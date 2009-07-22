Как мы отдохнули в станице Благовещенская

Отпуск у меня спланировался внезапно. В связи с "кризисным" положением, думала, что вообще дальше челябинских озер и не светит нам ничего в этом году. Но самое приемлемое предложение в доме отдыха на этих озерах на 2 недели на меня и двоих детей выливалось в сумму 35 тыс. рублей, что, возможно, удовлетворило бы мои запросы, если бы не наша переменчивая уральская погода..... Ведь не угадаешь, какой она будет в определенный период времени летом, а просидеть под дождем за эти деньги как-то не очень впечатляло.

Идея поехать поездом на море родилась и осуществилась практически в один день - в понедельник я вышла на работу, вернувшись из командировки, а во вторник у меня и Яны (Чук и Гек) на руках уже были жд билеты . Я решила купить билеты, а потом уже решать, в каком именно месте Анапы и ее районов мы будем отдыхать....

Выбор был сложный - метались от вариантов в Сукко и Утрише до мест на Азовском море. Ведь хотелось совместить наши запросы по проживанию(удобства в номере, кондиционер, недалеко от моря....) с ценой - денег было совсем немного . В Анапе я отдыхала с детьми в 2005 году, вернее, не в самой Анапе, а в отеле на Пионерском проспекте, поэтому представляла себе и анапский пляж, и пляжи других районов... Сама Анапа нами даже не рассматривалась . Хотелось чистого моря, свободного пляжа, тишины...

В итоге наш выбор пал на станицу Благовещенская, которая славится своими широкими пляжами и чистым морем. Конечно, инфраструктура этого места еще очень слабо развита, сервис почти никакой, развлечений особых нет, но мы же ехали НА МОРЕ! Забронировали номер в гостинице Вишневая, откуда нам обещали 12 минут ходьбы до пляжа. Настроились позитивно и с нетерпением ждали поездки .

Как мы ехали на поезде

При отправлении туда были безмерно приятно удивлены вагоном - среди всех зеленых вагонов состава наш единственный был красного цвета, новенький и блестящий. Мы-то расчитывали, что улушенный вагон от простого отличается только наличием питания, а оказалось, это еще и кондиционер, и биотуалет (то есть отсутствие санитарных зон), сам вагон новый, чистый, проводница мыла и пылесосила по 3 раза в день... Трехразовое питание означало, что кормить горячим обедом нас будут 3 раза за поездку. Когда ехали туда, давали азу, курицу или рыбу, на гарнир макароны или гречка, на выбор... Обратно или греча с азу, или рис с курицей, или картошка с рыбой. Плюс салат из капусты, хлеб, масло, чай-кофе, сливки, джем, печенье, минеральная вода...

На станциях мы выходили погреться, когда из остальных вагонов - подышать свежим воздухом . Смотрели на нас, как на буржуев Из соседних вагонов приходили к нам охладиться и зарядить телефоны. Розетки работали по всему вагону, почти в каждом купе дети смотрели мультики по портативным DVD.

Наш сосед ехал до Пензы, по сути только сутки с небольшим, остальное время в купе мы были одни. У подруги сосед вышел утром в Уфе . Обратно вообще без соседей ехали.

Но обратно наш состав обслуживали студенты стройотряда Ланселот. Видимо, им достаются составы, что похуже. Наш вагон повышенной комфортности был уже не "модерн", с простым туалетом, но тоже с кондиционером, питанием, хорошим обслуживанием - девочки-проводницы очень старались, в вагоне было чисто .

По дороге туда детей в вагоне было очень много, но кучковались они в основном по купе, так как ехали компании знакомых по 2 -3 купе. Обратно вагон был неполный, детей меньше, но дети уже "опытные" - отрывалитсь в коридоре вагона, позже в купе с проводницей .

Чем занимались дети: смотрели мультики, рисовали (мои не много), собирали биониклов (вернее, собирала их я, а они потом играли), играли игрушками с друзьями, бесились, дрались, пускали мыльные пузыри, играли в шашки и карты, вымогали жвачки и надували потом пузыри из них, смотрели в окошко и мечтали о море по дороге туда и о доме по дороге обратно , на станциях по пути туда выходили неохотно - в вагоне им было интереснее, а на обратной дороге рвались гулять на каждой станции....

Для себя мы сделали следующий вывод: путешествовать на поезде в южном направлении с детьми можно, но только классом не ниже улучшенного купе

Приехали!

По прибытию нас встретили у вагона и отвезли в гостиницу, на машине это заняло минут 20 времени. Приехали мы, расположились и решились прогуляться до моря - на разведку.... Обещанные 12 минут вылились в 40 минут ходьбы с детьми по жаре, причем на почти все время Яне пришлось нести младшего сына на руках... Так вот, дошли мы до прибрежной зоны и пошли по дороге вдоль баз отдыха, на одной из которых нашли свободные места согласно нашим требованиям и возможностям и на следующее утро переехали на эту базу.

Хочу сказать, что станицу от моря отделяет лиман, через который идет дамба, ведущая к центральному пляжу. На так называемой 1-й линии, прибрежной полосе, частного сектора нет, там только базы отдыха и пансионаты. Поэтому от ближайшего места в станице не меньше 800 метров до пляжа, да и плюс сам пляж метров 200 в ширину...

Переехав на базу отдыха "Русалочка", мы жили у самого пляжа . Прямо 10 метрах от нашего крылечка были ворота, ведущие на пляж. Пять минут через барханы - и ты у самой воды

Сама база небольшая на 200 мест, на территории корпуса коридорного типа с номерами на любой кошелек, а также 4 отдельно стоящих коттеджа на несколько комнат с удобствами на блок. У нас были 2-местные номера с туалетом, душем, горячей водой и кондиционером. Цена за место 1030 рублей в июне и 1150 рублей в июле с питанием. И я, и Яна, жили с детьми в 2-х местных, без доп. места. Просто сдвинули кровати и прекрасно умещались втроем Две порции на троих нам хватало с лихвой, даже оставалось. Полностью съедался только завтрак, на который давали кашу на выбор или омлет, бутерброд с колбасой или сыром и чай. Иногда был творог с изюмом к каше. На обед очень вкусные были супы - всегда разные, разнообразные, на второе мясо, курица или рыба в разных интерпретациях, вот гарниры в основном утомляли - греча либо макароны, картошка и рис редко. Также салат из свежих овощей всегда и компот. Порции большие, мы втроем 2 порции не съедали. Ужин тоже хороший был.

База, конечно, еще советских времен. Качельки, лавочки, волейбольная площадка, стол для игры в теннис под навесом.... Но детям было раздолье - когда не на море, они бегали по территории, мы их практически и не видели. Территория охранялась, на входе сидел охранник, также было видеонаблюдение, так что за то, что дети никуда не денутся, мы были спокойны .

В номере было 2 кровати и платяной шкаф, холодильник, оконный кондиционер и телевизор. В санузле новая сантехника, свежий ремонт. Все чисто и опрятно. Телевизор мы не смотрели, хотя, говорят, каналов много.

Нас поселили рядом номерами, на одном крылечке, что было очень удобно. Вечерами, пока дети бегали на улице, мамы, сидя на крылечке, попивали анапские вина . Тут же мы натянули веревки, на которых сушили белье и купальники. Полотенца сушились на перилах.

Один минус - стены очень тонкие, соседей слышно на "ура" . Нам это не очень мешало, скорее, мешало нашим соседям .

Сразу за воротами базы был мини-рынок с фруктами, овощами, орешками, сушеной рыбкой, креветками и иногда раками, мороженое, вина, продуктовый магазин и торговые точки с сувенирами, одеждой, пляжной атрибутикой... Цены на черешню были 80-90 рублей за кг., на клубнику - 150 р. за кг, малина 25 р. стаканчик. На дыни и арбузы не помню . На пляже носили вкуснейшие печеные пирожки с ягодами, капустой, картошкой по 25 р., кукурузу по 50 р, всякие сладости типа пахлавы, трубочек со сгущенкой, которые мы не покупали, поэтому цен на них не знаю . Вино продавали с завода - 100р. за литр. Вкусное . Еще по ценам - пиво в баре на пляже 60 р за банку, в магазине за воротами 35 в среднем (было и дешевле, и дороже), питьевая вода на пляже 40 р. за бутылочку 0,5л., в магазине 15р. Надувные круги около 300 р, пляжные зонты от солнца 350 р.

Море... Море было чудесное! Живое! И пахло свежими арбузами. Каждый день оно было разное - и штормило, и просто "гуляло", и было спокойным... За 2 недели 2 раза был дождь - один из них с хорошей грозой. Но погода устанавливалась тут же, на пляж мы ходили каждый день. Было жарко - 36 градусов в тени. Иногда дул прохладный ветерок, что воспринималось только позитивно. Море цвело. Но совсем не так, как цветет оно в Анапе и пригородах. Тины там не было, вода все равно была прозрачной, просто в воде плавали пушистые редкие водоросли. Пару дней были медузы. Пару раз в воде у берега плавали мальки. Два раза приплывали дельфины, которые плавали почти у самого берега - вокруг плавающих людей .

Пляж очень широкий, длинный и просторный. Не смотря на то, что отдыхающих немало, все располагались друг от друга на приличном расстоянии. Детям было раздолье - они находили, чем заняться .

Цена вопроса

Суммируя, на весь отпуск с дорогой, проживанием (2 недели), питанием и развлечением (вино, вкусности, игрушки, сувениры...) у меня ушло 60 тыс. рублей на троих. Кто-то скажет, что за такие деньги можно в Турцию по горящей или фортуне... Не согласна . Два последних года подряд мы отдыхали в Турции в хорошем отеле Лонисера, отдых в таком отеле, конечно, не сравним с отдыхом на базе отдыха на нашем побережье. Но ехать в "бюджетную" Турцию абы в какой отель (ведь хорошие отели не горят) задешево я не хочу.

Мы ОТЛИЧНО отдохнули в Благовещенской! В таком отдыхе есть свои прелести. Главное - ехать с позитивом и видеть позитив во всем!!!