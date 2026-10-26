Из Екатеринбурга до Верхотурья запустили туристический маршрут на ретропоезде

В четверг, 22 октября, из Екатеринбурга до Верхотурья отправился ретропоезд «Уральский экспресс». Это новый туристический маршрут одного дня, который позволяет увидеть главные достопримечательности города. Мы одними из первых прокатились в фирменном составе. Сейчас расскажем обо всём по порядку.

Расстояние от Екатеринбурга до Верхотурья составляет 300 км, поэтому дорога занимаем большую часть экскурсионного дня, около 5 часов в одну сторону. Если у вас в запасе есть парочка фильмов или давно начатая книга, вы отлично проведёте это время.

Можно купить билет на ретропоезд без экскурсионной программы, однако в этом смысла точно нет — самостоятельно вы успеете посетить в лучшем случае одну локацию.

Во время пути состав делает короткие остановки в Невьянске и Нижнем Тагиле, поэтому жителям этих городов не обязательно ехать в Екатеринбург ради экскурсионного тура. Путешествие может начаться и с этих станций.

Первый рейс состоялся в четверг, поэтому не все места в ретропоезде были заполнены.

Сам поезд очень эффектный: фирменные буклеты, декор начала XX века, улыбчивый и вежливый персонал в стильной униформе.

Кстати, в качестве комплимента — бесплатный чай. Мелочь, а приятно. Если же вы желаете отведать чего-то посущественнее, можете заказать что-нибудь из меню.

Экскурсия по Верхотурью

В Верхотурье пассажиров встречает гид, который провожает группу до автобуса.

Во время поездки нам рассказали, что город основали в 1598 году, то есть за 125 лет до основания Екатеринбурга. Верхотурье возвели ради контроля над первой сухопутной дорогой в Сибирь, основанной Артемием Бабиновым. Соответственно, дорогу назвали Бабиновской.

Вскоре на реке Тура возвели крепость. Кроме того, здесь появилась государственная таможня. Поток товаров всё возрастал, а город стал крепнуть и набирать мощь. К тому же, ехать в Сибирь или возвращаться оттуда, минуя Верхотурье, запретили.

Конечно же, первым делом нас повезли в Верхотурский кремль. Между прочим, это самый маленький кремль в России. По информации исследователя Евгения Золотова и его работы «Памятники Верхотурья», площадь постройки определили в 2,4 гектара.

К началу XXI века от постройки остались лишь восточная стена с воротами и собором. К счастью, разрушившиеся башни удалось восстановить. Кстати, на всём Урале больше не осталось подобных сооружений, то есть Верхотурский кремль — сейчас единственный.

Любопытно, что как только мы зашли на территорию, нас встретил гвардеец в форме и отдельный экскурсовод. Солдат очень эффектно встал рядом с пушкой, так что журналист Uralweb расположился напротив него ради фото.

Сначала было непонятно, чего это он так нервно машет с явным требованием отойти. Всё стало понятно, когда через полминуты раздался оглушительный грохот — пушка оказалась не только для вида.

При входе в кремль нельзя не обратить внимание на Свято-Троицкий собор, построенный в далёких 1703-1709 годах. Кстати, собор по праву считают выдающимся достижением церковного зодчества Урала, памятнику также присудили статус ЮНЕСКО.

И всё же, по субъективным впечатлениям, лучший момент этого фрагмента экскурсии — посещение кремлевской стены, откуда открываются по-настоящему удивительные виды.

Однако карабкаться по ступенькам — не самая простая задача, особенно для пожилых туристов.

После нас ждал обеденный перерыв. Еда в стоимость тура не включена, мы пообедали самостоятельно в кафе «Поварня» на территории кремля. Обед здесь обойдется в 350-400 рублей.

Далее нас повели в Свято-Николаевский мужской монастырь. Основан он был в 1604 году иноком Ионой — первым монахом нашего региона. Однако его расцвет начался далеко не сразу — в 1704 году в обитель перенесли мощи святого Симеона Верхотурского, тогда монастырь обзавёлся статусностью и обрёл настоящее влияние в России. Сейчас останки хранятся в Екатеринбурге — в Крестовоздвиженском соборе.

К сожалению, после пятиминутной исторической справки наш гид оставил нас наедине с монастырём. Отдельного экскурсовода, в отличие от Свято-Троицкого собора, нам не предоставили. Безусловно, насладиться величественными видами можно и без посредника, но полностью в контекст погрузиться при таком подходе трудно.

У вас будет время прогуляться по историческому центру города. Можно дойти до висячего пешеходного моста, соединящего части Верхотурья.

C моста открывается великолепный вид на стены кремля (фото из летней поездки).

Следующая остановка — Дом народных художественных промыслов и ремёсел, расположенный в очередном архитектурном памятнике — доме купца Шведова с каменной лавкой.

Тут нас уже ждали со свежим караваем и солью, а потом пригласили смастерить магнит из бересты или украсить шоппер — кому что ближе.

Журналисты сделали выбор в пользу магнита.

У автора этого текста получился не самый лучший экземляр. Зато, как говорится, сделано своими руками.

После нас пригласили за стол с травяным чаем, свежим картофельным пирогом, бубликами и вареньем из сосновых шишек.

Последняя активность — иммерсивная постановка театра «Градъ». Кстати говоря, расположен он также на территории Верхотурского кремля. Таким образом, первая и последняя точки географически совпадают, что дарит приятное чувство завершённости.

Зрителям предложили посмотреть и частично поучаствовать в сказе Павла Бажова «Серебряное копытце» — где надо (или не надо) погреметь ложками, ответить на несколько вопросов. Этот сюжет далеко не единственный в репертуаре «Града». По словам актёров, они каждый раз изучают предварительный состав группы и делают выбор в пользу того или иного произведения.

После завершения спектакля группа вновь загрузилась в автобусы. Ретропоезд прибыл в Екатеринбург в 22:57.