Итальянские хроники: Доломитовые Альпы. Рассказ о зимнем путешествии с ребенком

И кто бы мог подумать тогда, пять лет назад, на Ежовой,

когда я летела в одну стороны, а лыжи в другую,

что это приведет меня на вершину мира – в Альпы

И ветер в лицо, солнце в глаза, ощущение победы, свободы!

Теперь я точно знаю для чего я встала на лыжи.

Если честно, то я думала провести этот год без зимнего отпуска. Детей оставить не с кем, работы много, да и просто летний отдых удался. Но наступала осень, падали листья, а душа рвалась в горы. Пошел снег, отпуск по прежнему не светил, а душа рвалась. При случайном воспоминании о прошлогодней Австрии желудок полз вверх по пищеводу и начинал судорожно биться о горло. Начинался горнолыжный сезон на Урале, а душа все рвалась в большие горы.

Потом я одним глазком все-таки посмотрела на цены на горнолыжные туры. Цены приятно удивили. И начались метания: ехать или не ехать? Потому, что если ехать, то только с трехлетним ребенком. И все-таки решили ехать: не покатаемся так не покатаемся, хотя бы горным воздухом подышим.

Начались муки выбора. Франция и Швейцария отпадали ввиду цены и отсутствия прямого перелета, в Австрии и Андорре уже были в 2010 году. Оставались Болгария и Италия, в последнюю и решили ехать. В Италии был выбран отель Веронца в Валь Ди Фьемме с большим отрывом победивший сразу же по двум параметрам: условия для детей и цена, но сильно проигрывал по пункту "удаленность от подъемника".

За месяц до вылета была приобретена путевка. Тур по традиции приобретали в Ковчеге, туроператор Данко. Страховку от не выезда сделала отдельно в Северной Казне.

И начался обратный отсчет.

11 дней до поездки

Нас посетила ветрянка. Над поездкой нависла угроза отмены. Я не стала собирать сумки, бронировать авто, читать горнолыжные форумы. Зато внимательно перечитывала условия страхования. Кстати, ровно 4 месяца назад было подозрение на ветрянку перед отпуском, но тогда оказалась не ветрянка. Видимо тогда была генеральная репетиция.

7 Дней до поездки

Ветрянка сыплет и сыплет. Нервы мои не выдерживают, я начинаю давать Ацикловир.

6 дней до поездки

Сыпать перестало. Я начинаю попытку брони автомобиля через Данко. Попытка не удается. Бронирую машину в Avis Car Rental.

1 день до поездки. Точнее, утро перед вылетом

Едем к врачу, получаем добро, берем справки о здоровье на Английском, Русском и Латыни. Ура! Я начинаю собирать вещи.

Летим!

Вылет у нас был ночной. Все вылеты в этот день задерживают. А в наш самолет - чартер Уральских Авиалиний - мы зашли на посадку вовремя. Сесть то сели, а вот взлетели только через 2, 5 часа после посадки – устраняли техническую неисправность. Но эта Задержка была нам даже на руку: как раз успевали к открытию проката автомобилей, и не надо ждать. Посадка в Вероне в жутком тумане и! Здравсвуй Италия! Прокат авто находится быстро, машину выдают за 5 минут. Тут нас ждал первый сюрприз: вместо Гольфа – Гольф плюс, вместо механики - автомат и парктроник в придачу. Детское кресло абсолютно новое в упаковке, но без изофикса Chicco. Тут же сообщают, что обещанной зимней резины нет.

День первый

Едем с навигатором по платному автобану. Навигатор уверенно сбивается с маршрута и мы едем кругами. Примерно через 2,5 часа добираемся до нашего отеля. Отель на редкость красив, а горы вокруг просто завораживают. Выходим из машины, смотрим на Альпы, а вокруг тишина. Номер нам достался Альпийский – со скошенной крышей, но довольно просторный с деревянной мебелью. Ребенок отправляется играть в миниклуб, который уже работает, где получает свой полдник. Миниклуб – это две комнаты, три аниматора, одна большая надувная кровать (спать что-ли??), горки, и даже столешница и круглые столики с маленькими стульчиками, как в детском саду, только из массива дерева.

А мы идем в Спа-центр – поплавать в бассейне (тоже включено в стоимость) и отдохнуть с дороги. Потом ужин. Ужин выше всяких похвал, шведский стол, фрукты морепродукты, все включено, даже алкоголь. Надо сказать, что Данко – странный туроператор. Гид к нам в отель не приехала вообще, хотя приехать и не обещала, отель был заявлен как 3 звезды, вместо имеющихся четырех (сюрприз №2), не было сообщено о детском бассейне, о минидиско и о том, что напитки в ужин тоже включены.

День второй

Просыпаюсь и первая мысль - не стукнуться головой о скошенный потолок. Завтрак в ресторане с шикарным видом на доломитовые Альпы: кофе, круассаны, сосиски–колбаски, фрукты, разные булочки, йогурты в баночках с теми же Альпами - в общем, неплохой буфет.

Ну а дальше: раз приехали кататься, значит надо кататься. Лыжи из машины не выгружали, все равно до подъемника ехать на машине. Кстати, как выяснилось позднее, в отеле принято было оставлять лыжи в хранилище, а ботинки брать в номер. Но мы в номер не брали, ботинки, шлемы, очки, и подшлемники катались в машине.

В Вадь Ди Фьемме 3 зоны катания. Для начала едем в Альпен Черемис, так как во-первых она ближайшая от отеля, во-вторых, там должен иметься заявленный бесплатный для гостей отеля Детский сад Чермисландия.

Ехать примерно 5 километров по узким горным и поселочным дорожкам. Чермисландию так сразу и не найдешь, но инструкторы из лыжной школы указывают на нужную дверь. В Чермисландии работают аниматоры из отеля, ребенок их узнает и спокойно остается играть. Детский сад это 3 этажа – на первом инвентарь, на втором раздевалка и игровая комната, на третьем зал с телевизором. Еще есть площадка для катающихся на лыжах детей и горка с бубликами. Обедать детей водят в ближайший ресторан. Обед стоит 7 евро. Так же с ними гуляют, катаются на бубликах и развлекают клоуны. А мы идем кататься. Поднимаемся на самый верх, идет снег с дождем и горы тонут в тумане, сквозь стекло фуникулера ничего не видно – оно все в капельках воды, а дальше туман, даже туманище.

Альпен Черемис – это спокойные красно-синие трассы и парочка черных. Я по черным не катаюсь принципиально. Красные и синие не крутые, умеренно широкие, подъемник пустой на 90%. После Зельдена так вообще трассы кажутся практически зелеными (а может просто я научилась ездить?). Обрывы затянуты сеткой, в общем, регион для спокойного катания. Все трассы Альпен Черемиса мы успеваем проехать до 3-х часов и даже не по одному разу. Рестораны на горе не дорогие, пицца 4-5 евро, паста 8, напитки от 1, 5 евро. В общем, покушать можно. Еще одним достоинством этой зоны катания является то, что одна красная трасса спускается прямо к одной из двух парковок.

День третий. Милан

Дорога до Милана занимает 3-4 часа по автобану и стоит 17 евро. Еще раз убедившись, что лучший шопинг – в Милане, опаздываем в отель на ужин. Приходится отведать ресторанной пиццы и платного вина под живую музыку, благо что ресторан работает допоздна.

День четвертый. Ски центр Лантемар и Альпе Лусия

С утра мы отправились в новую зону катания – Альпе Лусия. Ехать до нее от отеля минут 30 на машине по узкой горной дорожке. В Альпе Лусии детского сада не обнаружилось и мы поехали в Предаццо, в котором, если верить статьям в интернете, имелся Киндергарден Драгонс. Поднявшись на подъемнике, расположенном на выезде из Предаццо, обойдя все домики и детские площадки, Киндргарден обнаружели на заднем дворе лыжной школы. С детьми занималась женщина по имени Маринелла, ее сотовый, кстати, был указан в рекламных проспектах. В помещении детского сада, помимо множества игрушек, имелась большая встроенная кухня.

Кроме Лели в саду был только один ребенок - мальчик примерно 2-2,5 лет. Оставив ребенка Маринеле, мы отправились исследовать трассы. Трассы тоже в основном красно-синие, более крутые, чем в Альпен Черемисе, но и более короткие. Имеется и парочка черных трасс. Зеленых трасс нет. Лыжников очень много, на подъемники даже небольшая очередь. В этой зоне катания мы встретили немало туристов из России. Проехать все трассы мы так и не успели за день. После трех трассы покрылись льдом, кочками, некоторые даже закрыли. Когда забирали Лелю из садика там было уже 4 ребенка, все возраста 2-3 года. За день они гуляли на детской площадке, играли игрушками и даже пекли самое настоящее печенье, типа «турбинки», которые забирали с собой в красивых коробочках. Детский сад обошелся нам в 9 евро в час.

А вечером поехали в Кавалезе – ближайший к отелю городок. Ничего особенно интересного в данном городке обнаружено не было. Несмотря на то, что прямо из него имеется подъемник в гору, городок больше жилой, нежели отельно-туристический. В непосредственной близости от подъемника находятся только 2 отеля: Лунка Трунка и Сан Валер. От остальных добираться к подъемникам, видимо, только на скибусе. То есть Кавалезе не самое удачное место для размещения.

День пятый. Город Падуя

В общем, город этот не туристический. И поехали мы в него просто посмотреть настоящую Италию. Но, несмотря на то, что город не является туристическим центром, в магазинах типа Блюмарин и Макс Мара сплошь и рядом слышна русская речь. Этот город, помимо невысоких цен в магазинах, перерывах на сиесту аж с 12.30 до 16.30 (интересно чем же удобен такой рабочий график?) запомнился запутанными узкими пешеходными улицами и низкими ценами в кафе.

День шестой. И снова катание

В этот день было очень солнечно и жарко, градусов 12. Но снег почему-то не таял. Все места в высокогорных ресторанах были заняты, лыжники лежали на шезлонгах, а Доломитовые Альпы сияли розовым цветом в лучах солнца. В этот день получились самые красивые фотографии. Леля, как обычно, отправилась в Чермисландию. Мы снова поднялись на самый верх. Взгляд на красную трассу сверху: все куда то едут... Боже, как же я то тут ехала?? Крутому уклону нет конца! Как я ноги то не переломала? Видимо, в тумане глаза не боялись, а лыжи ехали.

А вечером мы поехали в Предаццо. Еще когда я выбирала регион и отель, меня очень сильно отговаривали именно от этого городка, так как он расположен в узком ущелье, куда не попадает солнце. Между тем Предаццо оказался милым типичным Альпийским горнолыжным курортом, с множеством отелей в стиле альпийского шале, торговой улицей, кафе, ресторанами и большим супермаркетом на въезде. Крое того, на заправке в Предаццо были самые низкие цены на бензин. Несмотря на достаточно удачное расположение, в нем нет ни одного отеля, от которого бы можно было добраться до подъема в зону катания без скибуса и машины, так как подъемник находится на выезде из города и отелей непосредственно возле него нет.

А вечером в отеле нас ждал гала-ужин с шампанским при свечах. Пятничный ужин отличался от всех остальных: был полумрак, горели свечи, официантки нарядились в юбки, пел Итальянский певец, имя которого мне, к сожалению так и не довелось узнать. Пел отлично.

День седьмой

В этот день мы должны были выехать из отеля до 10 утра, или доплатить за сутки. Мы решили уехать и погулять по Вероне до вечернего вылета. Верона оказалась городом очень интересным с пешеходным центром, со множеством старых и очень старых построек, мостов, замков и магазинов известных марок с очень ощутимыми январскими скидками. Поразила очередь в магазин Луи Вьюттон.

От центра до Аэропорта Вероны мы доехали минут за 20, без навигатора, просто по указателям. В непосредственной близи к аэропорту не оказалось заправки (а сдавать машину надо с полным баком), и пришлось возвращаться. Возврат машины происходил как-то нереально быстро и без осмотра: я отдала ключи и парковочную карточку, а девушка за стойкой Авис сказала ОК. И все, странно, что без осмотра. Другие туристы с нашего рейса тоже были удивлены таким порядком. Но, видимо, так принято.

Очередь на оформление такс фри в аэропорту располагалась на 18 стойке регистрации. Оформление заняло минут, наверное, сорок, многих просили предъявить покупки, кроме того, помимо нашего рейса был еще рейс на Москву.

И так хотелось бы подвести итог поездки. Если честно, я не ожидала, что путешествовать с ребенком в этом направлении так просто и удобно, что именно в Италии все будет так хорошо организовано. И когда мы решились вывезти ребенка в Альпы, я была готова ко всему, но к тому что это настолько просто и замечательно, наверное, даже нет.