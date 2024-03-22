Зимний Байкал. Стоит ехать!

Байкал для зимних путешествий по России, пожалуй, одна из самых лучших идей. Тысячи фотографий прозрачного льда, фантастически красивых ледяных наплесков, небесно-голубых торосов так и зовут тебя немедленно отправиться в этот мир замёрзшей воды.

Всех гостей Байкала я бы разделила на 2 группы — тех, кто любит комфорт, кто согласен увидеть красоту озера из окна тёплого автомобиля или Хивуса с короткими вылазками наружу для фотосессий, и тех, кто готов как настоящий турист проделать пеший путь по Байкалу с ночёвками прямо на льду или на базах отдыха.

Себя я отнесла ко второй группе путешественников и выбрала 7-дневный пеше-коньковый поход по Байкалу. Несмотря на разницу в способах передвижения, программа осмотра достопримечательностей Байкала примерно одинаковая.

Добравшись до острова Ольхон из Иркутска и разместившись на базе в Хужире, мы прогулялись до Шаманки.

Мыс Хобой, мыс Три брата, остров Харанцы

Утром второго дня мы отправились в автопутешествие. Нас забрала «буханка» (УАЗ) и мы помчались по льду озера до мыса Хобой, самой северной точки острова Ольхон.

В переводе с бурятского Хобой означает «клык», но увидеть это можно только с воздуха. А вот женский профиль очень хорошо считывается с воды, поэтому местные иногда называют его мыс Девы.

Здесь мы впервые увидели ледяные наплески.

И, конечно же, фотосессии на фоне этого чуда природы.

Нагулявшись и сделав миллион фотографий, мы переехали в следующую точку — мыс Три брата.

Здесь нам внезапно показали гало.

А затем был обед — уха из омуля, которую наш водитель приготовил прямо на месте.

Третьей нашей локацией был остров Харанцы, где мы обнаружили безумно красивые гроты с висящими гроздьями сосульками.

Даты нашей поездки позволили нам посетить фестиваль ледовой скульптуры. Ольхон Айс Фест в этом году проводится на Байкале уже в пятый раз. Располагается ледовый парк на льду недалеко от мыса Шаманка в Хужире.

Рыба-кит, старец, Русалка… Бесконечно удивляешься, как художники и скульпторы придумывают свои сюжеты, превращая ледяные наплески в произведения искусства.

Третий день был началом спортивной части путешествия. Пройти или проехать на коньках предстояло около 13 км.

Примерив коньки и поняв, что передвигаться в них сможет не каждый, мы вышли на маршрут.

Сразу скажу, что те, кто представляют всю поверхность зимнего Байкала в виде ледяного зеркала, ошибаются. Часть льда покрыта снегом, часть ледяными бугорками, но самое неприятное — это смесь снега и колотого льда. По такой поверхности не то, что невозможно ехать на коньках, а даже передвигаться в ледоступах с волокушей, привязанной к поясу, весьма затруднительно.

Но местами были и чистые участки и мы, пристегнув коньки, прокатились.

Вот так выглядят коньки для Байкала. Пристегиваются прямо к вашему ботинку. Крепления очень похожи на сноубордические.

В этот же день мы услышали, как образуются торосы. Лёд, сжимаясь, выдавливает обломки льда, которые могут достигать несколько метров в высоту.

Звук этого процесса можно сравнить со взрывом. Очень громко и страшно. Мы находились в нескольких сотнях метров от места образования тороса и наблюдали, как машины разворачиваются, доехав до внезапно образовавшегося препятствия.

Остров Огой, Ступа Просветления, мыс Дракона

Самым сложным оказался четвёртый день, мы должны были преодолеть 30 км. Прошедшие снегопады не оставили никакой возможности проехать маршрут на коньках (чему была рада бОльшая часть нашей группы), поэтому почти весь путь мы прошли пешком в ледоступах.

Вот так они выглядят. Надеваются прямо на вашу обувь и при ходьбе по льду издают звук «хрум-хрум».

Первой большой остановкой в этот день стал остров Огой, самый крупный остров в Малом море. Здесь находится буддийская Ступа Просветления.

Установлена она в 2005 году и является местом паломничества. Внутри ступы заложены буддийские тексты, священные реликвии, раковины и вода из всех океанов, орудия труда и оружие, драгоценные камни, лечебные травы и бpoнзoвaя cтaтyэткa дaкини Tpoмa Haгмo, кoтopoй пocвящeнa cтyпa.

Паломники из разных уголков России и мира приезжают сюда, чтобы сделать подношение (при нас женщины выливали молоко и разбрасывали какие-то камушки), а также загадать желание, которое исполнится, если вы обойдёте ступу по часовой стрелке 108 раз.

На этом же острове находится мыс Дракон, популярное место для фотосессий.

Погода в этот день нашего длинного перехода менялась стремительно — от яркого солнца до снежной мглы. Но мы всё выдержали (даже наш самый молодой путешественник 12 лет) и, проведя на открытом воздухе около 10 часов, благополучно добрались до Сармы.

Мыс Кобылья голова

После перехода в 30 км, пятый день с его 10 км показался нам детской забавой.

Устроив небольшую фотосессию на острове Большой Тойнак и осмотрев мыс Кобылья голова, мы добрались до крайней точки нашего путешествия села Сахюрта.

Ольхонские ворота

Шестой день был тем самым днём, ради которого лично я и ехала на Байкал. Выход через Ольхонские ворота в Большое море и катание на коньках.

Ольхонские ворота продуваются ветрами, поэтому здесь те самые километры прозрачного льда, скользить по которому одно удовольствие. Взяв в прокате обычные «фигурки», мы каталась около двух часов.

А вот те волшебные пузырьки.

В этот же завершающий день нашего похода мы попробовали тот самый «поцелуй Байкала». Развлечение для туристов, которое устраивают для всех групп. Прямо на льду Байкала сверлят небольшие дырки и наливают туда крепкий алкоголь — «поцелуй Байкала» готов к употреблению.

Ну и совсем неожиданно в предпоследний день родилась идея прокатиться на Хивусе, судне на воздушной подушке, и встретить рассвет.

Потрясающее зрелище, когда ещё видна луна, но на горизонте уже появляется розовое свечение,

а затем и краешек солнца ядерно-красного цвета, который через 4 минуты превращается в огненный шар.

Вот и всё. Семь дней пролетели совсем незаметно.

Что ещё обязательно нужно сделать на Байкале:

1. Попробовать местную кухню — позы, они же буузы, урмэ (десерты из сметаны и молотой черёмухи), десерт из замороженной брусники, кедровых орешков и мёда, а также боовы, блюдо, очень похожее на наш хворост. А ещё буряты готовят очень вкусные чебуреки с сыром.

2. Отведать сагудай из омуля.

3. Послушать Байкал. Приложив ухо ко льду, вы услышите, как озеро дышит — булькает, вздыхает, ухает.

Спасибо за незабываему поездку Территории приключений и нашей дружной компании, с которой было легко и радостно!