Санаторий «Леневка» расположен в самом центре Среднего Урала, на правом берегу Леневского водохранилища, в 35 км от города Нижний Тагил, в 115 км от г. Екатеринбурга.

Адрес: Г. Нижний Тагил, Пригородный район, п. Леневка.

Тел.:(3435) 49-74-48; 49-74-59.

Официальный сайт: http://www.lenevka.ru/

Стоимость проживания и лечения: http://www.lenevka.ru/19/

Каждый из нас, готовясь поехать в отпуск – отмечает для себя наиболее важные критерии, по которым всегда должна быть «пятерка». Итак, из явных плюсов отдыха в Леневке почти все отмечают: вкусное питание, хорошая и новая лечебная база, детский отдых, развлечения для родителей, ухоженная территория .

Условия проживания

01.2010

Все уже знают, что Ленёвка имеет три звезды по международной классификации гостиниц. Интерьер здесь действительно очень стильный. Всё продумано до мелочей - уютные холлы, удобные скамеечки в зимнем саду, много зелени. Причём видно, что за всем здесь очень тщательно следят - листья растений без пылинки, на ресепшн сидит бдительный охранник, везде видеонаблюдение.

Мы жили на втором этаже, в номере 1 категории. В номере двуспальная кровать, холодильник, телевизор, мебель, необходимый набор посуды. Санузел с хорошей сантехникой, душевой кабиной и феном. Раз в три дня нам меняли полотенца, убирали ежедневно. Единственно, что напрягало, так это постоянные разряды статического электричества - мы буквально искрили, прикасаясь к различным предметам (везде сплошная синтетика).

Хоть и говорят, что второй этаж шумный (проходной в кафе и лечебный корпус), однако нам так не показалось. Наоборот, у нас там жизнь кипела полным ходом - в библиотеке разные мероприятия проходили, в холле дети играли. Да и удобно было ходить на процедуры и в кафе. Всё затихало вечером, и спали мы очень спокойно.

Еда в Ленёвке... Ну, что тут сказать - весы накинули мне +1.5 кг. Очень удобна система "шведский стол" на завтрак и ужин, блюда все очень вкусные, меню разнообразное. К нам в гости папа приезжал, я его туда когда сводила, так ему потом и уезжать не хотелось, наелся досыта (он у нас не избалован Турцией и Египтом, в новинку это было). На Рождество был особый праздничный ужин - взрослым бокал красного вина, детям шоколад, деликатесы, пирожное, зажжённые свечи. Персонал очень приветливый, расторопный, никто с пустыми тарелками по залу не ходил. И вообще публика была приличная, никто не обжирался (опять же вспоминаю диких соотечественников на турецких ужинах) …

…Досуг. Скучать там не пришлось. Практически каждый час какое-нибудь мероприятие. Силой никто не тянет, но по громкой связи отдыхающих оповещают где и что намечается. Что касается нас, то мы в номере не сидели, принимали активное участие во всех праздниках и конкурсах…

…В сауну мы пошли вдвоём с мужем на 2 часа. Есть большой круглый бассейн, зона отдыха расположена по кругу. Можно сидеть за столиками, пить пивко, а можно расположиться на лежаках и релаксировать. Удовольствие стоит 200 р./час с человека.

Накануне отъезда был прощальный костёр. У пруда на специальной костровой площадке зажгли огонь, вспомнили лучшие моменты отдыха, песни попели, дети дурачились у огня. Вечером был концерт силами отдыхающих. Дети пели и танцевали, взрослые тоже блистали на сцене. Меня пробило на поэзию - читала стихи о Ленёвке. Всем вручили памятные грамоты. Обстановка была очень душевная и так приятно было смотреть на творческие дружные семьи отдыхающих. В общем, масса положительных эмоций!

08.2010

…сам ездил в Леневку 1 раз на неделю (больше, к сожалению, не получилось), причем не на лечение, а на отдых, в итоге остался доволен как слон. Кормили очень хорошо. Персонал отзывчивый. Номер комфортабельный и благоустроенный, убирался ежедневно и нареканий, вроде недельных скорлупок от семечек не было ни разу (причем должен отметить, что я человек до крайности педантичный и чистоту очень ценю). Развлечений более чем достаточно - прокат всевозможного спортинвентаря, сауна, аквапарк, кинотеатр, бильярд, дискотека (другое дело, что сама по себе дискотека довольно не многочисленна, но, видимо, люди приезжают туда все-таки не в первую очередь за развлечениями). В целом довольно спокойная и тихая обстановка очень способствовала хорошему отдыху от работы в частности и городской суеты вообще.

С тех пор как съездил - советовал этот санаторий многим своим знакомым, пока никто не жаловался.

10.2010

Мы с сыном 4 г ездили в мае в Леневку под Нижним Тагилом, очень не плохо. Новый лечебный корпус, он лечение принимал, а я т.к. была глубоко беременна, нет. Есть детская комната, там отличные воспитатели. Фитобар. Но главное для нас был бассейн (в мае это было актуально) причем там есть детский, джакузи и обычный и горки, ходили каждый день. Они это аквапарком называют. Кормили очень хорошо, намного лучше, чем Усть-Качке. Территория не очень большая, но с детскими площадками. Добирались легко.

11.2010

…1. Есть Аквапарк и сауна с джакузи (входит в стоимость выходного дня каждый день по 1 часу).

2. Питание понравилось даже больше, чем в Фонграде.

3. Развлекают каждый день в течение всего дня (в один из дней Тагильский кукольный театр был).

4. Огромная территория, очень хорошее благоустройство (детские площадки, прокат инвентаря электромобили 150 руб. 30 мин.).

5. Есть библиотека с большим выбором книг и журналов.

6. Много всяких процедур по очень демократичным ценам.

7. Ехать в 2 раза ближе.

8. Пляж супер (конечно, в летнее время).

04.2011

1. Очень хорошо кормят.

2. Везде в помещении очень чисто.

3. Аквапарк.

4. Неплохая игровая комната.

5. Хорошая лечебная база - но мы ею не пользовались.

Мы там были летом и весной. Бассейн там - целый аквапарк! Детский бассейн отдельно от взрослого. Номера хорошие, кормят прилично, территория небольшая, но очень ухоженная (гулять с малышом есть где). Хороший пляж, галечный, но деть у меня отлично с этими камешками играл. Детских площадок несколько. В столовой детский стульчик дают, персонал доброжелательный.

06.2011

С ребенком однозначно "Леневка" (под Н. Тагилом). Там есть аквапарк, питание все включено. Один корпус новый, очень красивый ремонт. Мед оборудование новое (ЛОК с 2005 г.) Территория не очень большая, но хорошо обустроенная. Сами ездим регулярно на лечение 1 раз в год, на выходные 5- 6 раз в году. Остальные точно не конкуренты по соотношению цена - качество - транспортная доступность.

Для больших семей есть отличный вариант размещения в квартирных номерах, т.е. это по сути обыкновенные «хрущевки», конечно, это не номера-люкс, но там значительно больше места и гораздо привычнее.

01.2010

1 корпус - это гостиница категории"3 звезды", там номера 1 категории, студии и люксы. Из этого корпуса по зимнему саду переход в кафе, концертный зал и в лечебный корпус (там аквапарк и сауна). 2 корпус - это обычная 5-этажка- "Хрущёвка" с1,2,3- комнатными квартирами. Там тоже есть прилично отремонтированные квартиры. Но мне показалось, что там скучно - дом стоит вдалеке, в лесу.

06.03.2011

Были года три назад. Ну ничего страшного не увидела там. Квартиры среднего состояния. Хотя может сейчас отремонтировали. Минус то, что в лечебный корпус и на еду надо одеваться каждый раз. А так то лучше в квартиру, чем в маленьком номере тереться. Все зависит от Ваших претензий. Понятно, что не может стоить трехкомнатный номер люкс дешево. Поэтому считайте, что качество будет ниже, но зато размещение удобнее. Вот сейчас нашей семьей я бы не побоялась туда поехать.

Про трешки не расскажу, жили в 2-комнатном, нормально. Мы просили чтоб нам теплый номер дали, так как с ребенком ездили. Дали теплый на 3 этаже, окна пластиковые, в спальне шкаф, двуспалка, ребенку принесли раскладушку. причем не которая с провисшим матрацем, а приличную такую. В гостиной "стенка - шкаф", телек, диван (староватый правда, продавленный какой-то), кресло, столик журнальный. в кухне плита, мойка, стол, табуретки, в коридоре трюмо.

Есть квартиры после ремонта, типа с евроотделкой, на самом деле просто сортир приличный и в комнатах обойки чистенькие. А есть квартиры без ремонта, там конечно совдепия полная. А в общем, мне 2 корпус больше нравится, там как-то спокойнее.

Лечение

О лечении, как обычно, ю-мамы пишут немного, коротко и редко, но все же удалось отыскать парочку отзывов, отлично отражающих общее мнение любителей Леневки. Если коротко – то это разнообразие и грамотность оказываемых услуг. Думается, что эти два критерия наиболее важны, когда хочется и «порелаксировать» во время косметических процедур и полечить проблемки и, главное, успеть все сделать в отведенное для этого время!

04.2009

…Лечебные процедурки, чудо-косметолог с волшебными руками, маникюр, ванна "Клеопатра", йога, ежедневная аквааэробика в Аквапарке... Только обязательно, если с лечением, санаторно-курортная карта!!!

В стоимость путевки входит три процедуры плюс прием врача, массаж платный.

Денежек с собой надо взять, если без косметолога - тысяч 5, если с косметологом - 10 будет более, чем достаточно!

Я правда, разошлась, зубы ещё полечила, 800 руб. кариес, 800 руб. проф. чистка. Правда, правда. Стоматолог - просто чудо. Клянусь, сходите на сайт, всё правда!!!

Ещё мне назначали вакуумно-прессорный массаж на ноги (вены, знаете ли, пошаливают) - это такие сапожки, у нас в салонах - сеанс от 700 руб. Там - 115 руб., а надо минимум 8 - вот и считайте, да ещё и оптимальный режим подобран!!! А ванна "Клеопатра"- это же просто нечто. Полчаса в смеси воды, 35-ти % сливок, морской соли и масла иланг-иланга. Лежишь как в капсуле, и не холодно. А кожа, мммммм... У меня всё было при пониженных температурах, ну такая я вот неправильная... А народ-то и по саунам-джакузи, и по другим бальнеопроцедурам, а обертывание водорослевое - ммм... мне-то нельзя было, а вот девочки рассказывали, я вся обзавидовалась прям...

01.2010

…Впервые увидела в санатории грамотно организованный процесс оздоровления отдыхающих. Назначенные врачами процедуры вносятся регистратором в компьютер, где назначается удобное для посещения время и выдаётся график посещения процедур на весь период отдыха. То есть не нужно бегать целый день, искать нужный кабинет, нервничать, что не успеваешь по времени. Всё очень логично. Мой лечебный график открывала сенсорная комната, где я полчаса валялась на мягких подушках , релаксировала под звуки природы, вдыхала ароматические масла. Потом шла на ЛФК, где девушка-инструктор показывала нам очень полезные упражнения, в том числе и йогу. Затем у меня был сеанс массажа (очень уместно на разогретые мышцы). После несколько минут я проводила с сыном в фитобаре, где мы пили разные чаи и кислородный коктейль. Потом у меня была ванна седативная и завершала моё оздоровления процедура Дарсонваля (волосы от неё дыбом стояли.

Кому точно хорошо в Леневке, так это детям! Скучать им точно не придется, т.к. надо успеть накупаться в Аквапарке, набегаться на свежем воздухе, наиграться в детской комнате, поглазеть и покормить животных, а вечером насмотреться мультиков и начитаться книжек! Что особенно приятно – персонал очень терпеливо относится к снующей повсюду детворе!

Условия для детского отдыха

01.2010

…Детям уделяется особое внимание. Организаторы Марина и Наташа всегда были с ними - и дискотеки, и викторины, и тематические вечеринки. Сын был в восторге!

В санатории работает пункт проката - есть коньки и лыжи всех размеров, в хорошем состоянии. Есть ледянки (однако горку мы так и не нашли), снегокаты. Вот на них мы гоняли о КПП до самого пруда.

07.2010

…досуг - деткам - чудесная детская комната с воспитателями, которые за детками не просто смотрят, а еще и занимаются. Каждый день новая тема - пластилин там, рисовалки и т.п. + в корпусе и на территории есть качели – карусели, мульты показывают, проводят детские эстафеты. Для взрослых - всякие викторины, катание на великах - снегокатах (по сезону), занимательные беседы, эстафеты, дискотека конечно. Есть аквапарк с взрослыми и детскими горками. Работает библиотека. По вечерам фильмы показывают или приезжает кто-то из бардов. Один раз художница была, всем портреты рисовала, ну и лечение конечно по утрам…

10.2010

Детская комната находится на первом этаже в главном корпусе. Она небольшая, но игрушек много. Кроме того, воспитатель с детками постоянно чем-то занимается - лепят, рисует. Можете смело оставлять там малыша. До 17.00 детская комната работает бесплатно, а после 50 р/час.

02.2011

…Детей очень хорошо принимают, с осени вроде начали принимать детей до года. Отдыхали нач. февраля, 8 мес. нам. Стульчики в столовой ставят, дет. кроватки доставляют, есть детская площадка, детская комната с 3-х лет. Мы с лялей там тоже играли, под присмотром мамы…

04.2011

В Леневке конкретно нет детского стола, но годовастика покормить можно - там всегда есть отварные или брокколи или цветная капуста, морковка, каша безмолочная (молочная тоже есть), фрукты и т.п. Для тех кто уже не титечник тоже молочное есть - кефир дают через день, молоко кипяченое всегда есть на столе.

06.2011

…eсть нeбольшой конный двор, дeтки кормят лошaдок, кроликов, бaрaшков, курочeк. Площaдкa дeтскaя aккурaтнeнькaя, приятнaя, с дeрeвянными фигурaми и дeрeвянной горкой. Есть библиотeкa с дeтской комнaтой, с книжкaми eщe из моeго дeтствa!

Особо хочется сказать про аквапарк. Мне он понравился даже больше, чем наш "Лимпопо". Во-первых, площадь достаточно большая для санатория, вода чистая, хлорирована в меру. Во-вторых, дно покрыто нескользящим материалом, везде резиновые дорожки, пол с подогревом. Есть две горки, детский лягушатник с горкой-змеёй и джакузи с тёплой водой.

10.2011

В принципе, везде есть детские комнаты - только не везде и не всегда есть воспитатели. В Леневке можно оставлять ребенка в детской комнате несколько раз в течение дня, но не более 2 часов в день. Есть воспитатель. Моей там очень нравится. Хотя на часть процедур со мной ходила, рядом сидела, а некоторые просто я ей тоже оплачивала, и она их принимала (в галокамеру так ходили). На короткие процедуры - иногда просто в холле сидела, мультики смотрела, если что, ко мне приходила. Там медсестры хорошие - она пару раз не могла меня найти, так ее ко мне на процедуры из холла приводили.

04.2012

…на детей никто не орал, отношение очень внимательное и тактичное, в столовой персонал подходил спрашивал удобно ли нам, может что то нужно, вы только скажите.. При том что дети орали и свинячили. По составу супчиков ежедневно подходили информировали меня (я просила сообщать если приправы добавлены или бульонные кубики чтоб мелкого химией не накормить)... Пускали нас раньше всех на обед так как у мелкого режим и нам было удобнее пораньше... Cтаршая носилась с подругами по этажам, они ржали как лошади, брызгались водой и катались на лифте- тоже ни разу никто не сделал замечание, хотя в этом случае не помешало бы… Номер убирали каждый день... Горничная по моей просьбе покупала детское питание в Мегамарте в Тагиле, на все просьбы отвечали с улыбкой, приветливо…

04.2012

В детской комнате была воспитатель очень даже хорошая (может, конечно, это нам так повезло, мы были там в начале августа 2011 года)…..Площадки на улицы обычные средние...:2 качели, 2 лазелки, песочница, горка с лазелкой (из этих деревянных наборов с синими горками, которые у нас сейчас во многих дворах наставили). Моему ребенку вообще больше понравились электромобили (за отдельную плату, естественно) и картинг (у нас папа на карте гонял, а ребенок "болел" за папу).

…У меня дети ОЧЕНЬ для общественных мест неудобные - скандалили между собой постоянно, орали, бегали и прыгали, мелкий ваще электровеник без башни, за минуту может переломать полсанатория... Старшая вечно ревет как пожарная сирена и по часу успокоиться не может...Да нам никто ни разу ни слова не сказал!!! Единственное, что в аквапарке пару раз настойчиво просиди водить маленького за ручку, чтоб не травмировался... … в столовой постоянно вокруг него был свинарник в радиусе 1 метр - на столе, на полу... он 2 минуты ест, потом начинает гонять с воплями по всей столовой - ни одного замечания, ему все улыбались только! …

Минусы есть?

Несмотря на обилие позитивных отзывов об отдыхе в Леневке, конечно, есть и недовольные отдыхом. Как всегда много отзывов, описывающих ситуации, которые могут произойти в любом, даже 5-ти звездочном санатории, но мы постараемся увидеть объективные минусы Леневки. Прохладная вода в бассейне, риск заражения кишечными инфекциями (через воду в бассейне), неудобство шведского стола для мам с маленькими детьми, обдуваемая ветрами игровая площадка, хамство персонала, несоответствие цены и бытовых условий в простых номерах – это самые обсуждаемые «минусы» отдыха в санатории.

01.2010

Всем чота так нравится, а о минусах мало кто пишет, мы были по путёвке выходного дня 16-17 янв…

1. Детская комната платная в выходные, стоит 50 руб. час, за полчаса заплатить нельзя.

2. Убрали чайники из номеров, т.к кулеры стоят на этажах, это крайне неудобно бегать с кружкой по этажу.

3. Не дают мыло в номер, только шампунь, а ведь это 3 звезды.

4. Стали экономить на всём: туал. бум. самая дешёвая - серая и тонкая, на улице только половина фонарей горят, если на 4-5 этажах, где расположены студии и люксы - Новокурьинская вода в кулерах, то на 2-3 эт. - какая то местная.

5. В аквапарке стоимость для всех одинаковая, раньше для проживающих в санатории были другие цены, ещё незачёт аквапарку - полотенца выдают платно, мыла в душевых нет…

10.2010

Отдыхали с родителями и детьми (46 человек) в октябре 2010 года. В аквапарке невозможно холодная вода. По отзывам наших родителей, кто не в первый раз, это постоянная ситуация. Персонал аквапарка просто хамский: как в плохом советском пионерлагере. Хуже всего, что после приезда выяснилось, что 20 человек серьезно отравились: температура + все прелести ротовирусной инфекции, некоторые вызывали скорую детям. Все врачи сказали, что через воду бассейна. Постоянно всем вместе ездим на базы, никогда такого не было. Никому не советую.

11.2010

1. Детская комната желает лучшего.

2. Номерной фонд низковат (жили в Фонграде в стандарте, студии и люксе), в Леневке брали студию 2-х комнатную (меньше вышеуказанной в 2 раза).

3.Персонал (еще не подрос до уровня даже 3 звезд).

04.2011

1. Маленькая территория, гуляли по дороге, все время смотришь - не едет ли машина, все прогулочные тропки - в снегу, ничего не почищено, летом думаю территории для прогулок больше.

2. Обслуживающий персонал - сплошное хамство - каждый себя считает чуть ли не директором.

01.2012

Были в конце ноября-2011. Вообще, на мой взгляд, о Леневке много мифов. Я попробовала - больше не поеду. Но решать вам.

Впечатления такие.

1. Бассейн - зимой только для закаленных. Бассейн клевый, удобный - не поспоришь. Но идти обратно в корпус по ужасно холодному переходу. Катастрофа! Особенно, если высушить волосы некогда - опаздываешь, к примеру, на обед или на ужин. В общем, и я, и дети заболели. Испортили отдых.

2. Шведский стол - с детьми неудобно: пока накладываешь еду детям, поесть не успеваешь. Гораздо удобнее, когда столы уже накрыты.

3. В холлах чисто и уютно. Но в номерах не убирают вообще. Приходится просить, улыбаться, ругаться. Жили 8 дней - ни разу не вымыли без отдельных просьб. Единственно - промахнут в туалете, и все. С маленькими детьми - катастрофа!

4. Пункт проката от жилого здания находится далеко, с мелкими очень неудобно. Лучше взять с собой санки-ледянки и проч.

5. Детская площадка - на берегу водоема, продуваема ветрами насквозь, это ужасно. Гулять больше получаса никак невозможно. С условием, что пока двоих оденешь - смысла выходить на улицу вообще остается мало.

6. Детская комната с воспитателем - большой плюс. Неоспоримо.

Отдыхали с ребенком (беременная 14 недель и дочь 4 года) в Леневке в ноябре-декабре, если сказать УЖАСНО!!!!! ТО ЭТО НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ. Деньги потрачены (45тр) отдых испорчен. В столовой столы 4 местные, нас было двое, поэтому к нам подсаживали, в первый день это был "тагильский мужик" с татуировками и его спутница, которые из под стола распивали алкоголь……..на следующий день к нам подсадили маму с "особым ребенком" мальчишка очень плохо кушал, бросал посуду, еда летела в разные стороны, мог кушать потом резко закричать, на моими жалобы диет. медсестре она предложила нам сесть на улице на лавке. Развлечения для детей за 1,5 недели нашего там нахождения не было, единственный раз показали мультик (все развлечения за доп. плату, стоимость мультика была 200 руб., как сеанс в кино. Процедуры практически не использовали т.к. не было мест......ходили только на ингаляции и ионотерапию (вроде так называется) и при этом в коридор где мы ждали постоянно выбегали медсестры и кричали "угомоните своих детей здесь люди отдыхают", дети от безделья ползали по креслам и смеялись. На улицу выйти мы не могли т.к. санаторий расположен на берегу какого то там водохранилища, там очень сильный ветер, дети сразу плакали. Единственное развлечение для нас мамочек с детьми было это вечерами сидели в холле, дети играли между собой. Уехали мы оттуда на несколько дней раньше (за оставшиеся дни деньги не вернули) с температурой 39 поносом и рвотой…

04.2012

…бесконечно орали на детей... отдыхающие! под конец отдыха моя младшая заболела (на площадке на улице ужасный ветер, поскольку санаторий стоит прямо на берегу водоема, мы гуляли не подолгу и одевались хорошо, но ветер был такой, что спастись было нельзя)… и вечно ругались на детей сотрудники санатория - типа что ваши опять тут бегают, почему не следите за ними, у кабинетов физиотерапии велели держать детей на руках и следить, чтобы они не разговаривали (!!!) - мол, мешают тут всем отдыхать и работать. Моя старшая (5 лет) всюду ходила с раскрасками и карандашами, велели их оставлять в номере, мол, нарисует тут нам.

Стоит помнить, мнение каждой ю-мамы – это её субъективная позиция, что хорошо одной – не подходит для другой. Правильнее всего обращать внимание на частые совпадения мнений по принципиальным для вас моментам, наверное, это и создаст некоторую объективную картину. Желаю удачно, подготовлено и без «сюрпризов» отдохнуть в санатории «Леневка».

(Отзывы ю-мам собраны за период с 01.01.2010 г. по 20.04.2012 г.)

