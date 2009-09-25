Отдых в санатории Нижние Серьги

Отдыхали зимой (февраль 2009 г). Дочке было 2,5 года. Нашли один из немногих санаториев, куда берут с ребенком до 3-х лет.

Место очень тихое, почти глухое. Но в этом вся и прелесть. Воздух чистый, кормежка хоть и простая, но сытная и ее очень много. Детского меню нет, но наша кроха активно поедала то, что ей приносили.

Начисто отсутствовали, как раздражители, шум цивилизации и суета. Номер был однокомнатный, но достаточно большой и светлый, в новом корпусе.

Лечебный корпус то же новый. Муж немного лечился, я же в основном принимала общеукрепляющие водные процедуры - ванны там есть и хвойные и минеральные. Разрешали принимать их вместе с ребенком без проблем. Душ лечебный - куча видов.

Ребенка с улицы затащить было почти невозможно. Очень нравилось ей в сугробы прыгать. А после того, как залили (2 ведра воды) горку перед корпусом - катались на ней всем семейством, горка получилась реактивная - даже страшно было.

Есть небольшой каток, но кататься лучше на своих коньках - те, что выдают в прокате - совсем убитые. Более популярны в этом санатории лыжи - любителей этого занятия было много, да и лыжи в прокате неплохие.

Есть штатный работник, который устраивает и организует экскурсии для отдыхающих. Мы сами (дикарями) на машине съездили в природный парк "Оленьи ручьи", дошли до скалы "Ангел". Ребенка из санок достать было трудно.

Недалеко от санатория есть горнолыжный центр, работающий с пятницы по воскресенье. Муж там бывал регулярно. В общем, нам там понравилось, недостатков каких-либо серъезных мы не заметили. Рекомендуем!