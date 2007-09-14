Наш славный отдых в Дивноморском

Наш отпуск закончитлся 28 августа. Ой-е.. сели в самолет, уже двигатель заревел... тут вдруг гасят его, и объявляют про технические неполадки. 10 лет не летала - вобщем, перепугалась. Ниче - посидели в самолете часа два-полтора, и взмыли. Страшно. Но все хорошо было. Это в общем, о пережитом. Туда, кстати, на поезде ехали. Кстати, на поезде многим детям нравится больше, чем на самолете... Тяжеловато, канеш. Но тяжело больше родителям, чем детям...

Что брали с собой в поезд, чем занимали детей, что кушали:

Брали курицу, творожки на первый день. Печенье, фрукты. Но сразу скажу, ели плохо. Особено младший. Жара стояла, пили много сока и воды. Потом на станциях брали картошку отварную, огурчики. Салат делали огурцы - помидоры. То что любитт малыш, то и берите. Девочки вот пюрешки брали - детское питание. Но однозначно необходимо брать воду, соки, фрукты.

Занимала книжками - смешарики и Чуковского еще читали. Нам вобще с соседями повезло. У нас плацкарт был. Рядом в купе две девочки: 6 и 5 лет. И подальше мальчик лет 2. Вот они все и носились. А с нами на боковушках молодой человек с девушкой, так они с моими мелкими занимались много. Младший очень их полюбил. Хвостом ходил. Брали пластилин - все эти дети у нас в купе лепили, потом раскрашивали. Пазлы еще рулили! Но в основном мальчишки и девчонки по вагону носились. Энергии много - девать некуда. Днем правда часа по два-три спали. И ночью в 22 укладывались с трудом)

Что брали мы для купания:

Надувной бассейн (нифига не пригодился, отправила обратно в посылке. А тут думала, что мелкие пока не будут купаться, будут в нем плюхаться... но они просто по берегу тусили... В приниципе, бассейн можно брать, елси вы однозначно знаете, что будете в частном секторе в зеленом дворике и тогда можно установить басик (он маленький 1 м. 20см Х 80 см) во дворе.

Матрас брала отсюда, но их там много продается от 140 самый простой и до 900 и 1500 (очень распространены матрасы-кровати. которые рекламируют по ТВ, там на них плавают. Самый простой можно взять за 600 одноместный). Мои с такого матраса ныряли. Он прочно на воде держится и нырять мелким с него очень классно. Покупать такой не стали. Тащить тяжело. Брали на берегу у отдыхающих.

Нарукавники очень актуально. Дети в них плавают отлично, держатся на воде и прекрасно себя чувствуют. Не советую брать нарукавники в виде рыбок, божьих коровок и прочее (это простой нарукавник, а сбоку надувная рыбка или еще-что-то) - сразу скажу в таких плавать неудобно, мешается это дополнительное украшение.

Не советую брать жилеты надувные. Я сдуру купила, но ребенок (хоть ему и нравится) в них особо не плавает. Жилет все равно ограничивает движение и получается, что на воде он просто держится, а не плывет. Я потом тоже отправивла жилеты. Мы в них дня три проплавали. Много малышей в кругах плавает надувных. Тож своим не брала, поскоку в них плавать не научишься. Малыш на поверхности все время. Ноги тока в воде... Мои и ныряли и плавали в нарукавниках. К концу отпуска Костя безбоязненно уже без них нырял и и плавал. Надувной жилет актуально тока когда волны большие. Как-то спокойнее мне было, когда мои в жилетах в шторм.

Что еще? Надувные подушки - синие такие небольшие. Тож очень модно на побережье. Плывешь - за них держишься. Но детям они без надобности, а взрослые вовсю с ними рассекают.

Насчет очков еще забыла. Если будут дети нырять, то надо. Глаза чтоб защищены были - море все-таки грязное. У моих глаза завидущие)) Очки купила (все-таки купила за тря дня до отъезда ). Но мальчишки в них плавали. Может, им больше нравилось в очках, потому все вокруг в очках и масках плавали. Все равно мне кажется - мелкие они еще для очков.



Пожалуй, и впрямь все. Вам решать что деткам покупать, но я однозначно советую нарукавники! Ведь малыш все рвемя воде и ручки и ножки работают. У моего старшего даже грудная клетка расправилась и шире стала. у нас до этого проблемки были... Так что думайте ! Советую все ж, если вы еще ничего этого не купили, там приобрести, чтоб не тащить. И место в чемодане оставить я вот по незнанию кучу вещей детям набрала (из одежды в смысле) потом пришлось все посылками домой отправлять. В следующий раз возьму малюсенький чемодан на 4х... Ходили все время мелкие в трусиках, а я в шортах и купальнике, и тока вечером одевались.

О самом отдыхе

Отдыхали в Дивноморском под Геленджиком в 17 км от него. С 30 июля по 27 августа, с мамой моей и двумя детьми. Я одна с двумя, пока не вырастут основательно, не поеду. Однозначно. Чуть с ума не сошла, когда одна там с ними бродила. Памятник всем мамам, кто в одиночку с двумя едет. Если с такими как мои, балбесами, то вообще монумент. Я когда на море собралась, уже знала, что не отдыхать еду. Потому что с моими двумя не отдохнешь. Так оно и вышло. Мне надо было их вывезти, покупаться, позакаляться... А вообще, там и полугодовалых привозили.

На мой взгляд, как я сейчас уже думаю, самое сложное не акклиматизация (у некотрых даже нет ее), а питание годовасиков. Если малыш грудничок, все просто, а вот постарше... Хотя вроде там питание есть детское... Но все равно. В жару есть им не хочется...

Жили сперва две недели в лагере Радуга, потом в частном секторе. Лагерь этот от УПИ и еще нескольких институтов из Краснодара, Тагнанрога, Владикавказа и пр. Там можно жить и детям и взрослым. Несколько корпусов, все благоустроенные - душ, туалет в номере. Но! покупая там путевку на месте, на четверых нам предалгали за 11 дней 30 тысяч. В профкоме они обошлись нам на 13 дней в 23 000 на четверых. Мама раньше с ними работала. Может, если у них путевки остаются, они продают... на сторону... может по другим ценам. Надо туда позвонить и просто узнать.

Потом перебрались с центральной улицы поглубже, в Голубую даль - поближе к горам и свежему воздуху - сосны, можжевельник и т.д. Шикарный парк на берегу моря от пансианата Энергетик или санатория. Все под боком. Море чистое. Если даже с Геленджиком сравнивать - в Дивноморском открытое море, а в городе бухта и - грязь. Море в сентябре по-всякому чище будет! В Дивноморском ваще не цветет, а в Анапе может немного еще.

В Анапу не поехали. Позвонила 13 августа подруге туда - говорит море цветет и пахнет. Водоросли, тина и вонь. Да, мимо Анапы ехали по пути в аэропорт, мне не понраивлось - там степи, пыль. С москвичами уже в аэропорту разговорились, они в Анапе жили в центре города в 15 минутах от пляжа. Говорят, шумно, море грязное, водоросли. Ну в общем, что подруга и говорила. Мол, город есть город. Если ехать, то лучше в станицы. Там почище. Хотя счас море и там цветет.

Погода чудесная весь месяц стояла. Пару раз правда море поштормило. Но мои купались в волнах. Моря вообще не боялись! Вытащить не могла. Лезли на глубину - почти плавать научились. Прыгали с матраса в воду, ныряли. По утрам до 10-11 водичка в море вообще прозрачная, потому что народу мало. Потом канеш похуже. Потому как песок со дна поднимается количеством народа и усе... Но заплывешь метров на 10 от берега и прекрасно. Ни медуз, ни водорослей, ни соплей всяких. Детей в первый же день из моря еле вытащила. Ходили купаться с 10-ти где-то, иногда в 9 попадали и до 12-13. Потом тока в 18 часов получалось идти. Мелкие спали по 3 - 3, 5 часа.

Дети в среднем купались минут по 20-30 наверное. Потом выходили на берег, мы протирали их полотенцем, ну иногда сами обсыхали, но чаще просили вытереть и кутались в полотенце, я им сухие трусики переодевала. Сперва не снимала мокрые, но на попе пошли прыщики красные много-много. Сказали, что от грязи. Как только начали переодевать в сухое, сразу все прошло.

На пляже у меня самая главная мысль была - не потерять. Потому что хоть старшему и 4.5 почти, а младшему в сентябре 3, все равно носились куда подальше. Мелкий отойдет на 20 метров - меня не видит, и реветь - типа потерялся. Ух, как им попадало за то, что убегали. Ну очень я боялась их потерять. Потому как толпа народу на пляже. И вечером на прогулке - когда мы на Кирова жили на центральной улице. Они ж еще в разные стороны бегут

Мазались кремом с защитой 30. Ни разу не сгорели. Иногда и не мазались даже. Специально не загорала, с моими отпрысками - это было просто невозможно. Повезло, что я загорелая туда уже ехала... Зато мои как негритята. Папа их даже в аэропорту не признал...

В первые дни лучше не перекупывать. Минут по 10 купать. Хотя мои сразу на полчаса занырнули. Купаться у нас получалось раза по три-четыре днем. Вечером уже раза по два. Иногда по одному, потмоу что приходили уже в 18-18.30. Мелкие сами больше одного раза в воду не ходили - говорили, что холодно. Вечером уже ветерок поддувал хорошо. Да и солнце после 19 не так печет, из моря выходить прохладно. Ну, вобщем, ребята сами регулируют когда им купаться, когда нет. Сначала мы на пляже были, где галька мелкая. А потом в Голубой дали на пляже Энергетика галька, а у моря прямо песок, вот они там носились, ковырялись. В общем, все понравилось. Смотрели видео - малыши просились "Мама, поехали обратно..." когда поедем, хотим на море..."

На центральном пляже канеш народу много... но места всегда есть! К 13.00 народ рассасывался. Почти никого не оставалось, самые стойкие тока... С 13 до 17 самое пекло. Мы не ходили, естес-но. Тут же спасательная вышка, рядом доска, где пишут температуру воздуха и воды. Море было от 24 до 27 градусов. Очень теплое. Но говорят, лучше, когогда прохладнее. А то за бортом 30, и тут же в воде 26. Спастели следят четко, чтоб за буйки не заплывали. Животных купать не разрешали - штраф.

Аквапарк на берегу... там две большие горки и одна детская. Вход с 10 до 14, и с 15 до 19 - 400 рублей. Детям до 3 лет бесплатно. Мы пришли уже в 13 часов, меня жаба задавила платить 800 за 1 час, сказала, что Косте 3. Не знаю, поверили или нет, но оплачивала тока за себя. При этом на большой горке Котька умудрился прям за Тимохой скатиться и получил фингал хороший такой прямо в глаз. Сперва опухло жутко, а к вечеру немного спало и синева появилась. Но уже минут через 15 опять попросился на горку. Правда маленькую

Кстати, в Дивноморском классное кафе есть. Не совсем у пляжа: перекресток улицы Ленина-Кирова. Называется "Добро пожаловать". Тока единственное плохо - очереди большие. Зато вкусно и очень-очень дешево. Еда супер - домашняя, и выпечка и супы, и второе и салаты. Обед обходился рублей в 80 на челоевка. Причем тарелки супа с хлебом предостаточно было: порции большие. В других кафе на четверых самый скромный обед - тока суп и компоты 500 рэ, по 120-130 на человека.

Дети там едят плохо первое время. Мы когда в лагере в Радуге жили, младший ничего не ел абсолютно. Кормился тока фруктами. Ну еще сосиски требовал и растишку, все. Старший кое-как ел. Причем, не только мои там так лопали. Все дети до 4 лет аппетитом не страдали. Ваще ничего не ели. Потом уже как-то домой еду принесли, дома съел. Накормила и с угрозами и шантажом и всяко.

Болели канеш, температурили. Но мы и поехали туда уже с 39. Оба причем. В поезде у Котьки я температуру сбила. Он вроде с 36, 8 уже прибыл в Новороссийск. Но сопли у нас пошли сразу после моря. У обоих. Через неделю начался кашель тож у обоих. Причем Коте поставили ОРЗ, а Тиму - хрипы в бронхах. Дней пять они дома сидели с температурой. Ну, в смысле не на пляже. Так-то мы гуляли канеш. Там без воздуха умереть можно. В общем, Котька-то выздоровел, пришлось антибиотики давать, температура не сбивалась 7 дней. А Тим так обошелся. Но приехали - все равно кашляет, правда без всяких хрипов.

Я сама там на четвертый день слегла от подташнивания. Не тошнило, тока мутило. Но на след день все прошло. Фиг знает что это было. Потом недели через полторы (видать перекупалась) температура 39,5 и горло краснющее. Думала ангина. И тело еще ломило все жутко. В общем два дня тож отлеживалась в номере. А так все пучком.

К врачу когда пришли, она сразу сказала: для детей август не сезон. Народу полно, море в этом плане грязное - куча инфекций. В аптеках и у врача все с детьми - у кого сопли, кашель, у кого коньюнктивит. У нас на 4-ый день коньюнктивит начался. Но за два дня прошло. Взрсолые, честно скажу, болеют там в основном. Коньюнктивит и бронхиты. Я коньюктивит вылечила альбуцитом... Лекартсва берите, на всякий случай. Пусть лучше будет, хотя там все купить можно. Кстати, аптечки все везут на все случаи жизни. В аэропорту одна мама показала на детский рюкзак и сказала, а это наша аптечка.. Вот...

Самое лучшее время - май, ну июнь еще, и сентябрь. Народу почти нет. А море прозрачное сразу от берега и до глубины. Местные в июле-августе своих не купают, грязно.

Поехали как-то на день в Геленджик, мои мелкие купаться не стали - сказали грязно, водоросли им не понравились. Прокатиться на корабле-теплоходе стоит в Геленджике 300 взрослый. Дети до 6 лет бесплатно. На корабле представление было для детей... И пират с крысом по имени Флинт - очень такой колоритный мужчина.. оччень)

* Потрясающий аквапарк в Геленджике, под открытым небом!

В Дивноморском катали на катерах, но дорого - 400-450 с человека. 14 мест на катере. Я решила, что детям интересно все-таки на большом корабле прокатиться и ломанулись мы в город. Кстатти, ехать до Геленджика всего 20 минут. Автобусы ходят каждые 40 минут, а маршрутки каждые 15. Народцу правда тьма. Но с утра и днем с 14 легко можно уехать и даже места будут.

В океанариум ходили... Похоже на нашу аквагалерею. Тока аквариумы побольше. Ничего особенного, а билеты в два раза дороже: 300 р. Так что больше в океанариум я не пойду. Хотя детям канеш понравилось, еле увела

Покататься на дельфине в Геленджикском дельфинарии стоит 1500 для взрослых, а вот повозюкаться с дельфином в детском басике 1000. Вообще с 1 июля там цены на билеты подняли. 500 кажется взрослый, 350 детский...

По деньгам - много. Учитывая, что четверо, жили месяц и что попали в самый пик сезона. С собой было 50 тыров, плюс 20 000 за две недели в лагере.

Примерный расчет на двоих мама + маленький ребенок:

Поезд - плацкарт однозначно. Взрослый билет примерно 1300, детский 650 где-то итого около, 2000 в одну сторону... Туда-обратно уже 4000... На маленьких совсем (до 5 лет) билет можно не брать, но спать придется три ночи вдвоем, да и днем - всего одна полка((( А взрослым детям - уже взрослый билет!

Поезд из Екатеринбурга идет. Либо Нижний Тагил-Новороссийск, либо Свердловск-Новороссийск. Разницы никакой. В Новороссийске автобусы прямо с вокзала до Геленджика, минут 40 езды. От Геленджика на автобусе до Дивноморска. Можно канеш на такси - ну наверное онь будет рублей 500 стоить... надо узнать.. А если повезет, там автобус прямо из Дивноморска придет. Обычно приезжает из военного санатория автобус за отдыхающими. И мы всего за 150 рублей на всех доехали прям до поселка. А там он на улице Кирова останавливается и тут уж вы можете и искать жилье. На домах написано - сдаются комнаты. В каждом доме... Хоть в многоэтажках... Мы жили в пятиэтажке в Голубой дали. Там воздух лучше, чем в центре поселка. Парк хороший. Пляж почище и не так народу много. Но вот до моря, канеш, идти приходилось побольше.

Жилье (проблем снять нет никогда, предложение больше, чем спрос) если не сезон (июнь, сентябрь) то 200 руб. с человек (до моря правда минут 15-20 пешком, но там маршрутки ходют) а с дитем 400/сутки = 4000 на 10 дней. Снимать можно в частном секторе. Комнаты на двоих, на троих, на четверых...

Цены на жилье в августе были от 300 руб. туалет, душ во дворе. Душ, туалет на этаже - от 500. Уезжали когда, цены упали до 200 руб. Все подешевело!

Еда (ну если в кафе то около 200 за раз, итого 600 в день = за 10 дней 6000.. ну это без изысков. С другой стороны, если вы будете кушать дома готовить (а там это реально), то в два раза девшевле будет точно.

Ну развлекухи на 10 дней тысяч 5 точно хватит. К игровым автоматам не допускайте)))

Ну в общем по скромным самым расчетам на 10 дней нужно ... тысяч 18-20...

Развлечений на побережье полно:

На пляже куча развлекух всяких и для детей и для взрослых:

Полет над морем на паршуте стоил 1000 на одного. Если вместе - вдвоем 900

Бананы, воздушные подушки

Катамараны - час или полтора -150 руб

На свой фотоаппарат фото стоит от 50 до 100 рублей со всякими чудиками и животными. За Бэтмэном и человеком-пауком, а также за Микки-маусом и другими мультяшными героями мой младший бегал хвостом. За дракошей еще ходил... даже ревел - куда это он ушел? Потом еще ходили по побережью товарищи с животными. Фоткались мы с обезьяной, которая норовила всем девушкам забраться под трусы... лезла в сумки. Видать, науськаная. Ходили с попугаями, с ящерицами, с игуанами, с крокодилами. С ними мы тоже фоткались

Тут же временное тату рисуют

Машинки покататься 10 мин - 100 рублей

3 минуты попрыгать на резинках высоко-высоко 70 рублей

20 минут в лабиринте резиновом, как у нас в торговых центрах, еще 70 рублей (Ну, в общем, относительно так недорого или наоборот дороговасто, даж не знаю)

Сок стоит маленкий, как у нас 12 рублей - там 15. В Геленджике 200 мл сока того же 25-30

Пиво от 25 руб. Ну и пр.

Цены на фрукты почти как здесь: персики 90, виноград 80-100, сливы (супер сорт какой-то по 120) а так 60-80, правда вот арбузы и дыни гораздо дешевле. Мы арбузы все время таскали они по 8-10 рублей там за кг, дыня 25 (у нас тут глянула по 50. Вообще, жесть). Помидоры огурцы по 25-40. Всякий сладости на берегу типа пахлавы медовой (нах хворост тока с медом) и леденцы по 30.

Экскурсий на разный вкус много!

Стоимость от 250 на взрослого... дети до 6 бесплатно.

Например, Тамань (страусиная ферма, долина лотосов, дегустация, грязевой вулкан - купание**) обойдется где-то в тыщу на одного. Потому что сама путевка до Тамани 600-800, а еще плюс 100 за ферму, 100 за вулкан и прочее. Вот и набирается. Вся поездка 10 часов.

Водопады Пшадские или на реке Жане на автобусе стоит 250 рэ, но плюс экологический сбор 60 руб., 60 рэ грузовик и на "поесть" и фотки еще по 50 рэ по пути наберется, если вдруг захотите в экзотике или с экзотикой сфоткаться. Дегустация там бесплатно, а вино полтора литра 150 рублей. Вино очень хорошее, в отличие от порошкового на побережье. Так что недорого. Коньяк 200.

Экскурсия в Абрау-Дюрсо тоже 300 или 250 плюс 300 рублей дегустация. Если захотите.

Лагонаки на весь день тоже - очень красиво в горах, пещеры еще там 600 или 800 - тож не помню.

На джипе в горы на водопады 600, включая питание.

Есть экскурсия на гору на канатной дороге в развлекательный клуб. Сама экскурсия рублей 200, но вход, например, на пивную вечеринку 300.

Ну вот примерно так. От 250 и выше... Мы тока на водопады ездили, с детьми тяжело. Мы со старшим катались. Там очень красиво. Не получилось у меня канеш отдельно виды пофоткать... а если б еще в водопале воды больше было, вообще было бы замечательно. Хотя и горы, и солнце, и реки горные, даже с минимумом воды все равно классно...

В общем, с дитем, в Дивноморске классно можно отдохнуть, очень понравилось. Там и горы и воздух, и море чище гораздо. Квартиру, жилье снять не проблема. Особенно осенью.

Прим. ред.:

* Потрясающий аквапарк в Геленджике, под открытым небом. Для детей - рай!!! Огромное количество горок и бассейнов с различными аттракционами. Взрослые горки очень большие, необычные и разнообразные, но очереди на многие из них - невозможные! На самые экстремальные дети до 16 - не допускаются. Если едете ради удовольствия не своего, а все-таки ребенкиного - советую изо всех сил! Посещение - на 4 часа. Малявки бесплатно, до 10 лет с детским билетом. С экскурсией билет в аквапарк дешевле, чем покупать на месте. Но точную стоимость не скажу, т.к. мы брали с экскурсией из Анапы.

** купание в грязевом вулкане - редкое удовольствие. Теплая, приятная на ощупь, но не оч. приятная на запах, жижа. В ней не тонешь, хотя глубина - метры и метры. Ноги вниз опустить невозможно. Полезная для организьму. Детям весело. Но совсем малявки некоторые боялись и туда не лезли. Моя 4-х лет с круглыми глазами, но искупалась))) БЕРЕМЕННЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНО почему-то (об этом туристам, привезенным специально за тридевять земель, говорят только у вулкана. Сказала экскурсовод, и сзади у двух девушек случился нервный смех, в вулкан не полезли!)









