Ура, ура, долгожданный отдых, отпуск, путешествие! И отправляемся мы не абы куда, а на о. Кипр? наслаждаться красотой Европы, купаться в золотистом теплом Средиземном море. Итак, путешествие на Кипр с ребенком.

Планируя долгожданный отдых, мы перечитали уйму информации о разных странах, перерыли весь Интернет, все форумы на тему куда лучше поехать отдыхать с маленьким ребенком. Сразу стоит оговориться, если ваш малыш остается с кем-либо, кроме мамы и папы, то смело его оставляйте дома и уезжайте отдыхать вдвоем с мужем. Если же нет, как в нашем случае, берите малыша с собой и вперед к солнышку. Мы ни в коем случае не отговариваем путешествовать всем вместе, просто отдых с дитем - это совсем другой отдых. Признаться честно, сначала хотели в Тайланд, но все-таки далеко лететь, и Азия - совсем другой быт, другая кухня, в Турцию – так мы уже там были, хотелось разнообразия и выше уровня отдых. Долгими поисковыми путями набрели на Кипр. Решено, оптимально, поездка с маленьким ребенком – о.Кипр!

Решающую роль еще сыграло то, что попался нам отель, где предлагались виллы, т.е. у нас была своя кухня полноценная плюс к прочим комнатам. Иметь кухню в номере просто чертовски удобно, если едете в поездку с детьми, всегда можно приготовить туже кашу или разогреть пюре.

На Кипре мы облюбовали о.Пафос, именно в этом месте собираются на отдых семейные пары или пожилые туристы, т.е. там всегда спокойно, уютно, тепло свежо и мухи не кусают (шутка). И правда спокойный отдых на Кипре был великолепен и не тороплив. Мы ежедневно гуляли вдоль всего необъятно побережья Средиземного моря, наслаждаясь свежестью окружающих растений, запахом и красотой величественного моря и просто самой атмосферой отдыха. Тропинки для прогулок выложены аккуратно и ровно, кажется, что по ним можно уйти далеко-далеко…

О море хочется сказать отдельно. Вода просто кристально чистая и прозрачная, рыбки подплывают прямо к берегу не боятся отдыхающих. Море теплое, купались до безумия, особенно последние дни. Берега Средиземного моря в округе Пафоса, да, наверное и всего Кипра, в основном каменистые, можно плыть-плыть и раз встать на камень, а потом опять глубоко и дна не видно. Пляжи окружали нас разные - и песчаные, и галечные, но все чистые и аккуратные, есть, где деткам порезвиться и вдоволь на ковыряться в песке.

О поведении малыша за все время путешествия на Кипр. Первый перелет наш сын перенес нормально, слегка только укачало при резкой посадке, а так весь полет спал или кушал. Совет новоиспеченным путешественникам, при посадке на всякий случай держите под рукой пакет для ребенка, во избежании неприятностей. В автобусе, когда ехали до места отдыха, немного покапризничал, все-таки усталость сказывалась, а потом в полудреме ехал спокойно. Совет два: если у вас есть выбор, выбирайте ночные перелеты и переезды, деткам, да и родителям гораздо проще, когда ребенок спит.

Добрались до отеля все измученные, но довольные, как же хорошо, что заранее приобрели коляску-трость в поездку, выручала на ура! И ребенка везли и вещи, сваленные сверху, все выдержала. Как уже и говорили, мы выбирали спокойный отдых, спокойный отель, поэтому отдыхать и высыпаться в номере проблем не составляло нам, ребенок спал без задних ног и даже нам приходилось его будить на завтрак, а не как обычно в России - он нас будит. Да, если первую ночь ваша кроха будет устраивать концерт, не пугайтесь, это идет освоение новой территории, главное, первую ночь переспать, а там легче будет. Нам сразу же в номер поставили отдельную детскую кроватку, мелочь, а приятно, хотя наш карапуз все равно спал с нами.

Что касается еды. Кормили вкусно и много, у нас был полупансион завтрак и ужин. Мы сами наедались, нехватки обеда не чувствовалось, ребенку ему там очень понравился рис, яйца, сыр, мягкое мясо и булочки, а вот местные макароны и вареные овощи не принял, капустой брокколи пару раз запускал куда подальше. Помимо еды в ресторане, мы кормили сына привезенными баночками или варила ему кашу, также в ход шли местные фрукты. Вот фруктов было мало видов, в основном бананы, дыни и лемонграссы, а еще зеленые яблоки. Бананов было много, они можно сказать, росли под рукой, маленькие такие мясистые, вкусные и всегда спелые. Я сама первый раз поела фрукт – карамболлу именно на Кипре, мне очень понравилось и вам советую, и выглядит красиво и на вкус приятно.

Развлекали мы свое чадо во время путешествия на Кипр в основном прогулками, купанием в море, кстати из воды его не вытащить было, копались в песке, строили песочные фигурки, собирали маленькие ракушки. Так же там на территории отеля был детский комплекс не большой, деткам там было весело бегать и кататься с горок. Вообще деток было много, это особенно чувствовалось вечером после ужина, когда все собирались отдыхать. Деток постарше веселили аниматоры, мы же сами веселили своего сына, вернее он нас и всех окружающих людей.

А люди на Кипре все добрые - и персонал и отдыхающие, все деткам рады, все улыбаются, общаются, подмигивают. Наш ребенок настолько привык к приветливым взглядам и улыбкам, что и в России улыбался всем так же, но уже в ответ не всегда получал улыбку.

Отдых пролетел незаметно, улетать ни хотелось ни нам, ни малышу, он как раз подстроился под новый ритм жизни. Да, еще совет, летите минимум на 12-14 дней, а лучше на 21, чтобы деткам легче адаптироваться было и получить от отдыха максимум.

Обратный перелет перенесли все хорошо, родная Россия встретила нас прохладной осенью, тепло мы привезли с собой в душе и в виде загара на наших довольных лицах. Сегодня уже подкрадывается зима, а мы до сих пор вспоминаем теплый и приветливый Кипр, вспоминаем прогулки вдоль берега, прогулки в порту, море, солнце, пальмы… Как ни крути, как ни старайся сделать жизнь своих деток лучше, а все-таки там, где всегда тепло и все свежее, им гораздо лучше, так может стоит задуматься и переехать жить в теплые страны?!

И напоследок, наКипре цены достаточно высокие, если что-то планируете особенное купить себе или своему ребенку, подумайте заранее и просчитайте весь бюджет, там каждый «чих» измеряется в евро. Мы своему сыну привезли на память танцующего осла, он поднимает настроение всем и ребенку и взрослым, своим танцем еще раз возвращает нас на Кипр…