В Италию семьей с двумя детьми, бабушкой и племянницей

Часть практическая

Задачи : отдохнуть, совместить, по возможности, пляжный и "экскурсионный" отдых, не обидев маленьких деток, не любящих просто лежать на пляже родителей, бабушку и 10-летнюю девочку . Задача сложная, частично ее выполнить удалось.

Погода : неустойчивая. Случались и дожди, и тучи, и прохлада (до 18 градусов) и жара (до 32). Впрочем их 18 от наших сильно отличаются - в футболке комфортно, нет холодного ветра. Море (точнее моря: Лидо ди Езоло находится на Адриатическом, а Чинкуале - на Тирренском) было по курортным меркам прохладным, по уральским - вполне пригодным для купания. Перед отъездом конечно уже прогрелось. Вообще говорят, обычно в это время теплее! В новостях постоянно показывали пустынные пляжи, но мы купались практически каждый день и были довольны . Кстати, про море - Адриатика показалась какой-то серой и мутной, Тирренское море оправдало наши ожидания - прозрачное, синее. Пляжи в Лидо ди Езоло поделены на кусочки, принадлежащие разным отелям, был "островок" и от нашего, бесплатно, поэтому стоимость шезлонгов не знаю. Вообще были мы там до открытия сезона, поэтому никаких матрасов не было, да и работников пляжа особо не видели. Зато видели толпы торговцев, о чем написано ниже... Стоимость шезлонгов на Тоскане меня лично убила - 2 шезлонга и зонт 40-46 евро, хотя возможно есть и более дешевые пляжи.

Природа : в Лидо ди Езоло какая-то невыдающаяся, все в каком-то сероватом мареве (может быть из-за погоды?) Радуют глаз домики и газончики вокруг них с розами, остальное как-то мало впечатлило. В Тоскане же - красотища! Горы, небо, зелень, пальмы, жасмин, синее море (правда, увидеть его реально только с пляжа).

Отели : брали апартаменты в обоих местах. Домино (очень неплохой отельчик! симпатичный, новый, с неплохой фитнес-студией, мы ее правда только с балкона осматривали:) , детской площадочкой, бассейном(с джакузи и детской частью с фонтаном), ресторан вроде неплохой, но мы сами готовили или перекусывали в более романтически выглядящих кафешках-пиццериях. Сервис вполне на уровне, единственное - далеко не все могут говорить по-английски, когда мы приехали, на рецепшене было очень сложно объясниться, потом были более лингвистически подкованные портье. По-моему для трешки отель ооочень даже хороший - в последнюю ночь в Италии ночевали в четверке, которая была раза в 2 хуже.. На кухне-плита, микроволновка, холодильник. Душ, не ванна, Леонида купали в надувном бассейне .

Вилла Ундулна в Чинкуале - 4-ка. Номер был просто гигантским, с огромной террасой, в ванной комнате были и душевая кабинка и полноценная ванна, была стиральная машинка - все это с лихвой компенсировало некоторую обшарпанность. На кухне плитка, электродуховочка, холодильник. Под конец отпуска в отеле было много русских, на рецепшене есть русскоговорящий портье - узнали об этом, когда выписывались . Отель типа санатория - много услуг косметологических, массажных и тыпы. Бассейн - песня. Крытый, крыша раздвигается, двери-окна открываются, т.е. в любую погоду очень комфортно. Вода из термального источника, типа дико лечебная и очень соленая. В бассейне два отделения - вода около 30 и порядка 35-36 градусов. В последнем есть джакузи. Там мы купались полным составом и каждый день, всем оочень понравилось. Стоимость - для постояльцев отеля - бесплатно, просто для посетителей что-то где-то 35 евро за час.

Питание : вообще нет никаких круп, только кукурузная полента - по консистенции и времени варки что-то вроде нашей манки. Ну и рис. Для нас это стало неожиданной проблемой. Кирке купили поленты и детской растворимой кашки, остальные сели на хлопья на завтрак. Нет кефира и чего бы то ни было подобного - даже слова итальянского соответствующего нет, есть актимельки и фруктовые питьевые йогурты. Творог зерненый и рикоста - мне понравилось, дочке нет . Так что кальций получали преимущественно из сыра . В остальном с продуктами проблем нет, хотя стоит практически все дороже, чем у нас. Явно дешевле и лучше только вино и кофе! Ну клубники и черешни наелись, остальное, наверно, не вполне спелое попадалось. Овощи-фрукты практически все что-то в районе 3-х евро, плюс-минус. Мало и редко что в какую-либо сторону "выпадает".

Кофе - божественный (эспрессо от 75 центов, в туристической зоне обычно евро-полтора), мороженое оочень вкусное, на каждом шагу в Лидо ди Езоло стоят "желатерии", где можно набрать самых разных цветных шариков. Лично я "занаркоманила" лимонным сорбетом, сейчас у меня ломка - у нас лимонного мороженого и йогурта лимонного тоже днем с огнем... . По деньгам спорим, муж говорит евро за шарик, мне запомнилось - 2 евро. Пиццы в принципе понравились все, какие ели, лазанья, паста... Все вкусное, все в районе 7-8 евро плюс-минус.

Шопинг - ну и так все знают, что в Италию ездят за ним, но нам тут не вполне повезло. В Лидо ди Езоло он не состоялся, там, где гуляли, в основном представлена чайна, если очень поискать, найдутся бенеттон и стефанель, ну и еще от силы пара магазинчиков. Есть здоровенный торговый центр Лагуна, но мы в него можно сказать не попали (только продуктами затарились), там, думаю, можно шопингнуть. В Форте де Марми в основном бутики именные, Армани-Версаче-... Найти что-нибудь попроще – ой, как непросто! Подъезжая к Милану, видели огромное количество гиганццких торговых центров, но наш путь лежал мимо , некогда было. Дьюти фри в Милане оочень немаленький, но и в него мы не попали, обломались по-полной. Не судьба Но и тем небольшим "уловом", что все-таки привезли, очень довольны, у нас в тех же магазинах такое - фиг найдешь!

Вот собственно и вся информация, которая может быть полезной, далее уже чистое графоманство.

Часть лирическая, длинная...

Второй наш отпуск у моря сразу планировался длительным (на месяц) и в страны не слишком жаркие, и чтоб вернуться назад в лето, причем наше уральское лето хотелось тоже захватить по максимуму, т.е. отправление планировали на май. Думали про Черногорию, но побоялись, что еще прохладно будет, в результате выбирали между Критом и Италией. Мне, в принципе, хотелось и туда и туда, так что сыграло папино желание показать семейству Италию (он уже там бывал), и своевременно добавившийся прямой рейс до Милана.

Планировать отпуск начали в феврале, обратились к агенту, который отправлял нас на Тенерифе... и - тишина... Изначально собирались арендовать домик или квартирку, нам показали кое-какие варианты и на этапе подтверждения агентесса начала нас откровенно динамить. В результате в апреле уже "ушли" подобранные варианты и мы вернулись к началу. Обратились в другое агентство, попросили подобрать либо апарт-отель в Италии, либо трешечку на Крите, в Бали близ Ретимно. Нам оперативно подобрали искомое в Италии, хотя "случайно" звездность предлагаемых вариантов почему-то повысилась до 4*, а в Греции по каким-то непонятным причинам нам "подобрали" супер-пупер пятизвездочник в центре Ретимно. Слегка выматерившись, забили на Крит, дабы облегчить задачу агенту, и еще раз попросили поискать трешки в Италии.

Задач-максимум было две и совместить их по-простому не представлялось возможным. Хотели побывать в Венеции, хотели пожить в Тоскане. Месяц в Тоскане - дорого, Венеция - далеко, но мы легких путей не ищем. Агента озадачили поиском апартаментов в Lido di Jesolo (2 недели), а там до Венеции рукой подать, затем нам нужно было найти крышу над головой где-нибудь на Тосканской ривьере. В первом месте нам быстро подобрали приличный трешник, а вот во втором "смогли предложить" тока 4*. Посмотрели описание отеля, прониклись и согласились.

К тому моменту искали жилье мы уже на реальный табор, ибо к нашему семейству (папа-мама-дочурка-сыночек) и бабушке присоединилась еще 10-летняя племянница.

В результате всех проволочек отпуск наш с середины мая передвинулся на его конец, ощущение, что мы и правда куда-то уедем, полностью пропало, и 25 мая в аэропорту Кольцово все еще не верилось, что через несколько часов мы будем в Италии. Желающих отправится в Милан в конце мая оказалось так мало, что летели мы на "тушке", вместо заявленного боинга…

И вот, спустя примерно 5 часов, мы приземлились в Милано Мальпенза, где нам нужно было найти контору, в которой мы арендовали машину. Милан нас встретил дождем и примерно 18 градусами тепла.

Выяснилось, что приземлилась наша "ту"шка во втором терминале, куда обычно международники похоже и не летают, а контора - в первом... потеряли некоторое количество времени и нервов на выяснение и путь в первый терминал, загрузились наконец-то в наш форд гэлакси и поехали…

Первое впечатление при виде из окон - легкое разочарование. Какие-то странного вида домишки, своей обшарпанностью напоминающие наши хрущевки, хотя поярче и поэкзотичнее... поля - развалившиеся фазенды-холмы, изредка где-то в горах замки, но далеко и почти неправда ибо почти ничего не видно. Остановились перекусить в придорожном заведении, где я испытала легкий шок, узрев в магазинчике бананы по 5 евро за кило. Понравилось, что на скоростном шоссе пахнет нифига не бензином - выхлопами, а травкой и розами, цветущими у забегаловки.

Ехать нам нужно было часов 5, в Лидо ди Езоло поплутали по навигатору (он нам постоянно диктовал несуществующие или только что пройденные повороты), приехали в наш отель - Домино - уже в темноте. Отель (3*) понравился, номер тоже вполне устроил - трехкомнатные апартаменты (спальня нам с мужем и Ленькой), спальня бабушке с девчонками и гостиная - кухня. Огромный балконище с видом на бассейн и детскую площадку, и на фитнес-студию, где постоянно крутили педали, а мы смотрели и отдыхали .

Завтраки мы не заказывали, особо голодные в первое утро перекусили в ресторане отеля, (6 или 8 евро, не помню), Кильке скормили последнюю баночку дет.питания и банан, и мы с мужем и Ленькой пошли искать магазин с продуктами. Как выяснилось, в очень неудачном направлении. Бабушка с внучками «отрывались» на детской площадке. Наши поиски увенчались сомнительным успехом - магазинишком, где мы смогли купить спагетти, масло-сыр, воду, булки и бананы (уже не по 5, а по 3 евро). И все!

С утра было около 20-22 градусов, облачно, поэтому море пошли искать без купальников, полотенец и тыпы. Море оказалось в двух кварталах, близко. И вот тут меня и мужа постигло страшное разочарование - море было СЕРЫМ. Серое-серое море сливалось с серым-серым невыразительным небом, песок тоже казался серым, а весь воздух каким-то мутным . Но море есть море - оно шумело, набегало, оно пахло, так что я по крайней мере смирилась и с блеклостью, и с мутью. Муж там так ни разу и не искупался! А в тот, первый день единственным (на всем пляже! довольно пустынным и с рядами зачехленных зонтов) отважным купальщиком стала наша Кира, сходу разувшаяся и бегом устремившаяся в воду. Увидев, как она несется, я предложила снять с нее брюки и трусы (на мне в слинге кормился и косился на море Леонидко), пока я озвучивала предложение, бесстрашный уральский деть уже вымочил штанины снизу. Выловили, убрали штаны, дальше раздевать отказались, мол, не полезет. Мама скептически сказала «ога», а Кирка опять ломанула в волну и вылезла из нее мокрая насквозь и ледяная. Отловили, купили взрослую футбу, прямо тут, на пляже, папа взял мокрое чадо на руки и мы пошли домой… Нам с папой и мелким еще предстояло найти по навигатору Венецию, и до 4-х дня сдать там машину, каким-то макаром приехать домой и найти-таки магазин, дабы наше семейство с голоду не вымерло.

Наказали бабушке не голодовать, идти в ресторан при отеле, взяли навигатор, уселись и поехали. Навигатор уверенно повел нас... в порт на паром, каковой нас категорически не устраивал! Пока папо думал, как обхитрить премудрый дивайс, мамо пожелала уточнить, ко скольки нам нужно точно сдать машину. И тут-то мы порадовались исчо сильнее - оказалось, что документы на машину мы благополучно оставили в гостинице. Впомнив несколько нелитературных идиоматических выражений, поехали обратно, взяли бумажки, поставили точку в нужном направлении на навигаторе и поехали... очень боялись опять попасть в порт. Оказались хрен знает где, навигатор утверждал, что правильно едем, но ни одного указателя на Венецию не было. Где-то на обочине встали, поставили точку уже в самой Венеции, в надежде, что сейчас все-таки нас поведет по сухопутному пути, а не кружными путями на паром… Леонид сладко спал на сиденье, мама с папой заметно грелись - времени в обрез. На очередной развязке навигатор повел нас по автостраде, удалявшейся от щита с надписью "добро пожаловать в Венецию" в направлении явно неверном. Однако, щит мы заметили слишком поздно. Времени остаются - минуты, мы колесим фиг знает где, рромантика..! Каким-то чудом мы все-таки успели! Офис оказался прямо перед площадью с автобусами, так что вопросов, как мы поедем обратно, удалось избежать. Муж предлагал погулять, однако я не могла расслабиться, ибо уже почти вечер, на мелком - предпоследний памперс, дочка-племяшка с бабушкой, владеющей только русским и чуть-чуть арабским, и без еды. Купили билет на автобус, до него было минут 30-40, рысцой пробежались до каналов, нашли кафешку, заказали по кофейку, полюбовались на гондолы, сын у нас оказался практически в такой же футбе, как гондольеры! Вышло случайно, но улыбнуло .

В автобус сели без приключений, на конечной в нашем городишке оказался супермаркет, где мы благополучно затарились, нашли транспорт до отеля и успешно прибыли в пункт назначения. Наши за день угулялись, однако в ресторацию пойти не отважились, ели мороженое . Короче, тут же наварили супа .

В дальнейшем все было спокойнее - отыскали магазины поблизости, опробовали бассейн в отеле (до нас желающих там купаться не было в принципе, не сезон, джакузи-фонтаны даже не включали, ради нас включили, но полотенец-матрасов мы там так и не увидели до самого отъезда.) Вообще первую неделю кроме нас в отеле была всего пара семей, когда уезжали - все было заполнено, однако сезон, судя по всему еще не начинался - матрасов так и не появилось - ни в отеле, ни на пляже. По итальянским меркам было холодно, по нашим - вполне лето, купались каждый день .

Испытанным автобусным маршрутом вывезли всю компанию в Венецию, но не очень удачно , было жарко, бабушка устала, племяшка оказалась совсем не туристом, дочку, где позволяла местность, везли на коляске, ей вроде было неплохо, сына я несла в слинге, где он умудрился и поесть и поспать, но впечатления от города несколько смазались из-за недовольства в рядах туристов, поэтому еще раз мы съездили в Венецию малым составом папа-мама-ляля в слинге, и наконец-то нагулялись от души! С коляской там очень неудобно из-за мостов и лесенок, а так мы шли куда хочется и уже не грелись, что кто-то устанет и недоволен. В Венеции мне показалось... уютно. Не было трепета, не было дикого восторга, а было ощущение чего-то уже виденного - во сне или наяву, иногда киношного немного, но в общем и целом очень душевного, лабиринты улочек, каналы, мостики, история, а будто бы гуляешь по городу, где играл в детстве - все знакомо и незнакомо и на душе такой волшебный покой. Кинули денежку в канал , надеюсь, еще погуляем!

На Сан Марко, где в прошлый раз дочка напинала всем голубям, которых смогла догнать, посидели в старинном кафе "Флориан", попредставляли, как тут попивал кофеек Казанова...

Еще одна вылазка, о которой мечтала племяшка - в аквапарк - прошла без нас, как раз пока мы гуляли по венецианском улочкам. Мы все не могли собраться и поехать в этот самый аквапарк - машину сдали, а автобусы как-то не слишком вдохновляли. Наконец решились, я подошла к портье с вопросом, как доехать на автобусе до акваландии, он заулыбался, поманил меня во двор. Зачем, говорит, на автобусе - видите, акваландия там! и правда, оказалось из наших номеров был виден верх какой-то трубы. Гыы..

Пешком оказалось идти минут 10, но аквапарк был закрыт... типо, погода плохая. Во второй раз (на следующий день) туда отправились бабушка с девчонками, уже без нас, вернулись в восторге, даже мы слегка пожалели, что не успеем уже туда сходить - назавтра нужно было уезжать.

Из Венеции мы вернулись на машине, которую забронировали еще из екб на оставшиеся 2 недели.

В последний же день собрались и пешком же добрели до аквариума-террариума, куда все собирались и так и не собрались доехать на автобусе. Впечатлились пауками-рыбами-бабочками-черепахами.

Еще вкратце о Лидо ди Езоло - это место чисто семейного отдыха, практически все отдыхающие - семьи с детьми, причем, как правило, именно с детьми, а не с одним ребенком! Если с одним, значит мамашка с пузищем . Пляж песчаный, море мелкое, негрязное, но не синее, как будто с песчаной взвесью. Однажды после дождя к берегу прибило толпу медуз, и они колыхались там до следующего дня, в море никто не купался. Вообще купающихся кроме нас было немного - море было не слишком теплое, вполне сравнимое с нашими местными водоемами по температуре, до парного молока далековато, но вполне можно покупаться. Погода была всякая - от 20 до 32, кофты надевали один раз, вполне комфортно было даже в дождь. Дожди были несколько раз в первой половине дня, после дождя сразу выглядывало солнце, и мы шли на море. Вечером близлежащая улочка закрывалась для транспорта и становилась эдаким бродвеем, по нему толпами брели отдыхающие с колясками, забредали в местные пиццерии, магазинчики, ели очень вкусное мороженое, пили одуряюще ароматный кофе и прочие напитки, катали детев на многочисленных аттракциончиках. (Из-за обилия "игрушек, в которые кидают денежки" у Кирки именно об этом городишке остались самые теплые воспоминания). Катались на велосипедах, в том числе прикольных педальных многоместных кабриолетах. Оживленно, довольно весело, но за душу не берет. Меня лично угнетал длинный ряд лавочек с китайской одеждой-обувью (приличных магазинов там раз-два и обчелся - бенеттон, стефанель, геокс, лакоста (в последнем, правда, ни одной лакосты не увидели) - практически все! Пожалели, что не выбрались больше в тот торговый центр на автостанции, где первый раз опродуктились, там поди были нормальные магазины. Хотели маленько приодеться, но не вышло .

Дополнительно упомяну, что в ресторанчиках обалденно вкусное "вино делла каза" - домашнее вино своей провинции... Везде потрясающий кофе... Купили себе кофеварку-мокку, если любите кофе и собираетесь в Италию - советую купить!! Теперь пьем кофе только из нее, из бошевской кофеварки кофе, который нас более чем устраивал раньше, уже "не катит".

В общем и целом получили спокойный семейный отдых, слегка разбавленный походами а-ла руссо в стиле Ивана Сусанина и венецианскими красотами. В Венецию хочется опять, в Лидо ди Езоло пожалуй нет!

Огорчила мутная какая-то природа, наличие комаров, которые подтянулись туда к концу нашего отдыха просто в несметных количествах, видимо, вслед за подтягивающимися туристами - комары портили нам вечерние прогулки и испортили все фотки с дочкой, ибо фингал от укуса продержался на ней почти все время, что мы там отдыхали. Но это так, мелочевка.

Оочень сильно нам не понравились местные черные братья на пляже . Я ни в коей мере не расист, но я ненавижу, когда мне мешают отдыхать, а они мешали! Толпами ходили по пляжу, очень навязчиво предлагая сумочки "от луи вюиттон" и пр. Только глаза закроешь, очередной возникает с полотенцами или очками или еще чем-то и навязчиво это предлагает, не замечая ни закрытых глаз, ни спящих детей, ни недовольной интонации. Самый минусовый минус из всего отдыха - насладиться морем, и чтоб никто не мешал можно было только в море .

В Тоскану мы выехали часов наверно в 10-11 утра, добрались по навигатору вполне благополучно, если не считать плутания в самом конце путешествия, когда мы случайно осмотрели окрестные городки - Виараджо и Форте де марми, наш отель был в Чинкуале - 5 минут ходьбы от границы с Форте де марми. Отель Вилла Ундулна, на этот раз аж 4* приятно порадовал нас очень хорошо говорящим по-английски ресепшеном, очень просторными, правда немного обшарпанными в сравнении с новехоньким Домино апартаментами, стиральной машинкой и зеленой "нашей" террасой, где с удовольствием носились наши дети. В отеле есть бассейн с термальной водой, вернее 2 бассейна под общей крышей - с водой 30 и 36 градусов, последний с джакузи, ляпота .

Переезд оказался нетяжелым, хотя и не самым коротким - часов 5 наверно были в пути. Перекусили в автогриле и без устали любовались пейзажами - сначала полями с развалинами каких-то усадьб (нинаю, как они называются по-итальянски, у меня в голове почему-то при виде них всплывало слово гасиенда), затем пошли горы с замками, и наконец, просто горы просто невероятной красоты. К сожалению, остановиться и пофотать было просто негде - скоростное шоссе.

Сама Тоскана вызвала у меня наконец-то восхищенное Вах! и мурашки по коже. Все то, чего хотелось - красота вокруг, буйство красок, пронзительно синее небо, одуряющий запах жасмина, соленый морской ветер, чистейшее море и тишина! Чинкуале - тихое-тихое место с малюсенькими магазинчиками, работающими только по утрам, парой-тройкой пиццерий, кафешек, по-домашнему уютно и мило. Супермаркет там, похоже, один, нашли мы его сразу и без приключений. Очень красивые виды - горы, море, зелень, цветы, все гораздо ярче, чем в Лидо ди Езоло. Единственное "но" - чтобы как следует поглядеть на море, нужно к нему идти, оно почти все "за забором" частных платных пляжей...

Комаров, кстати, тоже на порядки меньше - были не каждый вечер даже, сидеть на террасе не мешали.

Самый сильный шок испытали, узнав, что 2 шезлонга и зонт на пляже стоят "всего" 40 евро, для постояльцев отеля, иначе пришлось платить бы "всего" 46... Честно сказать, ох..фигели. Место под тентом на 6 человек – 100 евро, кабинка для переодевания, по-моему, 20 евро. Нет отелей первой линии - вдоль всего моря идут платные пляжи, между которыми узкие тропинки к "бесплатному" морю. На пляжах, видимо ввиду "холодной" погоды и отчасти цен - пустынно, на бесплатных пятачках народу хватает. Опять же, когда уезжали, установилась стабильная жара, народу стало полно везде, хотя "наш" пляж оставался довольно пустым – возможно, остальные были все-таки подешевле, но мы уже не узнавали -приходили на море искупаться, надолго не задерживались, к тому же, чернокожих дилеров и тут было чуть ли не больше, чем отдыхающих, так что отдыхали на террасе, в бассейне, гуляли и активно пользовались машиной.

На мое 30-летие поехали в Пизу, и опять-таки совместная вылазка оказалась не самой удачной. Опять же, несмотря на обещанную прохладу, было за 30, пекло. Опять же бабушка и племяшка остались не в восторге по разным причинам, но так или иначе "птицу" поставили - достопримечательность осмотрели. Вблизи башня показалась какой-то маленькой и не очень впечатляющей, хотя угол виден сильно, невооруженным глазом. Однако она, башня эта, оказалась очень фотогеничной . Ну и до сих пор дочка донимает меня вопросом, не упала ли еще башня, т.е. впечатление осталось .

После этой вылазки количество желающих погулять с нами резко сократилось - решили, что мучить больше никого не будем, если соберемся, то "малым составом".

Как-то вечерочком сидели мы на веранде, пили Ламбруско (игристое красное, очень нам понравившееся вино) и обсуждали с папой планировавшуюся поездку во Флоренцию... Слово за слово, пожалели, что очень далеко до чемпионата по футболу, из Лидо ди Езоло было б ближе... До Рима тоже, к сожалению, неблизко, чуть не через всю Италию... Саша взялся посчитать, сколько конкретно. Насчитал около 5 часов, даже поменьше… и мы загорелись! Прикинули, что если уедем очень рано, к ночи вернемся, успеем посмотреть хотя бы одним глазком на Колизей и Ватикан. В общем, одним прекрасным ранним утром мы поехали на поиски Рима. Навигатору уже верили через слово, поэтому, когда на развилке он предложил свернуть с шоссе с надписью "Рим" на какую-то в неизвестность ведущую автостраду, мы хитро поулыбались и не поддались. А зря, навигатор сразу накинул час к рассчитанному маршруту. По итогу мы въехали в город совсем с другой стороны, у Ватикана. Планировали ближе к Колизею бросить машину, посмотреть, сгонять на метро к Ватикану, вышло с точностью до наоборот . Впрочем, прелести приключения это понятно не убавило . В Сикстинскую капеллу стояла очередь, на которую у нас времени не было, поэтому посмотрели-пофотали площадь святого Петра, нашли метро и поехали к Колизею. Пробродили там намного больше, чем планировали...

Ради одной этой поездки стоило бы съездить в Италию!! Рим, развалины, весь этот невероятный аромат истории просто ошеломляет! Конечно, нашей прогулки для знакомства с вечным городом маловато, но ее нам более чем хватило, чтобы проникнуться атмосферой, и захотеть приехать сюда на несколько дней, чтобы побродить от души.

На обратном пути без приключений тоже не обошлось, навигатор не мог поймать спутник, просто взвисал в этом лабиринте улочек. Проехали мы через весь город, от души настоялись в пробках и на автостраду выехали уже в полной темноте. За весь день съели по бутеру и мороженке, присели один раз выпить кофе, все остальное время носились, как кони, и смотрели-трогали-фотали. ООчень порадовались, что "малым" составом - все вышло сверх-позитивно . Папе правда немалых нервов стоил конечный отрезок маршрута, когда навигатор, похоже, вообще не понял, куды мы попали, и повел нас обратно к Риму. В глубокой ночи мы дважды "посетили" Флоренцию и один и тот же пункт съезда-въезда на платное скоростное шоссе , но все закончилось благополучно!

Вернулись глубокой ночью, хмельные от впечатлений, счастливые, еле-еле смогли уснуть. Наш мелкий путешественник перенес поездку отлично. Ел маму и в Ватикане и в Колизее (слава слингу и кормящим футболкам), покакал на смотровой площадке с видом на большинство развалин, короче приобщился .

Выбрались в Форте де Марми на шоппинг, кое-что прикупили. Впечатления смазанные - взбесили отрывки случайно услышанных разговоров многочисленных гостей из Москвы, мы искренне порадовались, что нас за русских не принимал там никто . Шоппинг своеобразный, ибо курорт дорогой. Бутики-имена-цены… и кругом русская речь. Еле-еле нашли магазинчики подемократичнее. Хьюго босс, бенеттон, стефанель, конечно есть и у нас, но вот выбор совсем не тот. Наконец-то маленько приоделись, попялились на витрины "именных" магазинов всяких там Версачей и поехали восвояси.

Случайно услышали, что в окрестностях Чинкуале имеется замок, один из древнейших в Европе и ни разу не подвергавшийся разрушениям, поехали все, но в замок, увы не попали - было закрыто из-за каких-то ремонтных работ. Пофотались с замком на заднем фоне, повосхищались панорамой...

Вылет утренний, ехать до Милана неблизко, поэтому подключили знакомую, она нам забронировала на ночь гостиницу в пригороде Милана, где сама живет, дала наводку на ресторанчик с самой вкусной пиццей... Так что мы спокойненько собрались, без приключений добрались до нашего последнего в Италии приюта, сгоняли в ресторанчик, поняли, что вся вкуснющая пицца, которую мы до сих пор ели в Италии, была не такой уж и вкусной - бывает и вкуснее!

Наутро позавтракали и двинули в аэропорт. Надо сказать, что к моменту отъезда погода установилась изумительная, Тоскана радовала глаз на порядки больше, чем Лидо ди Езоло, мы б еще на недельку остались, деньги еще были, но вот виза уже истекала . (Вот это-то ощущение "недо" впоследствии вылилось в поездку на Крит... ) Так что в аэропорт мы прибыли с сожалением, что все уже закончилось. Месяца, как это ни парадоксально звучит, оказалось мало! Уже в аэропорту возникло ощущение возвращения из доброжелательной и чистой Европы в наш родной не отличающийся ни первым, ни вторым город. На том же рейсе летел Чернецкий с делегацией из администрации города… По контрасту с Европой сильно шокировали и разговоры (типа дама смотрит на Леньку и пафосно - смотри, весь мир в его глазах! И ей в ответ - да ничего в его глазах нет!!!) и корпоративное влезание в очередь перед мамашкой с мелочью в слинге и трехлеткой в коляске . Впрочем, потом нам даже помогли с коляской...

В общем, все инстанции мы прошли в рядах последних и в самолет бежали галопом мимо дьюти-фри... В самолете мы просидели 2 часа! Якобы из-за проблем с потерей багажа, но по-моему из-за того, что люди из делегации не спешили из магазинов - последние двое поднялись на борт перед самым вылетом .

Так что финал поездки вышел несколько неудачным, домой мы попали еще на территории Италии, но в общем и целом оно (в смысле поездка) того стоило .