Пляжи и базы отдыха на Таватуе. Где искупаться и позагорать

На берегах Таватуя множество баз отдыха разной степени благоустроенности, где можно поставить палатку, арендовать шезлонг, беседку или летний домик.

Мы отправились на прогулку по знойным пляжам озера Таватуй. Проехав около 50 км по Серовскому тракту, свернув налево перед указателем «Таватуй» и миновав еще 300 метров, выехали на лесную дорогу, ведущую к поселку.

Кемпинг пляж Зеленый мыс

Общая информация:

Площадь: 20 га.

Стоимость въезда 500 руб.

Территория:

Перед посещением пляжа каждому выдают отдельный пакет под мусор. Заплатив за въезд на территорию, можете установить палатку и жить сколько угодно. Но покидать территорию и возвращаться обратно бесплатно разрешено лишь первый день.

Территория «Зеленого мыса» просто огромна и, возможно, именно поэтому менее ухожена. По сути, это просто огороженный берег, за въезд на который берется мзда. Из плюсов, что мы отметили для себя – это размеры, что позволяет надеяться на то, что отдыхающие не будут лежать друг на друге, ну и много деревьев и тенистых мест. Из минусов - затерявшийся туалет, одиноко стоящий в лугах кемпинга.

Жители Екатеринбурга любят это место за природную естественность и свежий воздух.

Для детей:

Озеро, приволье, красота природы. Вот, пожалуй, и все.

Далее мы вернулись на дорогу, пролегающую вдоль берега. Примерно через километр показалось белое, ажурное ограждение базы отдыха РЖД «Таватуй».

База отдыха РЖД Таватуй

Общая информация:

Бронирование и продажа путевок: +7-922-129-14-59, +7-343-310-53-21

Площадь около 10 га.

Территория обрабатывается от клещей.

Цены и услуги:

Путевки с питанием:

Летний домик (душевая на территории базы) - от 2400 руб./сутки.

Благоустроенный домик (санузел, телевизор) - от 3400 руб./сутки.

Номер в гостинице (санузел, душевая, кондиционер) - от 4200 руб./сутки.

Круглосуточный бар (печенье, пиво, вода).

Мячи, волейбольная сетка, зонты, шезлонги, фумитокс с пластинами, электрочайник, дартс и прочие радости оплачиваются отдельно.

В 2020 году появился замечательный пирс! Теперь можно любоваться Уральской природой и великолепными закатами прямо с пирса.

Фото с сайта tavatuy-rzd.ru

Все домики утопают в зелени соснового бора. Каждый из них имеет отдельную мангальную зону, что дает отдыхающим возможность почувствовать себя уединенно. Но мангалы входят в стоимость только благоустроенных домов. Если вы отдыхаете в летнем домике или просто решили провести вечер на природе, мангал придется взять в аренду.

Фото с сайта tavatuy-rzd.ru

На территории также находится множество различных помещений, которые можно арендовать для корпоратива или свадьбы. И здесь отдельно хочется отметить летний стеклянный павильон. Просторный, светлый, воздушный, он стоит в тени деревьев, и в нем совсем не жарко. Как нам сказали в администрации, за отдельную плату его можно тематически украсить цветами, шарами, серпантином, лентами. На мой взгляд, идеально подходит для проведения свадебного торжества на природе.

Ну и какая турбаза без бани-сауны? Здесь это двухэтажное здание, увенчанное стеклянным куполом. На первом этаже непосредственно сауна и русская баня, на втором бильярдная и зона для отдыха.

Несмотря на то, что платить приходится практически за все, оно все-таки того стоит. Пляж доступен круглосуточно. Благодаря этому можно легко себе устроить романтичное купание при луне среди вековых сосен. Сам пляж песчаный, вход в озеро - мелкая галька, впрочем, стоит пройти несколько метров и будет песок. На берегу стоят тренажеры, качели под тентами и детская площадка.

Фото с сайта tavatuy-rzd.ru

Для детей:

Широкая полоса мелкого и чистого песка, современная детская площадка в тени деревьев, батут (бесплатно), разнообразные качели, как для взрослых, так и для совсем малышей, дополнительная песочница в игровой зоне.

База отдыха Таватуй

До администрации нам пока дозвониться не удалось, но информацию с их официального сайта мы обновили.

Общая информация:

Телефон администрации: 7-922-208-90-35, 7-902-585-74-88

Зоны отдыха обрабатываются от клещей.

Отдых на берегу без проживания - 500 руб. на человека , дети 250 руб. (время пребывания с 8.00-20.00).

Цены и услуги:

Корпуса:

Эконом – от 1040 руб.

Стандарт - от 2880 руб.

Люкс - от 4180 руб.

Территория:

Очень просторная территория, корпуса прячутся в зелени деревьев.

Так называемые беседки для барбекю скорее подходят для холодного времени года. Они закрыты со всех сторон и прогреваются на солнце. Некоторые из них даже отапливаются. Поэтому, если вы решили забронировать беседку для компании, а на улице жаркое лето, хорошо подумайте, прежде чем это сделать. Единственный возможный вариант - это беседка с деревом посредине, там было прохладно.

Вдоль озера по лесу проходит «тропа здоровья». Гуляя по ней, наслаждаешься тишиной и живописными видами.

Пляж – это гордость базы отдыха. Украшен деревянными фигурами, новые раздевалки и пирс, с которого ведут три спуска в воду. Чуть дальше за пирсом вход для малышей, но он галечный, поэтому там не побегаешь босиком. На пирсе стоит детский бассейн с чистой водой.

Что на пляже:

Теплый деревянный пирс.

Песчаная полоса пляжа.

Лодки, катамараны, рыбалка.

Летнее кафе на берегу.

Фото с baza-tavatuy.ru

На территории БО три сауны. Одна рядом с корпусами и две на берегу. При этом вместо бассейна после парной можно окунуться прямо в озеро. Зимой же на этом месте действует каток.

Фото с baza-tavatuy.ru

Для желающих провести корпоративное мероприятие, банкет – в аренду сдаются огромные помещения.

Для детей:

Современная детская площадка рядом с корпусами, небольшой бассейн на пирсе, диетическое питание, есть номера с детской мебелью и игрушками.

База отдыха Горизонт

Фото с vsezagorod.ru

Общая информация:

Вход на пляж без проживания: 350 руб.

Телефон администрации: +7 343 204 74 64

Цены и услуги:

Один большой коттедж на 16 человек в сутки - 10 000 руб.

Машины ставятся примерно в 300 метрах от берега, что скорее плюс, чем минус. Лесная тропинка выводит на достаточно ухоженный пляж.

Для детей:

Полянка и небольшая полоса песка на пляже.

Пляж Стожок

Как добраться: доехав до озера Таватуй, вы увидите указатель «Стожок».

Можно арендовать крытые просторные беседки (1 500 руб./сутки). Всего 6 беседок вдоль берега. Есть зона для кемпинга. Досуг сводится к нырянию с пирса, купанию, катанию на гидроциклах, катерах и моторках. Детское развлечение – песочница.

Вейкборд, бублики, водные лыжи по выходным дням.

Аренда всей территории (цены оговариваются).

По всей территории пляжа много мест, где можно укрыться в тени. Шесть беседок, в том числе прямо на берегу озера. Есть небольшой пирс и съезд для гидроциклов, лодок с мотором, катеров. Пляж – трава и песок.

База отдыха Медвежий камень

Фото с medvezhykamen.ru

База отдыха временно закрыта, о чем написано на их сайте: "В связи с введёнными мерами по недопущению распространения COVID-19 мы не работаем до снятия ограничительных мер! Об открытии сообщим дополнительно!"

Телефон диспетчера: 8 (343) 201-14-13.

База отдыха Песчаный берег

Фото с medvezhykamen.ru

Телефон диспетчера: 8 (343) 201-14-13

База отдыха открыта для вас:

- в будни: с понедельника по четверг с 10-00 до 22-00

- с 10-00 пятницы до 24-00 воскресенья.

Песчаный пляж, автономный туалет с унитазами и раковинами.

Стоимость 600 руб/машина в сутки

Как добраться:

Доезжаете до пос. Таватуй. На перекрестке (главная дорога уходит в п. Таватуй) проезжаете прямо. Доезжаете до развилки c указателями "Лагуна". На развилке поворачиваете на право. Далее направо по указателю "озеро".

Дикий пляж поселка Таватуй

Дикий пляж на Таватуе есть рядом с базой «Солнечный берег» (ул. Ясная, 1). Пляж небольшой, покрыт вытоптанной травой и крупным песком. Заходить в воду лучше с пирса — у берега дно покрыто длинными водорослями и илом. Вода в Таватуе прозрачная и прохладная.

Общая информация:

Находится в самом начале ул. Ленина (первый поворот от ул. Ясная)

Вход бесплатный.

Туалет 10 руб.

Территория:

Несмотря на то, что пляж «дикий», он вполне ухожен и приятен для отдыха.

Место очень открытое и солнечное, почти нет тени. Вокруг - зеленая лужайка, около входа в воду широкая полоса желтого мелкого песка, огороженная от травы. Есть стационарные зонтики и беседrb, около каждой стоит мангал. Натянута волейбольная сетка, есть пирс. Прокат лодок и катамаранов.

Для детей:

Огромное место для игр. Привозной желтый и очень мелкий песочек.

База отдыха Солнечный берег

Общая информация:

Адрес: поселок Таватуй, ул. Ясная, 1

Телефон администрации: +7 (912) 045-88-35, +7 (912) 049-21-17

Территория обрабатывается от клещей.

Проживание:

На двоих в номерах разной комфортности от 4700 руб. до 6300 руб. В стоимость включены услуги тренажерного зала, бильярда, сауны, бассейна, питание.

Территория:

При въезде и входе в корпус действует домофонная система. Территория очень небольшая, но очень уютная.

Современный корпус, комнаты большие и светлые, стоит новая мебель. Везде идеальная чистота.

Самая комфортабельная сауна на всем побережье находится именно здесь. Большой бассейн с температурой воды 29-30 градусов и купель - 19 градусов, небольшая парилка. И запах чистоты.

Спуск к озеру по каменной лестнице, она прямо уходит в воду. Пляжа как такового нет. По обе стороны спуска – две зеленые лужайки, где можно поставить лежак или просто посидеть на траве.

Фото с sol-ber.ru

Для детей:

В помещении отеля есть детская комната. На улице детская площадка.

Фото с sol-ber.ru

И в заключение хотим поведать мистическую историю поиска информации о белых шатрах на воде. Как только перед нами предстала водная гладь озера, мы заметили несколько плавучих сооружений на нем. В течение всей поездки мы пытались выяснить, что же это такое и как туда попасть. Строения на воде оказались мифическими, каждый новый рассказчик излагал свою версию их появления - это были и ресторан, и баня, и бар на воде. И даже три в одном с гостиницей в придачу. Но как туда попасть, никто не знал.

Нашим пытливым умам не давали покоя эти белые шатры. В итоге, на пирсе в поселке Таватуй охранники неохотно поделились информацией, что с этого года там закрытый клуб, частная территория и въезд туда исключительно по клубным картам. На этом мы успокоились и с чистой совестью и ощущением выполненного перед вами долга, отправились домой. На следующее утро, уже сидя в прохладном офисе и делясь с коллегами впечатлениями о поездке, кто-то наткнулся на информацию в интернете об этом клубе на воде.