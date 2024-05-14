Чем занять ребёнка в поезде? 26 недорогих игрушек из «Fix Price» для развития и развлечения детей

Путешествие с детьми всегда требует подготовки по многим вопросам. Чем занять ребенка в поезде - один из них. В сети магазинов Fix Price можно купить недорогие и интересные игрушки, которые надолго займут ребёнка. Предлагаем вашему вниманию большую подборку для детей разного возраста из Фикспрайс.

Набор для творчества «Бумажная аппликация», Play the Game, в ассортименте

Всё необходимое для детского творчества уже входит в комплект: 5 картонных основ и цветная бумага. Основа имеет защитный слой, который нужно постепенно снимать, чтобы открыть липкую поверхность. Затем для создания аппликации нужно скатывать из бумаги шарики и приклеивать к разным частям фигуры.

Цена: 79 рублей.

Настольная игра «Трубопровод», Play the Game, в ассортименте

Игра рассчитана на 2-4 игроков. Задача: протянуть трубу своего цвета от стартовой точки до финишной линии, которая расположена напротив. В игре используется 5 видов труб. Кубик показывает, какой вид трубы игрок должен использовать в свой ход.

Цена: 199 рублей.

Настольная игра «Слоги», Neo Kids, в ассортименте

Игра поможет научить ребёнка различать слоги в словах в игровой форме. В наборе: 14 двусторонних карточек, 50 кубиков. На карточки со словами нужно выкладывать подходящие кубики со слогами. А еще - можно просто составлять слоги в совершенно новые слова, читать их и веселиться. Как вам - ЗЕБРАФ, БОЧМЯК или МУРЖА?

Цена: 19 рублей.

Детская игра «Липучки», Neo-Kids

В наборе: цветные деревянные палочки – 20 шт., липучки – 20 комплектов, 6 карточек-заданий, инструкция. Составляйте красочные фигуры и выполняйте задания, которые направлены на развитие зрительного внимания и памяти, тренировки счёта, мелкой моторики и логического мышления.

Цена: 19 рублей.

IQ карточки, в ассортименте

Интересные логические задания научат малыша искать закономерности, сравнивать и различать, группировать по признаку, находить лишнее и многое другое. Карточки можно использовать для игр: придумать историю, подобрать определения к предметам или спрятать карточку, а потом вспомнить, что же на ней было нарисовано. Количество карточек: 15 шт.

Цена: 79 рублей.

Набор игровой «Собери десять», в ассортименте

Направлен на развитие внимания, скорости реакции и навыка устного счёта. Игроки должны быстро складывать числа на фишках и собирать десятки. Весело и полезно! В наборе 90 карточек и книжка.

Цена: 124 рубля.

Серия настольных игр

Игры на возраст от 3 до 12 лет. Самые разные - на развитие внимая, мышления, памяти, веселые и увлекательные. А стоимость одной игры - 18,3 рубля - позволит купить сразу несколько разных!

Цена: 19 рублей.

3D Картонная раскраска, Play the Game, в ассортименте

Классическая раскраска в оригинальном формате, которая заинтересует ребёнка! После раскрашивания объёмную фигурку можно использовать для украшения стола.

Цена: 19 рублей.

Гравюра «Три кота», Lori, в ассортименте

В наборе: основа с нанесённым контуром рисунка, специальный штихель, инструкция. Необходимо аккуратно удалить верхний слой с контурных линий, чтобы получилась оригинальная картина!

Цена: 99 рублей.

Картина из пластилина, Intellectico, в ассортименте

В наборе: картонная основа для картины, пластилин 6 цветов, стек, одноразовые перчатки. Раскрашивайте рисунок, но не с помощью акварели или фломастеров, а с помощью пластилина! Наносите пластилин на холст в соответствии с буквенными обозначениями.

Цена: 19 рублей.

Деревянный конструктор-раскраска 3D, PREZENT, в ассортименте

Сначала нужно собрать модель из деревянных деталей, а затем раскрасить её. В набор входят: деревянная заготовка, краска – 6 цветов, кисть, инструкция.

Цена: 149 рублей.

Картонный домик-раскраска, в ассортименте

Сначала раскрасим так, как хочется, а потом соберем и будем играть! Домик собирается без клея и ножниц.

Цена: 199 рублей.

Объёмное панно для раскрашивания, в ассортименте

Необходимо раскрасить заготовки и соединить их в объёмную картинку. В наборе: заготовки из дерева, краски (6 цветов), кисть, клей, палитра.

Цена: 99 рублей.

Игрушка «Планшет с подсветкой», Play the Game, в ассортименте

Поможет сделать рисование ещё более интересным! Обведите выбранную картинку по контуру, а затем вставьте в планшет чёрную карточку и включите подсветку. Изображение начнёт светиться! Можно переключать режимы подсветки (всего 8) и наблюдать за красочными эффектами. В набор входят: 15 двусторонних карточек с картинками, 1 черная карточка, 1 тряпочка, 3 двусторонних фломастера, которые крепятся к планшету, и 2 присоски.

Цена: 249 рублей.

Игрушка-планшет для рисования, Play The Game, в ассортименте

В комплект входит ручка, с помощью которой можно рисовать, раскрашивать и писать на планшете. Одно движение рычажком – всё исчезает как по волшебству, и можно творить снова! 3 фигурных магнита в комплекте помогут создать красивые узоры.

Цена: 199 рублей.

Игровой набор «Растущие животные», Play the Game, в ассортименте

Игрушка вырастает буквально на глазах! Капсулу следует опустить в горячую воду, чтобы оболочка начала растворяться. В течение 15 минут животное вырастет до полного размера. Невозможно угадать заранее, кто прячется в капсуле. Каждое "вылупление" нового питомца – сюрприз для вашего ребёнка! В наборе 12 капсул.

Цена: 59 рублей.

Картонный конструктор «Полигональная фигура», в ассортименте

Для сборки модели не требуются ножницы. В набор входит всё необходимое: клей, картонные детали и инструкция. Детали уже вырезаны, осталось только соединить их по линиям сгиба.

Цена: 99 рублей.

Набор для лепки, Disney, в ассортименте

Ребёнок сможет слепить из пластилина фигурку любимого персонажа. Спустя время фигурка затвердеет и превратится в игрушку. В комплект входят: 6 упаковок пластилина по 5 грамм, 6 зип-пакетов для хранения, инструкция.

Цена: 59 рублей.

Сборная подвижная игрушка «Дергунчик», PREZENT, в ассортименте

Игрушка начинает двигаться, если потянуть за верёвочки! В набор входят: заготовка, фурнитура, инструкция.

Цена: 69 рублей.

Игровой набор «Мозаика», НОРДПЛАСТ, 60 фишек, в ассортименте

Набор состоит из 60 круглых фишек различных цветов, а также разборного чемоданчика с игровым полем и ёмкостью для хранения фишек. Предусмотрено приспособление для удаления фишек с поля и крепления готового шедевра к стене.

Цена: 199 рублей.

Игровой набор «Разноцветные тянучки», Play the Game, 6 шт., в ассортименте

Развивает мелкую моторику рук и воображение. В упаковке 6 тянучек, которые можно заплетать и растягивать!

Цена: 149 рублей.

Магнитная игра, Disney, в ассортименте

Позволит ребёнку экспериментировать с образами любимых героев. Элементы легко скрепляются между собой, а готовый вариант можно разместить на холодильнике или магнитной доске. В ассортименте представлены дизайны с популярными персонажами: Принцессы Disney, Ральф, Миньоны и куклы L.O.L.

Цена: 99 рублей.

Игрушка «Робот-пистолет», Play the Game, в ассортименте

Пистолет для меткой стрельбы трансформируется в бесстрашного робота и обратно. В комплект входят мягкие пули, 10 штук.

Цена: 199 рублей.

Игровой набор «Бронепехота»

В наборе 8 фигурок солдатиков размером 4,5х3 см.

Цена: 99 рублей.

Развивающая игра «Полушарная доска», в ассортименте

Позволит улучшить у детей взаимодействие между полушариями головного мозга, их синхронную работу, концентрацию, внимание, моторику рук.

Цена: 199 рублей.

Игра «Крестики-нолики», 20х20 см, в ассортименте

Набор состоит из деревянного поля и 10 фишек на заготовках.

Цена: 199 рублей.