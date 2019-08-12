Что показать подростку в Москве? Обзор самых интересных мест

Обзор самых интересных достопримечательностей Москвы, которые точно стоит посетить с подростками: музеи, выставки, площадки, парки, планетарий, сады.

Москва — город, в котором не знаешь, куда пойти. Огромный выбор это как отсутствие выбора — при любом варианте кажется, что пропустишь еще сорок два ценных места. А потом обязательно прочитаешь, как кто-то их посетил, и как там было круто. В сети мало подробных отчетов о поездках в Москву со школьниками 12–16 лет. Давайте составим его вместе: пишите, какие еще классные места вы знаете, подходящие для детей возраста средней и старшей школы.

Если выпал шанс познакомить со столицей подростка, условия меняются с ног на голову, нежели с дошкольником. Учитываются капризы, выносливость и предпочтения. Не любого школьника затащишь в музей, не любого уломаешь гулять по парку. У нас было 10 дней, и программа составлялась для 14-летней девочки, способной без звука отмахивать километры пути и вежливо терпеть причуды взрослых в плане музеев, но с оговорками. В итоге получилась разношерстная программа. Фотографий немного, поскольку отчёт специально не планировался.

Готовясь к поездке, купите карту «Тройка» (проезд в метро, проход в зоопарк и пр.). На всякий случай возьмите справку, что ребенок — школьник. Возможно, в вашей семье еще кому-то положены льготы — ознакомьтесь со списком льготных категорий на сайте выбранного музея. Имейте в виду, что бесплатные билеты также нужно получить в кассе. У нас и в Москве, и когда-то в Питере приезд совпал с музейными неделями. Во многих музеях и исторических парках вход был бесплатный. Обольщаться не стоит: в музей придет огромная толпа. Возможно, лучше заплатить и пойти в другой день, чем толкаться. Используйте интернет для покупки билетов до уезда: например, чтобы попасть в музеи Кремля, где билеты на определенное время раскупаются за неделю. Или на мюзиклы, в театры, экскурсии.

Выбрав достопримечательность — изучите, что находится рядом. Совместите сразу несколько интересных мест. Пробегитесь по афишам: в дни вашего приезда возможны концерты, шоу, театральные постановки под открытым небом. Если поездка — летом, московские театры приезжают на гастроли как раз к нам (в Екатеринбург). Остаются мюзиклы, а они все зрелищные — школьнику понравится. Билеты заранее закажите на билетных сайтах.

Еда: она будет повсюду на любой вкус и кошелек. Обратите внимание на сеть «Вкусвилл», что касается еды для дома (хостела). Магазинов много в каждом районе. В них продают готовые блюда (котлета+пюре, омлет, сырники, в среднем 80–140 руб.) в контейнерах. Свежо, вкусно и бюджетно. Было выгодно набирать несколько контейнеров домой для завтраков и поздних ужинов. Питьевую воду тоже стоит купить заранее в обычном магазине, чтобы потом не отдавать 100 руб. за бутылку ларёчникам.

День первый

Прогулка по центру Москвы

Метро «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Театральная».

Первым делом - на Красную площадь. Если вы заранее купили на сайте билеты в музеи Кремля, можно их посетить. Мы не стали этого делать по своим причинам.

— Храм Василия Блаженного (с 10:00 до 18:00, первая среда месяца — санитарный день. Цена билетов: 500 рублей, дети до 16 лет — бесплатно, дети от 16 до 18 лет и студенты — 150 рублей). В нём красиво пел грузинский мужской хор.

— ГУМ. «Легендарное мороженое ГУМ», чей секрет хранится в тайне (100 руб. за шарик) — не впечатлило. Можно погулять по красивым галереям и мостикам, сделать фото.

— Парк Зарядье. Состоит из нескольких павильонов и природных оазисов. В павильонах предлагают посетить ледяную пещеру, посмотреть умопомрачительные по качеству, но короткие фильмы «Полет над Москвой» и «Полет над Россией». Предварительно ознакомьтесь на сайте с расписанием. Билеты: 345 руб. (14–18 лет), от 18 лет — 690 руб. Парк небольшой, его легко обойти за час, а затем пойти дальше по набережной. Там же находится парящий стеклянный мост в виде подковы, у которой угол не закреплен снизу.

— Центральный Детский Мир. Недалеко от Кремля, Театральный пр‑д, д.5/1, с 10:00 до 22:00. На фото впечатляет больше, чем вживую. Монобрендовые магазины с высокими ценами, и в общем-то всё, что есть и у нас. В ЦДМ удобно обедать, если гуляете по центру. На верхнем этаже — кафе «Грабли» с огромным выбором столовской еды по нормальным ценам.

Далее от Красной площади можно прогуляться по Тверской. Собственно, весь центр Москвы — один сплошной интерес. Прикольные вывески, памятники, церкви — всё рядом, карта необязательна, всё попадается по пути. В центр будет полезно возвратиться не один раз — вечером, например, когда включают подсветку зданий и мостов.

День второй

Планетарий, музей Булгакова, Патриаршие пруды

Метро «Маяковская».

От станции метро идём налево к театру Сатиры. Почти сразу будет небольшой сад Аквариум, основанный в XVIII веке. Маленький парк с фонтанами и старыми деревьями.

— Патриаршие пруды. Место, где начался роман Булгакова. У входа памятник Ивану Крылову и бронзовые панно с сюжетами из басен. Знаменитый парковый знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» отсутствовал — его постоянно воруют.

— Музей М. А. Булгакова («Нехорошая квартира»). Ул. Большая Садовая, дом 10, 6-й подъезд. Часы работы: 12:00—19:00 , в четверг до 21:00. В среду проводятся экскурсии для всех желающих в 18:00 и 19:00. Билеты в остальные дни: 200 руб., школьники — 100 руб., с экскурсией в среду — 400 руб. один билет. Любительская фотосъёмка — бесплатно.

Музей представляет из себя коммунальную квартиру с предметами из эпохи Булгакова. Экскурсию в среду послушать стоит, длительность 1,5 часа, на мой взгляд подача слишком академичная, хотя экскурсовод увлеченный. Перечисление событий и дат. Честно говоря, такое место предполагает более театральный подход. Подросток должен быть терпеливым. Есть возможность найти частников по интернету — они предлагают «мистические» прогулки с посещением «нехорошей квартиры», это будет эмоционально и с преувеличениями, и дороже по цене, кому-то такой вариант больше подойдет.

— Планетарий. Ул. Садовая-Кудринская ул., 5, стр. 1. Часы работы 10:00 — 21:00, кроме вторника. Недалеко от Патриарших. Планетарий в Москве — роскошный, его стоит посетить в любом возрасте. Важно, что зайти в него можно с улицы, предварительно узнав расписание сеансов на сайте. Выбрать программу, но в целом они все замечательные. Билеты от 450 руб., скидки детям незначительные, есть скидки за покупку нескольких программ.

В стоимость у нас входили две экскурсии: по музею Планетария и на крыше, где ничего особенного нет, но сам факт крыши уже привлекает. Экскурсоводы отличные. 4D-фильмы в зале — потрясающие, будете летать внутри космических станций.

Рядом находится зоопарк, для него полезнее выделить отдельный день, если планируется полный обход.

День третий

Дарвиновский музей

Метро «Академическая», по указателю «К Дарвиновскому музею».

Часы работы с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и последней пятницы месяца. Фотосъемка бесплатно. Есть два кафе — недорого и вкусно, столовая и кафе с десертами. В музей следует ехать с утра, т. к. народу в нем много. Билеты: взрослый — 400 руб., льготный (школьники, студенты, многодетные семьи) — 150 руб., дошкольники (дети до 7 лет) — бесплатно. Временные выставки внутри: 70–120 руб.

Один из самых крупных музеев в Европе. Наглядная иллюстрация теории эволюции Чарлза Дарвина, история живого мира Земли с древнейших времен до нынешнего времени. Чучела, инсталляции. Парочка платных выставок с интерактивными экранами больше подходят для дошкольников, хотя наша «тетенька» тоже с удовольствием всем поиграла. Узнайте свой рост и вес, что такое гены, как поют птицы — в таком духе. Если их не посещать, ограничившись основными залами, ничего не потеряете абсолютно. Когда, запутавшись в закоулках, искали одну из них, в лифте сотрудник со шваброй показал направление с комичным комментарием: «да там одна фигня и почти все сломано» (это правда).

После музея, продолжая «звериную» тему, мы поехали в зоопарк, незапланированно разделив его на два посещения.

День четвертый

Музей-заповедник «Коломенское», музей научных развлечений «Экспериментаниум»

— «Коломенское». Проспект Андропова, 39. Метро «Коломенская» по ул. Новинки до входа в парк. Вход бесплатный, с 7.00 до 24.00. Экспозиции: с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 11.00 до 19.00, понедельник выходной. Билеты на экспозиции 100–200 руб., школьники за половину стоимости или бесплатно.

Бывшая царская резиденция. Деревянные церкви, домики, аллеи яблонь, столетние дубы, заросшие овраги. Огромный парк. Наша девочка не любитель прогулок по паркам, к тому же пошел дождь. На территории есть кафе с блинами. В парке можно плутать бесконечно, поднимаясь в церквушки, откуда открывается красивый обзор, и гуляя вдоль реки по берегам с плакучими ивами и лебедями.

Если школьник терпит парки с резиденциями царей, стоит ехать в Царицыно и Кусково, у нас был не тот случай, поэтому милосердно съездили только сюда.

— Музей «Экспериментаниум». Метро «Сокол», Ленинградский просп., дом 80, корпус 11. Выход в сторону улицы Балтийская, от нее направо (после книжного магазина). На другой стороне улицы увидите арку «Экспериментаниум». Часы работы с 9:30 до 19:00 — будни, с 10:00 до 20:00 выходные. Цена билетов: 550-650 руб..

В народе просто «Сметаниум». Несколько залов с опытами: вода, воздух, электричество, звук и т. д. Типа «Ньютон-парка» . Больше подходит для младшего возраста, но нам тоже зашёл из-за любви ребенка к научным экспериментам. Приходить желательно с утра или за пару часов до закрытия, иначе к опытам не подступиться будет, посетителей много. Такое же пространство, но на порядок круче и серьезнее — это павильон «Политех» на ВДНХ.

День пятый

Парк Горького, Нескучный сад, парк Музеон, торговый центр Авиапарк

— Парк Горького. Метро «Парк Культуры». Вход в парк круглосуточно, бесплатно. Рядом парк «Музеон» с выставкой скульптур под открытым небом: от советской эпохи до наших дней. Из парка Горького убрали аттракционы и превратили его в типичный советский парк отдыха, каким он и был когда-то . Минимум торговцев, максимум воздуха и цветов, классные детские площадки, возможность аренды велосипедов, веломобилей, лодок, катамаранов.

Андреевский пешеходный мост через Москва-реку рядом с парком, с него открывается крутой вид на реку и бегающие теплоходы. Частью парка является старинный Нескучный сад — настоящие джунгли с оврагами, цветниками, мостиками и болотцами. Здесь находится Охотничий домик XVIII века, где снимают «Что? Где? Когда?».

— Торговый центр Авиапарк. Ходынский бульвар, метро ЦСКА. «Авиапарк» воистину необъятен, как пять «Гринвичей» в одном. Но почему-то в нем сразу легко ориентируешься. Фудкорт с разнообразной едой, кинотеатр Каро-фильм . Фишка «Авиапарка» — впечатляющий аквариум-столб . Он часто течет бодрыми струями из стыков, о чем любят сообщать в новостях — складывается впечатление, что это бесплатная «хейтерская» реклама для ТЦ.

Рядом с торговым центром — Ходынское поле, известное массовой давкой, произошедшей в 1896 году в дни торжеств по случаю коронации императора Николая II. Сейчас поле выглядит мирным, здесь очень красиво, можно посидеть на траве. Есть несколько площадок с качелями и игровыми комплексами.

День шестой

Аптекарский огород, световое шоу на мосту

— «Аптекарский огород». Проспект Мира, дом 26. Метро «Проспект Мира». Время работы: 10.00 — 21.00. Был основан Петром I в. 1706 году, ботанический сад МГУ. Билеты: 300 руб., школьники — 200 руб. Фотосъемка бесплатно.

Старый парк с узенькими тропинками, небольшими водоемами, все растения подписаны.

Мы посещали такие места в рамках увлечения ребенка фотографией. Ощущение дикого места, в котором чисто, ухоженно, есть забавные таблички. Небольшие теплицы с кактусами и растениями-хищниками .

На входе несколько ресторанчиков, в том числе пироговая «Райский пирожок» с пельменями, пирогами и чудным пирожным «Морковь» по типу «Картошки».

— Световое шоу на мосту. С июля в Москве можно посмотреть светомузыкальное шоу на Смоленском метромосту. Расписание есть на сайте моста. О таких мероприятиях нигде толком не пишут, чтобы их узнать, следует зайти на сайт администрации города. Только там нашлась ссылка на сайт моста, который через поисковик обнаружить нереально. В новостях сказано, что шоу ежевечернее, а на сайте по расписанию видно, что в определенные дни.

Возможно, из-за скудной информации наблюдателей шоу было ровно трое — наша семья. Для москвичей это обыденное явление, а туристы не знают. Это был дополнительный сюрреализм, когда мост играет красками в свете лазеров, и ты смотришь на него в одиночестве.

День седьмой

Дизайн-завод «Флакон», «Воробьевы горы», Новодевичье кладбище, Поклонная гора

— «Флакон». Большая Новодмитровская улица, 36, метро «Дмитровская». Бывший хрустально-стекольный завод сейчас используется как площадка для творческих мероприятий. В Москве несколько таких заводов, переоборудованных под арт-пространства . Их называют «инстаграмными» местами.

Стены расписаны граффити, на улице арт-инсталляции . В здании офисы также расписаны и украшены по-своему , можно пройтись по этажам и всюду заглянуть. Здесь снимают офисы творческие люди — например, собраться и поиграть на гитарах с друзьями. Проводятся мини-концерты звезд, типа «Машины времени». Сувенирные лавки, несколько мелких кафе — например, с мороженым в виде политиков или поэтов за 350 руб. Если заранее посмотреть афишу мероприятий, можно попасть на движуху. А в основном это место-для-пофоткать .

— Новодевичье кладбище. Лужнецкий проезд, 2, метро «Спортивная». Режим работы: 1 мая — 30 сентября с 9–00 до 19–00; 1 октября — 30 апреля с 9–00 до 17–00. Справа от стадиона «Лужники». Могила Маяковского, Шукшина, Никулина, Людмилы Зыкиной, Дмитрия Ульянова — нет смысла перечислять. Рядом небольшой парк Новодевичьи пруды и монастырь.

— Смотровая площадка «Воробьевы горы» расположена за стадионом «Лужники», ее будет видно по канатной дороге. Канатка шикарная, заменяет колесо обозрения. Цены каждый день — разные, в понедельник — 100 руб., билет включает поездку туда и обратно. Время работы: пн.: 16:00—22:00 , вторник-четверг : 10:00—22:00 , пятница-воскресенье : 10:00—23:00 .

Вид сверху на Москва-реку . С Воробьевых гор вид летом не столь потрясающий, как в другие сезоны — листва деревьев заслоняет. Позади — сталинская высотка, главный корпус МГУ. Если школьник увлекается блогерами, то узнает у выхода с канатки заведение «Шаурму хачу» от популярного блогера, задавшего вопрос о шаурме президенту.

— Поклонная гора. Метро «Парк Победы». Памятники, мемориалы, музей и панорама, большой парк с аллеями. Всё это стоит отдельного дня, если ребенок выдержит.

У входа в центральный музей — знаменитая композиция Церетели «Трагедия народов», из-за которой было немало споров (посчитали чересчур страшной), после чего ее спрятали сюда. Дождливая погода и усталость не дали нам обойти весь парк, поэтому посмотрели на самые значимые мемориалы. Безусловно, это место стоит посещения в любом возрасте.

День восьмой

Парк аттракционов «Сказка»

Метро «Крылатское». Остановка бесплатного автобуса, его расписание — на сайте парка. Адрес: Крылатская улица, 18. Время работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно.

Нам нужны были аттракционы, а из парка Горького и ВДНХ их убрали. Парк «Сказка» не поразит воображение бывалых, особенно тех, кто посещал «Диво-остров» в Петербурге. Но экстремальные аттракционы, подходящие для подростков, в нём есть, и ладно: высокая цепочная карусель, башня падения, гигантский «маятник», скромные американские горки. Безлимит на экстремальные аттракционы — 2500 руб. в будни, цены на отдельные аттракционы 150–400 руб. Ребенку всё понравилось. Если придираться, то удручающих моментов здесь полно.

Лежачие скамейки: кто-то ошибочно решил, что они супер-удобны для людей. Простых скамеек мало. Нет навесов от дождя. Мелкие кафешки с хот-догами и китайскими булками, чистые туалеты. Бесплатный автобус увезет и обратно: он маленький, половина людей едет стоя. Есть куча обычного транспорта до парка и от него, о чем также можно прочитать на сайте.

Рядом со «Сказкой» находится Живописный мост. Его видно с колеса обозрения. Вантовый мост через Москву-реку , самый высокий мост данного типа в Европе. Смотровая площадка, как говорят, до сих пор не открыта в нем.

День девятый

ВДНХ

Метро «ВДНХ». Ежедневно, вход бесплатный. Цены на выставки сильно разнятся (100–400 руб.), их лучше уточнить на сайте. Куда-то и вовсе пустили так — например, на выставку письменности раздали бесплатные билеты тут же на входе.

ВДНХ — мощная красота архитектуры, харизматичное место. Предварительно стоит узнать в интернете, какие выставки и где проходят, нет ли концертов. Два павильона сразу вычеркивайте: «Робостанция» и «Дом вверх дном». Это франшизы, известные и у нас, так называемые выставки развлечений для детей. Часть павильонов была закрыта на ремонт. Работал павильон с МФЦ. Внутри не только документы выдают, есть несколько виртуальных стендов с мультиками на тему истории и возможностью сфотографировать себя в историческом костюме.

В павильонах «Армения» и «Белоруссия» развернута торговля. Армянские продукты все понравились — кофе, травяные чаи, сыр, сладости, всё оказалось свежим и вкусным.

В белорусском есть фирменный киоск носков и колготок Conte. Да, общее направление ВДНХ именно такое. Будем надеяться, что после масштабной реконструкции что-нибудь изменится. Например, грязные и сломанные туалеты.

Павильоны «Политех», «Космос» — жемчужины ВДНХ. «Политех» набит опытами и экспериментами серьезного уровня. Чего здесь только нет — даже вызывающая мурашки ужаса кукла Суок в натуральную величину.

Всё можно и нужно нажимать, дергать и трогать. В «Космосе», кроме экспонатов, показывают 5D-фильмы . Также на территории выставки расположен «Москвариум» (океанариум).

А вечером проходят небольшие концерты или театральные постановки прямо на улице. Для терпеливых детей: в бывшем павильоне здоровья открыта выставка картин Рерихов и представлена часть экспозиции из музея Востока.

В павильоне «Земледелие» — центр славянской письменности «Слово», крутая выставка развития письма от древних до наших времен с множеством интерактивных экранов.

Что можно совместить с ВДНХ: рядом Ботанический сад, недалеко — Останкинская башня (расписание и цены на экскурсии есть на ее сайте), памятник Рабочему и Колхознице.

День десятый

Зоопарк

— Большая Грузинская ул., 1, метро «Баррикадная». Билеты: взрослые — 500 руб., дети до 17 лет бесплатно.

Зоопарк состоит из двух частей — старый и новый. Недавно в него приехали панды. Для нас особый интерес представлял павильон с пауками «Арахноландия». В него запускают только группы с экскурсией 4 раза в день в определенные часы. Записываться на время нужно тут же через домофон. В оба раза, когда мы были в зоопарке, таблички «запись закрыта на все часы» выставили уже с утра. С такими церемониями у пауков наверняка есть свои охранники и психологи (сарказм). Возможно, причина в особенностях обитания или малом пространстве. Нам повезло — упорно подошли к очередному времени запуска групп, спросили сотрудника, нельзя-ли-девочке- пройти-очень-хочет , и ребенка пропустили.

После зоопарка гуляли по городу без цели, покупали подарки домой — например, небольшой торт от Рината Агазамова, открывшего несколько своих точек на волне популярности шоу «Кондитер».