Знакомство с Турцией

Турция у многих ассоциируется главным образом с пляжным отдыхом по системе «все включено». Однако мне она казалась необычайно интересной страной, и первая поездка туда еще раз убедила меня в этом.

Наш отпуск, к сожалению, длился всего неделю, и посетить мы успели только несколько самых популярных мест, но, несмотря на это, впечатлений получили достаточно . Ехать мы сразу решили по путевке, т.к. лететь самостоятельно, на мой взгляд, выгодно только в случае поездки продолжительностью дольше 2 недель, может я не права и опытные путешественники меня поправят. Путевку купили в Кемер (конкретнее Текирова). Сроки поездки – 28 апреля – 5 мая. Общественное мнение гласит, что делать в это время в Турции категорически нечего – абсолютный «несезон». Однако мы купались сразу же после приезда в отель и не по разу в день . Но, соглашусь, - любителям жары и чисто пляжного отдыха лучше ехать немного позже.

Начитавшись о многообразии подготовленных скальных маршрутов в Турции, запланировали существенную часть времени уделить скалолазанию. А помимо этого – посетить развалины городов в Олимпосе и Фазелисе, каньон Гейнюк (либо Гойнюк), горящую гору Химера, поплавать на морских каяках. В общем-то, практически все удалось осуществить – в этом нам здорово помогла машина, взятая на прокат сразу же на всю неделю.

Олимпос – был первым пунктом в нашей программе, поскольку он оказался самым близким к отелю скалолазным районом. Поселок сам по себе интересный – своеобразная публика, дома на деревьях.

Купили здесь гайд и отправились на скалы. В первый день толком не полазили, т.к. было уже 11 ч – жарко – отправились смотреть древний город. Его развалины было интересно рассматривать и взрослым и детям. Мальчишки, естественно, хотели потрогать все, залезть везде, да и мы от них не отставали .

От входа в этот музей под открытым небом до пляжа мы шли где–то час - полтора, обратно по другому берегу реки – примерно также. Позже мы проходили этот маршрут еще несколько раз, (т.к. лазить ездили преимущественно туда, а после тренировки – на море) в остальные дни дорога до пляжа занимала буквально минут 10. Пляж в Олимпосе отличный, народу обычно было немного. Именно там мы и провели основную часть «пляжно-загорательного» отдыха.

По дороге на пляж часто попадались черепахи. Я слышала, что в Турции их много. Но чтобы за 10 минут ходьбы по тропинке можно было встретить 3–5 штук – это было неожиданно приятно

На второй день поездки собрались ехать ночью на гору Химера (Янарташ) . Как осуществить ночную поездку с детьми, если они уже в 8 часов вечера жутко хотят спать? Эту проблему решили просто – пообещали им «горящую гору» только в том случае, если они поспят после обеда – сын улегся почти без разговоров . В итоге вечером они были бодренькие, легко осилили подъем на гору – около получаса по отличной тропе. Затем тропа выходит на поляну с несколькими десятками костров – горит газ, выходящий из горы. Газ сам загорается при контакте с воздухом. Зрелище интересное, но народу на горе многовато. Выше – скорее всего никого нет, но там, судя по отчетам, и огни гораздо меньше. Поэтому мы не пошли наверх. Дети – известные любители огня, оттащить их от костров и заманить обратно к машине было довольно сложно .

На третий день – собрались ехать в каньон Гейнюк (находится вблизи соответствующей деревни). Каньон – совершенно потрясающее место, для меня, пожалуй, самое яркое впечатление из всей поездки. Машину оставили у входа в парк, заплатили за вход. Идти пешком по дороге до водной части каньона недалеко – минут 30, может 40. Дорога хорошая и очень живописная – вокруг скалы, внизу в ущелье – речка.

Затем начинается самое интересное - водная часть маршрута. Надели гидрокостюмы, на мальчишек - спас-жилеты. Детей транспортировали на плечах. Первый участок – «совсем водный» - вода по пояс, а местами даже по грудь.

Этот участок – очень короткий – наверное, метров 100. Дальше глубина воды небольшая – в основном по щиколотку, максимум - по колено. Правда, в одном месте пришлось проплыть немного.

Русло реки проложило себе очень интересный путь, вода совершенно отшлифовала стенки – очень красиво и необычно!!!

Примерно через час пути мы уперлись в водопад – отсюда пришлось повернуть обратно. Дальше, как нам показалось, с детьми не пройти даже со снарягой. Во всяком случае, у нас не возникло мысли попробовать, хотя в машине были и веревки и системы. Решили этим ограничиться, впечатлений было уже вполне достаточно .

Глядя на людей, идущих просто в купальниках, было видно, что бОльшую часть маршрута все-таки можно пройти и без гидрокостюмов. Правда у водопада кроме нас не было никого – видимо так далеко идти все-таки холодно - я жутко замерзла даже в гидрашке! Ну, видимо люди в купальниках значительно более холодостойкие, раз могут одолеть хотя бы часть пути .

Фазелис – помимо того, что хотелось посмотреть развалины этого древнего города, в Фазелисе, по слухам, была очень мелкая бухта с хорошо прогревающейся водой. Я рассчитывала, что хотя бы там дети накупаются хорошенько. Бухта действительно оказалась мелкой, а вода – очень теплой. Но сын к тому времени видимо уже успел накупаться, и древний город его интересовал куда больше моря. Поэтому купались не больше получаса, а дальше пошли гулять по руинам.

Здесь есть даже небольшой амфитеатр. Помимо туристов по стенам носятся огромные ящерицы, внизу ползают черепашки, что делает осмотр еще более интересным .

Под конец отпуска еще съездили в Кемер – в музей кочевников (Yoruk Park) – музей под открытым небом и в детский парк.

Музей довольно интересный, но очень маленький, по-моему, ехать в Кемер только ради него не стоит. После него пошли в детский парк неподалеку – так что все остались довольны. В парке платные батуты – 5 лир за вход, время не ограничено. Остальные качели - лазалки и пр. – общедоступны, поэтому дети там оттянулись от души!

Что касается морского каякинга – здесь осуществить это в полной мере не удалось: во-первых, в тот день, когда мы взяли в прокат каяки, были сильные волны; во-вторых – сами каяки были гораздо хуже тех, на которых мы плавали в Крыму – они просто набирали воду и сверху через край и внутрь самого корпуса через дыры. Поэтому отплывать далеко от берега (да еще учитывая, что сын не умеет плавать) мы не решились, поплавали поблизости.

Буквально пара слов о скалолазании. Лазить ездили исключительно в Олимпос, до других районов не доехали ни разу – трасс и здесь хватило (если верить гайду, их тут порядка 230). Побывали в секторах Dershane, Cennet, Kabe (Чиралы), Kadir.

Более подробно описывать процесс не буду, чтобы не перегружать отчет, заинтересованные всегда смогут найти достаточно инфы на специализированных сайтах, можно написать мне в личку – с удовольствием отвечу

Отпуском остались абсолютно довольны, вернувшись в холодную уральскую весну больше всего хочется снова сесть в самолет и улететь обратно в Турцию - место, отлично подходящее для совмещения активного отдыха с пляжным