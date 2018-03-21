Манеж для поезда своими руками
Если вы отправляетесь в путешествие на поезде с ребенком лет до четырех-пяти, манеж для поезда окажется для вас настоящей палочкой-выручалочкой! Сшить его очень просто, а материалы - вполне доступны!
Опытные мамы, вооружившись таким девайсом, не переживают, что ребенок упадет с полки во время движения поезда, во сне или увлекшись игрой.
Итак, сшить манеж очень просто.
Нам понадобится:
Основная ткань (у меня плащевка). При ширине ткани 150 см покупаем 160 см:
1 деталь 100х120 см
1 деталь 60х60 см
Карман 60х30 см
Мешок для транспортировки
Сетка (у меня использована тюль). При ширине ткани 150 см покупаем 1 метр.
Стенка (боковая):
2 детали 60х100 см
1 деталь 30х60 см
Стропа 3 см 14 метров (16)
Планка 5 шт
Фастекс 3,5 см 5 шт
Шнурок 1,5 м
Фиксатор для шнура 1 шт
План раскладки
Этапы шитья
Все детали будем сшивать "бельевым" швом. Так крепче и не нужно обрабатывать края. Подворачиваем ткань друг к другу так, как на рисунке, и прострачиваем двойной строчкой.
Сначала сшиваем детали боковой (узкой стенки) - плащевку и сетку. Очень удобно, когда внутри есть карман. Как раз сейчас на торцевую часть можно его пришить.
Затем пришиваем к основанию из плащевки боковые стенки из сетки. Пристрачиваем стропы с краев, оставляя свободными концы, которыми будет крепиться манеж к верхней полке.
Пришить к стропе боковую часть (торец манежа).
Пришить стропу по всему верху манежа.
Пришить стропы крепежа к серединам боковых сторон (к стропам).
При желании, можно пришить стропы по боковым стенкам нижней части основания (для укрепления), но это не обязательно.
На плане: голубой цвет - стропы, желтый - сетка, зеленый - плащевка.
Можно сшить манеж для поезда на целую полку. Хорош он тем, что можно спокойно спать и быть уверенным, что матрац не сползет с полки и малыш не скатится.
Приятных путешествий!