать
Не забывайте главного: отдохнувшая семья — крепкая семья, а значит та полноценная ячейка общества, которая так нужна нашему государству
