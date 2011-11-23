В Астрахани я со своим мужем Алексеем отдыхала не случайно, мы давно мечтали увидеть Астраханский Кремль, поесть настоящих арбузов, посмотреть, как цветут сказочные лотосы и как растёт рис, да и просто погреться на солнышке, отдохнув от нашего холодного уральского лета.

Астраханский Кремль

Город Астрахань основан в 1558 году, а так как мы были в августе 2007 года, город готовился к 450-летнему юбилею. В Астраханском Кремле проходила реконструкция, здания и набережные ремонтировались, но это не помешало нашему отдыху и познавательным экскурсиям. Центральная часть Астрахани - это исторически сложившееся место, которое омывается водами великой реки Волги и её притоками. На самом высоком холме располагается Кремль. Протяжённость стен кремля составляет 1,5 км, высота стен от 3 до 8 м, толщина стен от 5 до 12 м. В кремле расположены два собора. Успенский Собор с колокольней Пречистенских ворот является символом Астрахани. В 1990году на колокольню Успенского кафедрального собора водрузили с помощью вертолёта 7-метровый крест, а в 1992 соборная Пречистенская колокольня была возвращена Астраханской епархии.

Каждая из семи башен кремля имеет своё название, в некоторых башнях расположены выставки, с помощью которых вы узнаете более подробно историю Астраханского кремля. Нам наиболее запомнилась Артиллерийская башня, ещё она называется Пыточная, потому что здесь в конце 17 века проводились судебные дознания с применением пыток. Я торопила мужа побыстрее к выходу, потому что было тяжело смотреть на все эти приспособления для пыток, голова от этого ужасно разболелась. Алексею, как мужчине, конечно же было интересно понять техническую сторону всех этих приспособлений.

Музеи Астрахани

Астрахань – древний многонациональный город со своими традициями и обычаями. Наверное поэтому в Астрахани так много музеев, среди которых историко-архитектурный музей-заповедник, музей этнографии, музей культуры Астрахани, музей рыболовства, а также многие другие. Самые крупные музеи мы конечно-же посетили. На фото из историко-архитектурного музея вы видите осетра, которого выловили в 1925 году в Каспийском море, его длина 2,48 м, вес 206 кг. На фото справа я изучаю одну из экспозиций музея этнографии.

Прогулки по Астрахани

Астрахань запомнилась тем, что в ней много протоков и рукавов, через которые проложены мосты и мостики. Два крупных моста проходят через реку Волгу. Конечно, в городе строятся современные здания, но старинные постройки хорошо сохранились.

Мы постоянно находились в движении, всматривались в здания, в лица, заходили в маленькие дворики, стараясь быть незаметными, разглядывали окошки и местных кошек.

Мы, словно дети, не очень хорошо разбираясь в ботанике, радовались необычным деревьям и красивым цветам, нетипичным для уральского климата. Недалеко от Астраханского кремля (двигаясь на юго-запад) находится парк с озером. Это озеро называется Лебединое. А называется оно так потому что там можно увидеть лебедей, которые подплывают близко к человеку.

Рыба, жара и арбузы

Мы жили в недорогой гостинице, которая была расположена в нескольких остановках от кремля. Наше утро начиналось так: нас будил грузовик, который привозил арбузы, помидоры и другие овощи-фрукты, которые продавались прямо рядом с гостиницей. Можно было видеть из окна как арбузики выгружают из машины...

Мы покупали один арбуз и разрезали его на две части: одну часть мы съедали утром, в дополнение к йогуртам, а другая половинка арбуза ждала нас в холодильнике до вечера. Почему-то утром кушать совсем не хотелось: то ли жарко было, то ли мы спешили вперёд, навстречу новым впечатлениям.

Всем известно, что Волга богата рыбой. Какой только рыбы не найдёшь на рыбном рынке Астрахани: тут и осетровые, и сом, щука и вобла, судак и окунь. На любой вкус найдёте здесь рыбу! На обед мы всегда старались, если конечно получалось, скушать разнообразную рыбу.

Вот и в один из дней зашли в кафе, недалеко от кремля. Мы были удивлены, что цены совсем невысокие, и заказали уху из осетра. Посетителей совершенно не было, неожиданно с нами заговорил по-видимому один из управляющих кафе. Мужчина возможно был азербайджанин, мы с мужем были поражены, как он был вежлив, расспросив нас, откуда мы, пожелал нам удачи. Уха была очень-очень вкусной вместе с фирменным лавашом, а ещё мы приятно освежились под кондиционером.

На улицах Астрахани, прямо с самого утра было очень жарко, а днём всегда было больше 35 градусов, но мы хорошо себя чувствовали. Прогуливаясь по одной из улиц, мы чуть было не умерли от смеха, когда увидели автомат с газировкой, родом из детства, который работал.

Ещё на улицах Астрахани продавали молочные коктейли, которые тут же делали и которые великолепно освежали, в них добавляли настоящие ягодные конфитюры на любой вкус. Нам очень нравились клубничные коктейли, в них была настоящая клубника. Проходя мимо фонтанов, мы конечно подходили поближе, чтобы почувствовать эти холодные брызги воды.

Одним из пунктов нашего плана было посещение одного из городских пляжей. Пляж, который мы посетили, находится на острове Городском. Это было уже вечером выходного дня и отдыхающих было очень много. Мы немного искупались в реке Волге и посидели на берегу, поедая самый вкусный арбуз, наблюдая за отдыхающими, и делились впечатлениями прошедшего дня.

Черепашки и рисовые поля

Прогуливаясь по набережной одной из речушек, мы вдруг заметили на коряге две какие-то движущиеся точки. Подойдя поближе мы увидели двух черепах и чуть не завизжали от неожиданности. И вот мы стали рассуждать, как эти черепашки здесь очутились. Мы решили, что они убежали из дома. Как же потом смеялись, выяснив у местного населения, что для этих черепашек река - их родной дом.

Посмотреть, как растёт рис, было моей мечтой. Воспользовавшись на работе атласом, как я думала, актуальным на тот период, я подготовила копии карт данной местности, с указанием рисовых полей. Обычно мы никогда не любим спрашивать местных людей и всё находим сами, так и поступили на этот раз. По нашим прогнозам рис должен расти в Камызякском районе. Мы купили билеты на автобус, доехали до нужной нам местности и стали искать рисовые поля. Пройдя несколько километров, так и не спросив у местных ничего (скорее всего, постеснялись), мы поняли, что рисовых полей мы не увидим. Потратив напрасно полдня, мы вернулись обратно в город.

В долине сказочных лотосов

В дельте реки Волги в июле-августе во всей красе проявляется цветение лотоса! Мы обратились в одно турагенство и отправились в однодневную индивидуальную экскурсию посмотреть, как цветут лотосы. Рано утром от турагенства нас на автомобиле повезли на турбазу. Проехав около двух часов, мы прибыли к месту назначения. Отдохнули после дороги минут 20 и нас посадили в катер, мы отправились в эту загадочную страну лотосов. Лотос - это древний и загадочный цветок, кто увидит его хоть раз, тому он запоминается навсегда. Когда мы ехали на катере, было свежо, и ветер раздувал нам волосы, мы были полны радости. Я чувствовала себя героем какого-то фильма, над нами постоянно пролетали самые разные птицы, егерь нам рассказал, что здесь водится много рыбы, и о том, какие животные обитают на островках. Ну вот, наконец мы приближаемся к лотосам!

Мы были переполнены радостью и счастьем, эти огромные цветы заслуживают почтения, хочется отметить, что лотосы занесены в Красную Книгу и их нельзя рвать. Листья лотосов имеют диаметр около метра и словно покрыты воском, по ним стекают капельки воды, как ртуть, шариками. На одном листе мы увидели очень красивую лягушку. Цветы лотосов имеют нежный аромат, который не сравним ни с каким цветком. Наше путешествие на катере продолжалось около двух часов.

Радостные и счастливые мы вернулись на турбазу, где нас ждал горячий обед: вкуснейшая уха и жареная рыба, а также огромная тарелка с кусочками арбуза. Когда мы пообедали, у нас ещё было немного времени отдохнуть, искупаться, пожариться на солнышке и поесть арбуз. И вот, ближе к вечеру, мы вернулись в город.

До свидания, Астрахань!

Наше пребывание в Астрахани было недолгим, всего 5 дней, но очень увлекательным. Мы поняли (хотя готовились к поездке), что наших знаний было не достаточно. Все эти пять дней мы постоянно ходили, смотрели, и к вечеру конечно ноги уставали, но это была приятная усталость. Конечно, за пять дней Астрахань не узнать, но познакомиться можно. Часто, прогуливаясь по набережной, мы смотрели на закат и понимали, что скоро придётся сказать: «До свидания, Астрахань!»