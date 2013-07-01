КРИТерии счастья

«В аэропорт», - сообщаем мы водителю такси, с трудом помещая раздувшийся чемодан в багажник черной иномарки.

Мимо проплывают дома, витрины магазинов пока еще спят, на улицах пустынно и тихо. В серой предрассветной дымке нового дня оживают окна квартир, на улице же наоборот? один за другим гаснут фонари, отслужив очередную ночную смену.

Рядом на заднем сиденье дремлет супруг. Беру его под руку, тоже закрываю глаза и кладу голову ему на плечо. Впереди – наш медовый месяц. Спустя пять лет супружеской жизни. Полуторагодовалый сын гостит у бабушки с дедушкой. Уже безумно скучаем. Но мы не сомневаемся в своем решении: нам двоим нужны эти десять дней.

Необременительная регистрация, неспешная прогулка по дьюти-фри, чуть волнительное ожидание нашего рейса и, наконец, приглашение занять свои места в салоне самолета.

Во время взлета растекаюсь по креслу и пытаюсь максимально расслабиться. Летать не очень люблю и даже немного боюсь. Но вот уже наш лайнер летит среди облаков, которые молочной пеленой растекаются вдоль борта самолета. В иллюминаторы заглядывает несмелое утреннее солнце. Между проходами суетятся бортпроводники, а я сначала удивляюсь, а потом и наслаждаюсь внезапно наступившему впервые за полтора года ничегонеделанию. Лениво откладываю книгу и неторопливо жую горячий завтрак, запивая крепким кофе. Пять часов полета проходят достаточно спокойно, не считая пары мест, где возникает турбулентность. В скором времени командир экипажа сообщает о начале снижения, заодно информируя о температуре воздуха за бортом и времени прилета по местному времени.

Аэропорт Ираклиона – столицы острова Крит граничит с морским побережьем. Спускаясь по трапу, мы видим долгожданное море, цвета неба в ясную погоду. Греческий воздух моментально окутывает с головы до ног чуть влажным и соленым ароматом местных трав, цветов и горячего песка.

Первое желание – кричать и прыгать от восторга. Но на Крите принято жить по-другому: растягивая удовольствие, тихо наслаждаясь и смакуя каждый момент долгожданного счастья. Мы моментально соглашаемся с условиями острова, на время забывая о суете и спешке, в которых привыкли жить.

После паспортного контроля садимся в автобус, который везет нас в отель мимо гор, усеянных оливковыми деревьями. Дороги вьются серпантином вдоль каменистых утесов, тут и там вдоль шоссе возникают крутые овраги, только от одного вида которых захватывает дух. На некоторых верхушках каменных глыб можно разглядеть милые покосившиеся домики и живописные церквушки.

По дороге наш гид рекламирует дорогостоящие экскурсии, рассказывает о необходимости аренды автомобиля. Мы слушаем вполуха, так как решаем на эти десять дней отказаться от щедрых благ цивилизации, предпочитая близость к природе и предвкушая долгожданный отдых от запаха выхлопных газов, необходимости куда-то бежать и что-то делать.

Вот и наш отель. Множество зданий, каждое с отдельным входом, как будто карабкаются вверх по горе. Мы будем жить на седьмом уровне. Всего их восемь. Коттеджи построены прямо в скале. По достаточно крутым ступенькам забираемся к себе в номер. С балкона открывается потрясающий вид на бескрайнее море, красивейший залив Мирабелло, величественные скалы и портовый городок Агиос-Николаос (названный в честь Святого Николая), который влюбляет в себя с первого взгляда.

Идем знакомиться с окрестностями. Начинаем с ближайшей таверны, расположенной прямо на берегу, неподалеку от отеля. Пока ждем греческий салат и морепродукты, любуемся видами. Морской ветер приятно обдувает лицо и игриво треплет волосы. Здешняя жара не утомляет. Скорее погружает в некоторую негу. А вот и еда. Греческая кухня – находка для гурманов. Для нас же, людей неприхотливых и привыкших перекусывать наспех бутербродами – просто гастрономический рай. Чувствуем себя на седьмом небе от счастья, запивая терпкий вкус свободы холодным фраппе. В Греции впервые пробуем паэлью с морепродуктами, осьминогов в сладком соусе, а так же традиционные греческие блюда: мусаку, гирос, сулваки. Не обходим стороной и местные греческие напитки. Разрекламированная Рецина оставляет после себя лишь послевкусие хвойных растений, а вот от местного сухого вина получаем массу удовольствия.

Эгейское море сочетает в себе немыслимое количество оттенков. Возле берега – оно кристально бирюзовое, чуть дальше – слепяще-синее, в ветреную погоду приобретает серовато-голубой цвет, а на солнце играет зеленоватыми бликами. Мне кажется, я впервые дышу так свободно, как здесь. Полной грудью, забывая обо всем на свете, практически растворяясь в невероятно легком и чистом критском воздухе.

Засыпаем под колыбельную прибоя, просыпаемся от звона колоколов ближайшей церквушки. Ранним утром здороваемся с горами и солнцем, которые заглядывают в номер через открытую дверь балкона.

Практически каждый день совершаем прогулку в Агиос-Николаос. Дорога лежит мимо живописного кладбища, от каменных стен которого в жаркую погоду веет прохладной, а по вечерам – теплом. Бродим по пешеходным тропинкам мимо сувенирных магазинчиков, останавливаемся в небольших тавернах. Приветливые греки-официанты, принося огромные порции заказанного блюда, напоминают главный девиз острова: ешь, общайся, наслаждайся. В центре города находится озеро изумрудно-зеленого цвета. По преданиям, оно не имеет дна, и когда-то здесь купались сами греческие богини.

На берегах озера располагаются гостиницы и уютные кафе. По вечерам на столах здесь зажигаются свечи и подается местное молодое вино.

Узкие улочки портового города сразу же становятся неотъемлемой частью души, по ним хочется бродить все снова и снова, не раз возвращаясь в этот чудесный маленький городок, где течет своя неторопливая жизнь, где приветливо машут с балконов местные жители и прямо под окнами низеньких домов паркуются крошечные, будто игрушечные, машины и мотоциклы.

Каждая улочка городка ведет к Набережной, где бросив якоря, швартуются экскурсионные корабли и выстроившись в ряд, белоснежные яхты ждут, когда поднимут свои паруса.

Вечерами, как только солнце прячется за горами, в городе начинается жизнь. Местные жители выходят из квартир, занимают места за столиками кафе, которые располагаются прямо на узеньких проходах между домами. Зазывалы тянут за собой любопытных туристов в магазины, от ассортимента которых разбегается в глазах и хочется купить всё сразу. Влюбленные пары прогуливаются вдоль моря, держась за руки и неторопливо ведя беседу на своих языках, которые здесь смешиваются воедино и весь город начинает приветливо гудеть на разные лады. В бухту возвращаются яхты и рыболовные лодки. День подходит к концу, обещая новый, не менее солнечный и интересный.

Майское солнце еще достаточно ласково, но по настроению может и обжечь. Нам, белокожим туристам, привыкшим к скупым лучам уральского солнца, в первые дни приходится быть очень осторожными. Погода Крита отличается своенравностью и строптивостью. Погожее безветренное утро может смениться настоящим штормом, а голубое небо внезапно затянуться облаками и серой дымкой. Но к вечеру, погода, будто извиняясь перед местными жителями и туристами, дарит то потрясающий закат, который вспыхивает над островом невероятным количеством оттенков и медленно гаснет под вспышками фотоаппаратов; то выпускает на небо полную луну, которая тут же отбрасывает на водной глади искрящуюся серебром дорожку; то шумный прибой, который разбивается на тысячу мелких брызг о прибрежные камни.

Если море штормит, на пляже остаются лишь самые смелые туристы. Мы среди них. Пытаемся оседлать непокорные волны, которые так и норовят выбросить нас обратно на берег. Если удается укротить волну, покачиваемся на ней, как на качелях. И так пока не устанем.

Ближе к концу нашего путешествия решаемся на экскурсию. Гордый корабль острым носом разрезает водную гладь. Держимся за поручни яхты, южный ветер разглаживает следы усталости на наших лицах, а соленый воздух наполняет такой необходимой жизненной энергией. От этого ощущения почему-то хочется плакать. Но лирический настрой вмиг улетучивается, так как взору открывается остров-скала. Спиналонга несла оборону более 20-ти лет, не сдаваясь врагам. А в последующие годы стала лепрозорием, где прокаженные были вынуждены жить в полной отрешенности от обычной жизни. Отрываемся от экскурсионной группы и идем обследовать крепость-памятник вдвоем. Прикасаемся к камням, хранящим историю острова. Обходим деревья, которые видели отвагу смелых воинов и боль прокаженных. Забираемся на самый верх крепости, откуда открывается потрясающий вид на Эгейское море и города Элунды.

На обратном пути наша яхта делает несколько остановок. Сначала возле жутких серых скал, в которых черными дырами зияют гроты. Говорят, что тут когда-то жили пираты. А затем возле небольшого зеленого островка, где до сих пор обитают дикие горные козы, которых греки ласково называют Кри-Кри.

Вот и подходит к концу наш незабываемый отдых. В заключительный день перед отъездом забываем о времени, гуляя по уже полюбившимся улочкам портового городка, наслаждаемся напоследок местной едой. А ближе к ночи идем на море. В это время оно невероятно приветливое и купаться в нем одно удовольствие. Нагревшиеся за день волны приятно ласкают тело, а вечерний воздух обволакивает теплом, будто плотным покрывалом, так что после выхода из воды моментально согреваешься.

Напоследок мы бросаем в море монетки и загадываем желание: обязательно вернуться сюда еще раз. И обязательно втроем, вместе с нашим с сыном. Уверена, он будет в таком же восторге от Греции, как и мы!

P.S. На отпуск без ребенка мы не могли решиться очень долгое время, постоянно взвешивая все «за» и «против», получая то поддержку, то осуждение, заранее скучая и переживая. В итоге – решение было принято: с сыном поедем в следующем году, а пока нам просто необходимо побыть вдвоем, отдохнуть и выспаться, так как я чувствовала, что уровень моего эмоционального перенапряжения уже зашкаливает. В итоге, все прошло просто замечательно: и у нас, и у ребенка.

Знаю, что многие семьи очень хотят, но боятся позволить себе вот такую передышку. Главный совет: если уж решились, то настраивайтесь только на позитивный лад и будьте в полной уверенности, что все обязательно пройдет хорошо. Дети – они ведь все чувствуют!

Ну и еще, что пригодилось именно нам. Ребенка мы привезли к бабушке за неделю до нашего отъезда и все это время были рядом с ним, чтобы он привык к новой обстановке (наши родители живут в другом городе). Во время отпуска мы смотрели на ребенка по скайпу, но делали так, чтобы он нас не видел и не слышал. Ну и, конечно, привезли ребенку массу милых сувениров, а так же пообещали, что в следующий раз на море едем обязательно все вместе. Так что, мы уже в предвкушении нового отпуска