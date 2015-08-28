Соль-Илецк: курорт не для всех

О Соль-Илецке мы слышали немало. Особенно от родителей, которые побывали там около пяти лет назад.

- Если надумаете ехать, только без ребенка, - настаивали они, вспоминая все «прелести» своего отдыха на озерах. На форуме пользователи отвечали примерно то же самое: «делать там якобы нечего».

Но, как говорится, пока не проверишь – не поверишь. И в конце июля мы с супругом отправились на наш российский курорт. Правда, ребенка на первый раз оставили родителям.

Дорога

Забегая немного вперед, скажу, что самые яркие впечатления у нас остались именно от дороги. Наш путь пролегал мимо уютного Сибая, где мы посетили один из самых глубоких карьеров в мире и залезли на вершину водопада Гадельша. Затем миновали живописную деревушку Баймак и выехали на Зилаирское плато, с которого открывались невероятные виды на красоты Башкирии. Прежде чем отправиться в сам Соль-Илецк, одну ночь мы провели в тихом отеле Оренбурга, расположенном на самом краю города. А следующую ночевали, разбив палатку на берегу речки Сакмары, вдоволь накупавшись в достаточно ласковой теплой воде, порыбачили, а вечером любовались полной луной, пекли картошку в фольге и наслаждались единением с природой и друг с другом. Проснувшись ранним утром и умывшись студеной водой, мы наконец-то отправились в Соль-Илецк, до которого оставалось около 60 км, пролегающих мимо степей и бахчей, где полосатились созревающие арбузы.

Выбор гостиницы

Примерно за 10 км до въезда в город, несмотря на жуткую пыль с дороги и жаркую погоду, по обочинам расположились товарищи, предлагающие жилье. Те, что посмелее, практически бросались под колеса машины, выкрикивая рекламу своего дома со всеми удобствами. Другие же, поскромнее, сидели в машинах и лишь из окошка торчала их рука с табличкой: «жилье».

Мы же, решив подстраховаться, забронировали гостиницу заранее. За 2200 рублей в сутки нам пообещали номер-люкс с двуспальной кроватью, душевой кабиной и всеми необходимыми удобствами.

Наш «Деревенский домик» мы нашли достаточно быстро. Среди других он выделяется большим количеством детей. Оно неудивительно, здесь было достаточно развлечений для малышей: батут, лабиринт с сухим бассейном, качели и множество игрушек.

При входе на территорию нам сразу же было велено разуться и уже босиком пройти оформлять документы. Миновав крыльцо самого гостиничного дома, оказались на задворках столовой, где отчего-то нервничающая женщина, с кем-то грубо разговаривала по телефону.



- И чего вам там пообещали за 2200? – наконец-то обратилась она к нам, оторвавшись от своих дел.

- Номер-люкс, - честно призналась я.

- Ой, нет, дорогие. Это вы не со мной договаривались. А сменщица на отдыхе. Люксы у нас стоят 2500, и в наличие сейчас их нет.

Что нам оставалось делать, уставшим с дороги и с большим желанием принять душ после ночевки в палатке? И мы пошли смотреть наш номер, оказавшийся размером с кухню в советской квартире. В углу располагался крошечный, как будто игрушечный умывальник. Кровать и, правда, была двуспальной, но она занимала все свободное пространство. Чтобы разобрать сумки пришлось стоять боком, между узким шкафом и кроватью.

- Простите, а туалет где? – естественно поинтересовались мы.

- А туалеты в обоих концах коридора, - все так же неприветливо ответила нам хозяйка.

- Где мы можем помыться?

- Душевые у нас на улице. Но не беспокойтесь, горячая вода всегда есть, купайтесь в любое время, - поспешила успокоить она нас.

Как оказалось позже, душевые во многих домах расположены во дворе. Но за 2200 мы ожидали немного другого сервиса. И никакого вам шведского стола на завтрак, само собой.

Озера

В первый же вечер мы отправились на разведку к соленым озерам. Думая, что к 20 часам на пляже уже никого не будет, очень удивились, увидев, что к озерам так просто не подобраться. Перешагивая через туристов, мы наконец-то нырнули в соленую воду и тут же всплыли, как поплавки. Первое впечатление достаточно интересное. Но со временем надоедает лежать вот так, без движения, раскинув руки и ноги, подобно морской звезде. Поэтому недолго думая, мы отправились на поиск других развлечений. Увидев колесо обозрения, решили посмотреть курорт с высоты. Но за 100 рублей с человека увидели лишь мутные озера, отвалы и пыльный поселок.

На следующее утро отправились на пляж в 8 утра, надеясь на то, что большинство отдыхающих не прочь поспать подольше. Но возле центральных ворот нас ожидали две жутких очереди – одна за билетами, другая на вход.

Кстати, вход в будни стоит 100 руб., в выходные – цена удваивается. Если приходить на озеро после 21.00 можно существенно сэкономить, покупая билет всего за 50 руб.

Жалко было маленьких детей, которые были вынуждены вместе со всеми стоять за билетами в длиннющих очередях, а потом торчать на пляже, где зонтиков хватает похоже лишь тем, кто занимает место с вечера. А уж если вода в глаза попадала деткам во время купания, так рев стоял на весь курорт, заглушая музыку местных кафе и голос зазывал, приглашающих прокатиться на пони, пройти курс массажа или сфотографироваться в средневековых костюмах (это в 36 то градусов жары).

На пляже мы обычно выдерживали часа полтора, после чего отправлялись отдыхать в свой крохотный номер. Но обратная дорога порой превращалась в пытку. Застывшая на теле соль жутко колола, щипала и натирала мозоли во всех возможных местах. Одежда превращалась в колючие доспехи и под палящим солнцем 15 минут до гостиницы казались настоящим испытанием. Конечно, можно было сполоснуться от соли прямо на пляже. В единственном на весь курорт душе. С ледяной водой. И заработать воспаление легких.

Многие приходят на пляж с пятилитровыми бутылями с пресной водой. Но нам такое удовольствие показалось сомнительным.

Безусловно, пользу озер и грязи успевают прочувствовать люди, приезжающие на 7 или 10 дней. Говорят, именно столько времени необходимо провести в Соль-Илецке для получения оздоровительного эффекта. Но мы выдержали лишь два дня. Накупались, находились по пыльной дороге поселка и попросили хозяйку вернуть деньги за третьи сутки, так как решили съехать на день раньше.

- Да вы что, это невозможно, у меня все по компьютеру так сложно, - ответила та и поспешила скрыться в подсобке.

Ругаться мы не стали, так как люди неконфликтные, собрали вещи и покинули Соль-Илецк, накупив полмашины дынь и арбузов, как нам казалось по низкой цене. Но оказавшись в городе, нам открыли тайну, что торгуют в это время там с казахстанских бахчей, а цену нам назвали очень даже немалую. Разочарование скрасило лишь то, что в подарок продавщица дала нам с десяток дынь с кулачок, половина из которых, правда, оказалась гнилыми.

Развлечения

Помимо купания в озерах, мазания себя лечебной грязью, в Соль-Илецке можно посетить дискотеки и караоке, которые работают чуть ли не до самого утра. В нашей гостинице висело объявление о показе кино под открытым небом. Но бродить в 12 часов ночи по незнакомому поселку нам не хотелось. Для детей работает лунапарк с несколькими аттракционами, батутами и водными горками. Цены достаточно приемлемы, но если приезжать надолго и кататься каждый день, вполне можно и разориться. Гулять можно лишь от озер и обратно до своей гостиницы, вдоль торговых лотков, с которых продают местные сувениры, соль в декоративных пакетиках, резиновые тапочки и оренбургские платки, связанные кажется прям тут за прилавками проворными старушками.

Еда

Практически в каждом доме имеется кухня общего пользования, где можно приготовить поесть. Наша гостиница не стала исключением. Но мы предпочитали питаться в номере овощами и фруктами. Иногда баловались осетинскими пирогами, которые продавали неподалеку, и, надо сказать, их вкус ни разу не разочаровал. А вот питание в столовых и кафе оказалось достаточно ощутимым для кошелька, поэтому отведав там пищи пару раз, больше подобные места не посещали. Хотя все той же хозяйкой был анонсирован непревзойденный завтрак в их местной столовой с кашей всего за 25 рублей. Но обстановка в столовой, липкие полы, скатерти и летающие роем мухи – сразу же отпугнули нас.

***

Большую часть из двух дней мы провели на Дунькином озере (там оказалось меньше всего народу) в отличие от основного озера под названием Развал и отсыпаясь в своем номере. До озера с грязью так и не дошли. Хватило раскопанных ямок с грязью в том месте, где отдыхали мы, добывая глину из которых туристы мазали себе коленки и локти, а потом тут же смывали в водоеме, рядом с плещущимися в воде детьми.

Как вы уже поняли, курорта нам хватило уже после двух дней пребывания на нем. Уезжая, сошлись с мужем на мнении, что за те деньги, которые непрерывно платят туристы за вход на пляж и местные развлечения, можно было бы обеспечить более качественный сервис. Например, построить на неуютных берегах курорта пару гостиниц или хотя бы поставить побольше зонтиков, навезти песка на берега. А то свой зонт от солнца нам приходилось втыкать практически в каменную почву, откуда он так и норовил выпасть. Хотя, по словам родителей, пять лет назад там не было даже и десятой части того, что есть сейчас. Так что может и не все так плохо? Но с ребенком мы все же решили на этот курорт не ездить, да и сами больше, скорее всего, больше там не появимся.

Но чтобы быть более менее объективной, хочется отдельно выделить минусы и плюсы данного курорта.

Плюсы:

1) За теплым солнечным летом необязательно лететь на самолете. В Соль-Илецке тепло практически все лето;

2) Ехать достаточно близко, дорога очень живописная;

3) Для людей с кожными болезнями, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, суставами, позвоночником и т.п. пребывание на курорте может быть, действительно, полезным. При условии нахождения на курорте не менее 7 дней.

4) Лично для нас большим плюсом стало наличие при нашей гостинице прачечной, в которой совершенно бесплатно стирали нашу просолившуюся одежду.

Минусы:

1) Неблагоустроенная и непродуманная территория: большие очереди, камни на берегу, нехватка зонтиков и шезлонгов;

2) Единственный ледяной душ на весь пляж;

3) Отсутствие возможности интересного времяпровождения для молодежи;

4) Ненавязчивый российский сервис, обман отдыхающих.

Все написанное выше – сугубо наше личное мнение с супругом. А что думаете вы об этом курорте?