Отчет об отдыхе в Турции. Отель Antik Hotel &Garden 4*(Алания)

Этот отпуск мы ждали и планировали долго – год выдался тяжёлым и морально и физически, поэтому глоток морского воздуха был нам жизненно необходим. В очередной раз выбрали Турцию – недалеко, бюджетно, да и ребёнку там очень нравится. Отель выбирали по принципу «недорого, но комфортно» и попали в «десятку» Итак, всё по порядку…

Перелет

Летели из Екатеринбурга авиакомпанией Атлант-Союз. Вылет был вечерний, всё прошло по расписанию. Самолёт Ил-86 очень плавно взлетал и так же спокойно потом приземлялся. Повезло – турбулентности практически не было. Нареканий к авиаперевозчику нет – кормили нормально, рейсы по расписанию, но самое главное - они обеспечили безопасные перелёты.

Заезд в отель

До Алании от аэропорта далековато, это нам уже знакомо, поэтому поудобнее устроившись в автобусе, просто дремали – за окнами было уже темно, смотреть не на что. В отель приехали почти в 12 ночи. На ресепшен русскоговорящий сотрудник любезно предложил нам перекусить с дороги и проводил в ресторан. Там нас накормили горячим супчиком, закусками, мы выпили чай. Пока мы ужинали, нам подобрали номер, объяснили, что и где находится в отеле. Носильщик, резво подхватив наши чемоданы, исчез в темноте. Да, до номера мы шли уже по едва освещённой территории, и разглядеть, куда же нас поселили, было проблематично.

Номер

А поселили нас в №826 (Garden), что находится около бассейна. В номере двуспальная и односпальная кровати, раскладной диванчик, который мы благополучно сложили за ненадобностью, телевизор, стол, тумбочки. Всё выполнено в античном стиле – дерево+плетёные элементы. Санузел нормальный, всё работает, есть шапочка для душа, нитки с иголкой, гель для душа в дозаторе. В первую ночь мне совсем не спалось (разница во времени 3 ч) поэтому часа в 4 утра услышала завывания муллы в мечети и совсем расстроилась – ну, всё думаю, выспаться здесь не получится. Как оказалось, это был единственный раз, когда я слушала «мусульманские серенады», потом мы спали как убитые и ничего не слышали. Рано утром я вышла из номера в ожидании увидеть унылую картину пустыря вокруг (корпус был последим), но увидела залитую солнцем террасу, полностью окружённую цветущей геранью и олеандрами. Создалось впечатление, что я на даче – тишина, пение птиц и благоухание цветов. Поэтому номером мы остались очень довольны!

Уборка номера

Номер убирали регулярно. Качество никак не зависело от наличия чаевых, несколько раз оставляли по доллару или русский шоколад. Полотенца меняли даже те, которые висели на крючках, пополняли мини-бар водой. Кстати, мини-бар жутко вонял изнутри какой-то химией, поэтому кроме запечатанных бутылок и пакетов там ничего нельзя было хранить – запах просто въедался в продукты. Удручало ещё и то, что горничная приходила на уборку в то время, когда мы ложились отдыхать в 14-15 часов.

Территория

Территория отеля небольшая, но очень милая - 15000 кв.м - это не много и не мало. Добавлю также, что в Garden гораздо уютнее и тише, нежели в Hotel. Территория отеля вполне располагает к неспешным променадам. Есть скамейки, очень много экзотических растений, около которых можно фотографироваться бесконечно. Отель находится всего в 10 минутах ходьбы от посёлка Авсалар. Если хотите шопинг, кафе, просто поглазеть на окрестности – велкам!

Пляж

Ох, ребята, как давно я мечтала именно о таком пляже! Нежный светло-коричневый песочек, абсолютное отсутствие гальки, пологий песчаный вход в море. Уже только ради такого пляжа надо ехать в этот отель. От отеля к пляжу ведёт подземный переход, выложенный плиткой, с удобными пандусами и ступенями, очень чистый, там всегда прохладно – идти по нему минуту, не больше. Кроме того, пляж большой, лежаки у самого моря в достаточном количестве. Матрасы 1 доллар (если хотите полежать мягко и с подушечкой под головой), а нам и на полотенце было неплохо. Пару раз штормило, прибивало к берегу водоросли, волны шли даже под лежаки, а в целом море было чистое и спокойное.

Питание

Еда в Турции специфична, это вам известно, поэтому описывать салаты и гарниры не имеет смысла – каждый находил то, что ему по вкусу. Что касается мяса, то курица или индейка были каждый день в различных вариациях, реже встречались говядина с бараниной. Десерты и сладости почти каждый день одни и те же, но в разных исполнениях. Поскольку я фанат всяких сладостей, то очень быстро «подсела» на желе из черешни, разные взбитые сливки и какой-то пудинг из яйца. Итог – набрала 3 кг. Но еда в отеле вкусная, приготовлена качественно, ничего тухлого и прокисшего не наблюдалось. Напитки тоже хорошие – мы любили попить какао в баре на пляже или красное вино. Белое и розовое не понравилось. Неплохой джин с тоником, коньяк так себе, раки не пили.

Обслуживание

Персонал в отеле просто выше всяких похвал. Вежливые, предупредительные и очень расторопные. Не успеешь сесть за стол, а официант уже стоит рядом с блокнотиком и спрашивает наши пожелания по напиткам. Оперативно убирают лишнюю посуду со столов. При этом всегда желают приятного аппетита, улыбаются. И им, похоже, совсем не важно русский ты или немец – абсолютное внимание ко всем и каждому. И это можно сказать не только об официантах, но и других сотрудниках отеля. Очень приятно ощущать себя желанным гостем в таком гостеприимном месте.

Анимация

В отеле работают две русские девочки Алёна и Наташа и парень-турок (имя так и не узнали) Анимация скромная, ненавязчивая, масштабных шоу, которые свойственны большим отелям, тут не ищите. Посещала водную гимнастику, которую ежедневно проводила Алёна в бассейне с горками, сын с удовольствием играл в дартс. Муж играл в волейбол. Вечером было мини-диско – деток немного, поэтому атмосфера мероприятия почти семейная. После было либо шоу с приглашёнными артистами (фокусы, танцы), либо разные конкурсные развлекательные программы. Мы приехали отдыхать, а не бычиться, поэтому с удовольствием участвовали во всех анимационных программах. Очень нравилось вечерком с бокалом вина посидеть на террасе пляжного ресторана, послушать живую музыку и полюбоваться проплывающими ночными яхтами.

Контингент отеля

Хотя отель не так не так давно появился на российском туристическом рынке, славяне его успели оценить и полюбить. А посему основная масса отдыхающих русские, украинцы и белорусы. Примерно поровну немцев и турков. Отель исключительно семейный, детей много, но не настолько, чтоб они мешали отдыхать. Молодёжи будет скучно, т.к дискотек и прочего драйва в отеле нет. А для семейных пар это просто райский уголок! Кстати, часть отеля на всё лето выкуплена несколькими немецкими семьями. Они перебрались туда со всем скарбом - машина, бытовая техника, домашние животные. Арендуют часть бунгало, обустраивают свою территорию и живут припеваючи там весь сезон. Им никто не мешает, они тоже. Ляпота!

Экскурсии

Раньше в Турции я отдыхала вдвоём с сыном, и брать экскурсии у уличных агентств как-то не решалась. На этот раз присутствие мужа вдохновило на такую покупку – пикник-рыбалку взяли в ближайшем агентстве, что находится у отеля Rubi. И зря. Хотя всё в экскурсии было по плану, но было как-то скучновато. Поймали рыбу, подцепили краба, в разных грязях меня вымазали и обедом накормили. Лично на машине увезли-привезли, но не то. Поэтому последующие экскурсии брали у отельного гида. Цены, надо сказать, весьма взвинченные. Но мы ни на секунду не пожалели о потраченных деньгах – Пиратская яхта и Манавгат-Джип-Каньон очень классные экскурсии, от души рекомендую их посетить.

Достоинства (объективно)

1. Великолепный пляж – пологий, песчаный и широкий.

2. Отличное обслуживание – вежливый и предупредительный персонал.

3. Удачное месторасположение – посёлок рядом, до моря рукой подать.

Недостатки (если придираться по-максимуму)

1. Нет дискотеки (хотя лично нас это совсем не напрягало).

2. Мало музыки. Она, конечно, есть изредка у бассейна, иногда в столовой, но хотелось бы побольше.

3. Ассортимент фруктов и мяса ограничен. Апельсины, арбузы и дыни – целый день всегда в изобилии. Также были яблоки и виноград. А мясо в основном курица и индейка, пару раз были баранина и говядина. Муж скучал по свинине, но это запретная мечта в Турции, поэтому пережили и это.

Резюме

Отель абсолютно соответствует затраченным средствам. Хорошее обслуживание, великолепный пляж, удачное месторасположение, уютные номера, качественное питание – это было для нас приоритетом при выборе отеля и мы не ошиблись, выбрав Antik Hotel &Garden 4*. Впервые за все поездки в Турцию мне хочется вновь посетить уже знакомый отель, а не искать что-то другое за эти деньги. Поэтому если Antik будет так же хорош и недорог в следующем году, я с удовольствием привезу туда свою семью. Надеюсь, что этот отзыв кому-нибудь пригодится и вы сможете сами по достоинству оценить этот отельчик.

Время поездки - начало июля 2010 г., продолжительность - 2 недели, стоимость - 90 т.р. (с топливным сбором).

Посмотреть другие фото и задать вопросы автору вы можете в этой теме: http://www.u-mama.ru/forum/messages.php?id=10165757&iq=32