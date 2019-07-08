7 продуктов, которые способны испортить авиаперелет

Купить билеты и собрать чемодан — далеко не все, что нужно успеть сделать перед авиаперелетом. Не менее важно составить правильный рацион до и во время путешествия. На борту самолета думать об этом может быть уже поздно: определенные продукты в условиях полета способны вызвать дискомфорт даже у здорового человека. Мы поговорили с диетологом Натальей Кругловой и выяснили, от чего лучше отказаться перед перелетом, а что поможет сохранить приподнятое настроение после посадки.

1. Алкоголь

Любители снизить градус накала с помощью алкоголя рискуют значительно ухудшить свое состояние во время перелета. От перепадов давления в салоне самолета не только закладывает уши, но и сгущается кровь. Чтобы ее разогнать, сердце начинает работать в усиленном режиме. Метаболиты спирта нарушают микроциркуляцию крови и усугубляют ситуацию дополнительной нагрузкой на сердце, которое и так работает во внештатном режиме.

Как правильно? Людям со здоровым сердцем 100–150 грамм вина (предпочтительнее белое, потому что красное из-за содержания танинов может вызывать головную боль) или 30 грамм крепких спиртных напитков может быть относительно безопасно. Увлекаться спиртным точно не стоит: похмелье, которое настигнет вас при перелете, вряд ли покажется легким.

2. Газированные напитки

Во время перелета самое важное — уберечь организм от обезвоживания. Многим пассажирам знакомы ощущения першения в горле, сухости в носу и во рту, стянутости кожи и глаз, которые вызваны низкой влажностью воздуха в салоне самолета. Особенно заметными неприятные симптомы становятся во время длительного перелета. Чтобы этого избежать, необходимо обеспечивать организм достаточным количеством воды на протяжении всего путешествия. Газированные напитки с этой задачей не только не справляются, но и добавляют новых проблем в виде вздутия живота.

Как правильно? Пейте достаточное количество воды до и во время путешествия. В качестве источников дополнительной жидкости также подойдут соки и морсы.

3. Жареная пища

Жареная белковая пища в принципе тяжело усваивается организмом, а во время перелета это может стать трудновыполнимой задачей. Считается, что на высоте функционирование пищеварительной системы затруднено, поэтому неприятные ощущения после жирного гамбургера будут обеспечены.

Как правильно? Мясо или рыба, приготовленные на пару, — наиболее удачный выбор для приема пищи за несколько часов до полета.

4. Бобовые

Некоторые продукты способны вызвать чувство дискомфорта еще на земле — речь идет о бобовых. При этом если в обычной жизни вы можете и не испытывать от них проблем, то перед перелетом советуем от них отказаться.

Как правильно? Вместо кукурузы или горошка в качестве гарнира используйте, например, морковь. Кроме этого, людям с индивидуальными особенностями, помимо правильной диеты, за 2–3 дня до перелета рекомендуется начать приём специальных препаратов.

5. Большое количество фруктов и овощей

Налегать на фрукты и овощи можно только в том случае, если вы привыкли к такому типу питания. Большое количество клетчатки, наравне с бобовыми и газировкой, может вызвать вздутие живота.

Как правильно? Умеренное количество овощей будет отлично дополнено приготовленным на пару мясом и не вызовет неприятных ощущений. Также можно перекусить легким салатом, заправленным подсолнечным маслом. Кстати, справиться с легким укачиванием помогут кислые фрукты или цитрусовый сок.

6. Незнакомая пища

Перекус перед полетом в новом месте может запросто обернуться серьезными проблемами. Кроме того, не стоит употреблять в пищу «незнакомые» продукты, то есть те, что вы обычно не едите. Ведь результатом может стать не только банальное расстройство желудка, которое осложнит перелёт, но и аллергия.

Как правильно? Отдайте предпочтение тем продуктам, которые вы хорошо переносите. Кстати, кисломолочные продукты с лакто- и бифидобактериями являются прекрасной пищей перед перелетом, однако стоит внимательно отнестись к их срокам годности и условиям хранения, особенно в жаркое время года.

7. Конфеты

Сахар на голодный желудок вызывает процессы брожения, которые только усилятся в самолете из-за перепадов давления. Врачи не рекомендуют летать на голодный желудок, однако если это произошло, то ни в коем случае не перекусывайте шоколадкой или леденцом. Кстати, в безобидной жвачке также может содержаться сахар.

Как правильно? Легкий перекус перед перелетом позволит не испытывать чувство голода, а сладкое лучше оставить на потом.

В заключение напомним, что летать натощак или сразу после обильного приема пищи — одинаково плохой выбор. Лучше всего поесть за несколько часов перед полетом, при этом пища должна быть легкой, но в то же время калорийной. На борту самолета вы будете есть то, что вам предложит бортпроводник, поэтому позаботьтесь о себе заранее — закажите специальное меню, если знаете особенности своего организма.

Источник: rskrf.ru

Фото: globallookpress.com