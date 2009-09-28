В этом году уже традиционно планировали пойти в поход в Саяны в июле. Но отпуск получилось взять только в сентябре. В это время на Урале, Алтае и в Саянах уже достаточно прохладно для походов с малышами. Поэтому для путешествия пришлось выбирать местечко потеплее – выбрали Крым. Ни я сама, ни муж мой не были там ни разу. Компания набралась большая – 13 человек - 9 взрослых и 4 малышей в возрасте от 10 месяцев до 4,5 лет.

Ехать решили поездом с пересадкой в Москве – сложнее, чем прямым, зато немного быстрее. Выехали в 3 часа ночи 29 августа, а 31 августа в 7 ч утра – приехали в Симферополь. Нашли таксиста, который свозил всю нашу компанию за обратными билетами, продуктами и газовыми баллонами. Дальше по плану – Новый Свет. Жилье там сняли с трудом – никто не хочет сдавать такой орде, да к тому же всего на 2 дня. В итоге сняли две большие комнаты. Пробыли там 2 дня – ходили гулять по тропе Голицына и другим прибрежным горкам, купались, ездили в Судак в Генуэзскую крепость. В общем – отдыхали после долгой дороги и перед походом сил набирались.

Второго сентября в 6 часов утра нас уже ждала машина. Загрузили рюкзаки – и в горы! Погодка пока на нашей стороне – пока жили на море - была жара, а сегодня пасмурно и немного моросит дождик. Доехали до Зеленогорья, разгрузили машину и выдвинулись!

Идти первый день, как всегда, тяжко. Девочки – Оля (4,5 годика) и Алиса (4 г) – молодцы, идут сами. А Тошка мой (3 г) халявил весь первый день – немножко пройдет пешком – и к маме в рюкзак. Подумала, что в следующем году ни за что его не понесу – тяжелый уже паренек. Около 12 часов встали на обед.

После обеда Алису уложили спать. Несколько человек отправились разведать тропу – тропинок много, а карта у нас не очень хорошая, правда, тогда мы об этом еще не знали. Вышли со стоянки и двинулись штурмовать перевал Каллистон – высота его всего 820 м, в Крыму вообще нет высоких перевалов.

При спуске с перевала мы промахнулись с тропинкой – и вместо прогулочной дорожки получили очень крутой спуск.

Вечером ощутили всю «прелесть» походов по Крыму в сентябре – этот месяц здесь, не в пример нашему, очень засушлив, по крайней мере, в этом году – многие родники пересохли. Встаем на стоянку без воды. Немного непривычно. Но мы предупреждены – а значит «вооружены»! - еще с обеда тащим с собой воду в бутылках. Хватило ее на приготовление ужина, а также – утром – на кашу детям и на чай – все остальным. Вполне неплохо. Примерно за полтора часа дошли до хорошего родника. В начале решили, что это тур.стоянка Чигинитра, но позже выяснили, что она – немного дальше. Решили здесь сегодня вставать на стоянку. До обеда – все отмывались, стирались и т.п. После обеда и сна детей пошли налегке в радиалку на перевал Большие Ворота – около 2,5 км вверх. Тошик сегодня молодец – с утра все время шел сам и почти весь подъем на перевал осилил. Перевал – чуть повыше предыдущего, но подъем на него попроще. Погуляли там, полазили по скалам над перевалом, сходили на Караби-Яйлу – оригинальное место – залезаешь на гору – а там на 15 км вокруг - плоскость …

На третий день нам предстоял большой переход до тур. Стоянки Ай-Алексий – около 10 км. На обед опять тащили с собой воду. Хотя уже после обеда выяснилось, что обедали-то – в 150 метрах от хорошего родника. Вообще если ходить нормальным взрослым темпом, то воду с собой носить не нужно – всегда можно пройти еще пару километров до гарантированного родника. Но с детьми такое может не получиться.

После обеда все трое старших детишек шли довольно бодро. Но последний километр перед стоянкой мне все же пришлось пронести Тошку в рюкзаке – совсем устал. Тур.стоянка Ай-Алексий – огромная, множество мест под палатки. Роднички хорошие.

На следующий день - небольшой переход до водопада Джур-Джур – это один из немногих водопадов, не пересыхающих в это время года. С погодой до этого дня везло – было прохладно, но без дождей. А сегодня становится жарко. Идти тяжело. Но тем не менее все по плану – к обеду дошли до водопада.

Отсюда можно выйти пешком в с. Генеральское – около 2 км. Либо здесь же поймать машинку – их много приезжает на экскурсию – и опять же выбраться в цивилизацию. Большая часть нашей компании так и сделали. А мы семьей – я, муж и сын – решили походить еще пару деньков.

До следующей воды – водопада Джурла – около 10 км с большим набором высоты. Вот тут я наконец-то заметила, что нахожусь в походе, а не на прогулке в парке! – муж у меня ходок бойкий, угнаться за ним не просто. Да еще и в гору, и с рюкзаком. К 6 часам вечера дошли наконец до Джурлы. Устала – очень. Прошли за 3,5 часа то, что всей толпой планировали пройти за день. Переночевали недалеко от водопада. Он совершенно пересох, никакой красоты из себя не представляет, только тонкая струйка воды осталась. Этой ночью первый раз было очень холодно и выпала роса. До этого – я не могла понять – такие ночи теплые или такой воздух сухой – росы не было ни разу.

С утра не торопясь дошли до горы Южная Демерджи – 1239 м. Погуляли по ней, а затем спустились в Долину Привидений. Здесь очень необычные скалы – все какие-то закрученные. Красота!

Пообедали. Решили выходить сегодня – в общем-то прошли все, что намечали на 2 дня. Начали спускаться в село Лучистое – спуск не столько крутой, сколько сыпучий. Итого весь поход продлился 5 дней. Из Лучистого в Алушту автобусы ходят довольно часто и стоят всего 2 грн.

Вечером приехали в Ялту. Там наша компания уже снимала жилье. Следующие 4 дня прожили в Ялте. Ходили в ботанический сад, купались в море, ездили в зоопарк. Зоопарк – маленький, но очень симпатичный – во-первых – очень зеленый, во-вторых – разрешают кормить животных кормом, который продается у входа в зоопарк. Тошка аж пищал от восторга, когда обезьянки у него из рук брали еду своими пальчиками! В-третьих – есть загон с маленькими домашними животными - козлятами и поросятами – можно зайти и погладить их. Тоже довольно интересно городскому мальчику!

Съездили на Ай-Петри – поднимались стандартно – по канатке. А спускаться решили по тропе в Ялту пешком. Сходили наверху в пещеру Трехглазка. В ней очень холодно – лед не растаял даже, Тошу закутали в 2 кофты. Пещера маленькая, впечатлит людей пещерами неизбалованных. Я пещер мало видела, мне понравилось, а мужу – нет. Сходили на вершину Ай-Петри – очень красиво!

Спускались вниз по тропе, идущей через Таракташский гребень – каменный город, скалы, состоящие из слоистой породы. Идти далеко – только до водопада Учан-Су спускались 3,5 часа. Оттуда – уже уехали на маршрутке, т.к дальше уже придется идти по дороге. А тропа невероятно красивая и интересная!

Через 4 дня мы проводили половину нашей компании в Екатеринбург, а сами решили переехать поближе к Севастополю. Сняли жилье в Балаклаве и прожили там еще 4 дня – до отъезда. Балаклава примечательна тем, что до пляжа надо добираться либо на катере – 10 – 15 грн., либо пешком через гору – мы 3 раза ходили пешком. Тропа очень живописная, идти нашими темпами с детьми до ближнего пляжа около часа, до дальнего «золотого» - больше полутора часов. В общем – прогулка на любителя, нам понравилось. Обратно – по жаре – возвращались на катере.

14-го сентября на поезде из Севастополя выехали в Москву. На этом путешествие завершилось.