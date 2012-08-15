Ах, эта милая сердцу Башкирия!

Наконец-то отпуск! У мужа. Я в отпуске уже почти год. В декретном! За границу в этом году решаем не ехать. Малышу всего 10 месяцев, да и лето в этом году такое, что ехать за порцией солнца так далеко просто не хочется! На семейном совете принимаем решение ехать на Родину, в Магнитогорск. А отдыхать будем среди потрясающей природы Башкирии!

С утра грузим вещи в машину. Подгузники, игрушки, коляска, манеж – машина забита доверху. Вот что значит ездить в отпуск с маленьким ребенком. Нам предстоит преодолеть порядка 550 км, около шести часов в пути. Планируем дорогу так, чтобы на нее пришлось два сна сына: утренний и послеобеденный. В перерывах между снами буду развлекать кроху как смогу.

Сборы окончены, можно отправляться в путь. За окнами машины палит солнце, в салоне приятно холодит кондиционер. Укачанный неровным покрытием дороги, ребенок сладко засыпает в своем автокресле и просыпается практически возле запланированного места привала. Речка Увелька протекает среди многочисленных деревенек и бескрайних полей. Выбираем место и останавливаемся для обеда. День выдался чудесным. По синему небу, такому яркому, что режет глаза, бегут белоснежные облака. Не слышно и дуновения ветерка. Поверхность воды девственно спокойна, в ней как в зеркале отражается небо.

Немного наслаждаемся пейзажем, кормим ребенка, перекусываем сами и снова отправляемся в путь. Сытый ребенок требует развлечений, я с переднего сиденья играю с ним в «ку-ку», зоопарк, ладушки и прочие милые забавы.

Утомившись и немного покапризничав, ребенок снова засыпает. Так и проходит время в дороге. И вот мы в родном городе, там, где мы родились и прожили большую часть своей жизни, пока четыре года назад не уехали в Уральскую столицу, в замечательный город Екатеринбург.

Несколько дней ходим по гостям, родным и друзьям. Соскучились, да с ребенком все требуют повидаться, понянчиться и посюсюкаться. А после этого едем за город, в санаторий на берегу озера «Банное».

Дорога петляет среди живописных холмов, которые чередуются с бескрайними полями, а на горизонте синей грядой тянутся Уральские горы.

Выходим из машины, голова кружится от сладкого свежего воздуха. Такого не встретишь в городе, даже в самых зеленых парках. На смену жаре приходит долгожданная прохлада. Легкий ветер приносит запах воды, и мы в первый же вечер идем к озеру. Банное, как всегда, великолепно. Пляжи пустынны, лишь редкие прохожие бродят вдоль берега, ловят рыбу с понтонов или кормят уток хлебными крошками. Скоро снова наступит жара, и на пляже яблоку негде упать будет. Вода в этом году в озере прогрелась как никогда. Радуемся прохладной погоде и свежему воздуху – ребенок прекрасно спит по несколько раз в день, а у нас есть время вдоволь наообщаться с мужем и насладиться единением с природой.

На следующий день совершаем экскурсию в горы. Зимой здесь оживут заснеженные трассы, со всех концов света потянутся туристы – любители горнолыжного спорта. А пока канатная дорога работает для тех, кто хочет насладиться прекрасным видом на окрестности с высоты порядка 450 метров. Кабинка увозит нас наверх, мы медленно проплываем над деревьями, отвесными скалами, и я даже забываю о своем страхе высоты, настолько захватывает дух от окружающей красоты. Для желающих выпить чашечку кофе или перекусить на самой вершине горы расположен ресторан. Но мы здесь не для этого.

Обходим по очереди все смотровые площадки, некоторые их которых как будто бы парят в воздухе. Здесь, на высоте, воздух еще чище и кажется, будто легкие до отказа наполняются чудесным горным воздухом. С высоты насчитываем около семи озер, разбросанных тут и там. У подножия гор – базы отдыха, кемпинги и бунгало. В любое время года на Банное приезжает множество отдыхающих.

За время нашего отдыха совершаем прогулку по летнему лесу. Под ногами шуршит рано высохшая в этом году трава. Листья шепотом переговариваются друг с другом, чувствуешь себя с лесом единым целым. Уральские березы обладают чудодейственной силой, не зря же говорят, что можно обнять дерево и зарядиться энергией и здоровьем.

С каждым днем становится все теплее, и наконец-то можно искупаться в водоеме. Вода прозрачная, видно каждый камушек. Ребенок визжит от восторга и плещется в надувном бассейне на берегу, пока мы с супругом по очереди ныряем в освежающую прохладную воду.

Время здесь идет очень размеренно, но тем не менее, отпуск подходит к концу. И в заключительный день, по совету родителей, едем на святые места, заряжаться космической энергией. Не так далеко от озера Банного, в чаще лесов, спрятано чудесное место, о котором пока мало кто знает. Его нахождение находится под секретом и едут туда в основном люди, серьезно верующие в действие чудотворных сил.

Десять могущественных реликтовых лиственниц спрятаны от взора посторонних обступающими со всех сторон лесами и деревянным забором. Говорят, если обойти их всех по кругу, обязательно босиком и прислониться к каждому дереву – заряд сил и энергии на долгое время просто гарантированы. Мы просто гуляем от дерева к дереву, вдыхая аромат леса и сухой травы под ногами, а какая-то группа туристов выполняет весь ритуал от начала до конца, завершая действо медитированием на заходящее солнце.

Мы тоже заряжаемся энергией. Ведь природа сама по себе обладает лечебным, релаксирующим действием. После таких поездок чувствуешь приятную легкость в теле, ясность в голове и желание жить и наслаждаться каждым днем.

За границей, несомненно, хорошо, но дома, среди уральской природы, русского леса, свежего воздуха, ничуть не хуже! Наш отпуск прошел великолепно, и мы еще не раз приедем сюда, чтобы насладиться дивной красотой природы Башкирии и зарядиться положительной энергией на долгое-долгое время!