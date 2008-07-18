Если вы беременны, вам можно летать на самолете!

Что только не приходится выслушивать будущей маме, решившей полететь в отпуск или в командировку на самолете: влияние перепадов давления и космической радиации на ребенка и на личное самочувствие, столкновение самолета с космическими кораблями и пришельцами… Большинство «пугалок» про перелеты, которые слышит будущая мама, не более чем миф.

Всем известно, что пассажиры самолета испытывают на себе перепады атмосферного давления, которые ведут к кислородному голоданию. Вместе с будущей мамой легкую гипоксию чувствует и ее ребенок. Это нестрашно, ведь ребенок привыкает к подобным тренировкам, и они даже полезны. Например, ребенок в утробе мамы ощущает легкую гипоксию, когда она занимается физическими упражнениями, и это тоже считается полезным – почему? Потому что ему еще предстоит проход по родовым путям, во время которого кислородное голодание будет/может быть существенным. Но при осложненной беременности перепады давления могут вызвать непредвиденные проблемы. К ним относятся преждевременные роды, отслойка плаценты, закупорки сосудов тромбами и другие осложнения.

Первые 14 и последние 10–12 недель – периоды самые сложные и ответственные, так как организму еще нужно адаптироваться к новому состоянию и к гормональным перестройкам. К тому же путешествовать во время токсикоза, которым страдают большинство беременных женщин, не только тяжело, но и опасно. В это время лучше не отлучаться далеко от дома и жить в привычной обстановке. Наиболее подходящее время для отдыха и путешествий – второй триместр (с 14 по 28 неделю) беременности. В это время будущий ребенок хорошо защищен, и внешние факторы почти не оказывают на него влияния. Токсикоза у беременной женщины, как правило, уже нет, зато появляется много энергии. К тому же живот еще не такой большой, чтобы мешать передвигаться.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует пользоваться воздушным транспортом беременным женщинам в следующих случаях:

* беременность более 36 недель (более 32 недель при многоплодной беременности);

* осложненная беременность (патология беременности, угроза выкидыша и др.);

* в течение семи дней после родов.

Противопоказания к поездкам на всех сроках беременности:

- чрезмерная рвота;

- кровотечения;

- угроза прерывания беременности, предлежание плаценты, много- и маловодие; рубец на матке после кесарева сечения;

- беременность, наступившая после ЭКО или стимуляции овуляции;

- пороки и различные заболевания женских половых органов; поздний токсикоз (гестоз);

- анемия II и III степени;

- обострение хронических заболеваний, туберкулез, обострение герпетической и цитомегаловирусной инфекции, алкоголизм и наркомания.

Комментирует врач-гинеколог Амина АСХАТОВА (интервью для сайта dom.no): - Я бы не рекомендовала на позднем сроке использовать этот вид транспорта. Конечно, поездка может завершиться удачно, но никто не гарантирует это наверняка. В самолете происходят резкие перепады атмосферного давления, которые могут вызвать сокращение сосудов и преждевременную отслойку плаценты, кровотечение и даже преждевременные роды. Плюс к этому еще нежелательные факторы: шум, длительная кислородная недостаточность, вибрация и эмоциональное напряжение. На таком сроке от поездок на дальние расстояния вообще лучше воздержаться.

Выбираем авиакомпанию по… неделям

Многие из беременных женщин узнают об особенных требованиях авиакомпаний к ним уже у стойки регистрации, поскольку на билетах про нюансы обслуживания пассажирок в интересном положении не сказано ни слова. На этой бумаге просто нет места для всех правил. Но если вы уже купили билет – незнание правил не освобождает от ответственности.

В настоящее время не существует научных доказательств того, что авиаперелет во время беременности повышает риск преждевременных родов. Вызванный полетом невроз может быть фактором риска, поскольку стресс связан с повышенным выбросом кортикотропин-рилизинг-гормона (гормона стресса), при длительной выработке этого гормона человек уже не может самостоятельно справиться с нарастающей тревогой. Из-за того, что преждевременные роды остаются риском №1 для беременных пассажирок, авиакомпаниями разработаны специальные правила. Авиаперевозчики как огня боятся того, что роды могут начаться прямо во время полета. И несложно догадаться, почему. Ведь такая чрезвычайная ситуация может стать причиной для совершения аварийной посадки. Стоит ли говорить, что для компании это чревато массой дополнительных расходов, а для других пассажиров того же рейса – значительными неудобствами. Прежде чем покупать билет на самолет – поинтересуйтесь, какие правила существуют в выбранной вами авиакомпании.

Аэрофлот не рекомендует совершать перелеты за 4 недели до предполагаемого срока родов и требует подтверждение врача. Если нет справки, в которой указана дата родов, то проблему решает врач аэропорта. Аэрофлот не разрешает перелет за 7 дней до срока родов и в течение 7 дней после родов. Экипажи авиалайнеров проходят специальную подготовку в медицинских учебных центрах. Что интересно, Аэрофлот стоит на первом месте по количеству рожденных в самолетах детей, и это обстоятельство породило смешливую поговорку в народе: «Рожайте самолетами Аэрофлота!»

В авиакомпании Скай Экспресс беременным, чей срок – так и хочется написать «годности» - заканчивается в течение ближайших 12 недель, необходимо представить письменное согласие врача на полет. Нужно будет подписать обязательства в том, что авиакомпания не несет ответственности за возможные отрицательные последствия для матери или плода. Такую же бумажку попросят подписать и в Трансаэро . Здесь перелет беременных женщин допускается при условии, что он выполняется не позднее четырех недель до срока предполагаемых родов и не существует опасности преждевременных родов. Информация о состоянии беременной женщины, подтвержденная медицинским заключением и обменной картой, обязательно должна быть предоставлена авиакомпании.

Utair согласна перевозить беременных, чей срок не превышает 30 недель, и они тоже попросят расписку об отсутствии претензий за последствия. Расписка заполняется при оформлении билета в агентстве или на регистрации в аэропорту (если расписка не была оформлена в агентстве).

А вот какие правила существуют в зарубежных авиакомпаниях (таблица с сайта helmi.ru):

До 36 недель беременности требуется медицинская справка, после 36 недель полет не допускается British Airways, Easyjet, British European, Air New Zealand Требуется медицинская справка после 36 недель United Airlines, Delta, Alitalia, Swissair, Air France, Lufthansa Не разрешаются полеты после 36 недель Northwest Airlines, KLM Никаких ограничений Iberia Перелет после 34 недель беременности допускается только в сопровождении врача Virgin Не разрешается перелет при многоплодной беременности Air New Zealand

Nota Bene: что бы ни выдумывали авиаперевозчики, как бы не боялись они и не строили беременных пассажирок - помните, что у вас остаются ваши конституционные права. И отказать вам в перелете никто не имеет права – и без справки должны пропустить, и даже со схватками. Правда, при отсутствии нужных документов (справки от врача, обменной карты и т.д.) придется выдержать неравный бой с представителями авиакомпании, были случаи, когда пассажирок без справки снимали с рейсов. Как показывают отзывы в форумах, с зарубежными авиакомпаниями договориться гораздо проще, они следят за своей репутацией, и только наши, как обычно, сопротивляются до конца. Поэтому изучайте правила перевоза беременных пассажирок заранее – меньше потраченных нервов, здоровье крепче.

Особенности перелета в особом положении

1. Перед полетом необходимо легко перекусить, потому что голод способствует появлению синдромов укачивания . Возьмите с собой в кармашек гематоген или горькую шоколадку, также помогут любые кислые леденцы. Перед выходом из дома можно выпить чашку слабого имбирного (продается в отделах здорового питания, фитоаптеках) или мятного чая. Во время полета не смотрите в иллюминаторы, если вас уже укачивает – не читайте. Расслабьтесь, откиньте спинку кресла назад и смотрите прямо перед собой. Возьмите с собой плеер с аудиокнигами, они помогут отвлечься и не кидать панические взгляды по сторонам (чем больше вертите головой, тем хуже укачивает). Средства от укачивания, разрешенные при беременности: Авиа-море и Вертигохель (гомеопатия), но прежде, чем принимать их, посоветуйтесь со своим врачом. Возьмите с собой в салон эфирное масло лимона, эвкалипта или мяты.

2. Как правило, во время любого длительного путешествия приходится долго сидеть, ноги затекают, нарушается кровообращение в органах малого таза . Найдите возможность лишний раз встать и пройтись, для вас это исключительно важно. Снимите обувь сразу же, как устроитесь в кресле. В полете вам пригодятся специальные подушечки для шеи, а под поясницу подложите мягкий валик или плед. Тогда сидеть в одном положении будет не так тяжело. Перед полетом можно надеть специальные противоварикозные чулки. Не сидите в позе нога на ногу - вопреки суевериям, из-за такой позы не рождаются косолапые дети, причина в другом. Просто при таком положении тела нарушается кровообращение в ногах будущей мамы, что может привести к варикозному расширению вен. Бывалые мамы советуют найти способ поднять ноги повыше – например, в одном из форумов девушка рассказывала, как периодически удалялась в туалет и сидела там, закинув ноги на раковину. Совсем неглупая идея, очень полезная.

3. В салоне может быть душно или холодно . Ваши слизистые оболочки, которые в период беременности и так-то испытывают тройную нагрузку, могут забунтовать, это грозит обострением «беременного» насморка. Возьмите с собой в ручную кладь Аква-марис, а еще бутылочку 0,33 с термальной или минеральной водой (без газа), чтобы освежать лицо.

4. Ремни безопасности не застегивать на животе, а только ниже живота. Время взлета и посадки не столь велико, можно и потерпеть, а как показывает практика при катастрофах, безопасность женщины и будущего ребенка при этом повышается.

5. Обязательно пить много жидкости , примерно 500 мл в течение одного часа.

6. В самолете наиболее удобные места находятся в бизнес-классе (широкие кресла, увеличенное расстояние между рядами), в первом ряду эконом-класса (увеличенное расстояние между креслом и межсалонной перегородкой), за ними по комфортности для беременной следуют места у прохода в первых рядах эконом-класса (там проще выходить в коридор). На большинстве авиалиний, в том числе Аэрофлота, введен запрет на курение, поэтому воздух в самолетах стал чище. Но поскольку ток воздуха в них идет от носа к хвосту, последние ряды в самолете по-прежнему нежелательны для беременных.

Стоит ли принимать какие-то препараты «для облегчения» перелета?

Если вы здоровы, вам не нужны лекарства. Поэтому не нужно возмущаться, если врач вам их не выписал. Хотя бывает, что и выписывают (но-шпу, папаверин), но в большинстве случаев причина кроется в известной поговорке доктора Комаровского «врач обязан выписать таблеточку». Побочные эффекты от лекарств никто не отменял, их польза во время перелета сомнительна. Но консультация врача необходима в любом случае, а уж насколько врач перестраховывается - судить вам.

А как насчет страховки?

В любой стандартный турпакет обязательно входит страховой полис, который гарантирует возмещение медицинских и медико-транспортных расходов при наступлении страхового случая за рубежом. Какого-то специального вида страховки для женщин в положении у страховых компаний не существует, беременность - не страховой случай. Вашему вниманию – очередной эксперимент с сайта turist.ru. В прошлой статье была предпринята попытка отправки ребенка в самостоятельный перелет. В этот раз представители сайта настойчиво желают застраховать беременную авиапассажирку.

Поводом для нашего следующего эксперимента стала история с Сережей Корсаковым, родившимся в Турции: мы хотели застраховать нашу якобы беременную корреспондентку, которая, по легенде, на седьмом месяце беременности решила съездить в ОАЭ, да еще и заняться там дайвингом. Обычно медики говорят, что если организм здоров и беременность протекает нормально, то препятствий для вояжа, в общем-то, нет. Более того, доктора нередко дают разрешение на перелет на поздних сроках. Тем не менее, от неожиданностей никто не застрахован. Неизвестно, как отдельно взятый женский организм прореагирует на любые перемены, связанные с путешествием: смена климата, изменение образа жизни, новые продукты питания (что иногда провоцирует гастрит, холецистит и, как следствие, тоже влияет на течение беременности), перепады давления при перелете – все может послужить толчком для возникновения различных неприятностей. Помимо этого, присутствие большого количества людей в отеле или экскурсионной группе всегда связано с опасностью распространения инфекций, эпидемий, что может спровоцировать проблемы для развития будущего ребенка. И если состояние женщины в «интересном положении» внезапно ухудшится и причиной этому признают ее беременность, то за все расплачиваться в большинстве случаев ей придется из своего кармана.

«Прошу прошения, но беременных мы не страхуем», – таков был ответ всех опрошенных страховых компаний корреспонденту «Турист.ру», попытавшемуся расширить условия типового страхового полиса, включив туда риски, связанные с беременностью. Причем страховщики даже не спрашивали, о каком сроке идет речь. Весть о положении клиентки вызывала однозначный отказ. Вопреки распространенному убеждению, за наши деньги страховщики не готовы застраховать от всего на свете. Беременность признается страховыми компаниями слишком серьезным риском, не покрываемым никакими повышающими коэффициентами. Это общемировая практика: на существенных сроках не страхуют нигде. Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, в Европе практикуется страхование отправляющихся в путешествие при сроке беременности до 8 недель. В случае возникновения неприятностей со здоровьем женщины в этот период речь не идет об ответственности врачей за жизнь второго человека – ребенка, то есть медицинская помощь в данном случае оказывается одному – застрахованному – лицу.

Да, беременные тоже люди: они устают на работе и хотят ездить в отпуск. Однако, в отличие от большинства граждан, которых иностранные медики будут лечить за деньги страховых компаний, все проблемы, явившиеся следствием беременности, страховым случаем не признаются (однако если проблемы с беременностью являются следствием несчастного случая, то помощь, если это зафиксировано в полисе, будет оказана). Такие проблемы, как кровотечения, внематочная беременность, могут возникать на ранних сроках. Женщинам в этих случаях будет необходима квалифицированная медицинская помощь вплоть до оперативного вмешательства. Парадокс ситуации состоит в том, что на ранней стадии женщина может еще не знать, что она беременна. Порой некоторые дамы с нарушенным циклом не подозревают о своем положении до 4-5 месяцев. Любые медицинские услуги за границей обходятся очень дорого, да и само нахождение в зарубежной клинике порой сопоставимо по цене с проживанием в элитном отеле. По мнению представителей страховых компаний, выше всего стоимость помощи докторов в США, Канаде, Японии, Европе и Израиле. Кроме того, чтобы транспортировать пациентку на родину, потребуется специальное оборудование, ее должен будет сопровождать врач. Цена подобных услуг исчисляется десятками тысяч долларов, что станет совершенно «неподъемной» суммой для небогатых семей, копивших весь год на недорогой отдых на зарубежном курорте.

В том, что женщины в положении путешествуют по миру, нет ничего предосудительного – в конце концов, решение, ехать или нет, могут принять только сами беременные и их мужья. Но, отправляясь в странствия, они даже не предполагают, что никто не собирается оплачивать им ряд медуслуг, не задумываются, есть ли у них возможность самостоятельно финансировать дорогостоящее лечение. Так, большинство опрошенных нами беременных женщин говорили, что не размышляли об этом и надеялись на помощь страховой компании. У нас не принято внимательно читать страховой полис, не принято консультироваться с врачами перед посещением экзотических стран (климат которых может спровоцировать хронические заболевания), не принято заботиться о себе и о своем здоровье и не принято отвечать за свою безалаберность. Авось пронесет?!

Советы бывалых: делимся ощущениями

Эта страничка «вырвана» из личного блога одной из наших ю-мам. Она решила поделиться своими ощущениями от длительного перелета, совершенного ею во время беременности – перелет через океан! Ее советы пригодятся тем, кто решился провести в воздухе более 2-3 часов.

Для того, чтобы слетать в отпуск между 25-ой и 28-ой неделями беременности, как это сделала я, требуется отчаянное безрассудство и святая вера в то, что путешествие будет на благо маме и малышу.

Первое, о чем я позаботилась, это собственное состояние. Я чувствую себя хорошо, беременность проходит без угроз и осложнений.

Но надо непременно посоветоваться со специалистом. Здесь нужно учитывать специфику личности вашего врача. Некоторые боятся брать на себя ответственность и не подписывают разрешение на полет, пугая страшными историями. Если лететь очень хочется, и вы уверены в своем здоровье, обратитесь за консультацией и справкой к гинекологу, менее склонному к панике.

Третье. О страховке уже позаботились? Вам необходимо запастись самой лучшей, предусматривающей ситуации, когда беременной женщине и ее малышу нужна экстренная помощь.

Обязательно изучите требования выбранной вами авиакомпании к беременным, их срокам и документам.

На регистрации рейса активно демонстрируйте свое положение. Вам дадут место с учетом вашего положения!

В самолете не волноваться - невозможно. Положите руку на живот и постарайтесь успокоиться. Как только я переставала контролировать себя, живот напрягался. Как только я расслаблялась, малыш тоже затихал.

Важно: до самолета я знать не знала про отеки. Точнее, только в теории, по книжкам. "На седьмом небе" мне было неудобно лишний раз беспокоить других пассажиров прогулками до туалета и обратно. За что я поплатилась жуткими отеками: несколько дней после прилета я не могла надеть обувь на распухшие пальцы. Не стесняйтесь ходить в туалет! Пусть и каждые 10 минут! На обратном пути мне уже не хотелось видеть сардельки вместо пальцев ног, поэтому я посещала дамскую комнату при любом удобном случае. Даже просто из соображений прогуляться Отеков удалось избежать!

И учитывайте менталитет страны, в которую вы летите (если это другая страна). Далеко не во всем мире беременную пропустят без очереди, поднесут чемодан и уступят место. Зато и не будут смотреть с сочувствием, как на умирающую.

И, напоследок…

Когда на форуме Русмедсервера в разделе «Акушерство и гинекология» задают очередной вопрос о риске перелетов на поздних сроках, тамошние врачи любят пошутить: «И не забывайте, что ребенка принято называть по имени капитана корабля!» А если девочка?.. По статистике каждый год 5-7 детей рождаются в самолетах, но это статистика мировых случаев. Как уже было сказано, нет никаких научных доказательств тому, что перелет может спровоцировать преждевременные роды, если беременность не осложненная. В конце концов, везде есть свои плюсы: дочка египтянки Хабаы Мухаммед, которая родила ребенка на борту самолета, после рождения получила право летать на самолетах кувейтской авиакомпании Al-Jazeera в течение 18 лет. Получается, что экипаж даже обрадовался такому подарку судьбы на борту. Но этот случай – один из очень немногих, поэтому летайте во время беременности без лишних волнений и страхов, все будет хорошо!

