Алтай, лето 2009. Маашей, Шавлинские озера

Идея об активном самостоятельном отдыхе витала в нашей семье давно, но всегда находились НО, мешающие сказку сделать былью. И вот в марте я натыкаюсь здесь на статью http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4529 . А собственно, нам что мешает? Звонок подруге, вечер демонстрационного показа материалов по Алтаю мужу и вот, решено – мы едем! Вопрос о виде транспорта даже не вставал – однозначно на машине!

4 месяца ожидания, закуп снаряжения, бессонные ночи в поисках дополнительной информации, составление маршрута... И 25 июля мы кидаем прощальный взгляд на свой дом.

Мы собирали по крупицам нужную нам инфу, читали отчеты, сравнивали маршруты, возможно, кому-то наш отчет тоже поможет.

Автомобильная часть пути, ночевки: Екатеринбург – Омск - проезд через Новосибирск, Барнаул – Чибит – Бийск - Новосибирск (без ночевки (посещение музея ЖД и зоопарка) - ночевка между Омском и Новосибирском – Екатеринбург. Протяженность ок. 4800 км.

Маршрут: Чибит – переправа через Чую в районе базы МЧС - Маашейское озеро – язык ледника Маашей – Бирюзовое озеро – плато Ештыккол – Нижнешавлинское озеро – Верхнешавлинское озеро – спуск вдоль реки Орой к разрушенному мосту – Чибит. Протяженность ок. 120 км.

Продолжительность 16 дней, из них 10 дней– пешая часть.

Ехали с ночевками, на двух машинах, двумя семьями, в каждой семье по ребенку. Время в пути почти три дня. Ночевали в придорожных отелях. У нас стоимость составляла 750-1000 рублей за ночь. Питались тоже в придорожных кафе, весьма бюджетно, на трех человек от 200 рублей, с первым, вторым и третьим, но без изысков. Самый дорогой обед был 600 рублей , 150 из которых стоило разливное пиво. Выбор мест ночевок и обедов был весьма прост - где много припаркованных длинномеров дальнобоев – нам туда, места проверенные. Бензин у нас самый недорогой. Если здесь АИ-92 был в районе 21 рубля, то в Чибите его стоимость уже 25 рублей.

Ехали легко, без ночных переездов, практически всю дорогу подбадривающе светило солнышко. Только под Омском нас застала просто фантастическая гроза, но мы быстро нашли ночлег и смотрели на всполохи, запивая глазунью пивом .

Под Новосибирском изнывали от невыносимо скучной картины абсолютно ровных ландшафтов. Никаких гор и даже горок. Тяжелая картина для уральцев.

Когда появились Алтайские горы, мы оживились, но по мере продвижения дальше и дальше мы, извините, начали офигевать. Горы всякие, горы разные, ровных мест практически нет!, горы везде, каменистые, покрытые лесом, с ледниками, обрывами и спутницы гор - мощные горные реки.

Дороги в Алтае – просто сказка. Среди гор, через перевалы, при том, что было мощное землетрясение 2003 года, и, как говорят местные, потряхивает постоянно, дороги ровные, с разметкой, ям нет! Вообще нужно сказать, что проехав около 5 тысяч километров, хуже дорог и бОльшего количества сотрудников ГАИ, чем в Свердловской области, мы не встречали. И ни одной аварии при этом мы не наблюдали!

Чибит. Конечная точка автомобильного пути. Довольно унылое местечко. Только мы остановились, к нам подъехали, расспросили, указали, что-куда-почем. Остановились в лагере «Кочевник». Там же оставили машины на стоянку (50 рэ в сутки). Договорились, что утром за нами приедет машина и перебросит нас до лагеря МЧС. К слову, договоривались на 1200 за переправу, а по приезду шофер попросил 1500. Но оно того стоило. Дорога не особо интересная, изнурительная и заняла бы весь день (по моим прикидкам километров 15-ть).

И горы встают перед ним на пути,

И он по горам начинает ползти,

А горы всё выше, а горы всё круче,

А горы уходят под самые тучи!

«О, если я не дойду,

Если в пути пропаду…» (С)

Что был первый день пешего пути для меня? Это ужас! Перемешанный с восторгом . Очень тяжело, подъем резкий, рюкзак 20 с хвостиком кг. Мне не стало хватать воздуха. Реально, нечем дышать! Но к третьему дню я научилась . Видя мое плачевное состояние, мимо нас несколько раз проходил алтаец с лошадью. Я уже готова сдаться и отдать свою ношу бедному животному, но все ж волевым решением отложила решение этого вопроса на второй день. За первый день мы прошли всего 5 км, но для меня это был самый тяжелый день похода. На стоянку встали рано, можно было еще идти, но мы бы не успели засветло дойти до хорошего места для ночлега. Первая ночевка была у моста через Мажой (Машей). От этого места идет дорога к озеру Караколь, но нам не по пути. В другой раз.

Решили выспаться и отдохнуть, не спешить. В итоге вышли только в 11 часов .

Чтобы выйти на тропу, нам нужно было немножко пройти вверх по склону по той же дороге, по которой мы вчера спустились. Но это в гору. А идти все время вдоль реки… Нам сказали, что можно идти низом вдоль реки, параллельно верхней тропе. Ленивый ходит дважды .

Какое-то время тропинка была хорошей, но потом пошел бурелом, идти сложно, возвращаться уже много и мы решили по горе выходить на верхнюю тропу. Это восхождение мы назвали «9 рота». ОООООООчень круто. Рюкзаки поднимали мужчины. Но даже без рюкзака лезть сложно. В какой-то момент наш сын оступился и кубарем покатился, поймали за шиворот. Идти было уже легче, чем в первый день. Но кто ищет приключения, тот их находит! Я умудрилась дважды за день оступиться, переходя реки. Обе пары обуви промочены. Очень обманчиво растет речная травка. Сверху вид, как будто камень, затянутый мхом. Я встала … а там глубина и дно! Выскочила, скинула рюкзак, оглядываюсь, кричу сыну, чтоб не вставал на это место. Он смотрит на меня и встает именно туда же!

На третий день пыталась сорваться с морены, но рюкзак затормозил меня. По горам скачем уже как горные козлы, набираем темп. На третий день выходим к озеру Маашей. Отсюда завтра у нас будет радиальный выход. Ну что сказать… Это просто сказочно красиво.

Особенно вечером, когда верхушки еще лижет солнце, в то же время уже видно луну, а внизу у озера уже темно, как будто сидишь в колодце.

Особенно ночью. Тихий плеск воды, темнота, пронзительно яркие звезды и в темноте ледник Маашей отражает свет звезд и луны. Вид, будто в темноте в воздухе висит белая гора. Фантастично. Но и днем тоже ничего .

Озеро образовалось сравнительно недавно, в одном месте, видимо, обвалилась скала и частично перекрыла выход воды. Это единственное место, где мы видели мутную воду. Говорят, мутность дает какая-то лечебная глина, пить такую воду даже полезно для желудка. Но нам не захотелось . Носили воду с водопадика неподалеку.

На следующий день идем к языку ледника Маашей. Идти большей частью по каменным моренам, почти у кромки воды. Чем ближе к леднику, тем больше ручьев с гор. Это тают ледники. Вода невероятно вкусная, холодная, пьем ее сырой. Напиться невозможно.

Ледник поражает своей мощью. Очень твердый, прессованный лед. На леднике, как на спиле дерева, видны годовые кольца.

Рядом со льдом цветут цветы. Снег и цветы… Удивительно. Начало июля, а здесь весна.

Ледник как будто живой, часто раздается треск. С гор начинают перекатываться камушки. Жутковато.

От языка ледника берем вправо и по каменной морене лезем вверх под углом гдет 45 градусов. Довольно высоко. Вот вид с этой точки влево. Внизу виден язык ледника, где мы были.

А вот вправо. Далеко внизу удивительной красоты Бирюзовое озеро. С одной стороны в него втекает река, с другой вытекает. Именно такого бирюзового цвета я никогда в природе не встречала. Очень яркий пронзительный цвет. За озером горы с изумрудными альпийскими лугами.

А теперь обратно, к палаткам, на ужин!

День пятый. Возвращаемся обратно, почти до ночевки первого дня, до стоянки алтайцев.

Оттуда по плану пересекаем плато Ештык-коль, оно же Ештык-Кёль, оно же Ештыккол (блуждающие озера), и выходим на тропу на Шавлинские озера.

Вообще по карте видно, что намного ближе перейти от ледника Маашей верхом через перевал и выйти к Верхнешавлинскому озеру, а потом спускаться к Чибиту. Но перевал – это дополнительная опасность, переход по ледникам, у нас дети, мы решили не рисковать и сделать крюк.

Обратно идти легче, прошли в этот день много, после стоянки алтайцев было тяжело, дорога все время вверх, поднимаемся на плато. Везде читали, что плато нужно переходить за один день, переход порядка 10 км, местность местами заболоченная и нет ни воды, ни дров, ни мест для стоянок. У нас была вода и газовая горелка, и хотя уже была вторая половина дня, мы все же решили рискнуть и выдвинуться на переход. Ну мы счастливчики! Мы нашли островок леса среди апсолютна лысого пейзажа, как раз ближе к вечеру, отличное место для стоянки, помимо горелки развели еще и костер. Начал кашлять сын, караул! Перебрав в уме имеющиеся лекарства, решаем, что действенней всего прогреть коньяком. Пару глотков и в спальник. Наутро огурец!

Шестой день. Пересекаем Ештык-коль, выходим к слиянию двух рек. Привал на обед, решено избавиться от балласта в виде лишней еды. Оставляем пакет с запиской – "Все свежее, угощайтесь. Екатеринбург "

Но чай попить не успели. Погода на Алтае меняется внезапно. Вот было солнце и бац! - тучи, ветер, и с неба на нас льют тонны воды. В спешке собираемся и выдвигаемся в сторону гор, скрыться от дождя. На пути река. Ни моста, ни бревен, несколько минут назад относительно спокойная река «вскипает». Кругом вода – вверху, внизу, перед глазами стеной. Муж находит местечко для перехода, переправляется сам, тянет мне руку, торопит. Я не уверена, что смогу, страшно. Но он торопит, медлить нельзя. Начинаю идти по большим камням, хаотично накиданных в реке, вот еще два пройти и берег. Дотягиваюсь до руки мужа и в этот момент срываюсь в воду!

Я вся сгусток адреналина. Между двух камней течет горная река, и я здесь же, в потоке, с тяжеленным рюкзаком, который сейчас начнет набухать. Грохот воды, хаос, муж молча тянет, ледяная вода уже мне до лопаток. Чувствую, что начинаю тянуть за собой мужа... какой-то дикий крик, кажется, что мы уже кричим вместе, и на этом крике он выдергивает меня из водоворота. Переправляем сына. Идем в горы. Через 10 минут – солнце, жара, будто ничего и не было! О недавней грозе напоминают только струйки воды, стекающие по телу.

Сохну на ходу. Ночлег у нас сегодня в кедровом бору, зря нельзя взять на память воздух. С дровами на этом участке пути хуже, чем на маршруте до Маашей. Здесь больше народа, это чувствуется сразу. У нас отличные соседи, большая компания из Томска, приносят нам огромную кучу хвороста. Вот просто так! Муж разводит костерок среди камней, я сушу носки, нанизав на палочку, как у нас дети жарят хлеб, пью коньяк, согреваюсь, жизнь налаживается.

День седьмой. Ничем уже особо не примечательный – горы как горы, реки как реки .

Находим отличную стоянку для ночлега. Это стоянка алтайцев. Из бревен сделан навес, стол, скамьи, есть дровишки. Цивилизация . Посреди полянки врыт столб. К нему привязывают лошадей.

Здесь мы будем ночевать два раза. Завтра у нас радиальный выход налегке.

День восьмой. Нижнешавлинское озеро. Вода необыкновенного цвета, не такого пронзительного, как на Бирюзовом озере, но тоже впечатляюще. Обходим его, проходим поляну идолов, городок из камней. Здесь выложены целые каменные ворота и долина туров. Тур у алтайцев – это метка, горка камней, указывающая путь, так же в основании тура может лежать записка. Очень удобно идти по ним в горах – если нам нравилась дорога – мы подкладывали к туру дополнительных камушков – там, где туры больше, там идти легче.

Взгляд назад на Нижнешавлинское

Верхнешавлинское

Немного грустно, когда сбывается мечта. Теперь дорога назад, задача выполнена. Особо описывать нечего. Рюкзаки намного легче, уже особо не останавливаясь, мы прем назад.

В предпоследний день мы прошли примерно 26 км!!! Приблизительный, канеш, подсчет, но это очень много… Оставленного нами пакета с едой нет, это хорошо .

Выходить будем не в том месте, где заходили, а намного ближе к Чибиту. Спускаемся недалеко от ручья Орой. Здесь еще одна стоянка алтайцев. Уже очень хочется домашней еды. Покупаем молоко аж по 100 рублей литр и две лепешки хлеба, по 60 рублей каждая. Самая дорогая еда в нашей жизни! Но Боже, как же вкусно! Рядом с нами бегает котенок, хватает буквально все, что падает и даем, настоящий хищник. Прибегает щенок - битва за еду. Как же тут хорошо! Но нужно идти дальше… Дорога у нас к разрушенному старому мосту через Чую. Это лучшая переправа

Начинаю я на двух ногах, а заканчиваю уже на четырех Гыыыы…

Мост еще и шатается!!! Рюкзаки переносил муж. Сказать, что было весело – ничего не сказать! Очень жарко. Выходим на дорогу. Теперь пилить до Чибита. Но мы же счастливчики!

Останавливается грузовик и ребята из Бийска гостеприимно приглашают нас в кузов. Щастье есть! Ну вот и все. Забираем машину и пока-пока!

Заезжаем в Новосибирск, посещаем Новосибирский музей железнодорожной техники, мальчики, канеш, в восторге.

Заезжаем в шикарный знаменитый Новосибирский зоопарк, занимающий площадь 53 га. Очень большой, очень красивый, расположен в парке, большие просторные вольеры, очень много животных. Мы не пожалели, что выделили день для посещения этого места.

Очень интересно наблюдать за жизнью животных, особенный восторг вызвали обезьянки и белые медведи. Они устраивали целые представления. Обезьянки подходили к клеткам, давали чесать пузико .

Больше нас ничто не задерживает, курс на Екатеринбург, домой, прощай, солнечный край, мы обязательно вернемся!