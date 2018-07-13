Путешествие в Пермь и Казань на машине

В этой статье мы расскажем о путешествии с детьми на автомобиле в Пермь и Казань, что интересного посмотреть в этих городах и их окрестностях.

В очередной отпуск мы решили отправиться на автомобиле. Прежде всего потому, что всерьёз далеко мы на нашей машине ещё не ездили (Тюмень — Тобольск не в счёт), и хотелось получить этот опыт. Муж хотел сразу к южным морям, но решили первый раз съездить поближе. И обойтись пока без моря. Путешествовать решили расширенным составом: муж — рулевой, я, 2 дочки (почти 5 и почти 11 лет) и моя мама (бесплатное приложение, по мнению ворчащего главы семьи). Машина — Опель Астра Н седанистой разновидности — сумела вместить всех нас вместе с багажом, и в 7–45 утра 9 августа мы стартовали на запад, вернее на северо-запад , если верить расположению Перми на карте.

Деревня Сасыково, Пермский край

Так как дорога на Пермь прямая и без развилок, мы решили это исправить и заехать в деревню Сасыково Пермского края, чтобы ознакомиться с редкой для Урала достопримечательностью — водопадом. Мы проехали через всю деревню до берега речки Сылва. Там машину пришлось оставить. Дальше путь лежал через реку по подвесному мосту. Мост сам по себе заслуживает внимания. Длина — метров сто. Собран из досок, подвешенных с помощью проволоки к двум тросам. При ходьбе — хорошо раскачивается. Идти по нему и страшно, и интересно. Раньше мы такие только в сказочных фильмах видели. А хороший свежий ветер добавлял остроты ощущений.

Перебравшись на противоположный берег, мы занялись собственно поиском этого самого водопада. Нашли его не сразу, но тем интересней было его обнаружить. Водопад образован подземным ключом, который с высокого скалистого берега стекает в Сылву. До Ниагарского малость не дотягивает, но для Урала вполне сойдёт.

Умывшись, сфотографировавшись и напившись чистой ключевой воды, мы двинулись в обратный путь. Снова по качающемуся, а лучше сказать танцующему мостику и далее — в Пермь. Оставшаяся дорога нас порадовала большим количеством грибов, которые местные аборигены продавали на обочине трассы. Ясная прохладная погода дала отменный урожай лисичек в Пермских лесах. Удержаться было сложно, и мы останавливались несколько раз, пока не заполнили ими оставшееся пространство в багажнике нашего дилижанса.

Пермь

В общем, с кучей остановок, включая обед, вечером около 17–00 мы въехали в Пермь. Немного поплутали по этому ещё не знакомому нам населённому пункту, пока не нашли дом, в котором забронировали 3-комнатную квартиру. Уже первым вечером мы познакомились с первой местной достопримечательностью. Муж шутил, что это воздушный парад в честь нашего прибытия. Местный аэропорт расположен таким образом, что снижающиеся самолёты пролетают над самым центром города достаточно низко. И над нашим домом в том числе. Аэропорт является также базой местного полка ПВО. И, если гражданская авиация шуршала над крышей более-менее терпимо, то красная армия, как ей и положено, ревела так, что одним звуком могла распугать всех врагов. Перехватчики МИГ-31 (определил муж) заходили иногда на посадку по 10 самолётов с интервалом в 5 минут.

Центр города поразил обилием велосипедных дорожек. Шустрые велобайкеры носятся по ним со скоростью пули, виртуозно объезжая зазевавшихся туристов, которые не сразу осознавали, что не вся ширина тротуаров здесь для них. На ужин мама нажарила нам картошки с грибами и, быстро проглотив это лакомство, мы плавно и незаметно погрузились в объятия морфея. Рёв самолётов был нам как колыбельная.

На следующее утро мы двинулись знакомиться с местными культурными объектами. Первым был Пермский медведь. Его решили воздвигнуть, чтобы увековечить мнение царицы Екатерины о пермяках, коих она считала дикими как медведи.

От медведя бронзового мы решили перейти к настоящему — отправились в зоопарк. Зоопарк в Перми небольшой и находится вблизи набережной. Набор животных там, в общем-то , небольшой и стандартный — тигры, львы, медведи, белки, мартышки, олени и другие, сам зоопарк маленький, уютный, со множеством деревьев.

Понравилось там всем — и детям, и взрослым. Часа полтора мы провели в контактном секторе, где с рук кормили кроликов, коз, оленей, гладили цыплят.

На вечер была запланирована экскурсия по Каме. На речной вокзал мы поехали на машине. Парковаться в центре Перми можно везде, но платно. Стоимость 15 руб/час. Туристам — не накладно, а вот пермяков сильно раздражает — они жалуются, что за отведенные бесплатные 15 минут не успевают отвести детей в школы-садики .

Мы купили билеты на речную прогулку длительностью 1,5 часа. Заняв место не корме теплохода, мы любовались пейзажами и величием огромной Камы. Местные даже утверждают, что ниже по течению не Кама впадает в Волгу, а Волга впадает в Каму. И если посмотреть электронную карту Google, то видно, что это мнение отнюдь не беспочвенное. Пока взрослые спокойно сидели, дети излазили весь корабль сверху донизу и с кормы до носа раз по 20.

После речной прогулки мы отправились в центральный парк имени Горького. Это аналог нашего ЦПКиО, только расположен в самом центре города и гораздо более компактный. Там поглазели на уличных артистов — музыкантов и спустили определённую часть бюджета на аттракционы. Где детям было одним нельзя, мы запускали их с папой. Супруг мужественно выдержал все безумные карусели и американские горки. Что мне особенно понравилось, так это система оплаты за аттракционы. Приобретаешь за какие-то смешные деньги пластиковую карточку, и далее на входе на очередную карусельку с нее списывают стоимость катания (как в нашем Крейзи-парке , например). И автоматов для пополнения лицевого счета в парке множество, не надо бежать в начало в кассу.

На второй день мы поехали посмотреть открытую музейную площадку мотовилихинских заводов. Там собраны образцы ракетно-артиллерийских систем, которые когда-либо производились в Перми. Даже есть царь-пушка пермского разлива. Детям было не очень интересно, потому что залазить на экспонаты, как в нашем парке Победы, в этом музее нельзя. Там же, в обычном здании находится обычная экспозиция музея мотовилихинских заводов. В ней представлено много экспонатов, рассказывающих о создании и развитии литейного, кузнечного, сварочного и иных производств в Перми от самого основания и до наших дней. Производственники бережно хранят традиции, а семейные династии рабочих и служащих завода насчитывают чуть не дюжину поколений. Через дорогу находится дом-музей Славянова — изобретателя электрической дуговой сварки (сварки электродами), которая нынче применяется повсеместно.

Затем мы отправились знакомиться с диарамой, находящейся в одном из филиалов краеведческого музея. Музей находится там же, в Мотовилихе. Пешком от заводского музея минут десять. Но как выяснилось, эти минут десять только до подножия горы, на которой стоит музей, а заодно железобетонный памятник паровому молоту. На верхушку горы ведут деревянные ступеньки в каком-то бесчисленном количестве. Там мы с удивлением узнали, что основали Пермь Татищев и-Де Генин. Те самые, что приложили руки к основанию и нашего города.

Пермь является одним из городов, где ярко гремели события революции 1905 года. Этому и посвящена диарама, да и расположена она на той самой горе, где собирались местные революционеры. Также в музее очень много информации, рассказывающей о быте пермяков конца XIX — начала XX века. Можно легко сосчитать, сколько и чего могли купить себе рабочие на месячное жалование. Продукты тогда стоили гроши, а вот, к примеру, чтобы купить швейную машинку «Singer» рабочему пришлось бы много месяцев откладывать всю свою зарплату. Представленный в музее паспорт на швейную машинку тех времён по содержимому очень похож на аналогичный современный документ — начинается словами поздравления с покупкой от производителя.

Целый выставочный зал рассказывает о жизни города во время ВОВ и о подвигах горожан на фронте. Отдельный фрагмент экспозиции рассказывает о труде военных медиков. В Перми в годы войны было много госпиталей. На обратном пути мы заглянули в местный сквер под названием Райский сад, где покатали детей на лошадках. Крохотный, но действительно райский уголок с маленькой речкой, текущей по искусственным уступам. Так пролетел второй день.

В последний, третий день мы решили съездить в музей авиации. Это частный музей, находящийся на окраине мегаполиса. Поэтому ехать до него из центра пришлось почти час. Попросту один домовладелец в частном секторе превратил свой немаленький двор в выставочную площадку, куда свёз с самолётных кладбищ части отслуживших своё летательных аппаратов.

Многие в очень плохом состоянии. Экскурсоводы по уровню знаний тоже не бог весть какие. Но это с лихвой компенсируется тем, что всё можно трогать и залазить в кабины самолётов и вертолётов. Детской радости не было предела.

А муж крутил рога штурвалам и щёлкал тумблерами на панелях наравне с детьми. Интересно было даже маме. Самый популярный экспонат — ТУ-134 (носовая часть с кабиной в хорошем состоянии). Возле него всегда была очередь. Не испортил настроения даже дождь, ливший почти всё время.

Ближе к вечеру мы посетили последнюю плановую достопримечательность — знаменитые «солёные уши». Это стало последней точкой пермского периода нашего путешествия.

Казань

Утром следующего дня мы выехали в Казань. Навигатор в этот раз порадовал — с первого раза вывел к нужному дому и в шесть вечера мы вселились в очередную 3-комнатную квартиру в центре татарской столицы. А утром стали изучать город.

Архитектура в центре выполнена в едином «историческим» стиле и придаёт городу необычайную красоту и привлекательность для туристов. Как позднее разъяснила нам экскурсовод, в Казани есть строительные фирмы, которые строят дома «под старину», в итоге практически не отличишь новодел от действительно старинных построек, которых достаточно много. Одно из основных мест паломничества гостей города — это Петербургская улица, преходящая затем в Баумана и яляющаяся роскошной пешеходной зоной. На Баумана и примыкающих переулках расположены музеи, памятники и просто скульптуры (как у нас на Вайнера). Море магазинов с сувенирной продукцией. Улица Баумана тянется несколько километров, до самого Казанского кремля.

Первым делом мы сходили в музей счастливого детства, где царит атмосфера cоветской квартиры. Дети смогли потрогать игрушки родом из детства родителей. Глядя на предметы обстановки, мы с улыбками вспоминали своё детство, а некоторые представленные там чудеса советской промышленности не повторены до сих пор. Затем мы поднялись на колокольню Богоявленского собора и облазили все бронзовые скульптуры, попавшиеся нам по пути.

Быстро пообедав, мы поехали в местный парк Победы на метро. Станции построены очень красивые, но катастрофически не хватает света. В парке Победы находится большое количество военной техники, а также неплохой детский городок, из которого сложно было потом увести детей, и спортивная площадка. Важнейший элемент парка — вечный огонь. По периметру выстроены арки с указанием ФИО и дат жизни всех героев Советского Союза из Татарстана — русских по-русски , татар — по-татарски .

Вечером мы с мужем, уложив спать детей и бабушку, рванули «дикарями» на ночную экскурсию по городу. Вдоволь налюбовались красиво подсвеченными городскими пейзажами (роскошь иллюминации иногда поражала) и погуляв по набережной, мы завершили первый день татарского периода путешествия.

На второй день поехали на обзорную экскурсию по Казани. Экскурсовод очень интересно освещала основные этапы развития города, и подчеркнула, что в настоящее время население Казани на 48% состоит из татар, 49% составляют русские, 3% все остальные. В городе действуют несколько театров, где все спектакли идут на татарском языке. Название же городу положила речка Казанка, на слиянии которой с Волгой и стоит Казань. А вот за что так назвали речку историкам установить достоверно не удалось. То ли казан с золотом там татарский хан утопил, то ли иная какая причина. В виде огромного казана построен и дворец бракосочетания. Действительно, очень красиво. Но ознакомиться с ним вблизи нам не довелось. Ещё один из символов Казани — дракон зилант — в виде небольших литых скульптур украшает многие места отдыха горожан.

Показали нам памятник молодому Ульянову-Ленину . Он ведь был студентом Казанского университета. А началась экскурсия с посещения площадки возле кукольного театра. Это здание просто шокировало нас своим дизайном и цветами. Надо сказать, что день выдался солнечный, и игра света в витражах этого «дворца сказки» делает его заметным с очень большого расстояния.

Осмотрев не менее дюжины исторических и современных объектов Казани, мы приехали к Казанскому кремлю. Надо сказать, что полутора часов, которые мы там провели вместе с гидом, конечно недостаточно, чтобы полноценно ознакомиться со всеми постройками. Поэтому экскурсовод довольно кратко рассказала о каждой из них. Организованно мы посетили только центральную мечеть Кул-Шариф . Она открылась в 2005 году и является главной мечетью Татарстана и одной из крупнейших в Европе. Сооружение поражает своей торжественностью. Сказать, что она красива — значит ничего не сказать. А внутри она просто прекрасна. Высокие стены, обилие светлых тонов, а также большие окна сделали помещение очень праздничным.

С другими постройками кремля мы знакомились уже самостоятельно, без гида. После обеда, который по времени оказался скорее полдником, и отдыха, мы отправились проводить вечер… к кукольному театру, до которого от нашего дома идти было минут 10. У подножия дворца разбиты великолепные детские площадки, утопающие в цветах. Помимо разнообразных горок, качелей и лазилок там были также гамаки!!! и матрасы, набитые пенопластовой крошкой, и что-то вроде шезлонгов. А поодаль находилась небольшая сцена, где проходили конкурсы какой-то детской национальной самодеятельности. Вечер там пролетел совершенно незаметно.

На третий день с утра мы поняли, что очень соскучились без зверей и поехали в зоопарк. Он в Казани такой же небольшой, как в Перми, но ещё более старый. Только совмещен с ботаническим садом и так и называется — Казанский зооботсад. Территория между группами вольеров засажена образцами различной флоры, благодаря этому внимание посетителей периодически переключается с одного на другое. На краю зооботсада находится небольшое озеро, в котором плавают лебеди. Немного портят впечатление поезда, проносящиеся по близко расположенной насыпи и нарушающие тишину и спокойствие. Контактный сектор оказался очень внушительных размеров. Основные его жители — козы и овцы, которые находятся не в вольерах, а ходят прямо среди посетителей абсолютно свободно. Постоянное общение с людьми наложило отпечаток на их поведение — лакомство выпрашивают весьма нагло, буквально преследуют граждан, а порой суют свои морды прямо в сумки. Денег на вкусняшки для зверей у нас ушло тогда немеряно. Уйти из этого гигантского живого уголка дети согласились лишь тогда, когда мы пообещали им, что съездим покупаться. Раз пообещали — пришлось выполнять. Бесплатный городской пляж находится на противоположном берегу Казанки, напротив кремля. Добраться туда удобнее всего было на машине. Пляж песчаный с очень пологим заходом в воду. Как раз то, что нужно детям. В реке, кроме отдыхающих, полно всякой рыбы, которая потеряв всякий страх и стыд, плескалась в воде и била хвостами в каких-то 10 метрах от нас. Долго покупаться нам не удалось, потому что надвигался ветер и на берегу становилось прохладно. Завершили день снова на площадке перед кукольным театром, ушли уже затемно.

Свияжск

Финальный день татарского периода мы провели на экскурсии в остров-град Свияжск. Это село находится где-то в 70 км от Казани и основано было как крепость ещё Иваном Грозным. По пути туда мы проезжали ещё через один удивительный объект — Иннополис. Это первый город для IT-специалистов , созданный буквально несколько лет объединёнными усилиями правительств Татарстана и РФ и включает в себя университет, лицей, научные центры с лабораториями, жилые дома, спортивный сооружения и зоны отдыха. Университет готовит управленческие кадры для работы в IT-отрасли и занимается научными разработками в сфере высоких технологий. Выполняются в том числе и заказы Министерства обороны.

Свияжск расположен на высокой горе, расположенной посреди русла реки Свияги, у самого впадения её в Волгу. Это место имеет удивительную природную аномалию. На протяжении нескольких десятков километров речка Свияга течёт параллельно Волге. Расстояние между ними около 30 километров. Но направления течений — противоположные. Чем это объяснить — непонятно. Свияжск был основан в середине 16 века. Согласно официальной исторической легенде, Иван Грозный после двух неудачных попыток взять Казань проанализировал свои военные неудачи и решил, что они связаны с большим расстоянием между Москвой и Казанью. Снабжение войск в дальнем походе становилось неудовлетворительным. Поэтому царь решил создать вблизи Казани военную базу, где сконцентрировал необходимые военные ресурсы. Крепость была построена в рекордно короткий срок — 4 недели. Конечно, первые крепостные стены были деревянные. Но свою роль они выполнили. Третий поход на Казань стал последним. После взятия Казани Свияжск надолго стал уездным городом Казанской губернии. Там жили много купцов, дорога из Москвы на Казань проходила аккурат через Свияжск. Но после строительства железнодорожного моста через Волгу, когда железная дорога прошла мимо Свияжска, начался его закат. На территории города поочерёдно размещали тюрьмы, колонии, лагеря военнопленных, закрытые психиатрические лечебницы. Всё это способствовало оттоку коренного населения.