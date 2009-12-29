Курорты «некраснодарского» края …или отдых с детьми на Урале

«Куда поехать недалеко от Екатеринбурга?», «Посоветуйте санаторий или базу отдыха на выходные», «Подскажите турбазу», «Где отдохнуть на Урале с ребенком, чтобы не пожалеть?» - эти и подобные вопросы не сходят со страниц нашего форума в разделе «Отдых и путешествия». А особенно сейчас, впреддверии Новогодних каникул, они стали наиболее актуальны.

Как человек, часто отдыхающий на местных «курортах», не могу не поделиться некоторыми наблюдениями относительно отдыха на турбазах и в санаториях Урала.

Сразу оговорюсь, что не буду рассматривать вариант корпоративного или молодежного отдыха, т.к. это тема отдельного разговора. Сейчас же хочется оценить пригодность наших баз для пребывания там с детьми. Почему я собрала в одном месте базы отдыха и санатории? По причине того, что подобные «путешествия» для нас чаще всего краткосрочные (как правило, длиной в 2-3 дня), мы не берем в расчет санаторий как место для лечения, а просто как место для загородного отдыха.

В целом, хочется заметить сразу, что отдых на турбазах не самый плохой вариант из всех возможных. Оказывается, персонал современных баз отдыха (по большей части) вполне может продемонстрировать свои способности в таком важном компоненте отдыха как СЕРВИС. Не скажу, что он прямо совсем на высоте, но очень туда стремится, и даже, возможно, что в недалеком будущем достигнет совсем неплохого уровня.

Основная масса баз отдыха на Урале – это реконструированные и отреставрированные бывшие пионерские лагеря. Предприимчивые собственники и управляющие этих баз давно поняли, что очень выгодно отстроить новые современные корпуса, облагородить территорию, продумать варианты досуга и развлечений в течение дня и даже, глубоко после заката, и были абсолютно правы, такой отдых пользуется неплохим спросом. Планировать и оплачивать поездку на базы или санатории нужно заблаговременно, так же, как на любой заграничный курорт, иначе – хорошие варианты раскуплены, нужные номера заняты… К примеру, наш любимый «Салют» в прошлом году в начале июня был раскуплен уже вплоть до конца августа, а это одна из немногих баз с хорошей детской инфраструктурой, которая недалеко от Екатеринбурга. Стоимость, кстати, тоже вплотную приблизилась к расценкам на заграничные курорты. Сутки проживания в выходные дни летом в приличном номере может вполне достигать порядка нескольких сотен долларов (предлагаю прикинуть в уме стоимость недельной поездки - Турция вполне может оказаться дешевле .

Итак, попробуем по порядку. Вопрос едем на базу или в какую-нибудь теплую страну, уже не стоит. Мы твердо уверены, что ближайшие выходные хотим провести на лоне уральской природы, хотя бы в силу того, что надолго уехать из города работа не позволяет, а лететь к морю на пару-тройку дней – это только себя раззадорить. Теперь возникает вопрос «Куда именно едем?». Здесь-то как раз и надо определить критерии. То есть с наличием леса и свежего воздуха мы уже определились. Но, всё же, решили, что нам нужен какой-никакой цивилизованный туризм. И вот тут встает проблема выбора.

Бронь

Иногда, в силу нехватки времени определяющим фактором становится возможность забронировать места по телефону, а оплатить непосредственно по прибытию на место отдыха. Такая возможность точно отсутствует у «Салюта», так как оплату проживания принимают только в городском представительстве, а на самой базе только за дополнительные услуги (баню, шашлыки и пр.). Так что, придется выкраивать рабочее время, чтобы съездить и оплатить свой отдых. «Уральские Зори», «Зеленый мыс», отель «Фонград» и «Хрустальную» можно оплатить на месте.

Номер

Второй нюанс - это НОМЕР, в который приятно вечером вернуться, чтобы переночевать, все вышеперечисленные заведения вполне отвечают этому требованию. В номерах есть всё необходимое: туалет, душ или ванна, холодильник + заполненный мини-бар, телевизор, телефон (иногда даже с прямым номером), полотенца (в том числе, банные), посуда, столовые приборы, электрический чайник (если его нет в номере, можно попросить у горничных).

А сейчас, пожалуй, стоит перейти к описанию каждого конкретного места.

Для примера беру места пребывания из совершенно разных категорий, как по цене, так и по целевому назначению (есть базы, специализирующиеся на корпоративном, молодежном, семейном отдыхе) дабы подобрать оптимальный вариант для отдыха с ребенком дошкольного возраста в случае, если проверенные места все заняты, а отдохнуть очень хочется.

Гостиничный комплекс «УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ» 4****, Челябинская обл., г. Чебаркуль.

Находится на берегу озера с хвойным названием - Еловое. В летнее время представлен полный комплекс водных развлечений. Территория небольшая, но хорошо продуманная. Автостоянка отдельно от основной территории, но в непосредственной близости от корпусов – недалеко в машину идти при необходимости, и, в то же время, можно спокойно отпускать от себя ребенка, с уверенностью, что из-за угла не вывернет лихой водитель на дикой скорости. Есть несколько коттеджей, «эконом»- , «полулюкс»- и «люкс»- корпуса. Очень удобно оборудована гриль-площадка – для каждого мангала своя собственная пластиковая мебель (столик и стульчики), может разместиться несколько компаний сразу, каждая на отдельной территории. Получается как кафе под открытым небом. В корпусе «люкс» на первом этаже в холле лобби-бар, где можно неторопливо выпить-покурить-поболтать. Все номера в этом корпусе с балконами.

Все развлечения проходят в помещении, где находится ресторан. Это отдельное здание, которое расположено таким образом, что недалеко дойти из любого корпуса, где бы ни было ваше размещение. Ресторан на втором этаже, там же ночью проводят дискотеку. На первом этаже бар, пул, русский бильярд. Если у вас есть стойкие предпочтения к определенным коктейлям, то внимательно следите, из каких ингредиентов бармен их смешивает, на выходе может получиться совсем не то, что вы ожидали . Но качество коктейлей - это, пожалуй, единственное, в чем можно упрекнуть данное место.

Питание «шведский стол», поэтому ребенка накормить чем-нибудь подходящим проблем не было. В стоимость проживания не входит. Оплачиваете у администратора, вам выдают отдельные талончики на завтрак, обед и ужин. По ним и проходите в ресторан. Еда по-домашнему вкусная и разнообразная. Дневной сон нашего ребенка выпадал как раз на время, отведенное для обеда, так нам предложили всё подогреть к тому часу, когда он просыпается и доставить в номер.

Помимо стандартного набора предлагаемых услуг, таких как сауна, русская баня, бильярд, есть кабинет массажа, за совершенно невысокую цену (по сравнению с расценками Екатеринбурга) Вам предложат общий массаж всего тела (да и отдельных его частей тоже), длительностью около часа.

«Уральские зори» предлагает детям небольшую, но хорошо оснащенную современную детскую площадку с горками, «лазалками», подвесными кубиками «крестики-нолики», а также, большие крытые качели (на которых, кстати, очень любят качаться и взрослые ); не менее современную детскую игровую комнату с большим батутом и другим развлекательным детским оборудованием (стоимость посещения чисто символическая, оплата почасовая). Зимой каток, снегоход по замерзшей воде Елового озера и Сноу-тюбинг (катание с извилистой горки в «бубликах»), для повзрослевших детей и активных взрослых – горные лыжи (гора небольшая, но тем не менее оснащена мини - подъемником). В общем, детская инфраструктура представлена в полной мере. Персонал вышколен, даже создается впечатление, что им искренне небезразлично как вы проведете свой отдых. А именно там вы проведете его отлично – не сомневайтесь!

Санаторий «ЗЕЛЕНЫЙ МЫС» ,Свердловская обл., г.Новоуральск.

Находится между городами Первоуральск и Новоуральск, недалеко от озера Таватуй, на берегу Верх-Нейвинского пруда. Состоит из трех корпусов с размещением «стандарт» и «полулюкс», а также одного отдельно стоящего двухэтажного корпуса «люкс».

Стандартный пакет предлагаемых услуг: сауна, бильярд, крытая беседка для шашлыков и т.п. Есть тренажерный зал и солярий. В будние дни можно сделать запрос на организацию экскурсий по близлежащим достопримечательностям.

Столовая находится в отдельном здании, в нем же бар, танцпол, там же проводятся вечера с живой музыкой. Питание трехразовое, как в обычной рабочей столовой (даже в некоторой степени слишком диетическое – санаторий всё-таки), столы накрывают на время, отведенное для еды. Включено в стоимость проживания. И не дай вам Бог прийти за 15-10 минут до окончания, узнаете всё, что про вас там думают, и кто там главный! J Хотя на обед в день заезда мы опоздали, нас всё-таки «любезно» согласились покормить, при этом размахивая тряпкой вокруг нашего стола и практически сметая посуду с еще недоеденным блюдом.

В санатории «Зеленый Мыс» так же есть открытая детская площадка, библиотека. Имеется детская игровая комната, но во время нашего пребывания, она была закрыта в виду отсутствия воспитателя, поэтому оценить оснащенность не было возможности. Посещение библиотеки, дискотеки и детской комнаты входит в стоимость номера, отдельной платы не требуется. В общем, я думаю, при желании, занять ребенка есть чем.

Территория большая, зеленая, асфальтированная, через дорогу пруд.

Машины паркуются прямо рядом с корпусами и свободно передвигаются по всей территории санатория, поэтому не отпускайте детей одних за пределы детской площадки. Хотя просто погулять по территории санатория очень неплохо. Но, на мой взгляд, это единственно, ради чего стоит туда приехать (в данном случае речь о лечении не идет, о его качестве судить не берусь).

Так как это всё-таки санаторий, то есть в первую очередь место для оздоровления и лечения, то контингент соответствующий. Исходя из этого и подобран персонал. Если есть желание окунуться в советское прошлое – вам прямая дорога на отдых в этот санаторий. Если же для кого-то сервис и отношение персонала не на последнем месте, то ехать туда я не рекомендую. Естественно, это сугубо индивидуальное мнение. Если от пребывания в данном месте у кого-то остались исключительно положительные впечатления, я ни в коем случае не берусь их оспаривать.

База отдыха «ОСТРОВ СОКРОВИЩ», 20 км по Режевскому тракту.

Парковка отдельно, по территории базы машинам просто негде ездить, дорожки исключительно пешеходные. Две площадки для шашлыка, одна из них в виде крытой веранды на огромное количество человек. Сама база состоит из административного корпуса, двух современных спальных, двух стареньких деревянных корпусов, и корпуса, отведенного под бассейн (в нем же массажное кресло, велотренажер и конференц-зал). На каждом этаже новых корпусов перед входом в номера есть небольшой холл с диванами и столиком, здесь же отведено место для курения, но в самих номерах запаха нет, а также в холлах стоят красивые аквариумы с рыбками.

Отдельной благодарности заслуживает наличие отопления, которое работает даже в прохладную летнюю погоду, когда на улице непрекращающиеся проливные дожди. Так что, если у вас дома отопление уже отключено, а погода еще не готова радовать теплом и солнцем, можете смело выбирать эту базу для отдыха – не замерзнете .

«Остров сокровищ» для детей особо не предусмотрен. Из немногих развлечений: 2 деревянные горки (не в очень приличном состоянии), песочница, вольер с медведем (обещали еще оленей, но их почему-то не было). А также фонтан (в темное время суток включается подсветка – очень романтично ), заасфальтированные дорожки, по которым можно неторопливо прогуливаться, а ребенку покататься на велосипеде (велосипед предусмотрительно взяв с собой), ну и, конечно, шикарный бассейн с «грибочком» (такой своеобразный холодный душ) и джакузи (в джакузи вода горячая, в бассейне холодная). Вход довольно пологий, поэтому ребенка завести можно (если холодной воды не испугаетесь), чем дальше, тем глубже. А в джакузи глубина примерно метр, возможно чуть больше. Одно НО – детей в бассейн берут с 5 лет. С детьми младше 5 лет - через разрешение заведующей, с подпиской, что вы сами берете на себя ответственность, если не дай Бог, что-то произойдет, т.к. бассейн для совсем маленьких детей не оборудован.

Столовая в административном корпусе, который от жилых корпусов отделяет вся территория базы (территория, правда, не слишком большая, поэтому пугаться не стоит). В ней же бар. Вечерних развлечений там не проводят. Еда довольно приличная, но «ресторанная», поэтому для детей подходит выборочно, надо заказывать что-то отдельно, либо везти с собой. В стоимость проживания не входит.

Естественного водоёма поблизости нет, но в летнее время работает бассейн под открытым небом.

В целом, очень достойное место для отдыха, даже при отсутствии специализированной детской инфраструктура, занять ребенка можно, к тому же летом много цветов, зимой тоже зелено, т.к. вокруг сосновый лес, поэтому прогулки по территории особенно приятны. Дорожки заасфальтированы таким образом, чтобы не помешать произрастанию деревьев, поэтому естественные условия сохранены. Территория очень компактная, но без сомнения уютная. По поводу работы персонала нет никакого негатива, но и позитива тоже нет. Делают всё, что положено по инструкции, но не более.

База отдыха «САЛЮТ» , Свердловская обл. г. Верхняя Сысерть.

Находится прямо на берегу Верхнее-Сысертского пруда в сосновом бору. Есть прекрасно оборудованный песчаный пляж со всей необходимой соответствующей инфраструктурой.

Территория самой базы большая, но немного «дикая», заасфальтированы только центральные дорожки, отремонтированы не все корпуса, многие до сих пор выглядят так, как выглядели во времена, действующего на этой территории, пионерского лагеря, но, почему-то это особо не напрягает. Парковка отдельно, по территории базы машины не ездят.

База состоит из двух капитальных («Юбилейный» и «Романтик»), трех летних корпусов, одного семейного домика и двух коттеджей. Имеется русская баня с купелью. А также готовилась к запуску в эксплуатацию совершенно новая сауна с бассейном, массажным кабинетом, солярием и зимним садом. Две крытые площадки-беседки для барбекю и шашлыка. На берегу открытая асфальтированная площадка с мангалом и пластиковой мебелью.

Если выберете отдых в «Романтике», будьте готовы к тому, что в номерах нет туалетов и душа, эти удовольствия общие, на каждый этаж. «Юбилейный» для более взыскательных персон, т.к. именно в нем, представлен полный спектр удобств. В независимости от корпуса, в каждом номере есть набор посуды, телевизор, полный комплект полотенец.

Столовая и бар в отдельном корпусе, но совсем рядом с жилыми корпусами, дискотека там же, но шума в номерах нет. Однозначно о качестве питания сказать не могу. Первый раз ездили – еда была не вкусная. Во второй, наоборот, всё очень нравилось. Персонал там очень гордится своей кухней. В стоимость не включено, обязательно оплачивается обед, а завтрак и ужин по желанию. Для детей делали отдельные блюда, хотя мы даже не намекали. В принципе, это было не обязательно, т.к. даже при отсутствии отдельных детских блюд, ребенка от 2-3 лет накормить можно не опасаясь, но такая забота персонала о наших детях нам очень понравилась.

Отдельно хочу остановиться на детской инфраструктуре. Это и детская игровая площадка под открытым небом прямо в сосновом лесу среди деревьев (современное красивое оборудование - три горки, всевозможные «лазалки», песочницы, качели), и открытая спортивная площадка, и детская игровая комната (замечательный педагог, множество современных игрушек и игровых комплексов, парочка детских спортивных тренажеров, мягкая игровая «комната», показ мультфильмов), и библиотека. Есть еще какие-то спортивные мероприятия на открытым воздухе, типа, катания на лодках, коньки, лыжи, но мы там оба раза были в межсезонье, поэтому не смогли оценить прелесть ни летних, ни зимних предложений. Кстати, приятная мелочь, посещение библиотеки и детской игровой комнаты входит в стоимость проживания! При этом, сдать своё чадо на попечение воспитателя можно на неограниченное количество часов, в пределах графика работы игровой комнаты (с утра до 19.00), а можно, наоборот, провести в ней время вместе с ребенком. Иногда, по улице гуляет большая ростовая кукла в сопровождении фотографа, можно сделать снимки, которые вы получите в этот же день. Для детей есть всё необходимое и даже больше .

База отдыха «Салют» - это оптимальный вариант для отдыха с ребенком вблизи города Екатеринбурга. Здесь волне можно совместить несовместимые вещи - отдохнуть с ребенком, отдыхая от ребёнка, находясь при этом в постоянном контакте с ним .

Персонал внимательный, заботливый, в некоторых вопросах у них даже получается предугадывать ваши пожелания, в общем, достаточно высокий уровень обслуживания. И вообще, какая-то уютная и домашняя атмосфера окружает с первой минуты пребывания. Будто бы после длительного отсутствия приезжаешь обратно в родительский дом J. Вернуться еще и еще раз туда хочется, безусловно!

База отдыха «ХРУСТАЛЬНАЯ», Свердловская обл., в 15 км от г. Первоуральск.

Здесь всё очень необычно в самом негативном смысле этого слова. Начиная с того, что территория базы разделена между разными собственниками (когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, а выйдет из него не дело – только мука… это еще дедушка Крылов верно подметил…), мука в данном случае для отдыхающих .

Непосредственно самой базе достался коттедж на 22 человека, бассейн и второй корпус. Хотя корпусов на территории базы много, как они распределены для отдыхающих – загадка, т.к. в данный момент во всех жилых корпусах проживают рабочие, привезенные в наш славный город на заработки вахтовым методом.

В составе базы, но с отдельным управлением есть отель «Хрустальная» . Небольшое двухэтажное современное здание, которое считается корпусом «люкс», но тянет в лучшем случае на «полулюкс» и то с натяжкой. Довольно скромная отделка номеров, есть телевизор со встроенным ДВД-проигрывателем, холодильник, из посуды - два бокала и тарелка, имеется душевая кабина, мыло и гель для душа. Тем, кто ждет от «люкса» шикарных условий, нужно ехать в другое место.

Бесспорным плюсом является то, что еда по индивидуальному заказу, то есть вы сами выбираете блюда, можете сказать повару, сколько соли, перца и прочих ингредиентов хотите видеть в готовом блюде, поэтому проблема, чем кормить ребенка здесь не стоит по определению, вам приготовят всё самое диетическое, что только захотите. Завтрак входит в стоимость проживания. Обед и ужин оплачивается отдельно. Бар-столовая находится на минус первом (или нулевом…) этаже отеля, там же бильярд.

Несмотря на разделение, территория базы для отдыхающих общая, в принципе, она очень большая. НО! Гулять там негде. Дорожки в непонятном состоянии, на детской площадке мусор не вывозили, наверное, со времен основания, в некоторых местах посажены цветы, но их практически не видно из-за зарослей дикорастущей травы, крапивы и т.п. Забор вокруг территории выломан, местные жители ст. Хрустальной спокойно ходят через базу со станции, машины свободно ездят с бешеной скоростью. Хотя и здесь можно найти положительный момент – сразу за выломанным забором есть продуктовый магазин, в котором можно купить сок, молоко, фрукты, мороженное и другие необходимые детям продукты, не переплачивая двойную цену в баре отеля.

Наше пребывание там выпадало как раз на День независимости, погода еще не установилась, шли дожди, а отопление на базе было уже отключено. В принципе, вопрос решился к вечеру покупкой обогревателя в наш номер (администрация отеля легко пошла нам навстречу). Стоит заметить, что персонал отеля, хотя и не привык к капризам клиентов, но всячески старался нам угодить. Особенно вырос уровень сервиса после упоминания о выходе в свет этой статьи . Значит могут, если захотят!

Отдельного внимания заслуживает огромный двадцати пятиметровый бассейн, расположенный на территории базы. Для взрослых в нем очень хорошие условия. Глубина по всей поверхности 180см, поэтому если ребенок еще маленький и сам не умеет плавать, его туда лучше не водить, «мелководья» нет. В этом же здании есть бар, где можно купить свежевыжатые фруктовые соки, сауна, тренажеры, солярий. На входе есть мини-магазинчик, где можно приобрести необходимые принадлежности для посещения бассейна: очки, купальники, сланцы и пр. Было замечено, что люди приезжают на базу исключительно ради бассейна, то есть без проживания. Поплавали и уехали домой. Персонал в бассейне очень приветливый, что делает посещение еще более приятным.

Резюмируя вышесказанное, хочу отметить, что это был самый не подходящий вариант для отдыха с детьми. Здесь их занять совершенно нечем! Данное место подходит для отдыха огромной шумной компанией. И то, с размещением в отдельном коттедже, площадка перед ним оборудована мангалом и пластиковой мебелью, либо для заплыва в бассейне с последующим размещением на втором этаже этого же корпуса.

Отель «FonGrad Resort SPA Hotel», Челябинская обл., г. Миасс, оз. Тургояк.

Совершенно новый отель с совершенно новой для Урала концепцией отдыха. Состоит из главного корпуса и девяти двухэтажных коттеджей.

Парковка на отдельной охраняемой территории, недалеко от коттеджей и главного здания, но машинам разрешается заезжать на территорию отеля для выгрузки-погрузки чемоданов с вещами. Но, поскольку, эта площадка непосредственно для проезда транспорта не предусмотрена, то водителей-«лихачей» замечено не было, так что за безопасность детей можно не переживать.

А отдыхающих с детьми там действительно очень много, т.к. данное место наиболее удачный выбор для проведения кратковременного семейного отпуска. Для детей представлена полная инфраструктура. Замечательная детская комната с горкой, «сухим» бассейном, огромнейшим автотреком (таким, где машинки на пультах управления), всевозможными играми и игрушками. Отдельного внимания заслуживает персонал детской комнаты. Вот где работают действительно хорошие организаторы! Я, да и другие родители, даже опомниться не успели, как оказалась в центре водоворота событий детской активности – кто-то пытался выбить кегли, кто-то строил корабль из огромных деталей мягкого конструктора, кто-то кидал мяч в баскетбольную корзину – в общем, без дела не оставался ни один взрослый, ненадолго задержавшийся на пороге. А что уж говорить о детях…Наших детей оттуда вытащить можно было только в обмен на кислородный коктейль, который, кстати, подают в фито-баре на втором этаже главного корпуса в первой половине дня. Там же, но уже ближе к вечеру (и не каждый день, конечно), проводятся для детишек спектакли, с которыми приезжает театр г. Миасса. Нужно заметить, что вся «детская» жизнь в отеле проходит строго по расписанию. Каждый час отведен под определенное мероприятие: просмотр мультфильмов, лепка из пластилина, активные игры и так далее, в хорошую погоду воспитатели сами выводят детей на прогулку.

Однако, несмотря на наличие детской комнаты, хочется, чтобы и на свежем воздухе ребенок находился как можно дольше и был чем-то занят. Здесь эта проблема решена с помощью большой детской площадки. Она находится в непосредственной близости к пляжу, и в летнее время вход на эту площадку платный. Пляж вполне соответствует современным требованиям. Имеются лежаки, навесы и вся необходимая пляжная инфраструктура – туалеты, кафе и водные развлечения. Помимо этого на берегу озера расположено несколько площадок для барбекю, русская баня (в зимнее время с оборудованной прорубью).

В этом месте можно найти всё необходимое для активного отдыха. Есть прокат велосипедов (в том числе и с дополнительными сидениями для маленьких детей), квадроциклов (с экскурсиями по местным достопримечательностям) и т.п.; в зимнее время здесь заливают каток, для лыжников прокладывают трассы, а на Крещение оборудуют в озере купель, которую освящает служитель церкви.

Любителям же спокойного и размеренного отдыха, предоставляется выбор любого комплекса массажей. Недаром же отель носит название СПА-курорта. В отеле представлены совершенно разные программы для души тела: стоун терапия, омоложение, коррекция фигуры и т.д., причем, каждая из них адаптирована отдельно для мужчин и женщин. Если же массаж по какой-то причине вам не нужен, можно смело выбирать бассейн – полтора часа удовольствия (а именно столько длится один сеанс) вам обеспечены. В бассейне очень комфортная температура воды, нехолодная, чуть ниже температуры тела. Глубина одинаковая по всей площади, примерно до шеи человеку среднего роста, то есть купание с ребенком, которого нужно держать на руках, вполне возможно. Есть разные функции, типа джакузи, гейзера, водопада, которые можно включать и выключать по своему усмотрению, полотенца выдаются без ограничений. Есть зона для отдыха – стол, несколько стульев, кулер с водой, чайник, чай, сахар. Также имеется финская сауна и турецкий хамам. Всё входит в стоимость посещения бассейна (стоимость, надо сказать, совсем невысокая, особенно в отличие от цен на массажи).

Главный корпус отеля выполнен в стиле средневекового замка (даже персонал ресторана одет в униформу, соответствующую этой эпохе), на входе - учтивый швейцар, в холле – большой (почти настоящий ) камин, на ресепшне – слащаво-вежливые администраторы. По всему видно, что руководство отеля очень требовательно к персоналу.

Помимо главного корпуса существует девять маленьких трехкомнатных коттеджей, рассчитанных на проживание одной семьи. Коттеджи объединены общей территорией и стоят слегка особняком от главного здания, что может быть не вполне удобно для семей с детьми зимой и в межсезонье, так как одевать и раздевать детей придется неимоверное кол-во раз в день, когда вы захотите покушать, поплавать в бассейне, развлечься или сдать ребенка в детскую комнату – ведь всё это происходит в главном корпусе. На этой же территории расположены деревянные фигуры на тему «Белоснежка и семь гномов», стилизованный колодец, телега и мельница.

Номера в отеле следующих категорий: «стандарт», «студия», «полулюкс», «люкс». Коттеджи по стоимости приравнены к «люксам», по уровню комфорта сравнивать не берусь. В «люксах» огромная ванна «джакузи», в коттеджах малюсенькая ванночка размером 120 см - для кого-то разница может оказаться существенной . Еще на втором этаже коттеджа потолок отделан большими деревянными балками, а так как высота потолка небольшая, вся эта конструкция как-то тяжело давит на восприятие и находится там некомфортно. Не претендую на объективность. Кто-то, возможно, даже не заметит этих недостатков.

Номера категории «люкс» все без исключения находятся на четвертом этаже (главный корпус). Балконов там нет, что тоже не вполне удобно, особенно в летний период, когда вид из окна так и манит полюбоваться . Но это, пожалуй, единственный минус этого номера. Остальное – сплошные плюсы: две просторные комнаты, в спальне – большая кровать, туалетный столик, пуф и напольная многоярусная вешалка для одежды, при необходимости, поставят кроватку-манеж.; в гостиной – круглый стол, комод, раскладной диван, шкаф с посудой, холодильник, телевизор, двд-проигрыватель, подключение к интернету.

Номера категории «студия» однокомнатные. Очень просторные, оснащение попроще, интернета нет, но холодильник и телевизор присутствуют . В ванной комнате, кроме всего прочего, также как и в номерах более высокой категории, имеются халаты и одноразовые тапочки. Также есть напольная сушилка для белья.

Стандартные номера очень маленькие по площади, но достаточно уютные. Есть номера с двумя односпальными кроватями, есть с одной двуспальной, если для вас это момент принципиальный - уточняйте при бронировании. Телевизор имеется. В ванной комнате все необходимые гигиенические принадлежности.

Питание неплохое, для дошколят всегда найдется диетическая пища (каши, отварные и свежие овощи, бульон, суп, рыба или мясо без обжарки и огромного кол-ва специй, выпечка), в стоимость проживания не входит, оплачивается отдельно. В определенные часы «шведский стол». Между завтраком, обедом и ужином можно выбирать по меню. Довольно часто проводятся тематические вечера (как правило, после основного ужина). Места за столиком на тематический вечер (например, «Вечер глинтвейна», «Вечер русской кухни» и т.д.) нужно бронировать заранее, выбор блюд по меню, оплата отдельно. Тематический вечер представляет собой ужин, приуроченный к какой-то праздничной дате. На нем обязательно есть ведущий праздника, живая музыка и т.п. Желающим посетить подобные вечера, нужно придерживаться определенного дресс-кода (вход в спортивных костюмах, мягко говоря, нежелателен).

В целом, надо сказать, что отдых на достаточно высоком уровне. Однако, хочу предостеречь «и на старуху,- как говорится, - бывает проруха». В один из приездов наш отдых был подпорчен, тем что две семьи, нашу и наших друзей, разместили в одном номере. Бронь мы делали по телефону на два «люкса», а когда приехали, оказалось, что администратор решила, что мы все вместе вполне можем разместиться в одном. Наше счастье, что «люксы» там двухкомнатные. Расселили нас только на четвертый день отдыха. Поэтому, если у вас есть возможность, скидывать свою заявку на бронирование по факсу или электронной почте, непременно воспользуйтесь этим, дабы в последствии вам не смогли рассказать, как вы жаждали отдохнуть двумя семьями на одной площади .

Рассказ о «Фонграде» неожиданно получился довольно объемным. Видимо, потому что это самые свежие и наиболее полные воспоминания. Если информация, собранная в этом материале, принесет кому-либо пользу или поможет развеять сомнения, значит затея рассказать о том, чего не пишут в рекламных буклетах, была не напрасной.

Отмечу, что во всех этих местах отдыха, мы были в период с 2007 по 2009 г., поэтому, если там, где мы были пару лет назад, какие-то недочеты за это время были устранены, то я только рада этому обстоятельству .

Вот, собственно, на этом хочу закончить свой анализ, пожелать вам сделать безошибочный выбор, а также хорошего настроения и приятного отдыха!

Ноябрь 2009 год